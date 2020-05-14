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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6094609560966097
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:03

  detroytred написав:А народ лишь легитимизирует и официально оформляет его (этот результат)

Охлос голосує за того, кого по ТВ показують.

Зробили серіал "Слуга нароту" для лохів - ось вони й прогаласували за кухарок, клоунів і весільних фотографів.
Тепер дивуються, чому ж ВВП падає?
І падати він почав ще до епідемії короновіруса.

Зображення
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:09

  19yuriy91 написав:
  lapay написав:
  19yuriy91 написав:тут достаточно точно описали
ну а нащёт спецом он это слил, или пожлобству своему, то хз
надо в фэйсбуке у него попытать :mrgreen:
тут не ответят :D

Я відповім, це не складно.
Нічого Порошенко не зливав. Бажання виграти в нього було - можливості не було. З таким антирейтингом виграти неможливо. Якщо хтось напирає на баригу чи жлобство, то є Яценюк з таким же антирейтингом.
Бо позбавили зелебобіків комунальної халяви.


надо же, как оказывается всё просто.
оказывается - украинцы халявщики, а не хозяева в своей стране.

И после этого мне тут доказывают определяющую роль народа))

А оно вон как: Яценюк в оппозиции попел о дешевом газе, а когда получил рычаги управления, то своим!)) решением прекратил *халяву*.

* «Каждый гражданин Украины должен получать так называемый газ собственной добычи. Его стоимость сегодня достигает максимум от 70 до 100 долларов, в зависимости от того, где его добывают. Но этот газ вам не отдают. Этот газ продают на свои промышленные предприятия по 300-400 долларов, а потом кладут в карман разницу и отправляют в оффшоры. Это, кстати, данные Нацбанка: за последние годы туда отправили 70 млрд долл. Это 2,5 госбюджета Украины!» – восклицал, в
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:09

  detroytred написав:То есть глупый и жадный.
Видя, что нет возможности выиграть выборы, что есть бене-соросо-пинчуки, всё равно сам попер.
Ещё и Грыця придавливал, ЮВТ не захотел помочь.

Я же говорю, что результат определяет сама конкурентная борьба (сами телодвижения) между можновладцями.
А народ лишь легитимизирует и официально оформляет его (этот результат)


Точно такая же ситуация была в 2010 году, когда аналог Порошенко под фамилией Ющенко - действующий президент без шансов на избрание - сам попёрся на выборы, отбирая голоса у Тимошенко, плюс сделал всё, чтобы ёё утопить.
В результате оранжевые совместными усилиями привели к власти Януковича.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:11

  Frant написав:
  detroytred написав:А народ лишь легитимизирует и официально оформляет его (этот результат)

Охлос голосує за того, кого по ТВ показують.


Уж сколько показывали в то время Порошенко, а никак за него не хотели голосовать.
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