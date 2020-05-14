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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6091609260936094
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 01:57

Хоч я і не люблю Гордона, але залишу це тут. Дуже цікаво послухати:
https://www.youtube.com/watch?v=BS4FvnCIZqU
Ну просто 100% говорить правильні речі.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 07:58

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Хто знищив 15 млн українців після 1991?

Ти ж вже відповів - урбанізація знищила. :D :D
Свої ж слова вже забув:
  flyman написав:ніт,
це наслідок урбанізації,
в бетонній коробці багато не нарожаєш,
тому США "одноповерхова Америка" і там природнє відтворення населення + емігранти,
а в нас вимирання сіл, і катастрофічна демографія.

Щодо жита стало краще, то були "друга Франція", а став "перший Гондурас"

То відповідь була, чому нема природнього відтворення населення.

Урбанізація шла від початку промислової революції.
Так що її можна натягнути і на процеси ХХ століття.

Можна запитати по іншому:
Хто винищує українські села з часу незалежності?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 08:19

  flyman написав:Урбанізація шла від початку промислової революції.
Так що її можна натягнути і на процеси ХХ століття.

Можна запитати по іншому:
Хто винищує українські села з часу незалежності?

Вона ніколи не припинялась. До Незалежності сапали догори сракою, а зараз за кермом тракторів, які тягнуть поливалку з гербіцидами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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