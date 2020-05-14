Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Frant написав:Тут тусується багато українських ватніків, московитських найманців і гостей із-за поребрика. Для них є цікава стаття
Это все бла-бла-бла хорошо сейчас читать, после всего. А если бы тогда рашка не тормознула, забрала бы их себе, вбросила бы туда кучу бабла, и многие из нынешних "понаехов" сидели бы у себя по луганскам, зарабатывали баблишко и плевали бы на всю эту писанину.
Frant написав:Тут тусується багато українських ватніків, московитських найманців і гостей із-за поребрика. Для них є цікава стаття
Это все бла-бла-бла хорошо сейчас читать, после всего. А если бы тогда рашка не тормознула, забрала бы их себе, вбросила бы туда кучу бабла, и многие из нынешних "понаехов" сидели бы у себя по луганскам, зарабатывали баблишко и плевали бы на всю эту писанину.
не, в отл от крыма, донбасс раше не нужен об этом тут писАли ещё тада, а щас видно, шо боливар не вынес бы. если б и прихсоединили, то бабло б не вваливали, максимум до ростовского уровня. пёдырыч вещал бы не с ростова, а с донецка но то шо это писанина - точно
19yuriy91 написав: не, в отл от крыма, донбасс раше не нужен об этом тут писАли ещё тада, а щас видно, шо боливар не вынес бы. если б и прихсоединили, то бабло б не вваливали, максимум до ростовского уровня. пёдырыч вещал бы не с ростова, а с донецка но то шо это писанина - точно
Всяческие эксперты не раз писали, что пуйло не стратег, а тактик. Нерешительность в отношении донбасса вылилась в войну. Санкции и так и так были бы. Но воевать с рашкой мы бы уже не смогли.
19yuriy91 написав:зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления.
Є два типи людей Відповідальні і безвідповідальні Порошенко будучи відповідальним(і маючи власний досвід попередньої обіцянки закінчити війну) не міг обіцяти закінчити війну,шляхом просто перестати стріляти. Безвідповідальний Зеленський,не мав такого власного досвіду-а тому пообіцяв швидке і легке закінчення війни.
Зеленський переміг...але при цьому Там де Зеленський виконує свої обіцянки - виглядає клоуном В тих випадках,коли дії Зеленського не є клоунськими - виявляється що він виконує обіцянки Порошенка.
Більшість обіцянок Зеленського - просто фантазії , велика частина обіцянок Порошенка - тупо не виконані , хоча можливості були . І що краще - я не знаю . Короткостроково Порошенко може і був би кращий - нічого б не мінялося - а так вже всі звикли . Довгостроково - невідомо - бо народ теж повинен починати думати - що ж краще для майбутнього . Раз вже у нас отака демократія - то крім виборів чи повстань інструментів немає ...
а Порошенко виконав значить обіцянки... тільки один лякав постійно "ато Путєн нападєт", а для другого зараз нашлась тєма "ато всі умруть от макаронивіруси".
Але при По, ще розграбили банківську систему, і гривню знецінили в 3 рази. І ще багато чого, але зараз порохоботи будуть вискакувати із трусів
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:Але при По, ще розграбили банківську систему, і гривню знецінили в 3 рази. І ще багато чого, але зараз порохоботи будуть вискакувати із трусів
Ну-ну. осталось услышать про украинского экономического дракона - все падает, а курс гривны укрепляется. Ждем раздачи нобелевок фотографам и самокатчикам. А, недавно читал одного пересичного, он через границу таскает чего-то там. Говорит, что таможня опять обнулилась и надо налаживать новые связи и давать новым людям.