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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:21
Re: Політичні дискусії
Бужанский пойдет на выборы мэра Днепра от Слуги народа.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:23
Угу, треба було за Зеленського топити, на своїх каналах, тоді б той точно не виграв.
Та не виграв би ніхто у Зеленського. Він був лідером по всіх опитуваннях і у всіх комбінаціях.
Захотілось нову морду охлосу, бо старі їм нічого " не дали". Так захотілось, що впав на підлогу і ревів белугою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:24
Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:25
Порошенко знявся в серіалі на кшталт "Голобородько - слуга уро-ду"???
Щось не чули і не бачили ми такого серіалу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:29
1 Ви не знаходите ,що в сьогоднішньому глобальному світі всі користуються одним і тим самим набором аргументів...
Взагалі
В музиці тільки 7 нот... Але результатом використання цих нот різними виконавцями - дуже вже різний
2 Тепер плавно перейдемо до терміну справедливість...
а - чи погодитесь Ви з тим, що той хто більше працює повинен більше отримувати? це справедливо чи ні?
б - чи погодитесь Ви з тим ,що чим вище піднімається людина-тим більше затрат вона несе на одиницю отриманого результату?
Як приклад
Що легше
Виграти змагання по бігу на 100 м
першість школи з результатом 11 сек найкращий - 15 секунд найгірший
першість міста з результатом 10,9 сек найкращий-13 секунд найгірший
першість країни з результатом10,2 сек найкращий-10,3 сек найгірший
Олімпіаду з результатом _____9,99 сек найкращий-10,02 сек найгірший
І уявіть собі ,що Ви ,так само як і в економіці починаєте заявляти що справедливість це коли
той хто працює в 10 разів гірше-повинен отримувати 90% від результату найкращого...
або
За перемогу на Олімпіаді потрібно давати менше ніж за перемогу в національній першості ,при чому в національній першості давати менше ніж за перемогу в місті...і так далі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:37
Благодаря профессиональным и выверенным действиям кого народу захотелось новых морд?
Метеорит упал и народу вдруг захотелось))
По обгадил своих соратников, оставив лишь себя с сомнительным окружением ... естественно народу вдруг) захотелось.
Продай По бизнес, сделай, что можешь лично сам по максимуму, не нагадь, а лучше помоги грыцям-наливайченкам- и в итоге ЗЕ, то можно было бы сказать -- ЗЕ неизбежен.
После Майдана требования к властям резко возросли. По этого не учёл или не захотел считаться с этой новой реальностью.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:40
А вот в этом случае действительно имеет место быть проблемам с логикой.
На всякий случай уточню)) - у Вас.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:42
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