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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 60966097609860996100>
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:33

  lapay написав:
  detroytred написав:То есть глупый и жадный.
Видя, что нет возможности выиграть выборы, что есть бене-соросо-пинчуки, всё равно сам попер.
Ещё и Грыця придавливал, ЮВТ не захотел помочь.

Я же говорю, что результат определяет сама конкурентная борьба (сами телодвижения) между можновладцями.
А народ лишь легитимизирует и официально оформляет его (этот результат)

Ви ще скажіть, що це Сорос самокатчика поставив.:)
Навіть Гройсман розумів, що Порошенко не виграє, і розкручував свою партію, а всі конкуренти топили його, як могли. Тільки самим хитрим виявився ізраїльський вигнанець, який почав передвиборну компанію солодким серіалом, для лохтората, на своєму каналі.

А что опровергаете (с чем не согласны)?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:34

  andrijk777 написав:
  wild.tomcat написав: заміна бариги на клоуна - це жорсткий даунгрейд.

Почитайте що таке downgrade, для початку. Зе це точно не downgrade.
downgrade - це голосування за комуністів усі 90-ті. Голосували за комуністів, а хотіли жити як у Франції. Як казав Лавров: "Дебі**, б**" Просрали 14 років, комуністи поділили країну між олігархами, а тепер Ющенко і Порошенко і Зе винуваті. УСІ СМІ належать олігархам, а Зе виграв завдяки телевізору. ВСЕ ЗАКОНОМІРНО.


добре, що ви такий розумний і все мені пояснили. от сидів і чекав саме вашого пояснення :mrgreen: не знав навіть як спати збиратися :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:38

  andrijk777 написав:
  wild.tomcat написав: заміна бариги на клоуна - це жорсткий даунгрейд.

Почитайте що таке downgrade, для початку. Зе це точно не downgrade.
downgrade - це голосування за комуністів усі 90-ті. Голосували за комуністів, а хотіли жити як у Франції. Як казав Лавров: "Дебі**, б**" Просрали 14 років, комуністи поділили країну між олігархами, а тепер Ющенко і Порошенко і Зе винуваті. УСІ СМІ належать олігархам, а Зе виграв завдяки телевізору. ВСЕ ЗАКОНОМІРНО.

Все выборы везде и всюду проходят под влиянием власть имущих на народ (пересичных, избирателя).
Всегда и везде.

То, что власть имущие некомми не могли одолеть в своей конкурентной борьбе среди власть имущих кравчуков, кучм --- в этом вины народа нет вообще.
Ответственность есть, но мизерная.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:40

  wild.tomcat написав:добре, що ви такий розумний і все мені пояснили. от сидів і чекав саме вашого пояснення :mrgreen: не знав навіть як спати збиратися :mrgreen:

дякую :mrgreen: якщо вживаєте іноземні слова - спочатку розберіться що вони означають.
це По - downgrade. А Зе це скоріше upgrade.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 15 тра, 2020 17:47, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:44

  andrijk777 написав:
  wild.tomcat написав:добре, що ви такий розумний і все мені пояснили. от сидів і чекав саме вашого пояснення :mrgreen: не знав навіть як спати збиратися :mrgreen:

дякую :mrgreen: якщо вживаєте іноземні слова - спочатку розберіться що вони означають.
це По - downgrade. А Зе це скоріше upgrate.


раджу вам скористатися вашою ж порадою. на цьому диспут завершую. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:44

  detroytred написав:То, что власть имущие некомми не могли одолеть в своей конкурентной борьбе среди власть имущих кравчуков, кучм --- в этом вины народа нет вообще.
Ответственность есть, но мизерная.

Тобто народ не винуватий що вибирав кравчува і кучму. Але народ винуватий що вибирав По і Зе.
Л - логіка. Логіка точно не ваш "коньок".
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:55

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:То, что власть имущие некомми не могли одолеть в своей конкурентной борьбе среди власть имущих кравчуков, кучм --- в этом вины народа нет вообще.
Ответственность есть, но мизерная.

Тобто народ не винуватий що вибирав кравчува і кучму. Але народ винуватий що вибирав По і Зе.
Л - логіка. Логіка точно не ваш "коньок".

Ага))
Я никогда не утверждал, что народ виновен, что выбрал Зе и По.

Прочтите ещё раз сообщение.

Растолкую по другому: народ не может нести полной ответственности за свой выбор (хоть Кравчука, хоть По, хоть иного) и тем болен выть виновным, потому что он:
- не имеет объективной и полной информации о кандидате;
- не является профессиональным политиком, а занят основной работой - пилит, строит, возит, сеет и т.д.
- и главное: СВОЙ ВЫБОР ОН ОСУЩЕСТВЛЯЕТ В УСЛОВИЯХ СИЛЬНЕЙШЕЙ МАНИПУЛЯЦИИ.
Он телевизор выключить не может, газету не читать, инет отключить и т.д., потому что именно из него он получает информацию.
- образование народ получает такое, какое ему дают сами власть имущие.

Короче: народ - это ребёнок. Коллективное сознание народа - как у ребёнка.
Кто умелее и сильнее им сманипулировал, тот и выиграл.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:00

  Puente написав:
  budivelnik написав:
  19yuriy91 написав:зачем по было проводить такую идиотскую предвыборную компашку, что зе просто в руки упали бразды правления.
Є два типи людей
Відповідальні і безвідповідальні
Порошенко будучи відповідальним(і маючи власний досвід попередньої обіцянки закінчити війну) не міг обіцяти закінчити війну,шляхом просто перестати стріляти.
Безвідповідальний Зеленський,не мав такого власного досвіду-а тому пообіцяв швидке і легке закінчення війни.
Зеленський переміг...але при цьому
Там де Зеленський виконує свої обіцянки - виглядає клоуном
В тих випадках,коли дії Зеленського не є клоунськими - виявляється що він виконує обіцянки Порошенка.
Більшість обіцянок Зеленського - просто фантазії , велика частина обіцянок Порошенка - тупо не виконані , хоча можливості були . І що краще - я не знаю . Короткостроково Порошенко може і був би кращий - нічого б не мінялося - а так вже всі звикли . Довгостроково - невідомо - бо народ теж повинен починати думати - що ж краще для майбутнього . Раз вже у нас отака демократія - то крім виборів чи повстань інструментів немає ...
1 Я погоджуюсь з тим, що стратегічно для України вигідніше,що вибрали Зеленського а не Порошенка
2 З іншого боку, я не погоджуюсь з тим, що результат такого вибору чимось покращить самого виборця.

Висновок
Стратегічно вигідно для України ,це те , що дуже хороший Президент Порошенко ,отримавши пенделя(не заслуженого) від артиста розмовного жанру -перестав бронзовіти і різко змінився в кращу сторону.
Тепер майбутні претенденти на посаду Президента.повинні будуть приймати участь в перегонах не тільки з відвертим політичним лузером зеленським. а й політичним зубром без бронзового окрасу Порошенком
Таким чином, переможець ,або буде Порошенко ,або хтось ,ще кращий ніж Порошенко
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:01

  Frant написав:Охлос голосує за того, кого по ТВ показують.
Зробили серіал "Слуга нароту" для лохів - ось вони й прогаласували за кухарок, клоунів і весільних фотографів.
Тепер дивуються, чому ж ВВП падає?
І падати він почав ще до епідемії короновіруса.

на фінансовому форумі знаходяться постійні дописувачі які не чули про інерційність єкономіки :D
Петра постійно показували по ТВ, але не проголосували. До вас досі не доходить чому Петро пролетів.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:02

  detroytred написав:
Короче: народ - это ребёнок. Коллективное сознание народа - как у ребёнка.
Кто умелее и сильнее им сманипулировал, тот и выиграл.


к тому же само кач-во материала, предлагаемого для выбора ужасно.
и народ никоим образом на это не в сост повлиять
"маэмо те що маэмо"
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