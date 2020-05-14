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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6092609360946095>
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 06:35

  PS4 написав:Некоторый зедебилы эксперты считают что бакс будет стоит 21 гривну
Что скажете?
Сливать бакс?))
https://univer.ua/tpost/uv6lce4sat-grivna-budet-rasti

Всем поклонникам Порошенко - срочно все доллары и евро слить, а гривну положить на депозит в "Международный инвестиционный банк".
Покажите, что вас реально 25%.

ДОСТАЛИ ФЛУДЕРЫ НА ВЕТКЕ.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 07:58

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Хто знищив 15 млн українців після 1991?

Ти ж вже відповів - урбанізація знищила. :D :D
Свої ж слова вже забув:
  flyman написав:ніт,
це наслідок урбанізації,
в бетонній коробці багато не нарожаєш,
тому США "одноповерхова Америка" і там природнє відтворення населення + емігранти,
а в нас вимирання сіл, і катастрофічна демографія.

Щодо жита стало краще, то були "друга Франція", а став "перший Гондурас"

То відповідь була, чому нема природнього відтворення населення.

Урбанізація шла від початку промислової революції.
Так що її можна натягнути і на процеси ХХ століття.

Можна запитати по іншому:
Хто винищує українські села з часу незалежності?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 08:19

  flyman написав:Урбанізація шла від початку промислової революції.
Так що її можна натягнути і на процеси ХХ століття.

Можна запитати по іншому:
Хто винищує українські села з часу незалежності?

Вона ніколи не припинялась. До Незалежності сапали догори сракою, а зараз за кермом тракторів, які тягнуть поливалку з гербіцидами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:11

  PS4 написав:Некоторый зедебилы эксперты считают что бакс будет стоит 21 гривну
Что скажете?
Сливать бакс?))
https://univer.ua/tpost/uv6lce4sat-grivna-budet-rasti


Почему вы оскорбляете избирателей? Подтвердите свои полномочия на это, докажете свой, типа, высоченный интеллект?

Хотя если задаете здесь вопрос - сливать ли баксы или покупать, то :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:44

  buratinyo написав:
  PS4 написав:Некоторый зедебилы эксперты считают что бакс будет стоит 21 гривну
Что скажете?
Сливать бакс?))
https://univer.ua/tpost/uv6lce4sat-grivna-budet-rasti


Почему вы оскорбляете избирателей? Подтвердите свои полномочия на это, докажете свой, типа, высоченный интеллект?

Хотя если задаете здесь вопрос - сливать ли баксы или покупать, то :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


ну или разъяснили бы, что такого уж учудил зе, чего не было при по.
и зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления. :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:55

  19yuriy91 написав:зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления.
Є два типи людей
Відповідальні і безвідповідальні
Порошенко будучи відповідальним(і маючи власний досвід попередньої обіцянки закінчити війну) не міг обіцяти закінчити війну,шляхом просто перестати стріляти.
Безвідповідальний Зеленський,не мав такого власного досвіду-а тому пообіцяв швидке і легке закінчення війни.

Зеленський переміг...але при цьому
Там де Зеленський виконує свої обіцянки - виглядає клоуном
В тих випадках,коли дії Зеленського не є клоунськими - виявляється що він виконує обіцянки Порошенка.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:56

  19yuriy91 написав:ну или разъяснили бы, что такого уж учудил зе, чего не было при по.
и зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления. :mrgreen:


слушай, а не мог бы разъяснить по поводу компании. Я все чаще слышу, что порох слил выборы специально.
Это как, не обещал златые горы? Не стал врать, что уже завтра все поедут на бали отдыхать?
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:13

  vano80 написав:
  19yuriy91 написав:ну или разъяснили бы, что такого уж учудил зе, чего не было при по.
и зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления. :mrgreen:


слушай, а не мог бы разъяснить по поводу компании. Я все чаще слышу, что порох слил выборы специально.
Это как, не обещал златые горы? Не стал врать, что уже завтра все поедут на бали отдыхать?


Конечно не специально слил, а по глупости.
Пробегать всю предвыборную компанию по церквям, и митингам для своих сторонников, которые бы и так за него проголосовали, припевая песни и бегая за шариками Шария и хватая за носы или шапки. :mrgreen: На фига было заниматься такой тупостью.
Всё на что Порошенко делал во время предвыборной компании акцент, не входило в ТОПы общественных запросов населения на тот период. Здесь у него не было вариантов как разгромно проиграть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:14

  vano80 написав:
  19yuriy91 написав:ну или разъяснили бы, что такого уж учудил зе, чего не было при по.
и зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления. :mrgreen:


слушай, а не мог бы разъяснить по поводу компании. Я все чаще слышу, что порох слил выборы специально.
Это как, не обещал златые горы? Не стал врать, что уже завтра все поедут на бали отдыхать?

в поисковиках забанили?
Я все чаще слышу, что порох слил выборы специально.
есть и такое мнение, мож знал чего. :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:18

  budivelnik написав:
  19yuriy91 написав:зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления.
Є два типи людей
Відповідальні і безвідповідальні
Порошенко будучи відповідальним(і маючи власний досвід попередньої обіцянки закінчити війну) не міг обіцяти закінчити війну,шляхом просто перестати стріляти.
Безвідповідальний Зеленський,не мав такого власного досвіду-а тому пообіцяв швидке і легке закінчення війни.

Зеленський переміг...але при цьому
Там де Зеленський виконує свої обіцянки - виглядає клоуном
В тих випадках,коли дії Зеленського не є клоунськими - виявляється що він виконує обіцянки Порошенка.


Більшість обіцянок Зеленського - просто фантазії , велика частина обіцянок Порошенка - тупо не виконані , хоча можливості були . І що краще - я не знаю . Короткостроково Порошенко може і був би кращий - нічого б не мінялося - а так вже всі звикли . Довгостроково - невідомо - бо народ теж повинен починати думати - що ж краще для майбутнього . Раз вже у нас отака демократія - то крім виборів чи повстань інструментів немає ...
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