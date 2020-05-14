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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6099610061016102 Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:24 budivelnik написав: Що таке справедливість?

Що справедливіше

Що таке справедливість?Що справедливіше

Справедливість - поняття доволі субєктивне. Кожний дивиться зі своєї колокольні. Щоб не виникало зайвих дискусій з цього приводу повинен діяти ЗАКОН. В державі все повинно підпорядковуватися ЗАКОНУ. А не, припустимо, поглядам на справедливість Бідівельника, чи козака - характерника... Коли Закон не працює, а точніше для одних - Закон, а іншим Закон не писаний, можна 100% говорити про несправедливість. В ідеалі Закон повинен базуватися на певних моральних цінностях в конкретному соціумі. Тобто все впирається в кінцевому рахунку в мораль і цінності. І за великим рахунком, та реальна дійсність, що навколо нас, є відзеркаленням колективної моралі, менталітету. Це все є ми, наше відзеркалення, наші потаємні куточки душі...І справедливо казати про те, що нєча на дзеркало пєнять, коли пика крива... Гріх в нас всіх. І кожний повинен усвідомити свою місію тут - зменшити або збільшити кількість носіїв зла, рівно на одну одиницю. Ти, да я, да ми з Тобою...і може щось зміниться. А один в полі - не воїн. Справедливість - поняття доволі субєктивне. Кожний дивиться зі своєї колокольні. Щоб не виникало зайвих дискусій з цього приводу повинен діяти ЗАКОН. В державі все повинно підпорядковуватися ЗАКОНУ. А не, припустимо, поглядам на справедливість Бідівельника, чи козака - характерника...Коли Закон не працює, а точніше для одних - Закон, а іншим Закон не писаний, можна 100% говорити про несправедливість. В ідеалі Закон повинен базуватися на певних моральних цінностях в конкретному соціумі. Тобто все впирається в кінцевому рахунку в мораль і цінності. І за великим рахунком, та реальна дійсність, що навколо нас, є відзеркаленням колективної моралі, менталітету. Це все є ми, наше відзеркалення, наші потаємні куточки душі...І справедливо казати про те, що нєча на дзеркало пєнять, коли пика крива...Гріх в нас всіх. І кожний повинен усвідомити свою місію тут - зменшити або збільшити кількість носіїв зла, рівно на одну одиницю. Ти, да я, да ми з Тобою...і може щось зміниться. А один в полі - не воїн. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28495 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1931 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:27 budivelnik написав: 19yuriy91 написав: budivelnik написав: 1 Ви не знаходите ,що в сьогоднішньому глобальному світі всі користуються одним і тим самим набором аргументів...

Взагалі

В музиці тільки 7 нот... Але результатом використання цих нот різними виконавцями - дуже вже різний

2 Тепер плавно перейдемо до терміну справедливість...

а - чи погодитесь Ви з тим, що той хто більше працює повинен більше отримувати? це справедливо чи ні?

б - чи погодитесь Ви з тим ,що чим вище піднімається людина-тим більше затрат вона несе на одиницю отриманого результату?

Як приклад

Що легше

Виграти змагання по бігу на 100 м

першість школи з результатом 11 сек найкращий - 15 секунд найгірший

першість міста з результатом 10,9 сек найкращий-13 секунд найгірший

першість країни з результатом10,2 сек найкращий-10,3 сек найгірший

Олімпіаду з результатом _____9,99 сек найкращий-10,02 сек найгірший



І уявіть собі ,що Ви ,так само як і в економіці починаєте заявляти що справедливість це коли

той хто працює в 10 разів гірше-повинен отримувати 90% від результату найкращого...

або

За перемогу на Олімпіаді потрібно давати менше ніж за перемогу в національній першості ,при чому в національній першості давати менше ніж за перемогу в місті...і так далі. 1 Ви не знаходите ,що в сьогоднішньому глобальному світі всі користуються одним і тим самим набором аргументів...ВзагаліВ музиці тільки 7 нот... Але результатом використання цих нот різними виконавцями - дуже вже різний2 Тепер плавно перейдемо до терміну...а - чи погодитесь Ви з тим, що той хто більше працює повинен більше отримувати? це справедливо чи ні?б - чи погодитесь Ви з тим ,що чим вище піднімається людина-тим більше затрат вона несе на одиницю отриманого результату?Як прикладЩо легшеВиграти змагання по бігу на 100 мпершість школи з результатом 11 сек найкращий - 15 секунд найгіршийпершість міста з результатом 10,9 сек найкращий-13 секунд найгіршийпершість країни з результатом10,2 сек найкращий-10,3 сек найгіршийОлімпіаду з результатом _____9,99 сек найкращий-10,02 сек найгіршийІ уявіть собі ,що Ви ,так само як і в економіці починаєте заявляти що справедливість це колитой хто працює в 10 разів гірше-повинен отримувати 90% від результату найкращого...абоЗа перемогу на Олімпіаді потрібно давати менше ніж за перемогу в національній першості ,при чому в національній першості давати менше ніж за перемогу в місті...і так далі. скажу так - на любой пост в ответ можно нагородить чего угодно, уж извините.

но именно "СПРАВЕДЛИВОСТИ", а не халявы, на мой взгляд, не хватает в нашем гос-ве.

отсутствие её заставляет граждан этой страны покидать её. скажу так - на любой пост в ответ можно нагородить чего угодно, уж извините.но именно "СПРАВЕДЛИВОСТИ", а не халявы, на мой взгляд, не хватает в нашем гос-ве.отсутствие её заставляет граждан этой страны покидать её. Так давайте подискутуємо і розберемо

Що таке справедливість?

Що справедливіше

Коли людина отримує пропорційно роботі? І тоді є багаті і бідні

Чи коли той хто працює менше,отримує за одиницю зробленої ним роботи більше ніж той хто працює багато? Тоді біді всі..

Бо той хто МОЖЕ працювати більше-НЕ МАЄ стимулу працювати більше.



ПС

Оповідання що всіх обібрала влада і олігархи - це просто треш а пагаваріть...

Від дій влади і олігархів Ви можете бути на 5+5=10% багатшими( в середньому)

Тому для дуже бідних-це суттєво бо додасть цілу тисячу до їх 4000

Для середньополачуваних - фігня, бо додасть тисячу і забере стимули заробляти плюс 10000 Так давайте подискутуємо і розберемоЩо таке справедливість?Що справедливішеКоли людина отримує пропорційно роботі? І тоді є багаті і бідніЧи коли той хто працює менше,отримує за одиницю зробленої ним роботи більше ніж той хто працює багато? Тоді біді всі..Бо той хто МОЖЕ працювати більше-НЕ МАЄ стимулу працювати більше.ПСОповідання що всіх обібрала влада і олігархи - це просто треш а пагаваріть...Від дій влади і олігархів Ви можете бути на 5+5=10% багатшими( в середньому)Тому для дуже бідних-це суттєво бо додасть цілу тисячу до їх 4000Для середньополачуваних - фігня, бо додасть тисячу і забере стимули заробляти плюс 10000



"СПРАВЕДЛИВОСТЬ" - термин, включающий в себя многое.

от судебной системы до тарифов.

вот пример.

знакомая работает в крупнейшем ритейлере. работает за себя и за...., которого не взяли на работу.

но за себя получает - 100проц, а за того(подработки) - 70

а сегодня одну уволили за то шо на "подработки" выходить не захотела

но то таке..... "СПРАВЕДЛИВОСТЬ" - термин, включающий в себя многое.от судебной системы до тарифов.вот пример.знакомая работает в крупнейшем ритейлере. работает за себя и за...., которого не взяли на работу.но за себя получает - 100проц, а за того(подработки) - 70а сегодня одну уволили за то шо на "подработки" выходить не захотелано то таке..... 19yuriy91 Повідомлень: 2702 З нами з: 15.09.12 Подякував: 242 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:36 Re: Політичні дискусії 19yuriy91 написав: "СПРАВЕДЛИВОСТЬ" - термин, включающий в себя многое.

от судебной системы до тарифов.

вот пример.

знакомая работает в крупнейшем ритейлере. работает за себя и за...., которого не взяли на работу.

но за себя - 100проц, а за того - 70

но то таке..... "СПРАВЕДЛИВОСТЬ" - термин, включающий в себя многое.от судебной системы до тарифов.вот пример.знакомая работает в крупнейшем ритейлере. работает за себя и за...., которого не взяли на работу.но за себя - 100проц, а за того - 70но то таке..... Не зрозумів

1 Тарифи

Є два варіанти

а - платити такі як є

б - не використовувавти

2 Судова система

https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/porivn_tabl_17

Ця система для 95% українців-справедлива...Бо ці 95% українців не потрапляли до кола уваги цієї системи

В рік в судах розглядають 2,8-2,9 млн судових справ з яких кримінальних - 1,5 млн ,цивільних і адміністративних(штраф 500 грн) 1,4 млн...

Але як правило кількість осіб( які проходять по цим судовим справам) в рази менша від кількості справ.

От і виходить

Крику про несправедливість на порядок більше ніж реально могло постраждати

3 Якась жіночка,яка робить і за себе і не за себе...

Так це точно не справедливо...

Чи це не справедливо з її точки зору? Не зрозумів1 ТарифиЄ два варіантиа - платити такі як єб - не використовувавти2 Судова системаЦя система для 95% українців-справедлива...Бо ці 95% українців не потрапляли до кола уваги цієї системиВ рік в судах розглядають 2,8-2,9 млн судових справ з яких кримінальних - 1,5 млн ,цивільних і адміністративних(штраф 500 грн) 1,4 млн...Але як правило кількість осіб( які проходять по цим судовим справам) в рази менша від кількості справ.От і виходитьКрику про несправедливість на порядок більше ніж реально могло постраждати3 Якась жіночка,яка робить і за себе і не за себе...Так це точно не справедливо...Чи це не справедливо з її точки зору? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22780 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:39 Schmit

Повідомлень: 1259 З нами з: 08.09.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:39 19yuriy91 написав: а сегодня одну уволили за то шо на "подработки" выходить не захотела

но то таке..... а сегодня одну уволили за то шо на "подработки" выходить не захотелано то таке..... Якесь дивне твердження

В мене люди просятся щоб переробити і за когось вийти-бо безробіття

У Вашому прикладі під час безробіття.людина виходити не хоче..

А при чому тут справедливість?

Десятки людей хочуть на роботу, а одна ,має робоче місце( в той час коли десятки не мають) але займаючи його виходити не хоче..

Як на мене

Ще не факт що більш справедливо. Якесь дивне твердженняВ мене люди просятся щоб переробити і за когось вийти-бо безробіттяУ Вашому прикладі під час безробіття.людина виходити не хоче..А при чому тут справедливість?Десятки людей хочуть на роботу, а одна ,має робоче місце( в той час коли десятки не мають) але займаючи його виходити не хоче..Як на менеЩе не факт що більш справедливо. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22780 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:43 Козак-характерник написав: Щоб не виникало зайвих дискусій з цього приводу повинен діяти ЗАКОН Щоб не виникало зайвих дискусій з цього приводу повинен діяти ЗАКОН А що таке Закон?

Результат тимчасового компромісу різних груп впливу...

В світі взагалі відсутні Закони ,які сприймають (виконують) усі.

Таким чином

Або розуміємо що

Повна Справедливість можлива тільки в обмеженому колі осіб/питаннь

або погоджуємось що абсолютної справедливості не існує.. і радіємо тим формам справедливості.які вважають за справедливі 70 і більше % населення. А що таке Закон?В світі взагалі відсутні Закони ,які сприймають (виконують) усі.Таким чиномАбо розуміємо щоПовна Справедливість можлива тільки в обмеженому колі осіб/питанньабо погоджуємось що абсолютної справедливості не існує.. і радіємо тим формам справедливості.які вважають за справедливі 70 і більше % населення. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22780 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:44 budivelnik написав: 19yuriy91 написав: а сегодня одну уволили за то шо на "подработки" выходить не захотела

но то таке..... а сегодня одну уволили за то шо на "подработки" выходить не захотелано то таке..... Якесь дивне твердження

В мене люди просятся щоб переробити і за когось вийти-бо безробіття

У Вашому прикладі під час безробіття.людина виходити не хоче..

А при чому тут справедливість?

Десятки людей хочуть на роботу, а одна ,має робоче місце( в той час коли десятки не мають) але займаючи його виходити не хоче..

Як на мене

Ще не факт що більш справедливо. Якесь дивне твердженняВ мене люди просятся щоб переробити і за когось вийти-бо безробіттяУ Вашому прикладі під час безробіття.людина виходити не хоче..А при чому тут справедливість?Десятки людей хочуть на роботу, а одна ,має робоче місце( в той час коли десятки не мають) але займаючи його виходити не хоче..Як на менеЩе не факт що більш справедливо.

но за себя получает - 100проц, а за того(подработки) - 70 но за себя получает - 100проц, а за того(подработки) - 70 19yuriy91 Повідомлень: 2702 З нами з: 15.09.12 Подякував: 242 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:01 19yuriy91 написав: budivelnik написав: 19yuriy91 написав: а сегодня одну уволили за то шо на "подработки" выходить не захотела

но то таке..... а сегодня одну уволили за то шо на "подработки" выходить не захотелано то таке..... Якесь дивне твердження

В мене люди просятся щоб переробити і за когось вийти-бо безробіття

У Вашому прикладі під час безробіття.людина виходити не хоче..

А при чому тут справедливість?

Десятки людей хочуть на роботу, а одна ,має робоче місце( в той час коли десятки не мають) але займаючи його виходити не хоче..

Як на мене

Ще не факт що більш справедливо. Якесь дивне твердженняВ мене люди просятся щоб переробити і за когось вийти-бо безробіттяУ Вашому прикладі під час безробіття.людина виходити не хоче..А при чому тут справедливість?Десятки людей хочуть на роботу, а одна ,має робоче місце( в той час коли десятки не мають) але займаючи його виходити не хоче..Як на менеЩе не факт що більш справедливо. но за себя получает - 100проц, а за того(подработки) - 70 но за себя получает - 100проц, а за того(подработки) - 70 Будь який приклад можна розібрати, і виявиться що чим більше різних данних- тим сильніше будуть відрізнятись висновки.

З того що Ви описали - 100% за себе,70% за того хто відсутній.

Питання хто отримує зекономлених 30% ?

Питання-чому відсутня людина, за яку перепрацьовують ?

Якщо на кожне з заданих питань є три відповіді - то отримаємо 9 варіантів справедливого рішення..

Наприклад

Якщо людина,відсутня по хворобі.але менше ніж 5 днів...То підприємство зобовязане

а - сплатити за рахунок підприємства 100% коштів у вигляді лікарняних ,людині яка хвора...

Але у нас 70% вже отримала та людина яка заміняла.

Тобто підприємство виплатило 170%....

Що справедливіше?

Вигнати хворого і не платити лікарняні?

А якщо через пару днів Ваша знайома потрапить в ситуацію такої хвороби?



От і виходить

Підприємство знайшло спосіб і не звільняти зайвий раз(особливо жінок в яких діти хворіють частенько) і з друго боку не брати на себе 100% збитків по хворобам своїх працівників(чи їх дітей)

Швидше за все бухгалтерія прорахувала кількість таких хвороб і вийшла на цифру в 70%

Це справедливо чи ні? Будь який приклад можна розібрати, і виявиться що чим більше різних данних- тим сильніше будуть відрізнятись висновки.З того що Ви описали - 100% за себе,70% за того хто відсутній.Якщо на кожне з заданих питань є три відповіді - то отримаємо 9 варіантів справедливого рішення..НаприкладЯкщо людина,відсутня по хворобі.але менше ніж 5 днів...То підприємство зобовязанеа - сплатити за рахунок підприємства 100% коштів у вигляді лікарняних ,людині яка хвора...Але у нас 70% вже отримала та людина яка заміняла.Тобто підприємство виплатило 170%....Що справедливіше?Вигнати хворого і не платити лікарняні?А якщо через пару днів Ваша знайома потрапить в ситуацію такої хвороби?От і виходитьПідприємство знайшло спосіб і не звільняти зайвий раз(особливо жінок в яких діти хворіють частенько) і з друго боку не брати на себе 100% збитків по хворобам своїх працівників(чи їх дітей)Швидше за все бухгалтерія прорахувала кількість таких хвороб і вийшла на цифру в 70%Це справедливо чи ні? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22780 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:08 budivelnik написав: Козак-характерник написав: Щоб не виникало зайвих дискусій з цього приводу повинен діяти ЗАКОН Щоб не виникало зайвих дискусій з цього приводу повинен діяти ЗАКОН А що таке Закон?

Результат тимчасового компромісу різних груп впливу...

В світі взагалі відсутні Закони ,які сприймають (виконують) усі.

Таким чином

Або розуміємо що

Повна Справедливість можлива тільки в обмеженому колі осіб/питаннь

або погоджуємось що абсолютної справедливості не існує.. і радіємо тим формам справедливості.які вважають за справедливі 70 і більше % населення. А що таке Закон?В світі взагалі відсутні Закони ,які сприймають (виконують) усі.Таким чиномАбо розуміємо щоПовна Справедливість можлива тільки в обмеженому колі осіб/питанньабо погоджуємось що абсолютної справедливості не існує.. і радіємо тим формам справедливості.які вважають за справедливі 70 і більше % населення.

Проблема не тому. Компроміс начебто формалізований в певних законодавчих нормах, а несправді не виконується ніким. Ні тими групами впливу, що домовилися, ні особами, що не входять в жодну з груп впливу. Це знов таки про відповідальність еліти і їх приклад для інших. Повинні надавати взірець поведінки. Якщо пересічна людина бачить, що закон є дишло, куди повернув то й вишло, то ставлення до закону відповідне: в кращому випадку саботаж, а в гіршому активніші форми супротиву. Риба гниє з голови. Навіть найсуворіший закон сприйматиметься позитивно, якщо цей закон один для всіх, а не вибірково. З чого реформи починають? З покарання найближчого кума, якщо облажався... А в нас кум кума покриває. А це вже криза держави, як інституції. Тому вихід тільки в кесаря - лити кровушку...Тяжко, важко...але доля така. Або не лити і пустити все на самотьок...Але фінал відомий з історії. Час перетвореннь за допомогою закону минув, він просто не працює. Спочатку очищення авгієвих конюшен, пролиття крові, устрашеніє...А потім прививка нового Закону, нових правил, що написані залізом і кровю. Держава - це ЗАКОН один для ВСІХ. Уніфіковані правила. Жодгих феодальних привілегій. Всі рівні пере його величністю ЗАКОНОМ. Держава повинна примусити себе поважати і виконувати уніфіковані правила. Проблема не тому. Компроміс начебто формалізований в певних законодавчих нормах, а несправді не виконується ніким. Ні тими групами впливу, що домовилися, ні особами, що не входять в жодну з груп впливу. Це знов таки про відповідальність еліти і їх приклад для інших. Повинні надавати взірець поведінки. Якщо пересічна людина бачить, що закон є дишло, куди повернув то й вишло, то ставлення до закону відповідне: в кращому випадку саботаж, а в гіршому активніші форми супротиву. Риба гниє з голови. Навіть найсуворіший закон сприйматиметься позитивно, якщо цей закон один для всіх, а не вибірково. З чого реформи починають? З покарання найближчого кума, якщо облажався...А в нас кум кума покриває. А це вже криза держави, як інституції. Тому вихід тільки в кесаря - лити кровушку...Тяжко, важко...але доля така. Або не лити і пустити все на самотьок...Але фінал відомий з історії. Час перетвореннь за допомогою закону минув, він просто не працює. Спочатку очищення авгієвих конюшен, пролиття крові, устрашеніє...А потім прививка нового Закону, нових правил, що написані залізом і кровю. Держава - це ЗАКОН один для ВСІХ. Уніфіковані правила. Жодгих феодальних привілегій. Всі рівні пере його величністю ЗАКОНОМ. Держава повинна примусити себе поважати і виконувати уніфіковані правила. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28495 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1931 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6099610061016102 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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