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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 06:35
Всем поклонникам Порошенко - срочно все доллары и евро слить, а гривну положить на депозит в "Международный инвестиционный банк".
Покажите, что вас реально 25%.
ДОСТАЛИ ФЛУДЕРЫ НА ВЕТКЕ.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 07:58
andrijk777 написав: flyman написав:
Хто знищив 15 млн українців після 1991?
Ти ж вже відповів - урбанізація знищила.
Свої ж слова вже забув:
flyman написав:
ніт,
це наслідок урбанізації,
в бетонній коробці багато не нарожаєш,
тому США "одноповерхова Америка" і там природнє відтворення населення + емігранти,
а в нас вимирання сіл, і катастрофічна демографія.
Щодо жита стало краще, то були "друга Франція", а став "перший Гондурас"
То відповідь була, чому нема природнього відтворення населення.
Урбанізація шла від початку промислової революції.
Так що її можна натягнути і на процеси ХХ століття.
Можна запитати по іншому:
Хто винищує українські села з часу незалежності?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 08:19
flyman написав:
Урбанізація шла від початку промислової революції.
Так що її можна натягнути і на процеси ХХ століття.
Можна запитати по іншому:
Хто винищує українські села з часу незалежності?
Вона ніколи не припинялась. До Незалежності сапали догори сракою, а зараз за кермом тракторів, які тягнуть поливалку з гербіцидами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:44
ну или разъяснили бы, что такого уж учудил зе, чего не было при по.
и зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления.
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19yuriy91
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:55
19yuriy91 написав:
зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления.
Є два типи людей
Відповідальні і безвідповідальні
Порошенко будучи відповідальним(і маючи власний досвід попередньої обіцянки закінчити війну) не міг обіцяти закінчити війну,шляхом просто перестати стріляти.
Безвідповідальний Зеленський,не мав такого власного досвіду-а тому пообіцяв швидке і легке закінчення війни.
Зеленський переміг...але при цьому
Там де Зеленський виконує свої обіцянки - виглядає клоуном
В тих випадках,коли дії Зеленського не є клоунськими - виявляється що він виконує обіцянки Порошенка.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:56
19yuriy91 написав:
ну или разъяснили бы, что такого уж учудил зе, чего не было при по.
и зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления.
слушай, а не мог бы разъяснить по поводу компании. Я все чаще слышу, что порох слил выборы специально.
Это как, не обещал златые горы? Не стал врать, что уже завтра все поедут на бали отдыхать?
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vano80
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:13
vano80 написав: 19yuriy91 написав:
ну или разъяснили бы, что такого уж учудил зе, чего не было при по.
и зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления.
слушай, а не мог бы разъяснить по поводу компании. Я все чаще слышу, что порох слил выборы специально.
Это как, не обещал златые горы? Не стал врать, что уже завтра все поедут на бали отдыхать?
Конечно не специально слил, а по глупости.
Пробегать всю предвыборную компанию по церквям, и митингам для своих сторонников, которые бы и так за него проголосовали, припевая песни и бегая за шариками Шария и хватая за носы или шапки.
На фига было заниматься такой тупостью.
Всё на что Порошенко делал во время предвыборной компании акцент, не входило в ТОПы общественных запросов населения на тот период. Здесь у него не было вариантов как разгромно проиграть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:14
vano80 написав: 19yuriy91 написав:
ну или разъяснили бы, что такого уж учудил зе, чего не было при по.
и зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления.
слушай, а не мог бы разъяснить по поводу компании
. Я все чаще слышу, что порох слил выборы специально.
Это как, не обещал златые горы? Не стал врать, что уже завтра все поедут на бали отдыхать?
в поисковиках забанили?
Я все чаще слышу, что порох слил выборы специально.
есть и такое мнение, мож знал чего.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:18
budivelnik написав: 19yuriy91 написав:
зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления.
Є два типи людей
Відповідальні і безвідповідальні
Порошенко будучи відповідальним(і маючи власний досвід попередньої обіцянки закінчити війну) не міг обіцяти закінчити війну,шляхом просто перестати стріляти.
Безвідповідальний Зеленський,не мав такого власного досвіду-а тому пообіцяв швидке і легке закінчення війни.
Зеленський переміг...але при цьому
Там де Зеленський виконує свої обіцянки - виглядає клоуном
В тих випадках,коли дії Зеленського не є клоунськими - виявляється що він виконує обіцянки Порошенка.
Більшість обіцянок Зеленського - просто фантазії , велика частина обіцянок Порошенка - тупо не виконані , хоча можливості були . І що краще - я не знаю . Короткостроково Порошенко може і був би кращий - нічого б не мінялося - а так вже всі звикли . Довгостроково - невідомо - бо народ теж повинен починати думати - що ж краще для майбутнього . Раз вже у нас отака демократія - то крім виборів чи повстань інструментів немає ...
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