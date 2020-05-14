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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6092609360946095> Додано: П'ят 15 тра, 2020 06:35 PS4 написав: Некоторый зедебилы эксперты считают что бакс будет стоит 21 гривну

Что скажете?

Сливать бакс?))

https://univer.ua/tpost/uv6lce4sat-grivna-budet-rasti Некоторый зедебилы эксперты считают что бакс будет стоит 21 гривнуЧто скажете?Сливать бакс?))

Всем поклонникам Порошенко - срочно все доллары и евро слить, а гривну положить на депозит в "Международный инвестиционный банк".

Покажите, что вас реально 25%.



ДОСТАЛИ ФЛУДЕРЫ НА ВЕТКЕ. Всем поклонникам Порошенко - срочно все доллары и евро слить, а гривну положить на депозит в "Международный инвестиционный банк".Покажите, что вас реально 25%.ДОСТАЛИ ФЛУДЕРЫ НА ВЕТКЕ. Искатель Повідомлень: 3667 З нами з: 22.02.16 Подякував: 542 раз. Подякували: 1969 раз. Профіль 4 4 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 07:58 andrijk777 написав: flyman написав: Хто знищив 15 млн українців після 1991? Хто знищив 15 млн українців після 1991?

Ти ж вже відповів - урбанізація знищила.

Свої ж слова вже забув:

flyman написав: ніт,

це наслідок урбанізації,

в бетонній коробці багато не нарожаєш,

тому США "одноповерхова Америка" і там природнє відтворення населення + емігранти,

а в нас вимирання сіл, і катастрофічна демографія.



Щодо жита стало краще, то були "друга Франція", а став "перший Гондурас" ніт,це наслідок урбанізації,в бетонній коробці багато не нарожаєш,тому США "одноповерхова Америка" і там природнє відтворення населення + емігранти,а в нас вимирання сіл, і катастрофічна демографія.Щодо жита стало краще, то були "друга Франція", а став "перший Гондурас" Ти ж вже відповів - урбанізація знищила.Свої ж слова вже забув:

То відповідь була, чому нема природнього відтворення населення.



Урбанізація шла від початку промислової революції.

Так що її можна натягнути і на процеси ХХ століття.



Можна запитати по іншому:

Хто винищує українські села з часу незалежності? То відповідь була, чому нема природнього відтворення населення.Урбанізація шла від початку промислової революції.Так що її можна натягнути і на процеси ХХ століття.Можна запитати по іншому:Хто винищує українські села з часу незалежності? Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19193 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1301 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 08:19 flyman написав: Урбанізація шла від початку промислової революції.

Так що її можна натягнути і на процеси ХХ століття.



Можна запитати по іншому:

Хто винищує українські села з часу незалежності? Урбанізація шла від початку промислової революції.Так що її можна натягнути і на процеси ХХ століття.Можна запитати по іншому:Хто винищує українські села з часу незалежності?

Вона ніколи не припинялась. До Незалежності сапали догори сракою, а зараз за кермом тракторів, які тягнуть поливалку з гербіцидами. Вона ніколи не припинялась. До Незалежності сапали догори сракою, а зараз за кермом тракторів, які тягнуть поливалку з гербіцидами. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10437 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1135 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:11 PS4 написав: Некоторый зедебилы эксперты считают что бакс будет стоит 21 гривну

Что скажете?

Сливать бакс?))

https://univer.ua/tpost/uv6lce4sat-grivna-budet-rasti Некоторый зедебилы эксперты считают что бакс будет стоит 21 гривнуЧто скажете?Сливать бакс?))



Почему вы оскорбляете избирателей? Подтвердите свои полномочия на это, докажете свой, типа, высоченный интеллект?



Хотя если задаете здесь вопрос - сливать ли баксы или покупать, то Почему вы оскорбляете избирателей? Подтвердите свои полномочия на это, докажете свой, типа, высоченный интеллект?Хотя если задаете здесь вопрос - сливать ли баксы или покупать, то buratinyo

Повідомлень: 1333 З нами з: 28.04.16 Подякував: 2537 раз. Подякували: 451 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:44 buratinyo написав: PS4 написав: Некоторый зедебилы эксперты считают что бакс будет стоит 21 гривну

Что скажете?

Сливать бакс?))

https://univer.ua/tpost/uv6lce4sat-grivna-budet-rasti Некоторый зедебилы эксперты считают что бакс будет стоит 21 гривнуЧто скажете?Сливать бакс?))



Почему вы оскорбляете избирателей? Подтвердите свои полномочия на это, докажете свой, типа, высоченный интеллект?



Хотя если задаете здесь вопрос - сливать ли баксы или покупать, то Почему вы оскорбляете избирателей? Подтвердите свои полномочия на это, докажете свой, типа, высоченный интеллект?Хотя если задаете здесь вопрос - сливать ли баксы или покупать, то



ну или разъяснили бы, что такого уж учудил зе, чего не было при по.

и зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления. ну или разъяснили бы, что такого уж учудил зе, чего не было при по.и зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления. 19yuriy91 Повідомлень: 2687 З нами з: 15.09.12 Подякував: 242 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:55 19yuriy91 написав: зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления. зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления. Є два типи людей

Відповідальні і безвідповідальні

Порошенко будучи відповідальним(і маючи власний досвід попередньої обіцянки закінчити війну) не міг обіцяти закінчити війну,шляхом просто перестати стріляти.

Безвідповідальний Зеленський,не мав такого власного досвіду-а тому пообіцяв швидке і легке закінчення війни.



Зеленський переміг...але при цьому

Там де Зеленський виконує свої обіцянки - виглядає клоуном

В тих випадках,коли дії Зеленського не є клоунськими - виявляється що він виконує обіцянки Порошенка. Є два типи людейВідповідальні і безвідповідальніПорошенко будучи відповідальним(і маючи власний досвід попередньої обіцянки закінчити війну) не міг обіцяти закінчити війну,шляхом просто перестати стріляти.Безвідповідальний Зеленський,не мав такого власного досвіду-а тому пообіцяв швидке і легке закінчення війни.Зеленський переміг...але при цьомуТам де Зеленський виконує свої обіцянки - виглядає клоуномВ тих випадках,коли дії Зеленського не є клоунськими - виявляється що він виконує обіцянки Порошенка. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22769 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:56 19yuriy91 написав: ну или разъяснили бы, что такого уж учудил зе, чего не было при по.

и зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления. ну или разъяснили бы, что такого уж учудил зе, чего не было при по.и зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления.



слушай, а не мог бы разъяснить по поводу компании. Я все чаще слышу, что порох слил выборы специально.

Это как, не обещал златые горы? Не стал врать, что уже завтра все поедут на бали отдыхать? слушай, а не мог бы разъяснить по поводу компании. Я все чаще слышу, что порох слил выборы специально.Это как, не обещал златые горы? Не стал врать, что уже завтра все поедут на бали отдыхать? vano80 Повідомлень: 1761 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:13 vano80 написав: 19yuriy91 написав: ну или разъяснили бы, что такого уж учудил зе, чего не было при по.

и зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления. ну или разъяснили бы, что такого уж учудил зе, чего не было при по.и зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления.



слушай, а не мог бы разъяснить по поводу компании. Я все чаще слышу, что порох слил выборы специально.

Это как, не обещал златые горы? Не стал врать, что уже завтра все поедут на бали отдыхать? слушай, а не мог бы разъяснить по поводу компании. Я все чаще слышу, что порох слил выборы специально.Это как, не обещал златые горы? Не стал врать, что уже завтра все поедут на бали отдыхать?



Конечно не специально слил, а по глупости.

Пробегать всю предвыборную компанию по церквям, и митингам для своих сторонников, которые бы и так за него проголосовали, припевая песни и бегая за шариками Шария и хватая за носы или шапки. На фига было заниматься такой тупостью.

Всё на что Порошенко делал во время предвыборной компании акцент, не входило в ТОПы общественных запросов населения на тот период. Здесь у него не было вариантов как разгромно проиграть. Конечно не специально слил, а по глупости.Пробегать всю предвыборную компанию по церквям, и митингам для своих сторонников, которые бы и так за него проголосовали, припевая песни и бегая за шариками Шария и хватая за носы или шапки.На фига было заниматься такой тупостью.Всё на что Порошенко делал во время предвыборной компании акцент, не входило в ТОПы общественных запросов населения на тот период. Здесь у него не было вариантов как разгромно проиграть. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16813 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4187 раз. Подякували: 6675 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:14 vano80 написав: 19yuriy91 написав: ну или разъяснили бы, что такого уж учудил зе, чего не было при по.

и зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления. ну или разъяснили бы, что такого уж учудил зе, чего не было при по.и зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления.



слушай, а не мог бы разъяснить по поводу компании. Я все чаще слышу, что порох слил выборы специально.

Это как, не обещал златые горы? Не стал врать, что уже завтра все поедут на бали отдыхать? слушай,. Я все чаще слышу, что порох слил выборы специально.Это как, не обещал златые горы? Не стал врать, что уже завтра все поедут на бали отдыхать?

в поисковиках забанили?

Я все чаще слышу, что порох слил выборы специально. есть и такое мнение, мож знал чего. в поисковиках забанили?есть и такое мнение, мож знал чего. 19yuriy91 Повідомлень: 2687 З нами з: 15.09.12 Подякував: 242 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:18 budivelnik написав: 19yuriy91 написав: зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления. зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления. Є два типи людей

Відповідальні і безвідповідальні

Порошенко будучи відповідальним(і маючи власний досвід попередньої обіцянки закінчити війну) не міг обіцяти закінчити війну,шляхом просто перестати стріляти.

Безвідповідальний Зеленський,не мав такого власного досвіду-а тому пообіцяв швидке і легке закінчення війни.



Зеленський переміг...але при цьому

Там де Зеленський виконує свої обіцянки - виглядає клоуном

В тих випадках,коли дії Зеленського не є клоунськими - виявляється що він виконує обіцянки Порошенка. Є два типи людейВідповідальні і безвідповідальніПорошенко будучи відповідальним(і маючи власний досвід попередньої обіцянки закінчити війну) не міг обіцяти закінчити війну,шляхом просто перестати стріляти.Безвідповідальний Зеленський,не мав такого власного досвіду-а тому пообіцяв швидке і легке закінчення війни.Зеленський переміг...але при цьомуТам де Зеленський виконує свої обіцянки - виглядає клоуномВ тих випадках,коли дії Зеленського не є клоунськими - виявляється що він виконує обіцянки Порошенка.



Більшість обіцянок Зеленського - просто фантазії , велика частина обіцянок Порошенка - тупо не виконані , хоча можливості були . І що краще - я не знаю . Короткостроково Порошенко може і був би кращий - нічого б не мінялося - а так вже всі звикли . Довгостроково - невідомо - бо народ теж повинен починати думати - що ж краще для майбутнього . Раз вже у нас отака демократія - то крім виборів чи повстань інструментів немає ... Більшість обіцянок Зеленського - просто фантазії , велика частина обіцянок Порошенка - тупо не виконані , хоча можливості були . І що краще - я не знаю . Короткостроково Порошенко може і був би кращий - нічого б не мінялося - а так вже всі звикли . Довгостроково - невідомо - бо народ теж повинен починати думати - що ж краще для майбутнього . Раз вже у нас отака демократія - то крім виборів чи повстань інструментів немає ... Puente Повідомлень: 3082 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6092609360946095> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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