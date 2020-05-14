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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6094609560966097> Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:31 wild.tomcat написав: думаю що таки порох в політтехнологіях розбирається і краще за зелю. думаю що таки порох в політтехнологіях розбирається і краще за зелю.



Если бы лучше разбирался, то Порошенко бы выиграл. Но он переоценил себя и разругался во время предвыборной компании даже со своими близкими политтехнолагами.



wild.tomcat написав: як не як. просто ці вибори показали наскільки в пересічного відсутні мізки і як замість них в черепній коробці засів телевізор з його низьковартісними шоу. як не як. просто ці вибори показали наскільки в пересічного відсутні мізки і як замість них в черепній коробці засів телевізор з його низьковартісними шоу.



А что Порошенко был не в курсе - какие избиратели в Украине ? Надо было знать, и изучить свой опыт президентской компании в мае 2014 года о том, как надо побеждать.

Или цель какая была - проиграть ? Так зачем с такой целью идти, ему еще задолго перед началом предвыборной компании советовали подобрать из своих однодумцев новое лицо, которое вполне могло выиграть. Если бы лучше разбирался, то Порошенко бы выиграл. Но он переоценил себя и разругался во время предвыборной компании даже со своими близкими политтехнолагами.А что Порошенко был не в курсе - какие избиратели в Украине ? Надо было знать, и изучить свой опыт президентской компании в мае 2014 года о том, как надо побеждать.Или цель какая была - проиграть ? Так зачем с такой целью идти, ему еще задолго перед началом предвыборной компании советовали подобрать из своих однодумцев новое лицо, которое вполне могло выиграть. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16824 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4189 раз. Подякували: 6677 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:36 freeze написав: ему еще задолго перед началом предвыборной компании советовали подобрать из своих однодумцев новое лицо, которое вполне могло выиграть. ему еще задолго перед началом предвыборной компании советовали подобрать из своих однодумцев новое лицо, которое вполне могло выиграть.



этим лицом и является зе этим лицом и является зе 19yuriy91 Повідомлень: 2694 З нами з: 15.09.12 Подякував: 242 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:41 19yuriy91 написав: freeze написав: ему еще задолго перед началом предвыборной компании советовали подобрать из своих однодумцев новое лицо, которое вполне могло выиграть. ему еще задолго перед началом предвыборной компании советовали подобрать из своих однодумцев новое лицо, которое вполне могло выиграть.



этим лицом и является зе этим лицом и является зе



Коалиция Слуг солидарности сейчас рулит

Фактически пока Петро не дает разрешение Зеленскому, в Раде не принимается ни один важнейший закон. Коалиция Слуг солидарности сейчас рулитФактически пока Петро не дает разрешение Зеленскому, в Раде не принимается ни один важнейший закон. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16824 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4189 раз. Подякували: 6677 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:42 wild.tomcat написав: просто ці вибори показали наскільки в пересічного відсутні мізки і як замість них в черепній коробці засів телевізор з його низьковартісними шоу. так, багато хто хотів змін, але ж не таких. заміна бариги на клоуна - це жорсткий даунгрейд. шлях хз куди з такими ж результатами. це просто ...опа. просто ці вибори показали наскільки в пересічного відсутні мізки і як замість них в черепній коробці засів телевізор з його низьковартісними шоу. так, багато хто хотів змін, але ж не таких. заміна бариги на клоуна - це жорсткий даунгрейд. шлях хз куди з такими ж результатами. це просто ...опа.





Вибачаюсь, є ще україномовна версія:



Крізь грози світило нам сонце свободи,

І Зелений Клоун нам путь осіяв,

На битву за правду покликав народи,

Натхнення на труд і на подвиги дав.



У звершенні славних ідей зеленізму

Ми бачим, країно, майбутнє твоє.

Зеленому стягу своєї Вітчизни

Народ наш несхитну присягу дає. Вибачаюсь, є ще україномовна версія:Крізь грози світило нам сонце свободи,І Зелений Клоун нам путь осіяв,На битву за правду покликав народи,Натхнення на труд і на подвиги дав.У звершенні славних ідей зеленізмуМи бачим, країно, майбутнє твоє.Зеленому стягу своєї ВітчизниНарод наш несхитну присягу дає. Востаннє редагувалось Frant в П'ят 15 тра, 2020 16:46, всього редагувалось 2 разів. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21336 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1184 раз. Подякували: 2187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:44 wild.tomcat написав: freeze написав: 19yuriy91 написав: знаю людей, которые за него не голосовали из-за тягания их по его "предвыборным встречам" знаю людей, которые за него не голосовали из-за тягания их по его "предвыборным встречам"



И второй принципиально проигрышный момент компании - тратить почти всё время на агитацию среди людей, которые и так за тебя проголосуют. Надо искать болевые точки людей, которые не определились, искать их запросы и конкретные пути решения их проблем, а не хвалить себя среди верных сторонников или тратить время на грызню с антипатиками, которые ни при каких условиях за тебя не проголосуют.

Зы. Азы политтехнологии И второй принципиально проигрышный момент компании - тратить почти всё время на агитацию среди людей, которые и так за тебя проголосуют. Надо искать болевые точки людей, которые не определились, искать их запросы и конкретные пути решения их проблем, а не хвалить себя среди верных сторонников или тратить время на грызню с антипатиками, которые ни при каких условиях за тебя не проголосуют.Зы. Азы политтехнологии



думаю що таки порох в політтехнологіях розбирається і краще за зелю. становище і досвід зобовязує, як не як. просто ці вибори показали наскільки в пересічного відсутні мізки і як замість них в черепній коробці засів телевізор з його низьковартісними шоу. так, багато хто хотів змін, але ж не таких. заміна бариги на клоуна - це жорсткий даунгрейд. шлях хз куди з такими ж результатами. це просто ...опа. думаю що таки порох в політтехнологіях розбирається і краще за зелю. становище і досвід зобовязує, як не як. просто ці вибори показали наскільки в пересічного відсутні мізки і як замість них в черепній коробці засів телевізор з його низьковартісними шоу. так, багато хто хотів змін, але ж не таких. заміна бариги на клоуна - це жорсткий даунгрейд. шлях хз куди з такими ж результатами. це просто ...опа.

та політтехнолог от Бога, вибори доказали та політтехнолог от Бога, вибори доказали Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19206 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1302 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:45 19yuriy91 написав: vano80 написав:

Я спрашиваю, почему "порох слили выборы" понеслось, когда стала видна недолугость ннынешних властей.

Как то сразу все праздновали победу над свынарчуками, а потом вдруг - нас кинули, не стали бороться за нас. Что это за фигня такая? Я спрашиваю, почему "порох слили выборы" понеслось, когда стала видна недолугость ннынешних властей.Как то сразу все праздновали победу над свынарчуками, а потом вдруг - нас кинули, не стали бороться за нас. Что это за фигня такая?

тут достаточно точно описали

ну а нащёт спецом он это слил, или пожлобству своему, то хз

надо в фэйсбуке у него попытать

тут не ответят тут достаточно точно описалину а нащёт спецом он это слил, или пожлобству своему, то хзнадо в фэйсбуке у него попытатьтут не ответят

Я відповім, це не складно.

Нічого Порошенко не зливав. Бажання виграти в нього було - можливості не було. З таким антирейтингом виграти неможливо. Якщо хтось напирає на баригу чи жлобство, то є Яценюк з таким же антирейтингом.

Бо позбавили зелебобіків комунальної халяви. Я відповім, це не складно.Нічого Порошенко не зливав. Бажання виграти в нього було - можливості не було. З таким антирейтингом виграти неможливо. Якщо хтось напирає на баригу чи жлобство, то є Яценюк з таким же антирейтингом.Бо позбавили зелебобіків комунальної халяви. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10442 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1135 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:51 lapay написав: 19yuriy91 написав: vano80 написав:

Я спрашиваю, почему "порох слили выборы" понеслось, когда стала видна недолугость ннынешних властей.

Как то сразу все праздновали победу над свынарчуками, а потом вдруг - нас кинули, не стали бороться за нас. Что это за фигня такая? Я спрашиваю, почему "порох слили выборы" понеслось, когда стала видна недолугость ннынешних властей.Как то сразу все праздновали победу над свынарчуками, а потом вдруг - нас кинули, не стали бороться за нас. Что это за фигня такая?

тут достаточно точно описали

ну а нащёт спецом он это слил, или пожлобству своему, то хз

надо в фэйсбуке у него попытать

тут не ответят тут достаточно точно описалину а нащёт спецом он это слил, или пожлобству своему, то хзнадо в фэйсбуке у него попытатьтут не ответят

Я відповім, це не складно.

Нічого Порошенко не зливав. Бажання виграти в нього було - можливості не було. З таким антирейтингом виграти неможливо. Якщо хтось напирає на баригу чи жлобство, то є Яценюк з таким же антирейтингом.

Бо позбавили зелебобіків комунальної халяви. Я відповім, це не складно.Нічого Порошенко не зливав. Бажання виграти в нього було - можливості не було. З таким антирейтингом виграти неможливо. Якщо хтось напирає на баригу чи жлобство, то є Яценюк з таким же антирейтингом.Бо позбавили зелебобіків комунальної халяви.



надо же, как оказывается всё просто.

оказывается - украинцы халявщики, а не хозяева в своей стране. надо же, как оказывается всё просто.оказывается - украинцы халявщики, а не хозяева в своей стране. 19yuriy91 Повідомлень: 2694 З нами з: 15.09.12 Подякував: 242 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:58 lapay написав: 19yuriy91 написав: vano80 написав:

Я спрашиваю, почему "порох слили выборы" понеслось, когда стала видна недолугость ннынешних властей.

Как то сразу все праздновали победу над свынарчуками, а потом вдруг - нас кинули, не стали бороться за нас. Что это за фигня такая? Я спрашиваю, почему "порох слили выборы" понеслось, когда стала видна недолугость ннынешних властей.Как то сразу все праздновали победу над свынарчуками, а потом вдруг - нас кинули, не стали бороться за нас. Что это за фигня такая?

тут достаточно точно описали

ну а нащёт спецом он это слил, или пожлобству своему, то хз

надо в фэйсбуке у него попытать

тут не ответят тут достаточно точно описалину а нащёт спецом он это слил, или пожлобству своему, то хзнадо в фэйсбуке у него попытатьтут не ответят

Я відповім, це не складно.

Нічого Порошенко не зливав. Бажання виграти в нього було - можливості не було. З таким антирейтингом виграти неможливо. Якщо хтось напирає на баригу чи жлобство, то є Яценюк з таким же антирейтингом.

Бо позбавили зелебобіків комунальної халяви. Я відповім, це не складно.Нічого Порошенко не зливав. Бажання виграти в нього було - можливості не було. З таким антирейтингом виграти неможливо. Якщо хтось напирає на баригу чи жлобство, то є Яценюк з таким же антирейтингом.Бо позбавили зелебобіків комунальної халяви.

То есть глупый и жадный.

Видя, что нет возможности выиграть выборы, что есть бене-соросо-пинчуки, всё равно сам попер.

Ещё и Грыця придавливал, ЮВТ не захотел помочь.



Я же говорю, что результат определяет сама конкурентная борьба (сами телодвижения) между можновладцями.

А народ лишь легитимизирует и официально оформляет его (этот результат) То есть глупый и жадный.Видя, что нет возможности выиграть выборы, что есть бене-соросо-пинчуки, всё равно сам попер.Ещё и Грыця придавливал, ЮВТ не захотел помочь.Я же говорю, что результат определяет сама конкурентная борьба (сами телодвижения) между можновладцями.А народ лишь легитимизирует и официально оформляет его (этот результат) detroytred

Повідомлень: 22934 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:03 flyman написав: wild.tomcat написав: freeze написав: И второй принципиально проигрышный момент компании - тратить почти всё время на агитацию среди людей, которые и так за тебя проголосуют. Надо искать болевые точки людей, которые не определились, искать их запросы и конкретные пути решения их проблем, а не хвалить себя среди верных сторонников или тратить время на грызню с антипатиками, которые ни при каких условиях за тебя не проголосуют.

Зы. Азы политтехнологии И второй принципиально проигрышный момент компании - тратить почти всё время на агитацию среди людей, которые и так за тебя проголосуют. Надо искать болевые точки людей, которые не определились, искать их запросы и конкретные пути решения их проблем, а не хвалить себя среди верных сторонников или тратить время на грызню с антипатиками, которые ни при каких условиях за тебя не проголосуют.Зы. Азы политтехнологии



думаю що таки порох в політтехнологіях розбирається і краще за зелю. становище і досвід зобовязує, як не як. просто ці вибори показали наскільки в пересічного відсутні мізки і як замість них в черепній коробці засів телевізор з його низьковартісними шоу. так, багато хто хотів змін, але ж не таких. заміна бариги на клоуна - це жорсткий даунгрейд. шлях хз куди з такими ж результатами. це просто ...опа. думаю що таки порох в політтехнологіях розбирається і краще за зелю. становище і досвід зобовязує, як не як. просто ці вибори показали наскільки в пересічного відсутні мізки і як замість них в черепній коробці засів телевізор з його низьковартісними шоу. так, багато хто хотів змін, але ж не таких. заміна бариги на клоуна - це жорсткий даунгрейд. шлях хз куди з такими ж результатами. це просто ...опа.

та політтехнолог от Бога, вибори доказали та політтехнолог от Бога, вибори доказали



та да, вибори доказали. доказали, що портрет пересічного виборця потрібно малювати застосовуючи терміни (не найкркащі) з галузі психіатрії. та да, вибори доказали. доказали, що портрет пересічного виборця потрібно малювати застосовуючи терміни (не найкркащі) з галузі психіатрії. wild.tomcat Повідомлень: 827 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:03 19yuriy91 написав: надо же, как оказывается всё просто.

оказывается - украинцы халявщики, а не хозяева в своей стране. надо же, как оказывается всё просто.оказывается - украинцы халявщики, а не хозяева в своей стране.

Одне іншому не перешкоджає. Німці взагалі сміються з халявщиків французів, з їх жилетними революціями. Одне іншому не перешкоджає. Німці взагалі сміються з халявщиків французів, з їх жилетними революціями. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10442 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1135 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6094609560966097> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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