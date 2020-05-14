|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:24
budivelnik написав: Козак-характерник написав:
Це знов таки про відповідальніст еліти і їх приклад для інших. Повинні надавати взірець поведінки. Якщо пересічна людина бачить, що закон є дишло, куди повернув то й вишло, то ставлення до закону відповідне: в кращому випадку саботаж, а в гіршому активніші форми супротиву. Риба гниє з голови.
Я в будь-якому 100 квартирному будинку де проживає 300 осіб знайду
1% - 3 особи - взірців для поведінки
10% -30 осіб - взірців для тюрми(15 діб як мінімум)...
Питання
Куди треба дивитись 297 особам?
І як змусити їх дивитись на тих хто є їх сусідами і кращі ,а не на тих хто є їх сусідами-але гірші?
То чому виявляється риба гниє з голови?
Може з голови то гниє,але голова в кожного своя.
Захоче оправдати свій сволочизм - скаже вон 30 гірших від мене
Захоче стати кращою - скаже-дуже постараюсь робити як три кращих...
Хто оплатить роботу тих поліцейських(силовиків) які будуть змушувати 297 осіб дивитись на 3 кращих а не на 30 гірших
Хто оплатить роботу вихователів,які 297 особам пояснять ,що 30 мудельманів в порівнянні з 3 ангелами -не говорять про те ,що треба бути більшістю і ставати на бік мудельманів.
Функція держави - примусити все то виконувати, якщо вже правило формалізоване в Закон, хоче хтось, чи не хоче...тут не запитують.
Є правило - виконуй! Не виконуєш - відповідний примус і покарання. Лише держава повинна мати монопольне право на застосування насилля.
Але є зворотній бік медалі, що еліта - відзеркалення суспільства, вони не з Місяця прилетіли, а плоть від плоті цього народу, або спільноти. Така діалектика. Тобто є відзеркаленням нашої колективної свідомості, цінностей суспільства. Тобто від кожного з нас залежить певна частка колективної свідомості, але завжди в суспільстві повинна бути еліта - рушійна сила і генератор правил, ідей, цінностей.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28498
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1931 раз.
- Подякували: 2113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:30
Козак-характерник написав:
Функція держави - примусити
Святоша
Хто сильніший
Бог чи Держава?
Так от , навіть Бог не зміг примусити...всіх.
Він попросив
виконувати заповіді.
Тому
Держава не має можливості примусити більшість...А як має - то це називається тоталітаризмом і приводить до 10-30% смертей від усього населення Держави.
У всьому світі-Держава не примушує
...вона ВИКОНУЄ
...побажання більшості,вираженної в Законах.
Поки більшість чекає що за неї(більшість) меншість все зробить...
До того часу толку не буде
Бо сьогоднішня меншість є ДЕМОКРАТИЧНОЮ а не АВТОРИТАРНОЮ
І поки ця меншість не доведе більшості.що вигідно жити без зовнішнього примусу-доти толку не буде.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 22783
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 2334 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:41
budivelnik написав: Козак-характерник написав:
Функція держави - примусити
Святоша
Хто сильніший
Бог чи Держава?
Так от , навіть Бог не зміг примусити...всіх.
Він попросив
виконувати заповіді.
Тому
Держава не має можливості примусити більшість...А як має - то це називається тоталітаризмом і приводить до 10-30% смертей від усього населення Держави.
У всьому світі-Держава не примушує
...вона ВИКОНУЄ
...побажання більшості,вираженної в Законах.
Поки більшість чекає що за неї(більшість) меншість все зробить...
До того часу толку не буде
Бо сьогоднішня меншість є ДЕМОКРАТИЧНОЮ а не АВТОРИТАРНОЮ
І поки ця меншість не доведе більшості.що вигідно жити без зовнішнього примусу-доти толку не буде.
Бог всемогутній, але Він керується Любовю і дає ПОВНУ свободу волі людині, навіть обирати зло і хулити Бога. В цьому Його величний задум. Він хоче, щоб ми прийшли до Нього не під примусом чи страхом покарання, а добровільно.
Держава, кесар - це примус. Це зло, яке унеможливлює ще більше зло і анархію. Кесар керується не Любовю, як Бог, а саме силою і примусом, навязує свою волю примусово.
Не важливо авторитарна держава чи демократична, корінна відміннність - це примус, насилля. Бо навіть, якщо правило прийнято демократичним шляхом, повинна існувати сила, що слідкує за виконанням цього правила і каратиме в разі його порушення.
В період кризи, особливо війни, демократична форма управління не є ефективною. І держава, заради порятуку повинна включати альтернативні механізми, для самозбереження. Це прописано в найдемократичних конституціях. Ну а якщо до зовнішньої агресії додається ще й криза державності, як інституції, механізму, то сам Бог велить брати бразди в одні руки і діяти в умовах надзвичайних.
П.С Це моя особиста думка, не навязую Вам. Маєте право не погоджуватися.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28498
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1931 раз.
- Подякували: 2113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:36
Козак-характерник написав:
Це моя особиста думка, не навязую Вам. Маєте право не погоджуватися
Масло маслянисте-а не думка
Якщо викинути воду, то вийде
Бог найсильніший і всіх любить і дає повну свободу
Держава уособлення зла, яке повинно всіх привести до Бога через тотальний примус який повинні здійснювати слабкі люди...
Сатаністи від такого визначення - відпочивають.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 22783
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 2334 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:44
budivelnik написав: Козак-характерник написав:
Це моя особиста думка, не навязую Вам. Маєте право не погоджуватися
Масло маслянисте-а не думка
Якщо викинути воду, то вийде
Бог найсильніший і всіх любить і дає повну свободу
Держава уособлення зла, яке повинно всіх привести до Бога через тотальний примус який повинні здійснювати слабкі люди...
Сатаністи від такого визначення - відпочивають.
Не так. Держава, кесар - не уособлення зла. Вона є уособленням тих цінностей, що в головах народу і передусім його еліти - провідної верстви суспільства. Тому дуже важливо, що в головах тих, кому багато дано? Особливо в тих, хто має владні повноваження. Примус може бути використаним, як для благого діла, так і помноження зла. Доля кесаря важка, він є найпершим грішником серед усіх, бо вимушений карати, обмежувати волю інших людей. Але якщо діє з високих цілей, на загальне Добро, то стає помазанником Божим. І його гріхи простить Господь. Кесарі творили держави, нації...Хтось залишив по собі добру память, хтось погану, творив зло. Кесар - важка місія. Це відповідальність перед людьми і Богом. Врешті реш оцінку діяльності кесаря надасть Божий суд і людська память...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28498
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1931 раз.
- Подякували: 2113 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|