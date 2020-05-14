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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:31
wild.tomcat написав:
думаю що таки порох в політтехнологіях розбирається і краще за зелю.
Если бы лучше разбирался, то Порошенко бы выиграл. Но он переоценил себя и разругался во время предвыборной компании даже со своими близкими политтехнолагами.
wild.tomcat написав:
як не як. просто ці вибори показали наскільки в пересічного відсутні мізки і як замість них в черепній коробці засів телевізор з його низьковартісними шоу.
А что Порошенко был не в курсе - какие избиратели в Украине ? Надо было знать, и изучить свой опыт президентской компании в мае 2014 года о том, как надо побеждать.
Или цель какая была - проиграть ? Так зачем с такой целью идти, ему еще задолго перед началом предвыборной компании советовали подобрать из своих однодумцев новое лицо, которое вполне могло выиграть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:36
freeze написав:
ему еще задолго перед началом предвыборной компании советовали подобрать из своих однодумцев новое лицо, которое вполне могло выиграть.
этим лицом и является зе
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19yuriy91
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:41
19yuriy91 написав: freeze написав:
ему еще задолго перед началом предвыборной компании советовали подобрать из своих однодумцев новое лицо, которое вполне могло выиграть.
этим лицом и является зе
Коалиция Слуг солидарности сейчас рулит
Фактически пока Петро не дает разрешение Зеленскому, в Раде не принимается ни один важнейший закон.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:42
wild.tomcat написав:
просто ці вибори показали наскільки в пересічного відсутні мізки і як замість них в черепній коробці засів телевізор з його низьковартісними шоу. так, багато хто хотів змін, але ж не таких. заміна бариги на клоуна - це жорсткий даунгрейд. шлях хз куди з такими ж результатами. це просто ...опа.
Вибачаюсь, є ще україномовна версія:
Крізь грози світило нам сонце свободи,
І Зелений Клоун нам путь осіяв,
На битву за правду покликав народи,
Натхнення на труд і на подвиги дав.
У звершенні славних ідей зеленізму
Ми бачим, країно, майбутнє твоє.
Зеленому стягу своєї Вітчизни
Народ наш несхитну присягу дає.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 15 тра, 2020 16:46, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:44
wild.tomcat написав: freeze написав: 19yuriy91 написав:
знаю людей, которые за него не голосовали из-за тягания их по его "предвыборным встречам"
И второй принципиально проигрышный момент компании - тратить почти всё время на агитацию среди людей, которые и так за тебя проголосуют. Надо искать болевые точки людей, которые не определились, искать их запросы и конкретные пути решения их проблем, а не хвалить себя среди верных сторонников или тратить время на грызню с антипатиками, которые ни при каких условиях за тебя не проголосуют.
Зы. Азы политтехнологии
думаю що таки порох в політтехнологіях розбирається і краще за зелю. становище і досвід зобовязує, як не як. просто ці вибори показали наскільки в пересічного відсутні мізки і як замість них в черепній коробці засів телевізор з його низьковартісними шоу. так, багато хто хотів змін, але ж не таких. заміна бариги на клоуна - це жорсткий даунгрейд. шлях хз куди з такими ж результатами. це просто ...опа.
та політтехнолог от Бога, вибори доказали
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:45
19yuriy91 написав: vano80 написав:
Я спрашиваю, почему "порох слили выборы" понеслось, когда стала видна недолугость ннынешних властей.
Как то сразу все праздновали победу над свынарчуками, а потом вдруг - нас кинули, не стали бороться за нас. Что это за фигня такая?
тут достаточно точно описали
ну а нащёт спецом он это слил, или пожлобству своему, то хз
надо в фэйсбуке у него попытать
тут не ответят
Я відповім, це не складно.
Нічого Порошенко не зливав. Бажання виграти в нього було - можливості не було. З таким антирейтингом виграти неможливо. Якщо хтось напирає на баригу чи жлобство, то є Яценюк з таким же антирейтингом.
Бо позбавили зелебобіків комунальної халяви.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:51
lapay написав: 19yuriy91 написав: vano80 написав:
Я спрашиваю, почему "порох слили выборы" понеслось, когда стала видна недолугость ннынешних властей.
Как то сразу все праздновали победу над свынарчуками, а потом вдруг - нас кинули, не стали бороться за нас. Что это за фигня такая?
тут достаточно точно описали
ну а нащёт спецом он это слил, или пожлобству своему, то хз
надо в фэйсбуке у него попытать
тут не ответят
Я відповім, це не складно.
Нічого Порошенко не зливав. Бажання виграти в нього було - можливості не було. З таким антирейтингом виграти неможливо. Якщо хтось напирає на баригу чи жлобство, то є Яценюк з таким же антирейтингом.
Бо позбавили зелебобіків комунальної халяви.
надо же, как оказывается всё просто.
оказывается - украинцы халявщики, а не хозяева в своей стране.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:58
lapay написав: 19yuriy91 написав: vano80 написав:
Я спрашиваю, почему "порох слили выборы" понеслось, когда стала видна недолугость ннынешних властей.
Как то сразу все праздновали победу над свынарчуками, а потом вдруг - нас кинули, не стали бороться за нас. Что это за фигня такая?
тут достаточно точно описали
ну а нащёт спецом он это слил, или пожлобству своему, то хз
надо в фэйсбуке у него попытать
тут не ответят
Я відповім, це не складно.
Нічого Порошенко не зливав. Бажання виграти в нього було - можливості не було. З таким антирейтингом виграти неможливо. Якщо хтось напирає на баригу чи жлобство, то є Яценюк з таким же антирейтингом.
Бо позбавили зелебобіків комунальної халяви.
То есть глупый и жадный.
Видя, что нет возможности выиграть выборы, что есть бене-соросо-пинчуки, всё равно сам попер.
Ещё и Грыця придавливал, ЮВТ не захотел помочь.
Я же говорю, что результат определяет сама конкурентная борьба (сами телодвижения) между можновладцями.
А народ лишь легитимизирует и официально оформляет его (этот результат)
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:03
flyman написав: wild.tomcat написав: freeze написав:
И второй принципиально проигрышный момент компании - тратить почти всё время на агитацию среди людей, которые и так за тебя проголосуют. Надо искать болевые точки людей, которые не определились, искать их запросы и конкретные пути решения их проблем, а не хвалить себя среди верных сторонников или тратить время на грызню с антипатиками, которые ни при каких условиях за тебя не проголосуют.
Зы. Азы политтехнологии
думаю що таки порох в політтехнологіях розбирається і краще за зелю. становище і досвід зобовязує, як не як. просто ці вибори показали наскільки в пересічного відсутні мізки і як замість них в черепній коробці засів телевізор з його низьковартісними шоу. так, багато хто хотів змін, але ж не таких. заміна бариги на клоуна - це жорсткий даунгрейд. шлях хз куди з такими ж результатами. це просто ...опа.
та політтехнолог от Бога, вибори доказали
та да, вибори доказали. доказали, що портрет пересічного виборця потрібно малювати застосовуючи терміни (не найкркащі) з галузі психіатрії.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:03
19yuriy91 написав:
надо же, как оказывается всё просто.
оказывается - украинцы халявщики, а не хозяева в своей стране.
Одне іншому не перешкоджає. Німці взагалі сміються з халявщиків французів, з їх жилетними революціями.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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