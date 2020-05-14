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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:33
lapay написав: detroytred написав:
То есть глупый и жадный.
Видя, что нет возможности выиграть выборы, что есть бене-соросо-пинчуки, всё равно сам попер.
Ещё и Грыця придавливал, ЮВТ не захотел помочь.
Я же говорю, что результат определяет сама конкурентная борьба (сами телодвижения) между можновладцями.
А народ лишь легитимизирует и официально оформляет его (этот результат)
Ви ще скажіть, що це Сорос самокатчика поставив.
Навіть Гройсман розумів, що Порошенко не виграє, і розкручував свою партію, а всі конкуренти топили його, як могли. Тільки самим хитрим виявився ізраїльський вигнанець, який почав передвиборну компанію солодким серіалом, для лохтората, на своєму каналі.
А что опровергаете (с чем не согласны)?
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:34
andrijk777 написав: wild.tomcat написав:
заміна бариги на клоуна - це жорсткий даунгрейд.
Почитайте що таке downgrade, для початку. Зе це точно не downgrade.
downgrade - це голосування за комуністів усі 90-ті. Голосували за комуністів, а хотіли жити як у Франції. Як казав Лавров: "Дебі**, б**" Просрали 14 років, комуністи поділили країну між олігархами, а тепер Ющенко і Порошенко і Зе винуваті. УСІ СМІ належать олігархам, а Зе виграв завдяки телевізору. ВСЕ ЗАКОНОМІРНО.
добре, що ви такий розумний і все мені пояснили. от сидів і чекав саме вашого пояснення
не знав навіть як спати збиратися
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:38
andrijk777 написав: wild.tomcat написав:
заміна бариги на клоуна - це жорсткий даунгрейд.
Почитайте що таке downgrade, для початку. Зе це точно не downgrade.
downgrade - це голосування за комуністів усі 90-ті. Голосували за комуністів, а хотіли жити як у Франції. Як казав Лавров: "Дебі**, б**" Просрали 14 років, комуністи поділили країну між олігархами, а тепер Ющенко і Порошенко і Зе винуваті. УСІ СМІ належать олігархам, а Зе виграв завдяки телевізору. ВСЕ ЗАКОНОМІРНО.
Все выборы везде и всюду проходят под влиянием власть имущих на народ (пересичных, избирателя).
Всегда и везде.
То, что власть имущие некомми не могли одолеть в своей конкурентной борьбе среди власть имущих кравчуков, кучм --- в этом вины народа нет вообще.
Ответственность есть, но мизерная.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:40
wild.tomcat написав:
добре, що ви такий розумний і все мені пояснили. от сидів і чекав саме вашого пояснення
не знав навіть як спати збиратися
дякую
якщо вживаєте іноземні слова - спочатку розберіться що вони означають.
це По - downgrade. А Зе це скоріше upgrade.
Востаннє редагувалось andrijk777
в П'ят 15 тра, 2020 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:44
andrijk777 написав: wild.tomcat написав:
добре, що ви такий розумний і все мені пояснили. от сидів і чекав саме вашого пояснення
не знав навіть як спати збиратися
дякую
якщо вживаєте іноземні слова - спочатку розберіться що вони означають.
це По - downgrade. А Зе це скоріше upgrate
.
раджу вам скористатися вашою ж порадою. на цьому диспут завершую.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:44
detroytred написав:
То, что власть имущие некомми не могли одолеть в своей конкурентной борьбе среди власть имущих кравчуков, кучм --- в этом вины народа нет вообще.
Ответственность есть, но мизерная.
Тобто народ не винуватий що вибирав кравчува і кучму. Але народ винуватий що вибирав По і Зе.
Л - логіка. Логіка точно не ваш "коньок".
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:55
andrijk777 написав: detroytred написав:
То, что власть имущие некомми не могли одолеть в своей конкурентной борьбе среди власть имущих кравчуков, кучм --- в этом вины народа нет вообще.
Ответственность есть, но мизерная.
Тобто народ не винуватий що вибирав кравчува і кучму. Але народ винуватий що вибирав По і Зе.
Л - логіка. Логіка точно не ваш "коньок".
Ага))
Я никогда не утверждал, что народ виновен, что выбрал Зе и По.
Прочтите ещё раз сообщение.
Растолкую по другому: народ не может нести полной ответственности за свой выбор (хоть Кравчука, хоть По, хоть иного) и тем болен выть виновным, потому что он:
- не имеет объективной и полной информации о кандидате;
- не является профессиональным политиком, а занят основной работой - пилит, строит, возит, сеет и т.д.
- и главное: СВОЙ ВЫБОР ОН ОСУЩЕСТВЛЯЕТ В УСЛОВИЯХ СИЛЬНЕЙШЕЙ МАНИПУЛЯЦИИ.
Он телевизор выключить не может, газету не читать, инет отключить и т.д., потому что именно из него он получает информацию.
- образование народ получает такое, какое ему дают сами власть имущие.
Короче: народ - это ребёнок. Коллективное сознание народа - как у ребёнка.
Кто умелее и сильнее им сманипулировал, тот и выиграл.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:00
Puente написав: budivelnik написав: 19yuriy91 написав:
зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления.
Є два типи людей
Відповідальні і безвідповідальні
Порошенко будучи відповідальним(і маючи власний досвід попередньої обіцянки закінчити війну) не міг обіцяти закінчити війну,шляхом просто перестати стріляти.
Безвідповідальний Зеленський,не мав такого власного досвіду-а тому пообіцяв швидке і легке закінчення війни.
Зеленський переміг...але при цьому
Там де Зеленський виконує свої обіцянки - виглядає клоуном
В тих випадках,коли дії Зеленського не є клоунськими - виявляється що він виконує обіцянки Порошенка.
Більшість обіцянок Зеленського - просто фантазії , велика частина обіцянок Порошенка - тупо не виконані , хоча можливості були . І що краще - я не знаю . Короткостроково Порошенко може і був би кращий - нічого б не мінялося - а так вже всі звикли . Довгостроково - невідомо - бо народ теж повинен починати думати - що ж краще для майбутнього . Раз вже у нас отака демократія - то крім виборів чи повстань інструментів немає ...
1 Я погоджуюсь з тим, що стратегічно для України вигідніше,що вибрали Зеленського а не Порошенка
2 З іншого боку, я не погоджуюсь з тим, що результат такого вибору чимось покращить самого виборця.
Висновок
Стратегічно вигідно для України ,це те , що дуже хороший Президент Порошенко ,отримавши пенделя(не заслуженого) від артиста розмовного жанру -перестав бронзовіти і різко змінився в кращу сторону.
Тепер майбутні претенденти на посаду Президента.повинні будуть приймати участь в перегонах не тільки з відвертим політичним лузером зеленським. а й політичним зубром без бронзового окрасу Порошенком
Таким чином, переможець ,або буде Порошенко ,або хтось ,ще кращий ніж Порошенко
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:01
Frant написав:
Охлос голосує за того, кого по ТВ показують.
Зробили серіал "Слуга нароту" для лохів - ось вони й прогаласували за кухарок, клоунів і весільних фотографів.
Тепер дивуються, чому ж ВВП падає?
І падати він почав ще до епідемії короновіруса.
на фінансовому форумі знаходяться постійні дописувачі які не чули про інерційність єкономіки
Петра постійно показували по ТВ, але не проголосували. До вас досі не доходить чому Петро пролетів.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:02
detroytred написав:
Короче: народ - это ребёнок. Коллективное сознание народа - как у ребёнка.
Кто умелее и сильнее им сманипулировал, тот и выиграл.
к тому же само кач-во материала, предлагаемого для выбора ужасно.
и народ никоим образом на это не в сост повлиять
"маэмо те що маэмо"
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