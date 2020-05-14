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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6092609360946095>
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:14

  vano80 написав:
  19yuriy91 написав:ну или разъяснили бы, что такого уж учудил зе, чего не было при по.
и зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления. :mrgreen:


слушай, а не мог бы разъяснить по поводу компании. Я все чаще слышу, что порох слил выборы специально.
Это как, не обещал златые горы? Не стал врать, что уже завтра все поедут на бали отдыхать?

в поисковиках забанили?
Я все чаще слышу, что порох слил выборы специально.
есть и такое мнение, мож знал чего. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:18

  budivelnik написав:
  19yuriy91 написав:зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления.
Є два типи людей
Відповідальні і безвідповідальні
Порошенко будучи відповідальним(і маючи власний досвід попередньої обіцянки закінчити війну) не міг обіцяти закінчити війну,шляхом просто перестати стріляти.
Безвідповідальний Зеленський,не мав такого власного досвіду-а тому пообіцяв швидке і легке закінчення війни.

Зеленський переміг...але при цьому
Там де Зеленський виконує свої обіцянки - виглядає клоуном
В тих випадках,коли дії Зеленського не є клоунськими - виявляється що він виконує обіцянки Порошенка.


Більшість обіцянок Зеленського - просто фантазії , велика частина обіцянок Порошенка - тупо не виконані , хоча можливості були . І що краще - я не знаю . Короткостроково Порошенко може і був би кращий - нічого б не мінялося - а так вже всі звикли . Довгостроково - невідомо - бо народ теж повинен починати думати - що ж краще для майбутнього . Раз вже у нас отака демократія - то крім виборів чи повстань інструментів немає ...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:18

  freeze написав:
  vano80 написав:
  19yuriy91 написав:ну или разъяснили бы, что такого уж учудил зе, чего не было при по.
и зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления. :mrgreen:


слушай, а не мог бы разъяснить по поводу компании. Я все чаще слышу, что порох слил выборы специально.
Это как, не обещал златые горы? Не стал врать, что уже завтра все поедут на бали отдыхать?


Конечно не специально слил, а по глупости.
Пробегать всю предвыборную компанию по церквям, и митингам для своих сторонников, которые бы и так за него проголосовали, припевая песни и бегая за шариками Шария и хватая за носы или шапки. :mrgreen: На фига было заниматься такой тупостью.
Всё на что Порошенко делал во время предвыборной компании акцент, не входило в ТОПы общественных запросов населения на тот период. Здесь у него не было вариантов как разгромно проиграть.

знаю людей, которые за него не голосовали из-за тягания их по его "предвыборным встречам"
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:23

  19yuriy91 написав:знаю людей, которые за него не голосовали из-за тягания их по его "предвыборным встречам"


И второй принципиально проигрышный момент компании - тратить почти всё время на агитацию среди людей, которые и так за тебя проголосуют. Надо искать болевые точки людей, которые не определились, искать их запросы и конкретные пути решения их проблем, а не хвалить себя среди верных сторонников или тратить время на грызню с антипатиками, которые ни при каких условиях за тебя не проголосуют.
Зы. Азы политтехнологии :D
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:38

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:знаю людей, которые за него не голосовали из-за тягания их по его "предвыборным встречам"


И второй принципиально проигрышный момент компании - тратить почти всё время на агитацию среди людей, которые и так за тебя проголосуют. Надо искать болевые точки людей, которые не определились, искать их запросы и конкретные пути решения их проблем, а не хвалить себя среди верных сторонников или тратить время на грызню с антипатиками, которые ни при каких условиях за тебя не проголосуют.
Зы. Азы политтехнологии :D


спишем его проигрыш на "мифическую" петину жадность, не позволившую нанять качественных политтехнологов :D
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:52

не было ещё?
Двойников Ким Чен Ына засняли на видео

https://lenta.ru/news/2020/05/08/2/

https://www.mk.ru/politics/2020/05/08/i ... ynika.html

https://www.mirror.co.uk/news/world-new ... y-21990755
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:05

Тут тусується багато українських ватніків, московитських найманців і гостей із-за поребрика.
Для них є цікава стаття

"Тем временем незаметно подошла очередная годовщина «референдума» в «народных республиках». Кто не хотел носить дедов на акции «Бессмертный полк» в Харькове за 11 тысяч гривень средней зарплаты, делает это за 15 тысяч российских рублей на службе и на 7 тысяч русских рублей на гражданке в «ЛНР». Никто никуда пока не пойдёт — ни на Киев, ни на Ростов. По чуть-чуть будут поддерживать пар в котелке артиллерией, чтобы не было желания повторить Марьинку или попытки штурма промки боевиками. Закончится ресурс стволов в Украине — пришлют с хранения США или из Восточной Европы. Достроят базы, в том числе и флота, а канадцы военные уже толпами гуляют по Киеву, как и британцы. Тяжёлые разведывательные дроны с Сицилии через неделю парят над линией боевого соприкосновения. Выделил Запад миллиард долларов на борьбу с коронавирусом, приедут сюда катера, противокорабельные ракеты и «Дротики» — сколько надо, столько и приедут. Хватило на французские вертолёты в кредит, хватит и на опцион на западное оружие. Будет спад экономики после эпидемии, но на 5-7 тысяч рублей на крупу и молокосодержащие продукты, как в «республиках», не упадём.

А вы скоро 7 лет сидите и ещё 7 лет будете сидеть. Кушать соевую колбасу и ездить в Волноваху за лекарствами. Смотреть «трамвай победы» и носить дедов на палке в самом нищем уголке страны. Вы так много смеялись над Западной Украиной, что не заметили, как там недвижимость строится в темпе Днепра и Харькова, и уровень жизни вполне себе Восточной Европы. А вы остались в своём Конго с историями про фашистов. Потому что поверили российскому телевизору. И когда к вам домой пришли оккупанты, вы вместо того чтобы бежать от войны или сражаться, решили бороться с фашистами в своей голове. И очнулись в нищей военной диктатуре — дичи для Европы XXI века. И даже за что голосовали в той бумажке о «независимости республик» — почему-то отбило память. Ну что же, забирайте ваш приз. Возможность меньшинству рвать рот про украинских националистов и воровать, пока большинство давит друг друга на КППВ за кусок сала. Украина же продолжает войну за то, чтобы не превратиться в нищий санитарный кордон РФ. И мы победим."

https://petrimazepa.com/dobroe_utro_vet ... chalo_maya
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:21

  Frant написав:Тут тусується багато українських ватніків, московитських найманців і гостей із-за поребрика.
Для них є цікава стаття

"Тем временем незаметно подошла очередная годовщина «референдума» в «народных республиках». Кто не хотел носить дедов на акции «Бессмертный полк» в Харькове за 11 тысяч гривень средней зарплаты, делает это за 15 тысяч российских рублей на службе и на 7 тысяч русских рублей на гражданке в «ЛНР». Никто никуда пока не пойдёт — ни на Киев, ни на Ростов. По чуть-чуть будут поддерживать пар в котелке артиллерией, чтобы не было желания повторить Марьинку или попытки штурма промки боевиками. Закончится ресурс стволов в Украине — пришлют с хранения США или из Восточной Европы. Достроят базы, в том числе и флота, а канадцы военные уже толпами гуляют по Киеву, как и британцы. Тяжёлые разведывательные дроны с Сицилии через неделю парят над линией боевого соприкосновения. Выделил Запад миллиард долларов на борьбу с коронавирусом, приедут сюда катера, противокорабельные ракеты и «Дротики» — сколько надо, столько и приедут. Хватило на французские вертолёты в кредит, хватит и на опцион на западное оружие. Будет спад экономики после эпидемии, но на 5-7 тысяч рублей на крупу и молокосодержащие продукты, как в «республиках», не упадём.

А вы скоро 7 лет сидите и ещё 7 лет будете сидеть. Кушать соевую колбасу и ездить в Волноваху за лекарствами. Смотреть «трамвай победы» и носить дедов на палке в самом нищем уголке страны. Вы так много смеялись над Западной Украиной, что не заметили, как там недвижимость строится в темпе Днепра и Харькова, и уровень жизни вполне себе Восточной Европы. А вы остались в своём Конго с историями про фашистов. Потому что поверили российскому телевизору. И когда к вам домой пришли оккупанты, вы вместо того чтобы бежать от войны или сражаться, решили бороться с фашистами в своей голове. И очнулись в нищей военной диктатуре — дичи для Европы XXI века. И даже за что голосовали в той бумажке о «независимости республик» — почему-то отбило память. Ну что же, забирайте ваш приз. Возможность меньшинству рвать рот про украинских националистов и воровать, пока большинство давит друг друга на КППВ за кусок сала. Украина же продолжает войну за то, чтобы не превратиться в нищий санитарный кордон РФ. И мы победим."

https://petrimazepa.com/dobroe_utro_vet ... chalo_maya


уровень жизни вполне себе Восточной Европы. ну это занадто уж, да и противоречит вашим же высказываниям об неньке. :mrgreen:

обычная пропаганда
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:38

  19yuriy91 написав:
  vano80 написав:
  19yuriy91 написав:ну или разъяснили бы, что такого уж учудил зе, чего не было при по.
и зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления. :mrgreen:


слушай, а не мог бы разъяснить по поводу компании. Я все чаще слышу, что порох слил выборы специально.
Это как, не обещал златые горы? Не стал врать, что уже завтра все поедут на бали отдыхать?

в поисковиках забанили?
Я все чаще слышу, что порох слил выборы специально.
есть и такое мнение, мож знал чего. :mrgreen:


А причем здесь поисковики? Я спрашиваю, почему "порох слили выборы" понеслось, когда стала видна недолугость ннынешних властей.
Как то сразу все праздновали победу над свынарчуками, а потом вдруг - нас кинули, не стали бороться за нас. Что это за фигня такая?
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:48

  vano80 написав:
Я спрашиваю, почему "порох слили выборы" понеслось, когда стала видна недолугость ннынешних властей.
Как то сразу все праздновали победу над свынарчуками, а потом вдруг - нас кинули, не стали бороться за нас. Что это за фигня такая?

тут достаточно точно описали
ну а нащёт спецом он это слил, или пожлобству своему, то хз
надо в фэйсбуке у него попытать :mrgreen:
тут не ответят :D
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