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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6097609860996100 Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:21 Re: Політичні дискусії Бужанский пойдет на выборы мэра Днепра от Слуги народа. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16827 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4189 раз. Подякували: 6677 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:23 detroytred написав: Так не нужно радикализма.

Достаточно хотя бы не топить и мелко гадить, а лучше - просто не открыто поддерживать (время на канале и каналах соратников предоставить, деньги лояльно распределить и т.д.). Так не нужно радикализма.Достаточно хотя бы не топить и мелко гадить, а лучше - просто не открыто поддерживать (время на канале и каналах соратников предоставить, деньги лояльно распределить и т.д.).

Угу, треба було за Зеленського топити, на своїх каналах, тоді б той точно не виграв.

Та не виграв би ніхто у Зеленського. Він був лідером по всіх опитуваннях і у всіх комбінаціях.

Захотілось нову морду охлосу, бо старі їм нічого " не дали". Так захотілось, що впав на підлогу і ревів белугою. Угу, треба було за Зеленського топити, на своїх каналах, тоді б той точно не виграв.Та не виграв би ніхто у Зеленського. Він був лідером по всіх опитуваннях і у всіх комбінаціях.Захотілось нову морду охлосу, бо старі їм нічого " не дали". Так захотілось, що впав на підлогу і ревів белугою. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10446 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1135 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:24 unicdima написав: Петра постійно показували по ТВ, але не проголосували. До вас досі не доходить чому Петро пролетів. Петра постійно показували по ТВ, але не проголосували. До вас досі не доходить чому Петро пролетів.

В усіх країнах світу, навіть у демократичних, діючого президента показують частіше ніж кандидата! По вашій логіці діючі президенти повинні постійно перевибиратись. Реальність інша. В усіх країнах світу, навіть у демократичних, діючого президента показують частіше ніж кандидата! По вашій логіці діючі президенти повинні постійно перевибиратись.Реальність інша. andrijk777

Повідомлень: 2101 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:25 unicdima написав: Frant написав: Охлос голосує за того, кого по ТВ показують.

Зробили серіал "Слуга нароту" для лохів - ось вони й прогаласували за кухарок, клоунів і весільних фотографів.

Тепер дивуються, чому ж ВВП падає?

І падати він почав ще до епідемії короновіруса.

Охлос голосує за того, кого по ТВ показують.Зробили серіал "Слуга нароту" для лохів - ось вони й прогаласували за кухарок, клоунів і весільних фотографів.Тепер дивуються, чому ж ВВП падає?І падати він почав ще до епідемії короновіруса.

на фінансовому форумі знаходяться постійні дописувачі які не чули про інерційність єкономіки

Петра постійно показували по ТВ, але не проголосували. До вас досі не доходить чому Петро пролетів. на фінансовому форумі знаходяться постійні дописувачі які не чули про інерційність єкономікиПетра постійно показували по ТВ, але не проголосували. До вас досі не доходить чому Петро пролетів.



Порошенко знявся в серіалі на кшталт "Голобородько - слуга уро-ду"???



Щось не чули і не бачили ми такого серіалу.







Порошенко знявся в серіалі на кшталт "Голобородько - слуга уро-ду"???Щось не чули і не бачили ми такого серіалу. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21339 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1184 раз. Подякували: 2187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:29 19yuriy91 написав: budivelnik написав: 19yuriy91 написав: надо же, как оказывается всё просто.

оказывается - украинцы халявщики, а не хозяева в своей стране. надо же, как оказывается всё просто.оказывается - украинцы халявщики, а не хозяева в своей стране. Є поділ на країни

Ті які розвинуті і ті які розвиваються

В розвинутих - кількість відповідальних більша ніж кількість халявщиків

В тих які розвиваються - кількість халявщиків більша від кількості відповідальних.



Ви ризикнете стверджувати що Україна відноситься до розвинутих? і в ній можна проводити референдум про базовий дохід в 600(Фінляндія)-1200(Швейцарія) євро,результатом голосування в якому - буде відмова від такого підходу ? Є поділ на країниТі які розвинуті і ті які розвиваютьсяВ розвинутих - кількість відповідальних більша ніж кількість халявщиківВ тих які розвиваються - кількість халявщиків більша від кількості відповідальних.Ви ризикнете стверджувати що Україна відноситься до розвинутих? і в ній можна проводити референдум про базовий дохід в 600(Фінляндія)-1200(Швейцарія) євро,результатом голосування в якому - буде відмова від такого підходу ? по Фінляндія,Швейцарія, там, вроде, были доп "аргументы" "против"....

по Украине, думаю, больше подходит термин "справедливость", нежели "холява". по Фінляндія,Швейцарія, там, вроде, были доп "аргументы" "против"....по Украине, думаю, больше подходит термин, нежели "холява". 1 Ви не знаходите ,що в сьогоднішньому глобальному світі всі користуються одним і тим самим набором аргументів...

Взагалі

В музиці тільки 7 нот... Але результатом використання цих нот різними виконавцями - дуже вже різний

2 Тепер плавно перейдемо до терміну справедливість...

а - чи погодитесь Ви з тим, що той хто більше працює повинен більше отримувати? це справедливо чи ні?

б - чи погодитесь Ви з тим ,що чим вище піднімається людина-тим більше затрат вона несе на одиницю отриманого результату?

Як приклад

Що легше

Виграти змагання по бігу на 100 м

першість школи з результатом 11 сек найкращий - 15 секунд найгірший

першість міста з результатом 10,9 сек найкращий-13 секунд найгірший

першість країни з результатом10,2 сек найкращий-10,3 сек найгірший

Олімпіаду з результатом _____9,99 сек найкращий-10,02 сек найгірший



І уявіть собі ,що Ви ,так само як і в економіці починаєте заявляти що справедливість це коли

той хто працює в 10 разів гірше-повинен отримувати 90% від результату найкращого...

або

За перемогу на Олімпіаді потрібно давати менше ніж за перемогу в національній першості ,при чому в національній першості давати менше ніж за перемогу в місті...і так далі. 1 Ви не знаходите ,що в сьогоднішньому глобальному світі всі користуються одним і тим самим набором аргументів...ВзагаліВ музиці тільки 7 нот... Але результатом використання цих нот різними виконавцями - дуже вже різний2 Тепер плавно перейдемо до терміну...а - чи погодитесь Ви з тим, що той хто більше працює повинен більше отримувати? це справедливо чи ні?б - чи погодитесь Ви з тим ,що чим вище піднімається людина-тим більше затрат вона несе на одиницю отриманого результату?Як прикладЩо легшеВиграти змагання по бігу на 100 мпершість школи з результатом 11 сек найкращий - 15 секунд найгіршийпершість міста з результатом 10,9 сек найкращий-13 секунд найгіршийпершість країни з результатом10,2 сек найкращий-10,3 сек найгіршийОлімпіаду з результатом _____9,99 сек найкращий-10,02 сек найгіршийІ уявіть собі ,що Ви ,так само як і в економіці починаєте заявляти що справедливість це колитой хто працює в 10 разів гірше-повинен отримувати 90% від результату найкращого...абоЗа перемогу на Олімпіаді потрібно давати менше ніж за перемогу в національній першості ,при чому в національній першості давати менше ніж за перемогу в місті...і так далі. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22775 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:37 lapay написав: detroytred написав: Так не нужно радикализма.

Достаточно хотя бы не топить и мелко гадить, а лучше - просто не открыто поддерживать (время на канале и каналах соратников предоставить, деньги лояльно распределить и т.д.). Так не нужно радикализма.Достаточно хотя бы не топить и мелко гадить, а лучше - просто не открыто поддерживать (время на канале и каналах соратников предоставить, деньги лояльно распределить и т.д.).

Угу, треба було за Зеленського топити, на своїх каналах, тоді б той точно не виграв.

Та не виграв би ніхто у Зеленського. Він був лідером по всіх опитуваннях і у всіх комбінаціях.

Захотілось нову морду охлосу, бо старі їм нічого " не дали". Так захотілось, що впав на підлогу і ревів белугою. Угу, треба було за Зеленського топити, на своїх каналах, тоді б той точно не виграв.Та не виграв би ніхто у Зеленського. Він був лідером по всіх опитуваннях і у всіх комбінаціях.Захотілось нову морду охлосу, бо старі їм нічого " не дали". Так захотілось, що впав на підлогу і ревів белугою.

Благодаря профессиональным и выверенным действиям кого народу захотелось новых морд?





Метеорит упал и народу вдруг захотелось))

По обгадил своих соратников, оставив лишь себя с сомнительным окружением ... естественно народу вдруг) захотелось.



Продай По бизнес, сделай, что можешь лично сам по максимуму, не нагадь, а лучше помоги грыцям-наливайченкам- и в итоге ЗЕ, то можно было бы сказать -- ЗЕ неизбежен.



После Майдана требования к властям резко возросли. По этого не учёл или не захотел считаться с этой новой реальностью. Благодаря профессиональным и выверенным действиям кого народу захотелось новых морд?Метеорит упал и народу вдруг захотелось))По обгадил своих соратников, оставив лишь себя с сомнительным окружением ... естественно народу вдруг) захотелось.Продай По бизнес, сделай, что можешь лично сам по максимуму, не нагадь, а лучше помоги грыцям-наливайченкам- и в итоге ЗЕ, то можно было бы сказать -- ЗЕ неизбежен.После Майдана требования к властям резко возросли. По этого не учёл или не захотел считаться с этой новой реальностью. detroytred

Повідомлень: 22942 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:40 andrijk777 написав: unicdima написав: Петра постійно показували по ТВ, але не проголосували. До вас досі не доходить чому Петро пролетів. Петра постійно показували по ТВ, але не проголосували. До вас досі не доходить чому Петро пролетів.

В усіх країнах світу, навіть у демократичних, діючого президента показують частіше ніж кандидата! По вашій логіці діючі президенти повинні постійно перевибиратись. Реальність інша. В усіх країнах світу, навіть у демократичних, діючого президента показують частіше ніж кандидата! По вашій логіці діючі президенти повинні постійно перевибиратись.Реальність інша.

А вот в этом случае действительно имеет место быть проблемам с логикой.



На всякий случай уточню)) - у Вас. А вот в этом случае действительно имеет место быть проблемам с логикой.На всякий случай уточню)) - у Вас. detroytred

Повідомлень: 22942 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:42 Frant написав: Я думав, що московитським троллям урізали зарплату.

А вони все одно плигають.



"Доказатель", часом, не при Януковичу був захоплений росіянами Крим? Я думав, що московитським троллям урізали зарплату.А вони все одно плигають."Доказатель", часом, не при Януковичу був захоплений росіянами Крим?

це намагання зробити Порошенка другим після Януковича?

активні дії по захопленню Криму почалися 27 лютого, Януковича вже 22 не було в Києві. це намагання зробити Порошенка другим після Януковича?активні дії по захопленню Криму почалися 27 лютого, Януковича вже 22 не було в Києві. unicdima

Повідомлень: 445 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6097609860996100 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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