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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6094609560966097 Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:03 detroytred написав: А народ лишь легитимизирует и официально оформляет его (этот результат) А народ лишь легитимизирует и официально оформляет его (этот результат)

Охлос голосує за того, кого по ТВ показують.



Зробили серіал "Слуга нароту" для лохів - ось вони й прогаласували за кухарок, клоунів і весільних фотографів.

Тепер дивуються, чому ж ВВП падає?

І падати він почав ще до епідемії короновіруса.



Охлос голосує за того, кого по ТВ показують.Зробили серіал "Слуга нароту" для лохів - ось вони й прогаласували за кухарок, клоунів і весільних фотографів.Тепер дивуються, чому ж ВВП падає?І падати він почав ще до епідемії короновіруса. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21336 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1184 раз. Подякували: 2187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:09 19yuriy91 написав: lapay написав: 19yuriy91 написав: тут достаточно точно описали

ну а нащёт спецом он это слил, или пожлобству своему, то хз

надо в фэйсбуке у него попытать

тут не ответят тут достаточно точно описалину а нащёт спецом он это слил, или пожлобству своему, то хзнадо в фэйсбуке у него попытатьтут не ответят

Я відповім, це не складно.

Нічого Порошенко не зливав. Бажання виграти в нього було - можливості не було. З таким антирейтингом виграти неможливо. Якщо хтось напирає на баригу чи жлобство, то є Яценюк з таким же антирейтингом.

Бо позбавили зелебобіків комунальної халяви. Я відповім, це не складно.Нічого Порошенко не зливав. Бажання виграти в нього було - можливості не було. З таким антирейтингом виграти неможливо. Якщо хтось напирає на баригу чи жлобство, то є Яценюк з таким же антирейтингом.Бо позбавили зелебобіків комунальної халяви.



надо же, как оказывается всё просто.

оказывается - украинцы халявщики, а не хозяева в своей стране. надо же, как оказывается всё просто.оказывается - украинцы халявщики, а не хозяева в своей стране.

И после этого мне тут доказывают определяющую роль народа))



А оно вон как: Яценюк в оппозиции попел о дешевом газе, а когда получил рычаги управления, то своим!)) решением прекратил *халяву*.



* «Каждый гражданин Украины должен получать так называемый газ собственной добычи. Его стоимость сегодня достигает максимум от 70 до 100 долларов, в зависимости от того, где его добывают. Но этот газ вам не отдают. Этот газ продают на свои промышленные предприятия по 300-400 долларов, а потом кладут в карман разницу и отправляют в оффшоры. Это, кстати, данные Нацбанка: за последние годы туда отправили 70 млрд долл. Это 2,5 госбюджета Украины!» – восклицал, в И после этого мне тут доказывают определяющую роль народа))А оно вон как: Яценюк в оппозиции попел о дешевом газе, а когда получил рычаги управления, то своим!)) решением прекратил *халяву*.* «Каждый гражданин Украины должен получать так называемый газ собственной добычи. Его стоимость сегодня достигает максимум от 70 до 100 долларов, в зависимости от того, где его добывают. Но этот газ вам не отдают. Этот газ продают на свои промышленные предприятия по 300-400 долларов, а потом кладут в карман разницу и отправляют в оффшоры. Это, кстати, данные Нацбанка: за последние годы туда отправили 70 млрд долл. Это 2,5 госбюджета Украины!» – восклицал, в detroytred

Повідомлень: 22934 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:09 detroytred написав: То есть глупый и жадный.

Видя, что нет возможности выиграть выборы, что есть бене-соросо-пинчуки, всё равно сам попер.

Ещё и Грыця придавливал, ЮВТ не захотел помочь.



Я же говорю, что результат определяет сама конкурентная борьба (сами телодвижения) между можновладцями.

А народ лишь легитимизирует и официально оформляет его (этот результат) То есть глупый и жадный.Видя, что нет возможности выиграть выборы, что есть бене-соросо-пинчуки, всё равно сам попер.Ещё и Грыця придавливал, ЮВТ не захотел помочь.Я же говорю, что результат определяет сама конкурентная борьба (сами телодвижения) между можновладцями.А народ лишь легитимизирует и официально оформляет его (этот результат)



Точно такая же ситуация была в 2010 году, когда аналог Порошенко под фамилией Ющенко - действующий президент без шансов на избрание - сам попёрся на выборы, отбирая голоса у Тимошенко, плюс сделал всё, чтобы ёё утопить.

В результате оранжевые совместными усилиями привели к власти Януковича. Точно такая же ситуация была в 2010 году, когда аналог Порошенко под фамилией Ющенко - действующий президент без шансов на избрание - сам попёрся на выборы, отбирая голоса у Тимошенко, плюс сделал всё, чтобы ёё утопить.В результате оранжевые совместными усилиями привели к власти Януковича. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16824 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4189 раз. Подякували: 6677 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:11 Frant написав: detroytred написав: А народ лишь легитимизирует и официально оформляет его (этот результат) А народ лишь легитимизирует и официально оформляет его (этот результат)

Охлос голосує за того, кого по ТВ показують. Охлос голосує за того, кого по ТВ показують.



Уж сколько показывали в то время Порошенко, а никак за него не хотели голосовать. Уж сколько показывали в то время Порошенко, а никак за него не хотели голосовать. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16824 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4189 раз. Подякували: 6677 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 6094609560966097 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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