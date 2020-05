Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6099610061016102> Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:00 flyman написав: от я думаю, на наступних виборах буде битва титанів:

Зе проти Ша. от я думаю, на наступних виборах буде битва титанів:Зе проти Ша.

Зе ж вроді казав що прийшов на один строк.

А Ша це хто? Шарій? Як це кремлівське чудо може пройти в 2 тур?

Думаю після 5 років правління рейтинг Зе буде нижче плінтуса. Ніякого Зе в 2 турі не буде - для думаючих людей це очевидно. Зе ж вроді казав що прийшов на один строк.А Ша це хто? Шарій? Як це кремлівське чудо може пройти в 2 тур?Думаю після 5 років правління рейтинг Зе буде нижче плінтуса. Ніякого Зе в 2 турі не буде - для думаючих людей це очевидно. andrijk777

Повідомлень: 2103 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:01 freeze написав: 19yuriy91 написав: freeze написав: ему еще задолго перед началом предвыборной компании советовали подобрать из своих однодумцев новое лицо, которое вполне могло выиграть. ему еще задолго перед началом предвыборной компании советовали подобрать из своих однодумцев новое лицо, которое вполне могло выиграть.



этим лицом и является зе этим лицом и является зе



Коалиция Слуг солидарности сейчас рулит

Фактически пока Петро не дает разрешение Зеленскому, в Раде не принимается ни один важнейший закон. Коалиция Слуг солидарности сейчас рулитФактически пока Петро не дает разрешение Зеленскому, в Раде не принимается ни один важнейший закон.

Коллега freeze, оставьте ваши влажные фантазии.

Мы тут не на Привозе



Зеленский - ноль, моносброд - ноль

Хоть кто-то пытается удержать корабль государственности на плаву.

Или вы желаете инфляцию, девальвацию в сотни раз ? Коллега, оставьте ваши влажные фантазии.Мы тут не на ПривозеЗеленский - ноль, моносброд - нольХоть кто-то пытается удержать корабль государственности на плаву.Или вы желаете инфляцию, девальвацию в сотни раз ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4534 З нами з: 31.08.09 Подякував: 315 раз. Подякували: 966 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:06 Re: Політичні дискусії flyman написав: от я думаю, на наступних виборах буде битва титанів:

Зе проти Ша.



У Шарика нет шансов на общенациональном уровне, хотя партию в Раду скорее всего проведет, плюс в местные советы нескольких областей.



А победит скорее всего тот, кто опять нальет в уши жителям всех четырех частей Украины, в смысле обьединит их каким то посылом, и одновременно отморозиться давать пояснения на разьединяющие темы.

Как это превосходно сделал Зеленский во время предвыборной компании.



Скорее всего это будет типаж с лозунгом Страна устала от срача, надо поднять экономику и улучшить наполнение ваших карманов, а с остальным будем разбираться после этого.



Думаю мой прогноз на 100 процентов будет точен. У Шарика нет шансов на общенациональном уровне, хотя партию в Раду скорее всего проведет, плюс в местные советы нескольких областей.А победит скорее всего тот, кто опять нальет в уши жителям всех четырех частей Украины, в смысле обьединит их каким то посылом, и одновременно отморозиться давать пояснения на разьединяющие темы.Как это превосходно сделал Зеленский во время предвыборной компании.Скорее всего это будет типаж с лозунгом Страна устала от срача, надо поднять экономику и улучшить наполнение ваших карманов, а с остальным будем разбираться после этого.Думаю мой прогноз на 100 процентов будет точен. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16831 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4189 раз. Подякували: 6677 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:06 lapay написав: detroytred написав: Благодаря профессиональным и выверенным действиям кого народу захотелось новых морд?





Метеорит упал и народу вдруг захотелось))

По обгадил своих соратников, оставив лишь себя с сомнительным окружением ... естественно народу вдруг) захотелось.



Продай По бизнес, сделай, что можешь лично сам по максимуму, не нагадь, а лучше помоги грыцям-наливайченкам- и в итоге ЗЕ, то можно было бы сказать -- ЗЕ неизбежен.



После Майдана требования к властям резко возросли. По этого не учёл или не захотел считаться с этой новой реальностью. Благодаря профессиональным и выверенным действиям кого народу захотелось новых морд?Метеорит упал и народу вдруг захотелось))По обгадил своих соратников, оставив лишь себя с сомнительным окружением ... естественно народу вдруг) захотелось.Продай По бизнес, сделай, что можешь лично сам по максимуму, не нагадь, а лучше помоги грыцям-наливайченкам- и в итоге ЗЕ, то можно было бы сказать -- ЗЕ неизбежен.После Майдана требования к властям резко возросли. По этого не учёл или не захотел считаться с этой новой реальностью.

Ну добре, По такий поганий, шо капець. Хіба новий краще? Бюджет провалений, реформи буксують, кумовство, непрофесіоналізм, зашквари, і чим далі, тим гірше.

Бо завищені вимоги, як і французькі жилети - хочуть впихнути невпихуєме. Ну добре, По такий поганий, шо капець. Хіба новий краще? Бюджет провалений, реформи буксують, кумовство, непрофесіоналізм, зашквари, і чим далі, тим гірше.Бо завищені вимоги, як і французькі жилети - хочуть впихнути невпихуєме.

Я же никогда не утверждал, что такий паганий, що капець.

По минимуму - да

Не учёл новых условий - да.

Зря притопил соратников - да.

И т.д.

(Позитивный перечень см. у так называемых порохофилов)



Я сторонник Вашей теории о колее. А в этом случае не определишь крайние рамки дерганий управленца. Не то что по отрицательной стороне (капец)), но и по позитивной. Я же никогда не утверждал, что такий паганий, що капець.По минимуму - даНе учёл новых условий - да.Зря притопил соратников - да.И т.д.(Позитивный перечень см. у так называемых порохофилов)Я сторонник Вашей теории о колее. А в этом случае не определишь крайние рамки дерганий управленца. Не то что по отрицательной стороне (капец)), но и по позитивной. detroytred

Повідомлень: 22944 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:06 19yuriy91 написав: budivelnik написав: 19yuriy91 написав: по Фінляндія,Швейцарія, там, вроде, были доп "аргументы" "против"....

по Украине, думаю, больше подходит термин "справедливость", нежели "холява". по Фінляндія,Швейцарія, там, вроде, были доп "аргументы" "против"....по Украине, думаю, больше подходит термин, нежели "холява". 1 Ви не знаходите ,що в сьогоднішньому глобальному світі всі користуються одним і тим самим набором аргументів...

Взагалі

В музиці тільки 7 нот... Але результатом використання цих нот різними виконавцями - дуже вже різний

2 Тепер плавно перейдемо до терміну справедливість...

а - чи погодитесь Ви з тим, що той хто більше працює повинен більше отримувати? це справедливо чи ні?

б - чи погодитесь Ви з тим ,що чим вище піднімається людина-тим більше затрат вона несе на одиницю отриманого результату?

Як приклад

Що легше

Виграти змагання по бігу на 100 м

першість школи з результатом 11 сек найкращий - 15 секунд найгірший

першість міста з результатом 10,9 сек найкращий-13 секунд найгірший

першість країни з результатом10,2 сек найкращий-10,3 сек найгірший

Олімпіаду з результатом _____9,99 сек найкращий-10,02 сек найгірший



І уявіть собі ,що Ви ,так само як і в економіці починаєте заявляти що справедливість це коли

той хто працює в 10 разів гірше-повинен отримувати 90% від результату найкращого...

або

За перемогу на Олімпіаді потрібно давати менше ніж за перемогу в національній першості ,при чому в національній першості давати менше ніж за перемогу в місті...і так далі. 1 Ви не знаходите ,що в сьогоднішньому глобальному світі всі користуються одним і тим самим набором аргументів...ВзагаліВ музиці тільки 7 нот... Але результатом використання цих нот різними виконавцями - дуже вже різний2 Тепер плавно перейдемо до терміну...а - чи погодитесь Ви з тим, що той хто більше працює повинен більше отримувати? це справедливо чи ні?б - чи погодитесь Ви з тим ,що чим вище піднімається людина-тим більше затрат вона несе на одиницю отриманого результату?Як прикладЩо легшеВиграти змагання по бігу на 100 мпершість школи з результатом 11 сек найкращий - 15 секунд найгіршийпершість міста з результатом 10,9 сек найкращий-13 секунд найгіршийпершість країни з результатом10,2 сек найкращий-10,3 сек найгіршийОлімпіаду з результатом _____9,99 сек найкращий-10,02 сек найгіршийІ уявіть собі ,що Ви ,так само як і в економіці починаєте заявляти що справедливість це колитой хто працює в 10 разів гірше-повинен отримувати 90% від результату найкращого...абоЗа перемогу на Олімпіаді потрібно давати менше ніж за перемогу в національній першості ,при чому в національній першості давати менше ніж за перемогу в місті...і так далі. скажу так - на любой пост в ответ можно нагородить чего угодно, уж извините.

но именно "СПРАВЕДЛИВОСТИ", а не халявы, на мой взгляд, не хватает в нашем гос-ве.

отсутствие её заставляет граждан этой страны покидать её. скажу так - на любой пост в ответ можно нагородить чего угодно, уж извините.но именно "СПРАВЕДЛИВОСТИ", а не халявы, на мой взгляд, не хватает в нашем гос-ве.отсутствие её заставляет граждан этой страны покидать её. Так давайте подискутуємо і розберемо

Що таке справедливість?

Що справедливіше

Коли людина отримує пропорційно роботі? І тоді є багаті і бідні

Чи коли той хто працює менше,отримує за одиницю зробленої ним роботи більше ніж той хто працює багато? Тоді біді всі..

Бо той хто МОЖЕ працювати більше-НЕ МАЄ стимулу працювати більше.



ПС

Оповідання що всіх обібрала влада і олігархи - це просто треш а пагаваріть...

Від дій влади і олігархів Ви можете бути на 5+5=10% багатшими( в середньому)

Тому для дуже бідних-це суттєво бо додасть цілу тисячу до їх 4000

Для середньополачуваних - фігня, бо додасть тисячу і забере стимули заробляти плюс 10000 Так давайте подискутуємо і розберемоЩо таке справедливість?Що справедливішеКоли людина отримує пропорційно роботі? І тоді є багаті і бідніЧи коли той хто працює менше,отримує за одиницю зробленої ним роботи більше ніж той хто працює багато? Тоді біді всі..Бо той хто МОЖЕ працювати більше-НЕ МАЄ стимулу працювати більше.ПСОповідання що всіх обібрала влада і олігархи - це просто треш а пагаваріть...Від дій влади і олігархів Ви можете бути на 5+5=10% багатшими( в середньому)Тому для дуже бідних-це суттєво бо додасть цілу тисячу до їх 4000Для середньополачуваних - фігня, бо додасть тисячу і забере стимули заробляти плюс 10000 Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 15 тра, 2020 19:09, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22780 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:07 Re: Політичні дискусії pesikot написав: freeze написав: 19yuriy91 написав: [quote="4964824:freeze"] ему еще задолго перед началом предвыборной компании советовали подобрать из своих однодумцев новое лицо, которое вполне могло выиграть. [quote="4964824:freeze"] ему еще задолго перед началом предвыборной компании советовали подобрать из своих однодумцев новое лицо, которое вполне могло выиграть.



этим лицом и является зе этим лицом и является зе



Коалиция Слуг солидарности сейчас рулит

Фактически пока Петро не дает разрешение Зеленскому, в Раде не принимается ни один важнейший закон. Коалиция Слуг солидарности сейчас рулитФактически пока Петро не дает разрешение Зеленскому, в Раде не принимается ни один важнейший закон.

Коллега freeze, оставьте ваши влажные фантазии.

Мы тут не на Привозе



Зеленский - ноль, моносброд - ноль

Хоть кто-то пытается удержать корабль государственности на плаву.

Или вы желаете инфляцию, девальвацию в сотни раз ?[/quote]



Вы начинаете вносить разброд в коалицию Слуг солидарности, вам надо быть сплоченнее. Коллега, оставьте ваши влажные фантазии.Мы тут не на ПривозеЗеленский - ноль, моносброд - нольХоть кто-то пытается удержать корабль государственности на плаву.Или вы желаете инфляцию, девальвацию в сотни раз ?[/quote]Вы начинаете вносить разброд в коалицию Слуг солидарности, вам надо быть сплоченнее. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16831 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4189 раз. Подякували: 6677 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:11 freeze написав: Фактически пока Петро не дает разрешение Зеленскому, в Раде не принимается ни один важнейший закон. Фактически пока Петро не дает разрешение Зеленскому, в Раде не принимается ни один важнейший закон.

Ну це умора!!! Ну прям читає з методички.

Реальність:

Слуга народу - (248)

Європейська Солідарність - (27) Ну це умора!!! Ну прям читає з методички.Реальність:Слуга народу - (248)Європейська Солідарність - (27) andrijk777

Повідомлень: 2103 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:12 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: freeze написав: Фактически пока Петро не дает разрешение Зеленскому, в Раде не принимается ни один важнейший закон. Фактически пока Петро не дает разрешение Зеленскому, в Раде не принимается ни один важнейший закон.

Ну це умора!!! Ну прям читає з методички.

Реальність:

Слуга народу - (248)

Європейська Солідарність - (27) Ну це умора!!! Ну прям читає з методички.Реальність:Слуга народу - (248)Європейська Солідарність - (27)



А посмотреть на реальные результаты голосований по важнейшим вопросам не позволяет религия или IQ А посмотреть на реальные результаты голосований по важнейшим вопросам не позволяет религия или IQ Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16831 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4189 раз. Подякували: 6677 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:18 freeze написав: flyman написав: от я думаю, на наступних виборах буде битва титанів:

Зе проти Ша.



У Шарика нет шансов на общенациональном уровне, хотя партию в Раду скорее всего проведет, плюс в местные советы нескольких областей.



А победит скорее всего тот, кто опять нальет в уши жителям всех четырех частей Украины, в смысле обьединит их каким то посылом, и одновременно отморозиться давать пояснения на разьединяющие темы.

Как это превосходно сделал Зеленский во время предвыборной компании.



Скорее всего это будет типаж с лозунгом Страна устала от срача, надо поднять экономику и улучшить наполнение ваших карманов, а с остальным будем разбираться после этого.



Думаю мой прогноз на 100 процентов будет точен. У Шарика нет шансов на общенациональном уровне, хотя партию в Раду скорее всего проведет, плюс в местные советы нескольких областей.А победит скорее всего тот, кто опять нальет в уши жителям всех четырех частей Украины, в смысле обьединит их каким то посылом, и одновременно отморозиться давать пояснения на разьединяющие темы.Как это превосходно сделал Зеленский во время предвыборной компании.Скорее всего это будет типаж с лозунгом Страна устала от срача, надо поднять экономику и улучшить наполнение ваших карманов, а с остальным будем разбираться после этого.Думаю мой прогноз на 100 процентов будет точен.

Нью крепкие хозяйственники))



Старые (старые или другие переодетые) или действительно новые?

ЗЕ и слуги дали шансы обеим сторонам. После последовательной смены друг друга.



Ключевой вопрос остаётся прежним: какие будут пасьянсы среди групп олигархата.



Вы указали лишь на гасло, а не на лиц. Нью крепкие хозяйственники))Старые (старые или другие переодетые) или действительно новые?ЗЕ и слуги дали шансы обеим сторонам. После последовательной смены друг друга.Ключевой вопрос остаётся прежним: какие будут пасьянсы среди групп олигархата.Вы указали лишь на гасло, а не на лиц. detroytred

Повідомлень: 22944 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:18 andrijk777 написав: flyman написав: от я думаю, на наступних виборах буде битва титанів:

Зе проти Ша. от я думаю, на наступних виборах буде битва титанів:Зе проти Ша.

Зе ж вроді казав що прийшов на один строк.

А Ша це хто? Шарій? Як це кремлівське чудо може пройти в 2 тур?

Думаю після 5 років правління рейтинг Зе буде нижче плінтуса. Ніякого Зе в 2 турі не буде - для думаючих людей це очевидно. Зе ж вроді казав що прийшов на один строк.А Ша це хто? Шарій? Як це кремлівське чудо може пройти в 2 тур?Думаю після 5 років правління рейтинг Зе буде нижче плінтуса. Ніякого Зе в 2 турі не буде - для думаючих людей це очевидно.

Може Го-дон?

Чи риллі По? Дєржитє мєня 7ро Може Го-дон?Чи риллі По? Дєржитє мєня 7ро Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19214 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1304 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6099610061016102> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостейМодератори: ТупУм