Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:20

Судья Эми Джексон выдала запрос с требованием к администрации президента США Дональда Трампа предоставить электронную переписку, в которой шла речь о военной помощи Украине и, в частности указании президента о приостановке такой помощи.

"Представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска", - сказал российский переговорщик по ОРДЛО в Минске

У Зеленского говорят о "конструктивной работе" в экономической подгруппе.

По мнению Саакашвили, Украина "потенциально достаточно сильная", чтобы отказаться от сотрудничества с МВФ

На данном этапе Украине нужна поддержка МВФ, считает он

"а в этом году мы, к сожалению, упадем на 5%. И не потому что Зеленский – плохой Президент, а потому что весь мир “падает”, – отметил Устенко.

Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода “Северный поток-2” на освобождение от регулирования ЕС.

Ітогі подвєдьом. 2020-05-15Что-то не было информации о том, что со стороны РФ изменялось количестве представителей на переговорах. С представителями ОРДЛО, типа, переговоров не былоТо с кем тогда была "конструктивная работа" в экономической подгруппе ?Непростой будет этот год и первая половина 2021 в плане продовольствияЕщё толком не выплатили обещанные 300% медикам, которые лечили COVID-ых пациентов.А уже раздают новые обещанияНю-ню, ню-ню ...updОпять контекст вырвали, неправильно поняли ...По моим знакомым пенсионерам, пересчёт пенсий был в пределах 100-400 гривенУ кого была минималка, добавили 100 гривен.У кого не минималка, то увеличили на 7-11%.11% у работающих пенсионеровВВП Украины начало падать ещё до эпидемии