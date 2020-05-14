Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления.
Є два типи людей Відповідальні і безвідповідальні Порошенко будучи відповідальним(і маючи власний досвід попередньої обіцянки закінчити війну) не міг обіцяти закінчити війну,шляхом просто перестати стріляти. Безвідповідальний Зеленський,не мав такого власного досвіду-а тому пообіцяв швидке і легке закінчення війни.
Зеленський переміг...але при цьому Там де Зеленський виконує свої обіцянки - виглядає клоуном В тих випадках,коли дії Зеленського не є клоунськими - виявляється що він виконує обіцянки Порошенка.
Більшість обіцянок Зеленського - просто фантазії , велика частина обіцянок Порошенка - тупо не виконані , хоча можливості були . І що краще - я не знаю . Короткостроково Порошенко може і був би кращий - нічого б не мінялося - а так вже всі звикли . Довгостроково - невідомо - бо народ теж повинен починати думати - що ж краще для майбутнього . Раз вже у нас отака демократія - то крім виборів чи повстань інструментів немає ...
19yuriy91 написав:ну или разъяснили бы, что такого уж учудил зе, чего не было при по. и зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления.
слушай, а не мог бы разъяснить по поводу компании. Я все чаще слышу, что порох слил выборы специально. Это как, не обещал златые горы? Не стал врать, что уже завтра все поедут на бали отдыхать?
Конечно не специально слил, а по глупости. Пробегать всю предвыборную компанию по церквям, и митингам для своих сторонников, которые бы и так за него проголосовали, припевая песни и бегая за шариками Шария и хватая за носы или шапки. На фига было заниматься такой тупостью. Всё на что Порошенко делал во время предвыборной компании акцент, не входило в ТОПы общественных запросов населения на тот период. Здесь у него не было вариантов как разгромно проиграть.
знаю людей, которые за него не голосовали из-за тягания их по его "предвыборным встречам"
19yuriy91 написав:знаю людей, которые за него не голосовали из-за тягания их по его "предвыборным встречам"
И второй принципиально проигрышный момент компании - тратить почти всё время на агитацию среди людей, которые и так за тебя проголосуют. Надо искать болевые точки людей, которые не определились, искать их запросы и конкретные пути решения их проблем, а не хвалить себя среди верных сторонников или тратить время на грызню с антипатиками, которые ни при каких условиях за тебя не проголосуют. Зы. Азы политтехнологии
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
19yuriy91 написав:знаю людей, которые за него не голосовали из-за тягания их по его "предвыборным встречам"
И второй принципиально проигрышный момент компании - тратить почти всё время на агитацию среди людей, которые и так за тебя проголосуют. Надо искать болевые точки людей, которые не определились, искать их запросы и конкретные пути решения их проблем, а не хвалить себя среди верных сторонников или тратить время на грызню с антипатиками, которые ни при каких условиях за тебя не проголосуют. Зы. Азы политтехнологии
спишем его проигрыш на "мифическую" петину жадность, не позволившую нанять качественных политтехнологов
Тут тусується багато українських ватніків, московитських найманців і гостей із-за поребрика. Для них є цікава стаття
"Тем временем незаметно подошла очередная годовщина «референдума» в «народных республиках». Кто не хотел носить дедов на акции «Бессмертный полк» в Харькове за 11 тысяч гривень средней зарплаты, делает это за 15 тысяч российских рублей на службе и на 7 тысяч русских рублей на гражданке в «ЛНР». Никто никуда пока не пойдёт — ни на Киев, ни на Ростов. По чуть-чуть будут поддерживать пар в котелке артиллерией, чтобы не было желания повторить Марьинку или попытки штурма промки боевиками. Закончится ресурс стволов в Украине — пришлют с хранения США или из Восточной Европы. Достроят базы, в том числе и флота, а канадцы военные уже толпами гуляют по Киеву, как и британцы. Тяжёлые разведывательные дроны с Сицилии через неделю парят над линией боевого соприкосновения. Выделил Запад миллиард долларов на борьбу с коронавирусом, приедут сюда катера, противокорабельные ракеты и «Дротики» — сколько надо, столько и приедут. Хватило на французские вертолёты в кредит, хватит и на опцион на западное оружие. Будет спад экономики после эпидемии, но на 5-7 тысяч рублей на крупу и молокосодержащие продукты, как в «республиках», не упадём.
А вы скоро 7 лет сидите и ещё 7 лет будете сидеть. Кушать соевую колбасу и ездить в Волноваху за лекарствами. Смотреть «трамвай победы» и носить дедов на палке в самом нищем уголке страны. Вы так много смеялись над Западной Украиной, что не заметили, как там недвижимость строится в темпе Днепра и Харькова, и уровень жизни вполне себе Восточной Европы. А вы остались в своём Конго с историями про фашистов. Потому что поверили российскому телевизору. И когда к вам домой пришли оккупанты, вы вместо того чтобы бежать от войны или сражаться, решили бороться с фашистами в своей голове. И очнулись в нищей военной диктатуре — дичи для Европы XXI века. И даже за что голосовали в той бумажке о «независимости республик» — почему-то отбило память. Ну что же, забирайте ваш приз. Возможность меньшинству рвать рот про украинских националистов и воровать, пока большинство давит друг друга на КППВ за кусок сала. Украина же продолжает войну за то, чтобы не превратиться в нищий санитарный кордон РФ. И мы победим."
Frant написав:Тут тусується багато українських ватніків, московитських найманців і гостей із-за поребрика. Для них є цікава стаття
"Тем временем незаметно подошла очередная годовщина «референдума» в «народных республиках». Кто не хотел носить дедов на акции «Бессмертный полк» в Харькове за 11 тысяч гривень средней зарплаты, делает это за 15 тысяч российских рублей на службе и на 7 тысяч русских рублей на гражданке в «ЛНР». Никто никуда пока не пойдёт — ни на Киев, ни на Ростов. По чуть-чуть будут поддерживать пар в котелке артиллерией, чтобы не было желания повторить Марьинку или попытки штурма промки боевиками. Закончится ресурс стволов в Украине — пришлют с хранения США или из Восточной Европы. Достроят базы, в том числе и флота, а канадцы военные уже толпами гуляют по Киеву, как и британцы. Тяжёлые разведывательные дроны с Сицилии через неделю парят над линией боевого соприкосновения. Выделил Запад миллиард долларов на борьбу с коронавирусом, приедут сюда катера, противокорабельные ракеты и «Дротики» — сколько надо, столько и приедут. Хватило на французские вертолёты в кредит, хватит и на опцион на западное оружие. Будет спад экономики после эпидемии, но на 5-7 тысяч рублей на крупу и молокосодержащие продукты, как в «республиках», не упадём.
А вы скоро 7 лет сидите и ещё 7 лет будете сидеть. Кушать соевую колбасу и ездить в Волноваху за лекарствами. Смотреть «трамвай победы» и носить дедов на палке в самом нищем уголке страны. Вы так много смеялись над Западной Украиной, что не заметили, как там недвижимость строится в темпе Днепра и Харькова, и уровень жизни вполне себе Восточной Европы. А вы остались в своём Конго с историями про фашистов. Потому что поверили российскому телевизору. И когда к вам домой пришли оккупанты, вы вместо того чтобы бежать от войны или сражаться, решили бороться с фашистами в своей голове. И очнулись в нищей военной диктатуре — дичи для Европы XXI века. И даже за что голосовали в той бумажке о «независимости республик» — почему-то отбило память. Ну что же, забирайте ваш приз. Возможность меньшинству рвать рот про украинских националистов и воровать, пока большинство давит друг друга на КППВ за кусок сала. Украина же продолжает войну за то, чтобы не превратиться в нищий санитарный кордон РФ. И мы победим."
19yuriy91 написав:ну или разъяснили бы, что такого уж учудил зе, чего не было при по. и зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления.
слушай, а не мог бы разъяснить по поводу компании. Я все чаще слышу, что порох слил выборы специально. Это как, не обещал златые горы? Не стал врать, что уже завтра все поедут на бали отдыхать?
в поисковиках забанили?
Я все чаще слышу, что порох слил выборы специально.
есть и такое мнение, мож знал чего.
А причем здесь поисковики? Я спрашиваю, почему "порох слили выборы" понеслось, когда стала видна недолугость ннынешних властей. Как то сразу все праздновали победу над свынарчуками, а потом вдруг - нас кинули, не стали бороться за нас. Что это за фигня такая?
vano80 написав: Я спрашиваю, почему "порох слили выборы" понеслось, когда стала видна недолугость ннынешних властей. Как то сразу все праздновали победу над свынарчуками, а потом вдруг - нас кинули, не стали бороться за нас. Что это за фигня такая?
тут достаточно точно описали ну а нащёт спецом он это слил, или пожлобству своему, то хз надо в фэйсбуке у него попытать тут не ответят