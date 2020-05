Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:50

Puente написав: budivelnik написав: 19yuriy91 написав: зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления. зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления. Є два типи людей

Відповідальні і безвідповідальні

Порошенко будучи відповідальним(і маючи власний досвід попередньої обіцянки закінчити війну) не міг обіцяти закінчити війну,шляхом просто перестати стріляти.

Безвідповідальний Зеленський,не мав такого власного досвіду-а тому пообіцяв швидке і легке закінчення війни.



Зеленський переміг...але при цьому

Там де Зеленський виконує свої обіцянки - виглядає клоуном

В тих випадках,коли дії Зеленського не є клоунськими - виявляється що він виконує обіцянки Порошенка. Є два типи людейВідповідальні і безвідповідальніПорошенко будучи відповідальним(і маючи власний досвід попередньої обіцянки закінчити війну) не міг обіцяти закінчити війну,шляхом просто перестати стріляти.Безвідповідальний Зеленський,не мав такого власного досвіду-а тому пообіцяв швидке і легке закінчення війни.Зеленський переміг...але при цьомуТам де Зеленський виконує свої обіцянки - виглядає клоуномВ тих випадках,коли дії Зеленського не є клоунськими - виявляється що він виконує обіцянки Порошенка.



Більшість обіцянок Зеленського - просто фантазії , велика частина обіцянок Порошенка - тупо не виконані , хоча можливості були . І що краще - я не знаю . Короткостроково Порошенко може і був би кращий - нічого б не мінялося - а так вже всі звикли . Довгостроково - невідомо - бо народ теж повинен починати думати - що ж краще для майбутнього . Раз вже у нас отака демократія - то крім виборів чи повстань інструментів немає ... Більшість обіцянок Зеленського - просто фантазії , велика частина обіцянок Порошенка - тупо не виконані , хоча можливості були . І що краще - я не знаю . Короткостроково Порошенко може і був би кращий - нічого б не мінялося - а так вже всі звикли . Довгостроково - невідомо - бо народ теж повинен починати думати - що ж краще для майбутнього . Раз вже у нас отака демократія - то крім виборів чи повстань інструментів немає ...

а Порошенко виконав значить обіцянки...

тільки один лякав постійно "ато Путєн нападєт",

а для другого зараз нашлась тєма "ато всі умруть от макаронивіруси".



Але при По, ще розграбили банківську систему, і гривню знецінили в 3 рази.

І ще багато чого, але зараз порохоботи будуть вискакувати із трусів а Порошенко виконав значить обіцянки...тільки один лякав постійно "ато Путєн нападєт",а для другого зараз нашлась тєма "ато всі умруть от макаронивіруси".Але при По, ще розграбили банківську систему, і гривню знецінили в 3 рази.І ще багато чого, але зараз порохоботи будуть вискакувати із трусів

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/