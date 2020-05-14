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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 60966097609860996100> Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:33 lapay написав: detroytred написав: То есть глупый и жадный.

Видя, что нет возможности выиграть выборы, что есть бене-соросо-пинчуки, всё равно сам попер.

Ещё и Грыця придавливал, ЮВТ не захотел помочь.



Я же говорю, что результат определяет сама конкурентная борьба (сами телодвижения) между можновладцями.

А народ лишь легитимизирует и официально оформляет его (этот результат) То есть глупый и жадный.Видя, что нет возможности выиграть выборы, что есть бене-соросо-пинчуки, всё равно сам попер.Ещё и Грыця придавливал, ЮВТ не захотел помочь.Я же говорю, что результат определяет сама конкурентная борьба (сами телодвижения) между можновладцями.А народ лишь легитимизирует и официально оформляет его (этот результат)

Ви ще скажіть, що це Сорос самокатчика поставив.

Навіть Гройсман розумів, що Порошенко не виграє, і розкручував свою партію, а всі конкуренти топили його, як могли. Тільки самим хитрим виявився ізраїльський вигнанець, який почав передвиборну компанію солодким серіалом, для лохтората, на своєму каналі. Ви ще скажіть, що це Сорос самокатчика поставив.Навіть Гройсман розумів, що Порошенко не виграє, і розкручував свою партію, а всі конкуренти топили його, як могли. Тільки самим хитрим виявився ізраїльський вигнанець, який почав передвиборну компанію солодким серіалом, для лохтората, на своєму каналі.

А что опровергаете (с чем не согласны)? А что опровергаете (с чем не согласны)? detroytred

Повідомлень: 22942 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:34 andrijk777 написав: wild.tomcat написав: заміна бариги на клоуна - це жорсткий даунгрейд. заміна бариги на клоуна - це жорсткий даунгрейд.

Почитайте що таке downgrade, для початку. Зе це точно не downgrade.

downgrade - це голосування за комуністів усі 90-ті. Голосували за комуністів, а хотіли жити як у Франції. Як казав Лавров: "Дебі**, б**" Просрали 14 років, комуністи поділили країну між олігархами, а тепер Ющенко і Порошенко і Зе винуваті. УСІ СМІ належать олігархам, а Зе виграв завдяки телевізору. ВСЕ ЗАКОНОМІРНО. Почитайте що таке downgrade, для початку. Зе це точно не downgrade.downgrade - це голосування за комуністів усі 90-ті. Голосували за комуністів, а хотіли жити як у Франції. Як казав Лавров: "Дебі**, б**" Просрали 14 років, комуністи поділили країну між олігархами, а тепер Ющенко і Порошенко і Зе винуваті. УСІ СМІ належать олігархам, а Зе виграв завдяки телевізору.



добре, що ви такий розумний і все мені пояснили. от сидів і чекав саме вашого пояснення не знав навіть як спати збиратися добре, що ви такий розумний і все мені пояснили. от сидів і чекав саме вашого поясненняне знав навіть як спати збиратися wild.tomcat Повідомлень: 829 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:38 andrijk777 написав: wild.tomcat написав: заміна бариги на клоуна - це жорсткий даунгрейд. заміна бариги на клоуна - це жорсткий даунгрейд.

Почитайте що таке downgrade, для початку. Зе це точно не downgrade.

downgrade - це голосування за комуністів усі 90-ті. Голосували за комуністів, а хотіли жити як у Франції. Як казав Лавров: "Дебі**, б**" Просрали 14 років, комуністи поділили країну між олігархами, а тепер Ющенко і Порошенко і Зе винуваті. УСІ СМІ належать олігархам, а Зе виграв завдяки телевізору. ВСЕ ЗАКОНОМІРНО. Почитайте що таке downgrade, для початку. Зе це точно не downgrade.downgrade - це голосування за комуністів усі 90-ті. Голосували за комуністів, а хотіли жити як у Франції. Як казав Лавров: "Дебі**, б**" Просрали 14 років, комуністи поділили країну між олігархами, а тепер Ющенко і Порошенко і Зе винуваті. УСІ СМІ належать олігархам, а Зе виграв завдяки телевізору.

Все выборы везде и всюду проходят под влиянием власть имущих на народ (пересичных, избирателя).

Всегда и везде.



То, что власть имущие некомми не могли одолеть в своей конкурентной борьбе среди власть имущих кравчуков, кучм --- в этом вины народа нет вообще.

Ответственность есть, но мизерная. Все выборы везде и всюду проходят под влиянием власть имущих на народ (пересичных, избирателя).Всегда и везде.То, что власть имущие некомми не могли одолеть в своей конкурентной борьбе среди власть имущих кравчуков, кучм --- в этом вины народа нет вообще.Ответственность есть, но мизерная. detroytred

Повідомлень: 22942 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:40 wild.tomcat написав: добре, що ви такий розумний і все мені пояснили. от сидів і чекав саме вашого пояснення не знав навіть як спати збиратися добре, що ви такий розумний і все мені пояснили. от сидів і чекав саме вашого поясненняне знав навіть як спати збиратися

дякую якщо вживаєте іноземні слова - спочатку розберіться що вони означають.

це По - downgrade. А Зе це скоріше upgrade. дякуюякщо вживаєте іноземні слова - спочатку розберіться що вони означають.це По - downgrade. А Зе це скоріше upgrade. Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 15 тра, 2020 17:47, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 2101 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:44 andrijk777 написав: wild.tomcat написав: добре, що ви такий розумний і все мені пояснили. от сидів і чекав саме вашого пояснення не знав навіть як спати збиратися добре, що ви такий розумний і все мені пояснили. от сидів і чекав саме вашого поясненняне знав навіть як спати збиратися

дякую якщо вживаєте іноземні слова - спочатку розберіться що вони означають.

це По - downgrade. А Зе це скоріше upgrate. дякуюякщо вживаєте іноземні слова - спочатку розберіться що вони означають.це По - downgrade. А Зе це скоріше



раджу вам скористатися вашою ж порадою. на цьому диспут завершую. раджу вам скористатися вашою ж порадою. на цьому диспут завершую. wild.tomcat Повідомлень: 829 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:44 detroytred написав: То, что власть имущие некомми не могли одолеть в своей конкурентной борьбе среди власть имущих кравчуков, кучм --- в этом вины народа нет вообще.

Ответственность есть, но мизерная. То, что власть имущие некомми не могли одолеть в своей конкурентной борьбе среди власть имущих кравчуков, кучм --- в этом вины народа нет вообще.Ответственность есть, но мизерная.

Тобто народ не винуватий що вибирав кравчува і кучму. Але народ винуватий що вибирав По і Зе.

Л - логіка. Логіка точно не ваш "коньок". Тобто народ не винуватий що вибирав кравчува і кучму. Але народ винуватий що вибирав По і Зе.Л - логіка. Логіка точно не ваш "коньок". andrijk777

Повідомлень: 2101 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:55 andrijk777 написав: detroytred написав: То, что власть имущие некомми не могли одолеть в своей конкурентной борьбе среди власть имущих кравчуков, кучм --- в этом вины народа нет вообще.

Ответственность есть, но мизерная. То, что власть имущие некомми не могли одолеть в своей конкурентной борьбе среди власть имущих кравчуков, кучм --- в этом вины народа нет вообще.Ответственность есть, но мизерная.

Тобто народ не винуватий що вибирав кравчува і кучму. Але народ винуватий що вибирав По і Зе.

Л - логіка. Логіка точно не ваш "коньок". Тобто народ не винуватий що вибирав кравчува і кучму. Але народ винуватий що вибирав По і Зе.Л - логіка. Логіка точно не ваш "коньок".

Ага))

Я никогда не утверждал, что народ виновен, что выбрал Зе и По.



Прочтите ещё раз сообщение.



Растолкую по другому: народ не может нести полной ответственности за свой выбор (хоть Кравчука, хоть По, хоть иного) и тем болен выть виновным, потому что он:

- не имеет объективной и полной информации о кандидате;

- не является профессиональным политиком, а занят основной работой - пилит, строит, возит, сеет и т.д.

- и главное: СВОЙ ВЫБОР ОН ОСУЩЕСТВЛЯЕТ В УСЛОВИЯХ СИЛЬНЕЙШЕЙ МАНИПУЛЯЦИИ.

Он телевизор выключить не может, газету не читать, инет отключить и т.д., потому что именно из него он получает информацию.

- образование народ получает такое, какое ему дают сами власть имущие.



Короче: народ - это ребёнок. Коллективное сознание народа - как у ребёнка.

Кто умелее и сильнее им сманипулировал, тот и выиграл. Ага))Я никогда не утверждал, что народ виновен, что выбрал Зе и По.Прочтите ещё раз сообщение.Растолкую по другому: народ не может нести полной ответственности за свой выбор (хоть Кравчука, хоть По, хоть иного) и тем болен выть виновным, потому что он:- не имеет объективной и полной информации о кандидате;- не является профессиональным политиком, а занят основной работой - пилит, строит, возит, сеет и т.д.- и главное: СВОЙ ВЫБОР ОН ОСУЩЕСТВЛЯЕТ В УСЛОВИЯХ СИЛЬНЕЙШЕЙ МАНИПУЛЯЦИИ.Он телевизор выключить не может, газету не читать, инет отключить и т.д., потому что именно из него он получает информацию.- образование народ получает такое, какое ему дают сами власть имущие.Короче: народ - это ребёнок. Коллективное сознание народа - как у ребёнка.Кто умелее и сильнее им сманипулировал, тот и выиграл. detroytred

Повідомлень: 22942 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:00 Puente написав: budivelnik написав: 19yuriy91 написав: зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления. зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления. Є два типи людей

Відповідальні і безвідповідальні

Порошенко будучи відповідальним(і маючи власний досвід попередньої обіцянки закінчити війну) не міг обіцяти закінчити війну,шляхом просто перестати стріляти.

Безвідповідальний Зеленський,не мав такого власного досвіду-а тому пообіцяв швидке і легке закінчення війни.

Зеленський переміг...але при цьому

Там де Зеленський виконує свої обіцянки - виглядає клоуном

В тих випадках,коли дії Зеленського не є клоунськими - виявляється що він виконує обіцянки Порошенка. Є два типи людейВідповідальні і безвідповідальніПорошенко будучи відповідальним(і маючи власний досвід попередньої обіцянки закінчити війну) не міг обіцяти закінчити війну,шляхом просто перестати стріляти.Безвідповідальний Зеленський,не мав такого власного досвіду-а тому пообіцяв швидке і легке закінчення війни.Зеленський переміг...але при цьомуТам де Зеленський виконує свої обіцянки - виглядає клоуномВ тих випадках,коли дії Зеленського не є клоунськими - виявляється що він виконує обіцянки Порошенка. Більшість обіцянок Зеленського - просто фантазії , велика частина обіцянок Порошенка - тупо не виконані , хоча можливості були . І що краще - я не знаю . Короткостроково Порошенко може і був би кращий - нічого б не мінялося - а так вже всі звикли . Довгостроково - невідомо - бо народ теж повинен починати думати - що ж краще для майбутнього . Раз вже у нас отака демократія - то крім виборів чи повстань інструментів немає ... Більшість обіцянок Зеленського - просто фантазії , велика частина обіцянок Порошенка - тупо не виконані , хоча можливості були . І що краще - я не знаю . Короткостроково Порошенко може і був би кращий - нічого б не мінялося - а так вже всі звикли . Довгостроково - невідомо - бо народ теж повинен починати думати - що ж краще для майбутнього . Раз вже у нас отака демократія - то крім виборів чи повстань інструментів немає ... 1 Я погоджуюсь з тим, що стратегічно для України вигідніше,що вибрали Зеленського а не Порошенка

2 З іншого боку, я не погоджуюсь з тим, що результат такого вибору чимось покращить самого виборця.



Висновок

Стратегічно вигідно для України ,це те , що дуже хороший Президент Порошенко ,отримавши пенделя(не заслуженого) від артиста розмовного жанру -перестав бронзовіти і різко змінився в кращу сторону.

Тепер майбутні претенденти на посаду Президента.повинні будуть приймати участь в перегонах не тільки з відвертим політичним лузером зеленським. а й політичним зубром без бронзового окрасу Порошенком

Таким чином, переможець ,або буде Порошенко ,або хтось ,ще кращий ніж Порошенко 1 Я погоджуюсь з тим, що стратегічно для України вигідніше,що вибрали Зеленського а не Порошенка2 З іншого боку, я не погоджуюсь з тим, що результат такого вибору чимось покращить самого виборця.ВисновокСтратегічно вигідно для України ,це те , що дуже хороший Президент Порошенко ,отримавши пенделя(не заслуженого) від артиста розмовного жанру -перестав бронзовіти і різко змінився в кращу сторону.Тепер майбутні претенденти на посаду Президента.повинні будуть приймати участь в перегонах не тільки з відвертим політичним лузером зеленським. а й політичним зубром без бронзового окрасу ПорошенкомТаким чином, переможець ,або буде Порошенко ,або хтось ,ще кращий ніж Порошенко http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22775 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:01 Frant написав: Охлос голосує за того, кого по ТВ показують.

Зробили серіал "Слуга нароту" для лохів - ось вони й прогаласували за кухарок, клоунів і весільних фотографів.

Тепер дивуються, чому ж ВВП падає?

І падати він почав ще до епідемії короновіруса.

Охлос голосує за того, кого по ТВ показують.Зробили серіал "Слуга нароту" для лохів - ось вони й прогаласували за кухарок, клоунів і весільних фотографів.Тепер дивуються, чому ж ВВП падає?І падати він почав ще до епідемії короновіруса.

на фінансовому форумі знаходяться постійні дописувачі які не чули про інерційність єкономіки

Петра постійно показували по ТВ, але не проголосували. До вас досі не доходить чому Петро пролетів. на фінансовому форумі знаходяться постійні дописувачі які не чули про інерційність єкономікиПетра постійно показували по ТВ, але не проголосували. До вас досі не доходить чому Петро пролетів. unicdima

Повідомлень: 445 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:02 detroytred написав:

Короче: народ - это ребёнок. Коллективное сознание народа - как у ребёнка.

Кто умелее и сильнее им сманипулировал, тот и выиграл. Короче: народ - это ребёнок. Коллективное сознание народа - как у ребёнка.Кто умелее и сильнее им сманипулировал, тот и выиграл.



к тому же само кач-во материала, предлагаемого для выбора ужасно.

и народ никоим образом на это не в сост повлиять

"маэмо те що маэмо" к тому же само кач-во материала, предлагаемого для выбора ужасно.и народ никоим образом на это не в сост повлиять"маэмо те що маэмо" 19yuriy91 Повідомлень: 2698 З нами з: 15.09.12 Подякував: 242 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 60966097609860996100> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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