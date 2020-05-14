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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:02
detroytred написав:
А что опровергаете (с чем не согласны)?
З тим, що Порошенко міг когось відкрито підтримувати когось на виборах. Ні полковник, ні газова королева не хотіли цієї підтримки і не прийняли, щоб на них не перейшов його антирейтинг. Навіть Вакарчук, зі своїм Голосом, не казав, що я від По.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:05
19yuriy91 написав: lapay написав:
Я відповім, це не складно.
Нічого Порошенко не зливав. Бажання виграти в нього було - можливості не було. З таким антирейтингом виграти неможливо. Якщо хтось напирає на баригу чи жлобство, то є Яценюк з таким же антирейтингом.
Бо позбавили зелебобіків комунальної халяви.
надо же, как оказывается всё просто.
оказывается - украинцы халявщики, а не хозяева в своей стране.
Є поділ на країни
Ті які розвинуті і ті які розвиваються
В розвинутих - кількість відповідальних більша ніж кількість халявщиків
В тих які розвиваються - кількість халявщиків більша від кількості відповідальних.
Ви ризикнете стверджувати що Україна відноситься до розвинутих? і в ній можна проводити референдум про базовий дохід в 600(Фінляндія)-1200(Швейцарія) євро,результатом голосування в якому - буде відмова від такого підходу ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:07
detroytred написав:
То есть глупый и жадный.
Видя, что нет возможности выиграть выборы, что есть бене-соросо-пинчуки, всё равно сам попер.
Ещё и Грыця придавливал, ЮВТ не захотел помочь.
З точки зору вічного бюджетника - Порошенко помилився не допускаючи до влади відвертих популістів а-ля Юля, і ніколи нічого не довівшого Гриця...
З точки зору тих , хто бюджет наповнює..
То краще слабкий Зеленський.який в своїх діях буде оглядатись на розумних..ніж самостійний популіст.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:10
wild.tomcat написав:
та да, вибори доказали. доказали, що портрет пересічного виборця потрібно малювати застосовуючи терміни (не найкркащі) з галузі психіатрії.
Перефразовуючи ЙВС: "другого наріда у нас для вас нема"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:11
budivelnik написав: 19yuriy91 написав: lapay написав:
Я відповім, це не складно.
Нічого Порошенко не зливав. Бажання виграти в нього було - можливості не було. З таким антирейтингом виграти неможливо. Якщо хтось напирає на баригу чи жлобство, то є Яценюк з таким же антирейтингом.
Бо позбавили зелебобіків комунальної халяви.
надо же, как оказывается всё просто.
оказывается - украинцы халявщики, а не хозяева в своей стране.
Є поділ на країни
Ті які розвинуті і ті які розвиваються
В розвинутих - кількість відповідальних більша ніж кількість халявщиків
В тих які розвиваються - кількість халявщиків більша від кількості відповідальних.
Ви ризикнете стверджувати що Україна відноситься до розвинутих? і в ній можна проводити референдум про базовий дохід в 600(Фінляндія)-1200(Швейцарія) євро,результатом голосування в якому - буде відмова від такого підходу ?
по Фінляндія,Швейцарія, там, вроде, были доп "аргументы" "против"....
по Украине, думаю, больше подходит термин "справедливость"
, нежели "холява".
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:11
lapay написав: detroytred написав:
А что опровергаете (с чем не согласны)?
З тим, що Порошенко міг когось відкрито підтримувати когось на виборах. Ні полковник, ні газова королева не хотіли цієї підтримки і не прийняли, щоб на них не перейшов його антирейтинг. Навіть Вакарчук, зі своїм Голосом, не казав, що я від По.
Так не нужно радикализма.
Достаточно хотя бы не топить и мелко гадить, а лучше - просто не открыто поддерживать (время на канале и каналах соратников предоставить, деньги лояльно распределить и т.д.).
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:11
lapay написав: 19yuriy91 написав:
надо же, как оказывается всё просто.
оказывается - украинцы халявщики, а не хозяева в своей стране.
Одне іншому не перешкоджає. Німці взагалі сміються з халявщиків французів, з їх жилетними революціями.
а решта націй ржуть з німців
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:13
detroytred написав:
А оно вон как: Яценюк в оппозиции попел о дешевом газе, а когда получил рычаги управления, то своим!)) решением прекратил *халяву*.
* «Каждый гражданин Украины должен получать так называемый газ собственной добычи. Его стоимость сегодня достигает максимум от 70 до 100 долларов, в зависимости от того, где его добывают. Но этот газ вам не отдают. Этот газ продают на свои промышленные предприятия по 300-400 долларов, а потом кладут в карман разницу и отправляют в оффшоры. Это, кстати, данные Нацбанка: за последние годы туда отправили 70 млрд долл. Это 2,5 госбюджета Украины!» – восклицал, в
Це якщо тупо і в лоб.
А якщо грамотно то
1 Яценюк опустив ЄСВ -чим зекономив для офіційно працюючих 18%...тобто більше 1500 грн/місяць для кожного
2 Піднявши ціну на газ - змусив заплатити тих,хто ніколи не платив(працівників в тіні і сірій/чорній економіці) -при цьому нічого їм не компенсував
3 З додаткових 120 млрд грн ,отриманих від підняття цін на газ
- 216 млрд повернув працюючим в білу(12 млн працівників*12 місяців*1500грн0
- 70 млрд повернув у вигляді дотацій.
Птання -
Забрати 120 і повернути 286 - це обібрати народ чи все таки зробити цей народ багатшим?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:20
Sommer написав: vano80 написав:
А причем здесь поисковики? Я спрашиваю, почему "порох слили выборы" понеслось, когда стала видна недолугость ннынешних властей.
Стыдно людям признаться в отсутствии мозгов. И начинается - "мы не идиоты, это порох слил выборы", "нам не загадили мозги, это мы боролись против пороха" и прочее.
И прочее))):
budivelnik написав:
З точки зору вічного бюджетника - Порошенко помилився не допускаючи до влади відвертих популістів а-ля Юля, і ніколи нічого не довівшого Гриця...
З точки зору тих , хто бюджет наповнює..
То краще слабкий Зеленський.який в своїх діях буде оглядатись на розумних..ніж самостійний популіст.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:21
unicdima написав: budivelnik написав:
Висновок
Стратегічно вигідно для України ,це те , що дуже хороший Президент Порошенко ,отримавши пенделя(не заслуженого) від артиста розмовного жанру -перестав бронзовіти і різко змінився в кращу сторону.
Тепер майбутні претенденти на посаду Президента.повинні будуть приймати участь в перегонах не тільки з відвертим політичним лузером зеленським. а й політичним зубром без бронзового окрасу Порошенком
Таким чином, переможець ,або буде Порошенко ,або хтось ,ще кращий ніж Порошенко
я вже багато разів доказував фактами, що Порошенко найгірший Президент, але порохоботи продовжують постити свою брехливу пропаганду.
Я думав, що московитським троллям урізали зарплату.
А вони все одно плигають.
"Доказатель", часом, не при Януковичу був захоплений росіянами Крим?
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 15 тра, 2020 18:21, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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