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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:18
freeze написав: vano80 написав: 19yuriy91 написав:
ну или разъяснили бы, что такого уж учудил зе, чего не было при по.
и зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления.
слушай, а не мог бы разъяснить по поводу компании. Я все чаще слышу, что порох слил выборы специально.
Это как, не обещал златые горы? Не стал врать, что уже завтра все поедут на бали отдыхать?
Конечно не специально слил, а по глупости.
Пробегать всю предвыборную компанию по церквям, и митингам для своих сторонников, которые бы и так за него проголосовали, припевая песни и бегая за шариками Шария и хватая за носы или шапки.
На фига было заниматься такой тупостью.
Всё на что Порошенко делал во время предвыборной компании акцент, не входило в ТОПы общественных запросов населения на тот период. Здесь у него не было вариантов как разгромно проиграть.
знаю людей, которые за него не голосовали из-за тягания их по его "предвыборным встречам"
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:23
19yuriy91 написав:
знаю людей, которые за него не голосовали из-за тягания их по его "предвыборным встречам"
И второй принципиально проигрышный момент компании - тратить почти всё время на агитацию среди людей, которые и так за тебя проголосуют. Надо искать болевые точки людей, которые не определились, искать их запросы и конкретные пути решения их проблем, а не хвалить себя среди верных сторонников или тратить время на грызню с антипатиками, которые ни при каких условиях за тебя не проголосуют.
Зы. Азы политтехнологии
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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