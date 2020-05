Додано: П'ят 15 тра, 2020 07:58

andrijk777 написав: flyman написав: Хто знищив 15 млн українців після 1991? Хто знищив 15 млн українців після 1991?

Ти ж вже відповів - урбанізація знищила.

Свої ж слова вже забув:

flyman написав: ніт,

це наслідок урбанізації,

в бетонній коробці багато не нарожаєш,

тому США "одноповерхова Америка" і там природнє відтворення населення + емігранти,

а в нас вимирання сіл, і катастрофічна демографія.



Щодо жита стало краще, то були "друга Франція", а став "перший Гондурас" ніт,це наслідок урбанізації,в бетонній коробці багато не нарожаєш,тому США "одноповерхова Америка" і там природнє відтворення населення + емігранти,а в нас вимирання сіл, і катастрофічна демографія.Щодо жита стало краще, то були "друга Франція", а став "перший Гондурас" Ти ж вже відповів - урбанізація знищила.Свої ж слова вже забув:

То відповідь була, чому нема природнього відтворення населення.



Урбанізація шла від початку промислової революції.

Так що її можна натягнути і на процеси ХХ століття.



Можна запитати по іншому:

Хто винищує українські села з часу незалежності? То відповідь була, чому нема природнього відтворення населення.Урбанізація шла від початку промислової революції.Так що її можна натягнути і на процеси ХХ століття.Можна запитати по іншому:Хто винищує українські села з часу незалежності?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/