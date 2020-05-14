Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Так не нужно радикализма. Достаточно хотя бы не топить и мелко гадить, а лучше - просто не открыто поддерживать (время на канале и каналах соратников предоставить, деньги лояльно распределить и т.д.).
Угу, треба було за Зеленського топити, на своїх каналах, тоді б той точно не виграв. Та не виграв би ніхто у Зеленського. Він був лідером по всіх опитуваннях і у всіх комбінаціях. Захотілось нову морду охлосу, бо старі їм нічого " не дали". Так захотілось, що впав на підлогу і ревів белугою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Frant написав:Охлос голосує за того, кого по ТВ показують. Зробили серіал "Слуга нароту" для лохів - ось вони й прогаласували за кухарок, клоунів і весільних фотографів. Тепер дивуються, чому ж ВВП падає? І падати він почав ще до епідемії короновіруса.
на фінансовому форумі знаходяться постійні дописувачі які не чули про інерційність єкономіки Петра постійно показували по ТВ, але не проголосували. До вас досі не доходить чому Петро пролетів.
Порошенко знявся в серіалі на кшталт "Голобородько - слуга уро-ду"???
Щось не чули і не бачили ми такого серіалу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
19yuriy91 написав:надо же, как оказывается всё просто. оказывается - украинцы халявщики, а не хозяева в своей стране.
Є поділ на країни Ті які розвинуті і ті які розвиваються В розвинутих - кількість відповідальних більша ніж кількість халявщиків В тих які розвиваються - кількість халявщиків більша від кількості відповідальних.
Ви ризикнете стверджувати що Україна відноситься до розвинутих? і в ній можна проводити референдум про базовий дохід в 600(Фінляндія)-1200(Швейцарія) євро,результатом голосування в якому - буде відмова від такого підходу ?
по Фінляндія,Швейцарія, там, вроде, были доп "аргументы" "против".... по Украине, думаю, больше подходит термин "справедливость", нежели "холява".
1 Ви не знаходите ,що в сьогоднішньому глобальному світі всі користуються одним і тим самим набором аргументів... Взагалі В музиці тільки 7 нот... Але результатом використання цих нот різними виконавцями - дуже вже різний 2 Тепер плавно перейдемо до терміну справедливість... а - чи погодитесь Ви з тим, що той хто більше працює повинен більше отримувати? це справедливо чи ні? б - чи погодитесь Ви з тим ,що чим вище піднімається людина-тим більше затрат вона несе на одиницю отриманого результату? Як приклад Що легше Виграти змагання по бігу на 100 м першість школи з результатом 11 сек найкращий - 15 секунд найгірший першість міста з результатом 10,9 сек найкращий-13 секунд найгірший першість країни з результатом10,2 сек найкращий-10,3 сек найгірший Олімпіаду з результатом _____9,99 сек найкращий-10,02 сек найгірший
І уявіть собі ,що Ви ,так само як і в економіці починаєте заявляти що справедливість це коли той хто працює в 10 разів гірше-повинен отримувати 90% від результату найкращого... або За перемогу на Олімпіаді потрібно давати менше ніж за перемогу в національній першості ,при чому в національній першості давати менше ніж за перемогу в місті...і так далі.
detroytred написав:Так не нужно радикализма. Достаточно хотя бы не топить и мелко гадить, а лучше - просто не открыто поддерживать (время на канале и каналах соратников предоставить, деньги лояльно распределить и т.д.).
Угу, треба було за Зеленського топити, на своїх каналах, тоді б той точно не виграв. Та не виграв би ніхто у Зеленського. Він був лідером по всіх опитуваннях і у всіх комбінаціях. Захотілось нову морду охлосу, бо старі їм нічого " не дали". Так захотілось, що впав на підлогу і ревів белугою.
Благодаря профессиональным и выверенным действиям кого народу захотелось новых морд?
Метеорит упал и народу вдруг захотелось)) По обгадил своих соратников, оставив лишь себя с сомнительным окружением ... естественно народу вдруг) захотелось.
Продай По бизнес, сделай, что можешь лично сам по максимуму, не нагадь, а лучше помоги грыцям-наливайченкам- и в итоге ЗЕ, то можно было бы сказать -- ЗЕ неизбежен.
После Майдана требования к властям резко возросли. По этого не учёл или не захотел считаться с этой новой реальностью.
detroytred написав:Так не нужно радикализма. Достаточно хотя бы не топить и мелко гадить, а лучше - просто не открыто поддерживать (время на канале и каналах соратников предоставить, деньги лояльно распределить и т.д.).
Угу, треба було за Зеленського топити, на своїх каналах, тоді б той точно не виграв. Та не виграв би ніхто у Зеленського. Він був лідером по всіх опитуваннях і у всіх комбінаціях. Захотілось нову морду охлосу, бо старі їм нічого " не дали". Так захотілось, що впав на підлогу і ревів белугою.
Благодаря профессиональным и выверенным действиям кого народу захотелось новых морд?
Метеорит упал и народу вдруг захотелось)) По обгадил своих соратников, оставив лишь себя с сомнительным окружением ... естественно народу вдруг) захотелось.
Продай По бизнес, сделай, что можешь лично сам по максимуму, не нагадь, а лучше помоги грыцям-наливайченкам- и в итоге ЗЕ, то можно было бы сказать -- ЗЕ неизбежен.
После Майдана требования к властям резко возросли. По этого не учёл или не захотел считаться с этой новой реальностью.
от я думаю, на наступних виборах буде битва титанів: Зе проти Ша.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/