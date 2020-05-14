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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6092609360946095
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:50

  Frant написав:Тут тусується багато українських ватніків, московитських найманців і гостей із-за поребрика.
Для них є цікава стаття


Это все бла-бла-бла хорошо сейчас читать, после всего.
А если бы тогда рашка не тормознула, забрала бы их себе, вбросила бы туда кучу бабла, и многие из нынешних "понаехов" сидели бы у себя по луганскам, зарабатывали баблишко и плевали бы на всю эту писанину.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:57

  vano80 написав:
  Frant написав:Тут тусується багато українських ватніків, московитських найманців і гостей із-за поребрика.
Для них є цікава стаття


Это все бла-бла-бла хорошо сейчас читать, после всего.
А если бы тогда рашка не тормознула, забрала бы их себе, вбросила бы туда кучу бабла, и многие из нынешних "понаехов" сидели бы у себя по луганскам, зарабатывали баблишко и плевали бы на всю эту писанину.


не, в отл от крыма, донбасс раше не нужен
об этом тут писАли ещё тада, а щас видно, шо боливар не вынес бы.
если б и прихсоединили, то бабло б не вваливали, максимум до ростовского уровня.
пёдырыч вещал бы не с ростова, а с донецка
но то шо это писанина - точно
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:08

  19yuriy91 написав:
не, в отл от крыма, донбасс раше не нужен
об этом тут писАли ещё тада, а щас видно, шо боливар не вынес бы.
если б и прихсоединили, то бабло б не вваливали, максимум до ростовского уровня.
пёдырыч вещал бы не с ростова, а с донецка
но то шо это писанина - точно


Всяческие эксперты не раз писали, что пуйло не стратег, а тактик.
Нерешительность в отношении донбасса вылилась в войну. Санкции и так и так были бы. Но воевать с рашкой мы бы уже не смогли.
vano80
 
Повідомлень: 1764
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 236 раз.
 
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  #<1 ... 6092609360946095
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