RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6092609360946095
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:18

  freeze написав:
  vano80 написав:
  19yuriy91 написав:ну или разъяснили бы, что такого уж учудил зе, чего не было при по.
и зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления. :mrgreen:


слушай, а не мог бы разъяснить по поводу компании. Я все чаще слышу, что порох слил выборы специально.
Это как, не обещал златые горы? Не стал врать, что уже завтра все поедут на бали отдыхать?


Конечно не специально слил, а по глупости.
Пробегать всю предвыборную компанию по церквям, и митингам для своих сторонников, которые бы и так за него проголосовали, припевая песни и бегая за шариками Шария и хватая за носы или шапки. :mrgreen: На фига было заниматься такой тупостью.
Всё на что Порошенко делал во время предвыборной компании акцент, не входило в ТОПы общественных запросов населения на тот период. Здесь у него не было вариантов как разгромно проиграть.

знаю людей, которые за него не голосовали из-за тягания их по его "предвыборным встречам"
19yuriy91
 
Повідомлень: 2687
З нами з: 15.09.12
Подякував: 242 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:23

  19yuriy91 написав:знаю людей, которые за него не голосовали из-за тягания их по его "предвыборным встречам"


И второй принципиально проигрышный момент компании - тратить почти всё время на агитацию среди людей, которые и так за тебя проголосуют. Надо искать болевые точки людей, которые не определились, искать их запросы и конкретные пути решения их проблем, а не хвалить себя среди верных сторонников или тратить время на грызню с антипатиками, которые ни при каких условиях за тебя не проголосуют.
Зы. Азы политтехнологии :D
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16813
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4187 раз.
Подякували: 6675 раз.
 
Профіль
21
3
5
  #<1 ... 6092609360946095
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.