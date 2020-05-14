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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6092609360946095 Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:50 Frant написав: Тут тусується багато українських ватніків, московитських найманців і гостей із-за поребрика.

Для них є цікава стаття Тут тусується багато українських ватніків, московитських найманців і гостей із-за поребрика.Для них є цікава стаття



Это все бла-бла-бла хорошо сейчас читать, после всего.

А если бы тогда рашка не тормознула, забрала бы их себе, вбросила бы туда кучу бабла, и многие из нынешних "понаехов" сидели бы у себя по луганскам, зарабатывали баблишко и плевали бы на всю эту писанину. Это все бла-бла-бла хорошо сейчас читать, после всего.А если бы тогда рашка не тормознула, забрала бы их себе, вбросила бы туда кучу бабла, и многие из нынешних "понаехов" сидели бы у себя по луганскам, зарабатывали баблишко и плевали бы на всю эту писанину. vano80 Повідомлень: 1764 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:57 vano80 написав: Frant написав: Тут тусується багато українських ватніків, московитських найманців і гостей із-за поребрика.

Для них є цікава стаття Тут тусується багато українських ватніків, московитських найманців і гостей із-за поребрика.Для них є цікава стаття



Это все бла-бла-бла хорошо сейчас читать, после всего.

А если бы тогда рашка не тормознула, забрала бы их себе, вбросила бы туда кучу бабла, и многие из нынешних "понаехов" сидели бы у себя по луганскам, зарабатывали баблишко и плевали бы на всю эту писанину. Это все бла-бла-бла хорошо сейчас читать, после всего.А если бы тогда рашка не тормознула, забрала бы их себе, вбросила бы туда кучу бабла, и многие из нынешних "понаехов" сидели бы у себя по луганскам, зарабатывали баблишко и плевали бы на всю эту писанину.



не, в отл от крыма, донбасс раше не нужен

об этом тут писАли ещё тада, а щас видно, шо боливар не вынес бы.

если б и прихсоединили, то бабло б не вваливали, максимум до ростовского уровня.

пёдырыч вещал бы не с ростова, а с донецка

но то шо это писанина - точно не, в отл от крыма, донбасс раше не нуженоб этом тут писАли ещё тада, а щас видно, шо боливар не вынес бы.если б и прихсоединили, то бабло б не вваливали, максимум до ростовского уровня.пёдырыч вещал бы не с ростова, а с донецкано то шо это писанина - точно 19yuriy91 Повідомлень: 2692 З нами з: 15.09.12 Подякував: 242 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:08 19yuriy91 написав:

не, в отл от крыма, донбасс раше не нужен

об этом тут писАли ещё тада, а щас видно, шо боливар не вынес бы.

если б и прихсоединили, то бабло б не вваливали, максимум до ростовского уровня.

пёдырыч вещал бы не с ростова, а с донецка

но то шо это писанина - точно не, в отл от крыма, донбасс раше не нуженоб этом тут писАли ещё тада, а щас видно, шо боливар не вынес бы.если б и прихсоединили, то бабло б не вваливали, максимум до ростовского уровня.пёдырыч вещал бы не с ростова, а с донецкано то шо это писанина - точно



Всяческие эксперты не раз писали, что пуйло не стратег, а тактик.

Нерешительность в отношении донбасса вылилась в войну. Санкции и так и так были бы. Но воевать с рашкой мы бы уже не смогли. Всяческие эксперты не раз писали, что пуйло не стратег, а тактик.Нерешительность в отношении донбасса вылилась в войну. Санкции и так и так были бы. Но воевать с рашкой мы бы уже не смогли. vano80 Повідомлень: 1764 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6092609360946095 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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