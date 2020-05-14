Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Що таке справедливість? Що справедливіше
Справедливість - поняття доволі субєктивне. Кожний дивиться зі своєї колокольні. Щоб не виникало зайвих дискусій з цього приводу повинен діяти ЗАКОН. В державі все повинно підпорядковуватися ЗАКОНУ. А не, припустимо, поглядам на справедливість Бідівельника, чи козака - характерника... Коли Закон не працює, а точніше для одних - Закон, а іншим Закон не писаний, можна 100% говорити про несправедливість. В ідеалі Закон повинен базуватися на певних моральних цінностях в конкретному соціумі. Тобто все впирається в кінцевому рахунку в мораль і цінності. І за великим рахунком, та реальна дійсність, що навколо нас, є відзеркаленням колективної моралі, менталітету. Це все є ми, наше відзеркалення, наші потаємні куточки душі...І справедливо казати про те, що нєча на дзеркало пєнять, коли пика крива... Гріх в нас всіх. І кожний повинен усвідомити свою місію тут - зменшити або збільшити кількість носіїв зла, рівно на одну одиницю. Ти, да я, да ми з Тобою...і може щось зміниться. А один в полі - не воїн.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
budivelnik написав:1 Ви не знаходите ,що в сьогоднішньому глобальному світі всі користуються одним і тим самим набором аргументів... Взагалі В музиці тільки 7 нот... Але результатом використання цих нот різними виконавцями - дуже вже різний 2 Тепер плавно перейдемо до терміну справедливість... а - чи погодитесь Ви з тим, що той хто більше працює повинен більше отримувати? це справедливо чи ні? б - чи погодитесь Ви з тим ,що чим вище піднімається людина-тим більше затрат вона несе на одиницю отриманого результату? Як приклад Що легше Виграти змагання по бігу на 100 м першість школи з результатом 11 сек найкращий - 15 секунд найгірший першість міста з результатом 10,9 сек найкращий-13 секунд найгірший першість країни з результатом10,2 сек найкращий-10,3 сек найгірший Олімпіаду з результатом _____9,99 сек найкращий-10,02 сек найгірший
І уявіть собі ,що Ви ,так само як і в економіці починаєте заявляти що справедливість це коли той хто працює в 10 разів гірше-повинен отримувати 90% від результату найкращого... або За перемогу на Олімпіаді потрібно давати менше ніж за перемогу в національній першості ,при чому в національній першості давати менше ніж за перемогу в місті...і так далі.
скажу так - на любой пост в ответ можно нагородить чего угодно, уж извините. но именно "СПРАВЕДЛИВОСТИ", а не халявы, на мой взгляд, не хватает в нашем гос-ве. отсутствие её заставляет граждан этой страны покидать её.
Так давайте подискутуємо і розберемо Що таке справедливість? Що справедливіше Коли людина отримує пропорційно роботі? І тоді є багаті і бідні Чи коли той хто працює менше,отримує за одиницю зробленої ним роботи більше ніж той хто працює багато? Тоді біді всі.. Бо той хто МОЖЕ працювати більше-НЕ МАЄ стимулу працювати більше.
ПС Оповідання що всіх обібрала влада і олігархи - це просто треш а пагаваріть... Від дій влади і олігархів Ви можете бути на 5+5=10% багатшими( в середньому) Тому для дуже бідних-це суттєво бо додасть цілу тисячу до їх 4000 Для середньополачуваних - фігня, бо додасть тисячу і забере стимули заробляти плюс 10000
"СПРАВЕДЛИВОСТЬ" - термин, включающий в себя многое. от судебной системы до тарифов. вот пример. знакомая работает в крупнейшем ритейлере. работает за себя и за...., которого не взяли на работу. но за себя получает - 100проц, а за того(подработки) - 70 а сегодня одну уволили за то шо на "подработки" выходить не захотела но то таке.....
19yuriy91 написав:"СПРАВЕДЛИВОСТЬ" - термин, включающий в себя многое. от судебной системы до тарифов. вот пример. знакомая работает в крупнейшем ритейлере. работает за себя и за...., которого не взяли на работу. но за себя - 100проц, а за того - 70 но то таке.....
Не зрозумів 1 Тарифи Є два варіанти а - платити такі як є б - не використовувавти 2 Судова система https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/porivn_tabl_17 Ця система для 95% українців-справедлива...Бо ці 95% українців не потрапляли до кола уваги цієї системи В рік в судах розглядають 2,8-2,9 млн судових справ з яких кримінальних - 1,5 млн ,цивільних і адміністративних(штраф 500 грн) 1,4 млн... Але як правило кількість осіб( які проходять по цим судовим справам) в рази менша від кількості справ. От і виходить Крику про несправедливість на порядок більше ніж реально могло постраждати 3 Якась жіночка,яка робить і за себе і не за себе... Так це точно не справедливо... Чи це не справедливо з її точки зору?
19yuriy91 написав:а сегодня одну уволили за то шо на "подработки" выходить не захотела но то таке.....
Якесь дивне твердження В мене люди просятся щоб переробити і за когось вийти-бо безробіття У Вашому прикладі під час безробіття.людина виходити не хоче.. А при чому тут справедливість? Десятки людей хочуть на роботу, а одна ,має робоче місце( в той час коли десятки не мають) але займаючи його виходити не хоче.. Як на мене Ще не факт що більш справедливо.
Козак-характерник написав:Щоб не виникало зайвих дискусій з цього приводу повинен діяти ЗАКОН
А що таке Закон? Результат тимчасового компромісу різних груп впливу... В світі взагалі відсутні Закони ,які сприймають (виконують) усі. Таким чином Або розуміємо що Повна Справедливість можлива тільки в обмеженому колі осіб/питаннь або погоджуємось що абсолютної справедливості не існує.. і радіємо тим формам справедливості.які вважають за справедливі 70 і більше % населення.
19yuriy91 написав:а сегодня одну уволили за то шо на "подработки" выходить не захотела но то таке.....
Якесь дивне твердження В мене люди просятся щоб переробити і за когось вийти-бо безробіття У Вашому прикладі під час безробіття.людина виходити не хоче.. А при чому тут справедливість? Десятки людей хочуть на роботу, а одна ,має робоче місце( в той час коли десятки не мають) але займаючи його виходити не хоче.. Як на мене Ще не факт що більш справедливо.
но за себя получает - 100проц, а за того(подработки) - 70
19yuriy91 написав:а сегодня одну уволили за то шо на "подработки" выходить не захотела но то таке.....
Якесь дивне твердження В мене люди просятся щоб переробити і за когось вийти-бо безробіття У Вашому прикладі під час безробіття.людина виходити не хоче.. А при чому тут справедливість? Десятки людей хочуть на роботу, а одна ,має робоче місце( в той час коли десятки не мають) але займаючи його виходити не хоче.. Як на мене Ще не факт що більш справедливо.
но за себя получает - 100проц, а за того(подработки) - 70
Будь який приклад можна розібрати, і виявиться що чим більше різних данних- тим сильніше будуть відрізнятись висновки. З того що Ви описали - 100% за себе,70% за того хто відсутній. Питання хто отримує зекономлених 30% ? Питання-чому відсутня людина, за яку перепрацьовують ? Якщо на кожне з заданих питань є три відповіді - то отримаємо 9 варіантів справедливого рішення.. Наприклад Якщо людина,відсутня по хворобі.але менше ніж 5 днів...То підприємство зобовязане а - сплатити за рахунок підприємства 100% коштів у вигляді лікарняних ,людині яка хвора... Але у нас 70% вже отримала та людина яка заміняла. Тобто підприємство виплатило 170%.... Що справедливіше? Вигнати хворого і не платити лікарняні? А якщо через пару днів Ваша знайома потрапить в ситуацію такої хвороби?
От і виходить Підприємство знайшло спосіб і не звільняти зайвий раз(особливо жінок в яких діти хворіють частенько) і з друго боку не брати на себе 100% збитків по хворобам своїх працівників(чи їх дітей) Швидше за все бухгалтерія прорахувала кількість таких хвороб і вийшла на цифру в 70% Це справедливо чи ні?
Козак-характерник написав:Щоб не виникало зайвих дискусій з цього приводу повинен діяти ЗАКОН
А що таке Закон? Результат тимчасового компромісу різних груп впливу... В світі взагалі відсутні Закони ,які сприймають (виконують) усі. Таким чином Або розуміємо що Повна Справедливість можлива тільки в обмеженому колі осіб/питаннь або погоджуємось що абсолютної справедливості не існує.. і радіємо тим формам справедливості.які вважають за справедливі 70 і більше % населення.
Проблема не тому. Компроміс начебто формалізований в певних законодавчих нормах, а несправді не виконується ніким. Ні тими групами впливу, що домовилися, ні особами, що не входять в жодну з груп впливу. Це знов таки про відповідальність еліти і їх приклад для інших. Повинні надавати взірець поведінки. Якщо пересічна людина бачить, що закон є дишло, куди повернув то й вишло, то ставлення до закону відповідне: в кращому випадку саботаж, а в гіршому активніші форми супротиву. Риба гниє з голови. Навіть найсуворіший закон сприйматиметься позитивно, якщо цей закон один для всіх, а не вибірково. З чого реформи починають? З покарання найближчого кума, якщо облажався... А в нас кум кума покриває. А це вже криза держави, як інституції. Тому вихід тільки в кесаря - лити кровушку...Тяжко, важко...але доля така. Або не лити і пустити все на самотьок...Але фінал відомий з історії. Час перетвореннь за допомогою закону минув, він просто не працює. Спочатку очищення авгієвих конюшен, пролиття крові, устрашеніє...А потім прививка нового Закону, нових правил, що написані залізом і кровю. Держава - це ЗАКОН один для ВСІХ. Уніфіковані правила. Жодгих феодальних привілегій. Всі рівні пере його величністю ЗАКОНОМ. Держава повинна примусити себе поважати і виконувати уніфіковані правила.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав:Це знов таки про відповідальніст еліти і їх приклад для інших. Повинні надавати взірець поведінки. Якщо пересічна людина бачить, що закон є дишло, куди повернув то й вишло, то ставлення до закону відповідне: в кращому випадку саботаж, а в гіршому активніші форми супротиву. Риба гниє з голови.
Я в будь-якому 100 квартирному будинку де проживає 300 осіб знайду 1% - 3 особи - взірців для поведінки 10% -30 осіб - взірців для тюрми(15 діб як мінімум)... Питання Куди треба дивитись 297 особам? І як змусити їх дивитись на тих хто є їх сусідами і кращі ,а не на тих хто є їх сусідами-але гірші?
То чому виявляється риба гниє з голови? Може з голови то гниє,але голова в кожного своя. Захоче оправдати свій сволочизм - скаже вон 30 гірших від мене Захоче стати кращою - скаже-дуже постараюсь робити як три кращих...