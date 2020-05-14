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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 60936094609560966097>
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:50

  Frant написав:Тут тусується багато українських ватніків, московитських найманців і гостей із-за поребрика.
Для них є цікава стаття


Это все бла-бла-бла хорошо сейчас читать, после всего.
А если бы тогда рашка не тормознула, забрала бы их себе, вбросила бы туда кучу бабла, и многие из нынешних "понаехов" сидели бы у себя по луганскам, зарабатывали баблишко и плевали бы на всю эту писанину.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:57

  vano80 написав:
  Frant написав:Тут тусується багато українських ватніків, московитських найманців і гостей із-за поребрика.
Для них є цікава стаття


Это все бла-бла-бла хорошо сейчас читать, после всего.
А если бы тогда рашка не тормознула, забрала бы их себе, вбросила бы туда кучу бабла, и многие из нынешних "понаехов" сидели бы у себя по луганскам, зарабатывали баблишко и плевали бы на всю эту писанину.


не, в отл от крыма, донбасс раше не нужен
об этом тут писАли ещё тада, а щас видно, шо боливар не вынес бы.
если б и прихсоединили, то бабло б не вваливали, максимум до ростовского уровня.
пёдырыч вещал бы не с ростова, а с донецка
но то шо это писанина - точно
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:08

  19yuriy91 написав:
не, в отл от крыма, донбасс раше не нужен
об этом тут писАли ещё тада, а щас видно, шо боливар не вынес бы.
если б и прихсоединили, то бабло б не вваливали, максимум до ростовского уровня.
пёдырыч вещал бы не с ростова, а с донецка
но то шо это писанина - точно


Всяческие эксперты не раз писали, что пуйло не стратег, а тактик.
Нерешительность в отношении донбасса вылилась в войну. Санкции и так и так были бы. Но воевать с рашкой мы бы уже не смогли.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:10

  vano80 написав:если бы тогда рашка не тормознула, забрала бы их себе, вбросила бы туда кучу бабла,

Вибачте, але ніде, ніхто і ніколи не жив добре під російською окупацією!
І досвід окупованого ОРДЛО і Криму - це лише підтверджує!
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 15 тра, 2020 16:08, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:17

Re: Політичні дискусії

Для декого :
Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн вважає, що плани Ізраїлю щодо анексії палестинських територій треба засудити - аналогічно до засудження анексії українського Криму Росією.
https://www.dw.com/uk/%D0%BB%D1%8E%D0%B ... a-53446024
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:33

  Frant написав:
  vano80 написав:если бы тогда рашка не тормознула, забрала бы их себе, вбросила бы туда кучу бабла,

Вибачте, але ніде, ніхто і ніколи не жив добре під російською окупацією!


тут есть разница между реальностью и тем что хотелось бы - надо говорить.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:50

  Puente написав:
  budivelnik написав:
  19yuriy91 написав:зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления.
Є два типи людей
Відповідальні і безвідповідальні
Порошенко будучи відповідальним(і маючи власний досвід попередньої обіцянки закінчити війну) не міг обіцяти закінчити війну,шляхом просто перестати стріляти.
Безвідповідальний Зеленський,не мав такого власного досвіду-а тому пообіцяв швидке і легке закінчення війни.

Зеленський переміг...але при цьому
Там де Зеленський виконує свої обіцянки - виглядає клоуном
В тих випадках,коли дії Зеленського не є клоунськими - виявляється що він виконує обіцянки Порошенка.


Більшість обіцянок Зеленського - просто фантазії , велика частина обіцянок Порошенка - тупо не виконані , хоча можливості були . І що краще - я не знаю . Короткостроково Порошенко може і був би кращий - нічого б не мінялося - а так вже всі звикли . Довгостроково - невідомо - бо народ теж повинен починати думати - що ж краще для майбутнього . Раз вже у нас отака демократія - то крім виборів чи повстань інструментів немає ...

а Порошенко виконав значить обіцянки...
тільки один лякав постійно "ато Путєн нападєт",
а для другого зараз нашлась тєма "ато всі умруть от макаронивіруси".

Але при По, ще розграбили банківську систему, і гривню знецінили в 3 рази.
І ще багато чого, але зараз порохоботи будуть вискакувати із трусів
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:25

  flyman написав:Але при По, ще розграбили банківську систему, і гривню знецінили в 3 рази.
І ще багато чого, але зараз порохоботи будуть вискакувати із трусів


Ну-ну. осталось услышать про украинского экономического дракона - все падает, а курс гривны укрепляется. Ждем раздачи нобелевок фотографам и самокатчикам.
А, недавно читал одного пересичного, он через границу таскает чего-то там. Говорит, что таможня опять обнулилась и надо налаживать новые связи и давать новым людям. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:20

Ітогі подвєдьом. 2020-05-15

Ітогі подвєдьом. 2020-05-15

1) Суд обязал Белый дом обнародовать письма по военной помощи Украине
Судья Эми Джексон выдала запрос с требованием к администрации президента США Дональда Трампа предоставить электронную переписку, в которой шла речь о военной помощи Украине и, в частности указании президента о приостановке такой помощи.

2) Статус ОРДЛО и обмен пленными: обновленная украинская делегация впервые участвовала в заседании ТКГ

Грызлов пожаловался, что украинцы в Минске отказались от переговоров с боевиками
"Представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска", - сказал российский переговорщик по ОРДЛО в Минске

Сначала – граница. Офис Зеленского выдвинул условия для выборов в Донецке

Украина предложила РФ отменить "национализацию" боевиками предприятий в ОРДЛО
У Зеленского говорят о "конструктивной работе" в экономической подгруппе.

Что-то не было информации о том, что со стороны РФ изменялось количестве представителей на переговорах. С представителями ОРДЛО, типа, переговоров не было
То с кем тогда была "конструктивная работа" в экономической подгруппе ?

3) Засуха убила до 80% посевов в Одесской области. Что предлагают в Минэкономики
Непростой будет этот год и первая половина 2021 в плане продовольствия

4) Минздрав предлагает с 1 июля повысить медработникам зарплаты до 50%
Ещё толком не выплатили обещанные 300% медикам, которые лечили COVID-ых пациентов.
А уже раздают новые обещания

5) Саакашвили: Украина может отказаться от сотрудничества с МВФ
По мнению Саакашвили, Украина "потенциально достаточно сильная", чтобы отказаться от сотрудничества с МВФ

Ню-ню, ню-ню ...
upd
Саакашвили уточнил свое заявление о МВФ
На данном этапе Украине нужна поддержка МВФ, считает он

Опять контекст вырвали, неправильно поняли ...

6) Почему не всем проиндексировали пенсии: когда ждать очередного повышения
По моим знакомым пенсионерам, пересчёт пенсий был в пределах 100-400 гривен
У кого была минималка, добавили 100 гривен.
У кого не минималка, то увеличили на 7-11%.
11% у работающих пенсионеров

7) Для борьбы с бедностью ВВП Украины должно расти на 5% ежегодно - советник Президента
"а в этом году мы, к сожалению, упадем на 5%. И не потому что Зеленский – плохой Президент, а потому что весь мир “падает”, – отметил Устенко.

ВВП Украины начало падать ещё до эпидемии

8) Регулятор ФРГ принял решение по Nord Stream 2
Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода “Северный поток-2” на освобождение от регулирования ЕС.
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 15 тра, 2020 16:32, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:24

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:знаю людей, которые за него не голосовали из-за тягания их по его "предвыборным встречам"


И второй принципиально проигрышный момент компании - тратить почти всё время на агитацию среди людей, которые и так за тебя проголосуют. Надо искать болевые точки людей, которые не определились, искать их запросы и конкретные пути решения их проблем, а не хвалить себя среди верных сторонников или тратить время на грызню с антипатиками, которые ни при каких условиях за тебя не проголосуют.
Зы. Азы политтехнологии :D


думаю що таки порох в політтехнологіях розбирається і краще за зелю. становище і досвід зобовязує, як не як. просто ці вибори показали наскільки в пересічного відсутні мізки і як замість них в черепній коробці засів телевізор з його низьковартісними шоу. так, багато хто хотів змін, але ж не таких. заміна бариги на клоуна - це жорсткий даунгрейд. шлях хз куди з такими ж результатами. це просто ...опа.
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