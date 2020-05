Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:46

detroytred написав: lapay написав: detroytred написав: Так не нужно радикализма.

Угу, треба було за Зеленського топити, на своїх каналах, тоді б той точно не виграв.

Та не виграв би ніхто у Зеленського. Він був лідером по всіх опитуваннях і у всіх комбінаціях.

Благодаря профессиональным и выверенным действиям кого народу захотелось новых морд?





Метеорит упал и народу вдруг захотелось))

По обгадил своих соратников, оставив лишь себя с сомнительным окружением ... естественно народу вдруг) захотелось.



Продай По бизнес, сделай, что можешь лично сам по максимуму, не нагадь, а лучше помоги грыцям-наливайченкам- и в итоге ЗЕ, то можно было бы сказать -- ЗЕ неизбежен.



от я думаю, на наступних виборах буде битва титанів:

