wild.tomcat написав: freeze написав: 19yuriy91 написав: знаю людей, которые за него не голосовали из-за тягания их по его "предвыборным встречам" знаю людей, которые за него не голосовали из-за тягания их по его "предвыборным встречам"



И второй принципиально проигрышный момент компании - тратить почти всё время на агитацию среди людей, которые и так за тебя проголосуют. Надо искать болевые точки людей, которые не определились, искать их запросы и конкретные пути решения их проблем, а не хвалить себя среди верных сторонников или тратить время на грызню с антипатиками, которые ни при каких условиях за тебя не проголосуют.

думаю що таки порох в політтехнологіях розбирається і краще за зелю. становище і досвід зобовязує, як не як. просто ці вибори показали наскільки в пересічного відсутні мізки і як замість них в черепній коробці засів телевізор з його низьковартісними шоу. так, багато хто хотів змін, але ж не таких. заміна бариги на клоуна - це жорсткий даунгрейд. шлях хз куди з такими ж результатами. це просто ...опа. думаю що таки порох в політтехнологіях розбирається і краще за зелю. становище і досвід зобовязує, як не як. просто ці вибори показали наскільки в пересічного відсутні мізки і як замість них в черепній коробці засів телевізор з його низьковартісними шоу. так, багато хто хотів змін, але ж не таких. заміна бариги на клоуна - це жорсткий даунгрейд. шлях хз куди з такими ж результатами. це просто ...опа.

