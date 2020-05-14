Охлос голосує за того, кого по ТВ показують.
Зробили серіал "Слуга нароту" для лохів - ось вони й прогаласували за кухарок, клоунів і весільних фотографів.
Тепер дивуються, чому ж ВВП падає?
І падати він почав ще до епідемії короновіруса.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:03
Охлос голосує за того, кого по ТВ показують.
Зробили серіал "Слуга нароту" для лохів - ось вони й прогаласували за кухарок, клоунів і весільних фотографів.
Тепер дивуються, чому ж ВВП падає?
І падати він почав ще до епідемії короновіруса.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:09
И после этого мне тут доказывают определяющую роль народа))
А оно вон как: Яценюк в оппозиции попел о дешевом газе, а когда получил рычаги управления, то своим!)) решением прекратил *халяву*.
* «Каждый гражданин Украины должен получать так называемый газ собственной добычи. Его стоимость сегодня достигает максимум от 70 до 100 долларов, в зависимости от того, где его добывают. Но этот газ вам не отдают. Этот газ продают на свои промышленные предприятия по 300-400 долларов, а потом кладут в карман разницу и отправляют в оффшоры. Это, кстати, данные Нацбанка: за последние годы туда отправили 70 млрд долл. Это 2,5 госбюджета Украины!» – восклицал, в
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:09
Точно такая же ситуация была в 2010 году, когда аналог Порошенко под фамилией Ющенко - действующий президент без шансов на избрание - сам попёрся на выборы, отбирая голоса у Тимошенко, плюс сделал всё, чтобы ёё утопить.
В результате оранжевые совместными усилиями привели к власти Януковича.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:11
Уж сколько показывали в то время Порошенко, а никак за него не хотели голосовать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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