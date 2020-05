Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6097609860996100> Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:02 detroytred написав: А что опровергаете (с чем не согласны)? А что опровергаете (с чем не согласны)?

З тим, що Порошенко міг когось відкрито підтримувати когось на виборах. Ні полковник, ні газова королева не хотіли цієї підтримки і не прийняли, щоб на них не перейшов його антирейтинг. Навіть Вакарчук, зі своїм Голосом, не казав, що я від По. З тим, що Порошенко міг когось відкрито підтримувати когось на виборах. Ні полковник, ні газова королева не хотіли цієї підтримки і не прийняли, щоб на них не перейшов його антирейтинг. Навіть Вакарчук, зі своїм Голосом, не казав, що я від По. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10446 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1135 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:05 19yuriy91 написав: lapay написав: Я відповім, це не складно.

Нічого Порошенко не зливав. Бажання виграти в нього було - можливості не було. З таким антирейтингом виграти неможливо. Якщо хтось напирає на баригу чи жлобство, то є Яценюк з таким же антирейтингом.

Бо позбавили зелебобіків комунальної халяви. Я відповім, це не складно.Нічого Порошенко не зливав. Бажання виграти в нього було - можливості не було. З таким антирейтингом виграти неможливо. Якщо хтось напирає на баригу чи жлобство, то є Яценюк з таким же антирейтингом.Бо позбавили зелебобіків комунальної халяви. надо же, как оказывается всё просто.

оказывается - украинцы халявщики, а не хозяева в своей стране. надо же, как оказывается всё просто.оказывается - украинцы халявщики, а не хозяева в своей стране. Є поділ на країни

Ті які розвинуті і ті які розвиваються

В розвинутих - кількість відповідальних більша ніж кількість халявщиків

В тих які розвиваються - кількість халявщиків більша від кількості відповідальних.



Ви ризикнете стверджувати що Україна відноситься до розвинутих? і в ній можна проводити референдум про базовий дохід в 600(Фінляндія)-1200(Швейцарія) євро,результатом голосування в якому - буде відмова від такого підходу ? Є поділ на країниТі які розвинуті і ті які розвиваютьсяВ розвинутих - кількість відповідальних більша ніж кількість халявщиківВ тих які розвиваються - кількість халявщиків більша від кількості відповідальних.Ви ризикнете стверджувати що Україна відноситься до розвинутих? і в ній можна проводити референдум про базовий дохід в 600(Фінляндія)-1200(Швейцарія) євро,результатом голосування в якому - буде відмова від такого підходу ? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22775 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:07 detroytred написав: То есть глупый и жадный.

Видя, что нет возможности выиграть выборы, что есть бене-соросо-пинчуки, всё равно сам попер.

Ещё и Грыця придавливал, ЮВТ не захотел помочь. То есть глупый и жадный.Видя, что нет возможности выиграть выборы, что есть бене-соросо-пинчуки, всё равно сам попер.Ещё и Грыця придавливал, ЮВТ не захотел помочь. З точки зору вічного бюджетника - Порошенко помилився не допускаючи до влади відвертих популістів а-ля Юля, і ніколи нічого не довівшого Гриця...

З точки зору тих , хто бюджет наповнює..

То краще слабкий Зеленський.який в своїх діях буде оглядатись на розумних..ніж самостійний популіст. З точки зору вічного бюджетника - Порошенко помилився не допускаючи до влади відвертих популістів а-ля Юля, і ніколи нічого не довівшого Гриця...З точки зору тих , хто бюджет наповнює..То краще слабкий Зеленський.який в своїх діях буде оглядатись на розумних..ніж самостійний популіст. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22775 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:10 wild.tomcat написав:

та да, вибори доказали. доказали, що портрет пересічного виборця потрібно малювати застосовуючи терміни (не найкркащі) з галузі психіатрії. та да, вибори доказали. доказали, що портрет пересічного виборця потрібно малювати застосовуючи терміни (не найкркащі) з галузі психіатрії.

Перефразовуючи ЙВС: "другого наріда у нас для вас нема" Перефразовуючи ЙВС: "другого наріда у нас для вас нема" Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19211 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1304 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:11 budivelnik написав: 19yuriy91 написав: lapay написав: Я відповім, це не складно.

Нічого Порошенко не зливав. Бажання виграти в нього було - можливості не було. З таким антирейтингом виграти неможливо. Якщо хтось напирає на баригу чи жлобство, то є Яценюк з таким же антирейтингом.

Бо позбавили зелебобіків комунальної халяви. Я відповім, це не складно.Нічого Порошенко не зливав. Бажання виграти в нього було - можливості не було. З таким антирейтингом виграти неможливо. Якщо хтось напирає на баригу чи жлобство, то є Яценюк з таким же антирейтингом.Бо позбавили зелебобіків комунальної халяви. надо же, как оказывается всё просто.

оказывается - украинцы халявщики, а не хозяева в своей стране. надо же, как оказывается всё просто.оказывается - украинцы халявщики, а не хозяева в своей стране. Є поділ на країни

Ті які розвинуті і ті які розвиваються

В розвинутих - кількість відповідальних більша ніж кількість халявщиків

В тих які розвиваються - кількість халявщиків більша від кількості відповідальних.



Ви ризикнете стверджувати що Україна відноситься до розвинутих? і в ній можна проводити референдум про базовий дохід в 600(Фінляндія)-1200(Швейцарія) євро,результатом голосування в якому - буде відмова від такого підходу ? Є поділ на країниТі які розвинуті і ті які розвиваютьсяВ розвинутих - кількість відповідальних більша ніж кількість халявщиківВ тих які розвиваються - кількість халявщиків більша від кількості відповідальних.Ви ризикнете стверджувати що Україна відноситься до розвинутих? і в ній можна проводити референдум про базовий дохід в 600(Фінляндія)-1200(Швейцарія) євро,результатом голосування в якому - буде відмова від такого підходу ?

по Фінляндія,Швейцарія, там, вроде, были доп "аргументы" "против"....

по Украине, думаю, больше подходит термин "справедливость", нежели "холява". по Фінляндія,Швейцарія, там, вроде, были доп "аргументы" "против"....по Украине, думаю, больше подходит термин, нежели "холява". 19yuriy91 Повідомлень: 2698 З нами з: 15.09.12 Подякував: 242 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:11 lapay написав: detroytred написав: А что опровергаете (с чем не согласны)? А что опровергаете (с чем не согласны)?

З тим, що Порошенко міг когось відкрито підтримувати когось на виборах. Ні полковник, ні газова королева не хотіли цієї підтримки і не прийняли, щоб на них не перейшов його антирейтинг. Навіть Вакарчук, зі своїм Голосом, не казав, що я від По. З тим, що Порошенко міг когось відкрито підтримувати когось на виборах. Ні полковник, ні газова королева не хотіли цієї підтримки і не прийняли, щоб на них не перейшов його антирейтинг. Навіть Вакарчук, зі своїм Голосом, не казав, що я від По.

Так не нужно радикализма.

Достаточно хотя бы не топить и мелко гадить, а лучше - просто не открыто поддерживать (время на канале и каналах соратников предоставить, деньги лояльно распределить и т.д.). Так не нужно радикализма.Достаточно хотя бы не топить и мелко гадить, а лучше - просто не открыто поддерживать (время на канале и каналах соратников предоставить, деньги лояльно распределить и т.д.). detroytred

Повідомлень: 22942 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:11 lapay написав: 19yuriy91 написав: надо же, как оказывается всё просто.

оказывается - украинцы халявщики, а не хозяева в своей стране. надо же, как оказывается всё просто.оказывается - украинцы халявщики, а не хозяева в своей стране.

Одне іншому не перешкоджає. Німці взагалі сміються з халявщиків французів, з їх жилетними революціями. Одне іншому не перешкоджає. Німці взагалі сміються з халявщиків французів, з їх жилетними революціями.

а решта націй ржуть з німців а решта націй ржуть з німців Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19211 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1304 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:13 detroytred написав: А оно вон как: Яценюк в оппозиции попел о дешевом газе, а когда получил рычаги управления, то своим!)) решением прекратил *халяву*.



* «Каждый гражданин Украины должен получать так называемый газ собственной добычи. Его стоимость сегодня достигает максимум от 70 до 100 долларов, в зависимости от того, где его добывают. Но этот газ вам не отдают. Этот газ продают на свои промышленные предприятия по 300-400 долларов, а потом кладут в карман разницу и отправляют в оффшоры. Это, кстати, данные Нацбанка: за последние годы туда отправили 70 млрд долл. Это 2,5 госбюджета Украины!» – восклицал, в А оно вон как: Яценюк в оппозиции попел о дешевом газе, а когда получил рычаги управления, то своим!)) решением прекратил *халяву*.* «Каждый гражданин Украины должен получать так называемый газ собственной добычи. Его стоимость сегодня достигает максимум от 70 до 100 долларов, в зависимости от того, где его добывают. Но этот газ вам не отдают. Этот газ продают на свои промышленные предприятия по 300-400 долларов, а потом кладут в карман разницу и отправляют в оффшоры. Это, кстати, данные Нацбанка: за последние годы туда отправили 70 млрд долл. Это 2,5 госбюджета Украины!» – восклицал, в Це якщо тупо і в лоб.

А якщо грамотно то

1 Яценюк опустив ЄСВ -чим зекономив для офіційно працюючих 18%...тобто більше 1500 грн/місяць для кожного

2 Піднявши ціну на газ - змусив заплатити тих,хто ніколи не платив(працівників в тіні і сірій/чорній економіці) -при цьому нічого їм не компенсував

3 З додаткових 120 млрд грн ,отриманих від підняття цін на газ

- 216 млрд повернув працюючим в білу(12 млн працівників*12 місяців*1500грн0

- 70 млрд повернув у вигляді дотацій.

Птання -

Забрати 120 і повернути 286 - це обібрати народ чи все таки зробити цей народ багатшим? Це якщо тупо і в лоб.А якщо грамотно то1 Яценюк опустив ЄСВ -чим зекономив для офіційно працюючих 18%...тобто більше 1500 грн/місяць для кожного2 Піднявши ціну на газ - змусив заплатити тих,хто ніколи не платив(працівників в тіні і сірій/чорній економіці) -при цьому нічого їм не компенсував3 З додаткових 120 млрд грн ,отриманих від підняття цін на газ- 216 млрд повернув працюючим в білу(12 млн працівників*12 місяців*1500грн0- 70 млрд повернув у вигляді дотацій.Птання -Забрати 120 і повернути 286 - це обібрати народ чи все таки зробити цей народ багатшим? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22775 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:20 Sommer написав: vano80 написав: А причем здесь поисковики? Я спрашиваю, почему "порох слили выборы" понеслось, когда стала видна недолугость ннынешних властей.

А причем здесь поисковики? Я спрашиваю, почему "порох слили выборы" понеслось, когда стала видна недолугость ннынешних властей.



Стыдно людям признаться в отсутствии мозгов. И начинается - "мы не идиоты, это порох слил выборы", "нам не загадили мозги, это мы боролись против пороха" и прочее. Стыдно людям признаться в отсутствии мозгов. И начинается - "мы не идиоты, это порох слил выборы", "нам не загадили мозги, это мы боролись против пороха" и прочее.



И прочее))):



budivelnik написав: З точки зору вічного бюджетника - Порошенко помилився не допускаючи до влади відвертих популістів а-ля Юля, і ніколи нічого не довівшого Гриця...

З точки зору тих , хто бюджет наповнює..

То краще слабкий Зеленський.який в своїх діях буде оглядатись на розумних..ніж самостійний популіст. З точки зору вічного бюджетника - Порошенко помилився не допускаючи до влади відвертих популістів а-ля Юля, і ніколи нічого не довівшого Гриця...З точки зору тих , хто бюджет наповнює..То краще слабкий Зеленський.який в своїх діях буде оглядатись на розумних..ніж самостійний популіст. И прочее))): detroytred

Повідомлень: 22942 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:21 unicdima написав: budivelnik написав: Висновок

Стратегічно вигідно для України ,це те , що дуже хороший Президент Порошенко ,отримавши пенделя(не заслуженого) від артиста розмовного жанру -перестав бронзовіти і різко змінився в кращу сторону.

Тепер майбутні претенденти на посаду Президента.повинні будуть приймати участь в перегонах не тільки з відвертим політичним лузером зеленським. а й політичним зубром без бронзового окрасу Порошенком

Таким чином, переможець ,або буде Порошенко ,або хтось ,ще кращий ніж Порошенко ВисновокСтратегічно вигідно для України ,це те , що дуже хороший Президент Порошенко ,отримавши пенделя(не заслуженого) від артиста розмовного жанру -перестав бронзовіти і різко змінився в кращу сторону.Тепер майбутні претенденти на посаду Президента.повинні будуть приймати участь в перегонах не тільки з відвертим політичним лузером зеленським. а й політичним зубром без бронзового окрасу ПорошенкомТаким чином, переможець ,або буде Порошенко ,або хтось ,ще кращий ніж Порошенко

я вже багато разів доказував фактами, що Порошенко найгірший Президент, але порохоботи продовжують постити свою брехливу пропаганду. я вже багато разів доказував фактами, що Порошенко найгірший Президент, але порохоботи продовжують постити свою брехливу пропаганду.

Я думав, що московитським троллям урізали зарплату.

А вони все одно плигають.



"Доказатель", часом, не при Януковичу був захоплений росіянами Крим? Я думав, що московитським троллям урізали зарплату.А вони все одно плигають."Доказатель", часом, не при Януковичу був захоплений росіянами Крим? Востаннє редагувалось Frant в П'ят 15 тра, 2020 18:21, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21339 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1184 раз. Подякували: 2187 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6097609860996100> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням lapay,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: andrijk777 unicdima і 5 гостейМодератори: ТупУм