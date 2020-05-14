RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6097609860996100
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:21

Re: Політичні дискусії

Бужанский пойдет на выборы мэра Днепра от Слуги народа.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16827
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4189 раз.
Подякували: 6677 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:23

  detroytred написав:Так не нужно радикализма.
Достаточно хотя бы не топить и мелко гадить, а лучше - просто не открыто поддерживать (время на канале и каналах соратников предоставить, деньги лояльно распределить и т.д.).

Угу, треба було за Зеленського топити, на своїх каналах, тоді б той точно не виграв.:)
Та не виграв би ніхто у Зеленського. Він був лідером по всіх опитуваннях і у всіх комбінаціях.
Захотілось нову морду охлосу, бо старі їм нічого " не дали". Так захотілось, що впав на підлогу і ревів белугою.:)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10446
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1135 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:24

  unicdima написав:Петра постійно показували по ТВ, але не проголосували. До вас досі не доходить чому Петро пролетів.

В усіх країнах світу, навіть у демократичних, діючого президента показують частіше ніж кандидата! По вашій логіці діючі президенти повинні постійно перевибиратись. :D :D Реальність інша.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2101
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:25

  unicdima написав:
  Frant написав:Охлос голосує за того, кого по ТВ показують.
Зробили серіал "Слуга нароту" для лохів - ось вони й прогаласували за кухарок, клоунів і весільних фотографів.
Тепер дивуються, чому ж ВВП падає?
І падати він почав ще до епідемії короновіруса.

на фінансовому форумі знаходяться постійні дописувачі які не чули про інерційність єкономіки :D
Петра постійно показували по ТВ, але не проголосували. До вас досі не доходить чому Петро пролетів.


Порошенко знявся в серіалі на кшталт "Голобородько - слуга уро-ду"???

Щось не чули і не бачили ми такого серіалу.



Зображення
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21339
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1184 раз.
Подякували: 2187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:29

  19yuriy91 написав:
  budivelnik написав:
  19yuriy91 написав:надо же, как оказывается всё просто.
оказывается - украинцы халявщики, а не хозяева в своей стране.
Є поділ на країни
Ті які розвинуті і ті які розвиваються
В розвинутих - кількість відповідальних більша ніж кількість халявщиків
В тих які розвиваються - кількість халявщиків більша від кількості відповідальних.

Ви ризикнете стверджувати що Україна відноситься до розвинутих? і в ній можна проводити референдум про базовий дохід в 600(Фінляндія)-1200(Швейцарія) євро,результатом голосування в якому - буде відмова від такого підходу ?
по Фінляндія,Швейцарія, там, вроде, были доп "аргументы" "против"....
по Украине, думаю, больше подходит термин "справедливость", нежели "холява".
1 Ви не знаходите ,що в сьогоднішньому глобальному світі всі користуються одним і тим самим набором аргументів...
Взагалі
В музиці тільки 7 нот... Але результатом використання цих нот різними виконавцями - дуже вже різний
2 Тепер плавно перейдемо до терміну справедливість...
а - чи погодитесь Ви з тим, що той хто більше працює повинен більше отримувати? це справедливо чи ні?
б - чи погодитесь Ви з тим ,що чим вище піднімається людина-тим більше затрат вона несе на одиницю отриманого результату?
Як приклад
Що легше
Виграти змагання по бігу на 100 м
першість школи з результатом 11 сек найкращий - 15 секунд найгірший
першість міста з результатом 10,9 сек найкращий-13 секунд найгірший
першість країни з результатом10,2 сек найкращий-10,3 сек найгірший
Олімпіаду з результатом _____9,99 сек найкращий-10,02 сек найгірший

І уявіть собі ,що Ви ,так само як і в економіці починаєте заявляти що справедливість це коли
той хто працює в 10 разів гірше-повинен отримувати 90% від результату найкращого...
або
За перемогу на Олімпіаді потрібно давати менше ніж за перемогу в національній першості ,при чому в національній першості давати менше ніж за перемогу в місті...і так далі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22775
З нами з: 15.01.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 2334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:37

  lapay написав:
  detroytred написав:Так не нужно радикализма.
Достаточно хотя бы не топить и мелко гадить, а лучше - просто не открыто поддерживать (время на канале и каналах соратников предоставить, деньги лояльно распределить и т.д.).

Угу, треба було за Зеленського топити, на своїх каналах, тоді б той точно не виграв.:)
Та не виграв би ніхто у Зеленського. Він був лідером по всіх опитуваннях і у всіх комбінаціях.
Захотілось нову морду охлосу, бо старі їм нічого " не дали". Так захотілось, що впав на підлогу і ревів белугою.:)

Благодаря профессиональным и выверенным действиям кого народу захотелось новых морд?


Метеорит упал и народу вдруг захотелось))
По обгадил своих соратников, оставив лишь себя с сомнительным окружением ... естественно народу вдруг) захотелось.

Продай По бизнес, сделай, что можешь лично сам по максимуму, не нагадь, а лучше помоги грыцям-наливайченкам- и в итоге ЗЕ, то можно было бы сказать -- ЗЕ неизбежен.

После Майдана требования к властям резко возросли. По этого не учёл или не захотел считаться с этой новой реальностью.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22942
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 3240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:40

  andrijk777 написав:
  unicdima написав:Петра постійно показували по ТВ, але не проголосували. До вас досі не доходить чому Петро пролетів.

В усіх країнах світу, навіть у демократичних, діючого президента показують частіше ніж кандидата! По вашій логіці діючі президенти повинні постійно перевибиратись. :D :D Реальність інша.

А вот в этом случае действительно имеет место быть проблемам с логикой.

На всякий случай уточню)) - у Вас.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22942
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 3240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:42

  Frant написав:Я думав, що московитським троллям урізали зарплату.
А вони все одно плигають.

"Доказатель", часом, не при Януковичу був захоплений росіянами Крим?

це намагання зробити Порошенка другим після Януковича?
активні дії по захопленню Криму почалися 27 лютого, Януковича вже 22 не було в Києві.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 445
З нами з: 10.06.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6097609860996100
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, unicdima і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.