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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:00
flyman написав:
от я думаю, на наступних виборах буде битва титанів:
Зе проти Ша.
Зе ж вроді казав що прийшов на один строк.
А Ша це хто? Шарій? Як це кремлівське чудо може пройти в 2 тур?
Думаю після 5 років правління рейтинг Зе буде нижче плінтуса. Ніякого Зе в 2 турі не буде - для думаючих людей це очевидно.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:01
freeze написав: 19yuriy91 написав: freeze написав:
ему еще задолго перед началом предвыборной компании советовали подобрать из своих однодумцев новое лицо, которое вполне могло выиграть.
этим лицом и является зе
Коалиция Слуг солидарности сейчас рулит
Фактически пока Петро не дает разрешение Зеленскому, в Раде не принимается ни один важнейший закон.
Коллега freeze
, оставьте ваши влажные фантазии.
Мы тут не на Привозе
Зеленский - ноль, моносброд - ноль
Хоть кто-то пытается удержать корабль государственности на плаву.
Или вы желаете инфляцию, девальвацию в сотни раз ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:06
flyman написав:от я думаю, на наступних виборах буде битва титанів:
Зе проти Ша.
У Шарика нет шансов на общенациональном уровне, хотя партию в Раду скорее всего проведет, плюс в местные советы нескольких областей.
А победит скорее всего тот, кто опять нальет в уши жителям всех четырех частей Украины, в смысле обьединит их каким то посылом, и одновременно отморозиться давать пояснения на разьединяющие темы.
Как это превосходно сделал Зеленский во время предвыборной компании.
Скорее всего это будет типаж с лозунгом Страна устала от срача, надо поднять экономику и улучшить наполнение ваших карманов, а с остальным будем разбираться после этого.
Думаю мой прогноз на 100 процентов будет точен.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:06
lapay написав: detroytred написав:
Благодаря профессиональным и выверенным действиям кого народу захотелось новых морд?
Метеорит упал и народу вдруг захотелось))
По обгадил своих соратников, оставив лишь себя с сомнительным окружением ... естественно народу вдруг) захотелось.
Продай По бизнес, сделай, что можешь лично сам по максимуму, не нагадь, а лучше помоги грыцям-наливайченкам- и в итоге ЗЕ, то можно было бы сказать -- ЗЕ неизбежен.
После Майдана требования к властям резко возросли. По этого не учёл или не захотел считаться с этой новой реальностью.
Ну добре, По такий поганий, шо капець. Хіба новий краще? Бюджет провалений, реформи буксують, кумовство, непрофесіоналізм, зашквари, і чим далі, тим гірше.
Бо завищені вимоги, як і французькі жилети - хочуть впихнути невпихуєме.
Я же никогда не утверждал, что такий паганий, що капець.
По минимуму - да
Не учёл новых условий - да.
Зря притопил соратников - да.
И т.д.
(Позитивный перечень см. у так называемых порохофилов)
Я сторонник Вашей теории о колее. А в этом случае не определишь крайние рамки дерганий управленца. Не то что по отрицательной стороне (капец)), но и по позитивной.
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detroytred
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:06
19yuriy91 написав: budivelnik написав: 19yuriy91 написав:
по Фінляндія,Швейцарія, там, вроде, были доп "аргументы" "против"....
по Украине, думаю, больше подходит термин "справедливость"
, нежели "холява".
1 Ви не знаходите ,що в сьогоднішньому глобальному світі всі користуються одним і тим самим набором аргументів...
Взагалі
В музиці тільки 7 нот... Але результатом використання цих нот різними виконавцями - дуже вже різний
2 Тепер плавно перейдемо до терміну справедливість
...
а - чи погодитесь Ви з тим, що той хто більше працює повинен більше отримувати? це справедливо чи ні?
б - чи погодитесь Ви з тим ,що чим вище піднімається людина-тим більше затрат вона несе на одиницю отриманого результату?
Як приклад
Що легше
Виграти змагання по бігу на 100 м
першість школи з результатом 11 сек найкращий - 15 секунд найгірший
першість міста з результатом 10,9 сек найкращий-13 секунд найгірший
першість країни з результатом10,2 сек найкращий-10,3 сек найгірший
Олімпіаду з результатом _____9,99 сек найкращий-10,02 сек найгірший
І уявіть собі ,що Ви ,так само як і в економіці починаєте заявляти що справедливість це коли
той хто працює в 10 разів гірше-повинен отримувати 90% від результату найкращого...
або
За перемогу на Олімпіаді потрібно давати менше ніж за перемогу в національній першості ,при чому в національній першості давати менше ніж за перемогу в місті...і так далі.
скажу так - на любой пост в ответ можно нагородить чего угодно, уж извините.
но именно "СПРАВЕДЛИВОСТИ", а не халявы, на мой взгляд, не хватает в нашем гос-ве.
отсутствие её заставляет граждан этой страны покидать её.
Так давайте подискутуємо і розберемо
Що таке справедливість?
Що справедливіше
Коли людина отримує пропорційно роботі? І тоді є багаті і бідні
Чи коли той хто працює менше,отримує за одиницю зробленої ним роботи більше ніж той хто працює багато? Тоді біді всі..
Бо той хто МОЖЕ працювати більше-НЕ МАЄ стимулу працювати більше.
ПС
Оповідання що всіх обібрала влада і олігархи - це просто треш а пагаваріть...
Від дій влади і олігархів Ви можете бути на 5+5=10% багатшими( в середньому)
Тому для дуже бідних-це суттєво бо додасть цілу тисячу до їх 4000
Для середньополачуваних - фігня, бо додасть тисячу і забере стимули заробляти плюс 10000
Востаннє редагувалось budivelnik
в П'ят 15 тра, 2020 19:09, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:07
pesikot написав: freeze написав: 19yuriy91 написав:
[quote="4964824:freeze"] ему еще задолго перед началом предвыборной компании советовали подобрать из своих однодумцев новое лицо, которое вполне могло выиграть.
этим лицом и является зе
Коалиция Слуг солидарности сейчас рулит
Фактически пока Петро не дает разрешение Зеленскому, в Раде не принимается ни один важнейший закон.
Коллега freeze
, оставьте ваши влажные фантазии.
Мы тут не на Привозе
Зеленский - ноль, моносброд - ноль
Хоть кто-то пытается удержать корабль государственности на плаву.
Или вы желаете инфляцию, девальвацию в сотни раз ?[/quote]
Вы начинаете вносить разброд в коалицию Слуг солидарности, вам надо быть сплоченнее.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:11
freeze написав:
Фактически пока Петро не дает разрешение Зеленскому, в Раде не принимается ни один важнейший закон.
Ну це умора!!! Ну прям читає з методички.
Реальність:
Слуга народу - (248)
Європейська Солідарність - (27)
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:12
andrijk777 написав:
freeze написав:
Фактически пока Петро не дает разрешение Зеленскому, в Раде не принимается ни один важнейший закон.
Ну це умора!!! Ну прям читає з методички.
Реальність:
Слуга народу - (248)
Європейська Солідарність - (27)
А посмотреть на реальные результаты голосований по важнейшим вопросам не позволяет религия или IQ
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:18
freeze написав:
flyman написав:от я думаю, на наступних виборах буде битва титанів:
Зе проти Ша.
У Шарика нет шансов на общенациональном уровне, хотя партию в Раду скорее всего проведет, плюс в местные советы нескольких областей.
А победит скорее всего тот, кто опять нальет в уши жителям всех четырех частей Украины, в смысле обьединит их каким то посылом, и одновременно отморозиться давать пояснения на разьединяющие темы.
Как это превосходно сделал Зеленский во время предвыборной компании.
Скорее всего это будет типаж с лозунгом Страна устала от срача, надо поднять экономику и улучшить наполнение ваших карманов, а с остальным будем разбираться после этого.
Думаю мой прогноз на 100 процентов будет точен.
Нью крепкие хозяйственники))
Старые (старые или другие переодетые) или действительно новые?
ЗЕ и слуги дали шансы обеим сторонам. После последовательной смены друг друга.
Ключевой вопрос остаётся прежним: какие будут пасьянсы среди групп олигархата.
Вы указали лишь на гасло, а не на лиц.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:18
andrijk777 написав: flyman написав:
от я думаю, на наступних виборах буде битва титанів:
Зе проти Ша.
Зе ж вроді казав що прийшов на один строк.
А Ша це хто? Шарій? Як це кремлівське чудо може пройти в 2 тур?
Думаю після 5 років правління рейтинг Зе буде нижче плінтуса. Ніякого Зе в 2 турі не буде - для думаючих людей це очевидно.
Може Го-дон?
Чи риллі По? Дєржитє мєня 7ро
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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