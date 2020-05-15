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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6101610261036104> Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:24 budivelnik написав: Козак-характерник написав: Це знов таки про відповідальніст еліти і їх приклад для інших. Повинні надавати взірець поведінки. Якщо пересічна людина бачить, що закон є дишло, куди повернув то й вишло, то ставлення до закону відповідне: в кращому випадку саботаж, а в гіршому активніші форми супротиву. Риба гниє з голови. Це знов таки про відповідальніст еліти і їх приклад для інших. Повинні надавати взірець поведінки. Якщо пересічна людина бачить, що закон є дишло, куди повернув то й вишло, то ставлення до закону відповідне: в кращому випадку саботаж, а в гіршому активніші форми супротиву. Риба гниє з голови. Я в будь-якому 100 квартирному будинку де проживає 300 осіб знайду

1% - 3 особи - взірців для поведінки

10% -30 осіб - взірців для тюрми(15 діб як мінімум)...

Питання

Куди треба дивитись 297 особам?

І як змусити їх дивитись на тих хто є їх сусідами і кращі ,а не на тих хто є їх сусідами-але гірші?



То чому виявляється риба гниє з голови?

Може з голови то гниє,але голова в кожного своя.

Захоче оправдати свій сволочизм - скаже вон 30 гірших від мене

Захоче стати кращою - скаже-дуже постараюсь робити як три кращих...

Хто оплатить роботу тих поліцейських(силовиків) які будуть змушувати 297 осіб дивитись на 3 кращих а не на 30 гірших

Хто оплатить роботу вихователів,які 297 особам пояснять ,що 30 мудельманів в порівнянні з 3 ангелами -не говорять про те ,що треба бути більшістю і ставати на бік мудельманів. Я в будь-якому 100 квартирному будинку де проживає 300 осіб знайду1% - 3 особи - взірців для поведінки10% -30 осіб - взірців для тюрми(15 діб як мінімум)...ПитанняКуди треба дивитись 297 особам?І як змусити їх дивитись на тих хто є їх сусідами і кращі ,а не на тих хто є їх сусідами-але гірші?То чому виявляється риба гниє з голови?Може з голови то гниє,але голова в кожного своя.Захоче оправдати свій сволочизм - скаже вон 30 гірших від менеЗахоче стати кращою - скаже-дуже постараюсь робити як три кращих...Хто оплатить роботу тих поліцейських(силовиків) які будуть змушувати 297 осіб дивитись на 3 кращих а не на 30 гіршихХто оплатить роботу вихователів,які 297 особам пояснять ,що 30 мудельманів в порівнянні з 3 ангелами -не говорять про те ,що треба бути більшістю і ставати на бік мудельманів.

Функція держави - примусити все то виконувати, якщо вже правило формалізоване в Закон, хоче хтось, чи не хоче...тут не запитують. Є правило - виконуй! Не виконуєш - відповідний примус і покарання. Лише держава повинна мати монопольне право на застосування насилля.



Але є зворотній бік медалі, що еліта - відзеркалення суспільства, вони не з Місяця прилетіли, а плоть від плоті цього народу, або спільноти. Така діалектика. Тобто є відзеркаленням нашої колективної свідомості, цінностей суспільства. Тобто від кожного з нас залежить певна частка колективної свідомості, але завжди в суспільстві повинна бути еліта - рушійна сила і генератор правил, ідей, цінностей. Функція держави - примусити все то виконувати, якщо вже правило формалізоване в Закон, хоче хтось, чи не хоче...тут не запитують.Є правило - виконуй! Не виконуєш - відповідний примус і покарання. Лише держава повинна мати монопольне право на застосування насилля.Але є зворотній бік медалі, що еліта - відзеркалення суспільства, вони не з Місяця прилетіли, а плоть від плоті цього народу, або спільноти. Така діалектика. Тобто є відзеркаленням нашої колективної свідомості, цінностей суспільства. Тобто від кожного з нас залежить певна частка колективної свідомості, але завжди в суспільстві повинна бути еліта - рушійна сила і генератор правил, ідей, цінностей. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28504 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1931 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:30 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: Функція держави - примусити Функція держави - примусити Святоша

Хто сильніший

Бог чи Держава?

Так от , навіть Бог не зміг примусити...всіх.

Він попросив виконувати заповіді.



Тому

Держава не має можливості примусити більшість...А як має - то це називається тоталітаризмом і приводить до 10-30% смертей від усього населення Держави.

У всьому світі-Держава не примушує ...вона ВИКОНУЄ ...побажання більшості,вираженної в Законах.

Поки більшість чекає що за неї(більшість) меншість все зробить...

До того часу толку не буде

Бо сьогоднішня меншість є ДЕМОКРАТИЧНОЮ а не АВТОРИТАРНОЮ

І поки ця меншість не доведе більшості.що вигідно жити без зовнішнього примусу-доти толку не буде. СвятошаХто сильнішийБог чи Держава?Так от , навіть Бог не зміг примусити...всіх.Вінвиконувати заповіді.ТомуДержава не має можливості примусити більшість...А як має - то це називається тоталітаризмом і приводить до 10-30% смертей від усього населення Держави.У всьому світі-Держава не...вона...побажання більшості,вираженної в Законах.Поки більшість чекає що за неї(більшість) меншість все зробить...До того часу толку не будеБо сьогоднішня меншість є ДЕМОКРАТИЧНОЮ а не АВТОРИТАРНОЮІ поки ця меншість не доведе більшості.що вигідно жити без зовнішнього примусу-доти толку не буде. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22787 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:41 budivelnik написав: Козак-характерник написав: Функція держави - примусити Функція держави - примусити Святоша

Хто сильніший

Бог чи Держава?

Так от , навіть Бог не зміг примусити...всіх.

Він попросив виконувати заповіді.



Тому

Держава не має можливості примусити більшість...А як має - то це називається тоталітаризмом і приводить до 10-30% смертей від усього населення Держави.

У всьому світі-Держава не примушує ...вона ВИКОНУЄ ...побажання більшості,вираженної в Законах.

Поки більшість чекає що за неї(більшість) меншість все зробить...

До того часу толку не буде

Бо сьогоднішня меншість є ДЕМОКРАТИЧНОЮ а не АВТОРИТАРНОЮ

І поки ця меншість не доведе більшості.що вигідно жити без зовнішнього примусу-доти толку не буде. СвятошаХто сильнішийБог чи Держава?Так от , навіть Бог не зміг примусити...всіх.Вінвиконувати заповіді.ТомуДержава не має можливості примусити більшість...А як має - то це називається тоталітаризмом і приводить до 10-30% смертей від усього населення Держави.У всьому світі-Держава не...вона...побажання більшості,вираженної в Законах.Поки більшість чекає що за неї(більшість) меншість все зробить...До того часу толку не будеБо сьогоднішня меншість є ДЕМОКРАТИЧНОЮ а не АВТОРИТАРНОЮІ поки ця меншість не доведе більшості.що вигідно жити без зовнішнього примусу-доти толку не буде.

Бог всемогутній, але Він керується Любовю і дає ПОВНУ свободу волі людині, навіть обирати зло і хулити Бога. В цьому Його величний задум. Він хоче, щоб ми прийшли до Нього не під примусом чи страхом покарання, а добровільно.



Держава, кесар - це примус. Це зло, яке унеможливлює ще більше зло і анархію. Кесар керується не Любовю, як Бог, а саме силою і примусом, навязує свою волю примусово.



Не важливо авторитарна держава чи демократична, корінна відміннність - це примус, насилля. Бо навіть, якщо правило прийнято демократичним шляхом, повинна існувати сила, що слідкує за виконанням цього правила і каратиме в разі його порушення.



В період кризи, особливо війни, демократична форма управління не є ефективною. І держава, заради порятуку повинна включати альтернативні механізми, для самозбереження. Це прописано в найдемократичних конституціях. Ну а якщо до зовнішньої агресії додається ще й криза державності, як інституції, механізму, то сам Бог велить брати бразди в одні руки і діяти в умовах надзвичайних.



П.С Це моя особиста думка, не навязую Вам. Маєте право не погоджуватися. Бог всемогутній, але Він керується Любовю і дає ПОВНУ свободу волі людині, навіть обирати зло і хулити Бога. В цьому Його величний задум. Він хоче, щоб ми прийшли до Нього не під примусом чи страхом покарання, а добровільно.Держава, кесар - це примус. Це зло, яке унеможливлює ще більше зло і анархію. Кесар керується не Любовю, як Бог, а саме силою і примусом, навязує свою волю примусово.Не важливо авторитарна держава чи демократична, корінна відміннність - це примус, насилля. Бо навіть, якщо правило прийнято демократичним шляхом, повинна існувати сила, що слідкує за виконанням цього правила і каратиме в разі його порушення.В період кризи, особливо війни, демократична форма управління не є ефективною. І держава, заради порятуку повинна включати альтернативні механізми, для самозбереження. Це прописано в найдемократичних конституціях. Ну а якщо до зовнішньої агресії додається ще й криза державності, як інституції, механізму, то сам Бог велить брати бразди в одні руки і діяти в умовах надзвичайних.П.С Це моя особиста думка, не навязую Вам. Маєте право не погоджуватися. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28504 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1931 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:36 Козак-характерник написав: Це моя особиста думка, не навязую Вам. Маєте право не погоджуватися Це моя особиста думка, не навязую Вам. Маєте право не погоджуватися Масло маслянисте-а не думка

Якщо викинути воду, то вийде

Бог найсильніший і всіх любить і дає повну свободу

Держава уособлення зла, яке повинно всіх привести до Бога через тотальний примус який повинні здійснювати слабкі люди...

Сатаністи від такого визначення - відпочивають. Масло маслянисте-а не думкаЯкщо викинути воду, то вийдеБог найсильніший і всіх любить і дає повну свободуДержава уособлення зла, яке повинно всіх привести до Бога через тотальний примус який повинні здійснювати слабкі люди...Сатаністи від такого визначення - відпочивають. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22787 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:44 budivelnik написав: Козак-характерник написав: Це моя особиста думка, не навязую Вам. Маєте право не погоджуватися Це моя особиста думка, не навязую Вам. Маєте право не погоджуватися Масло маслянисте-а не думка

Якщо викинути воду, то вийде

Бог найсильніший і всіх любить і дає повну свободу

Держава уособлення зла, яке повинно всіх привести до Бога через тотальний примус який повинні здійснювати слабкі люди...

Сатаністи від такого визначення - відпочивають. Масло маслянисте-а не думкаЯкщо викинути воду, то вийдеБог найсильніший і всіх любить і дає повну свободуДержава уособлення зла, яке повинно всіх привести до Бога через тотальний примус який повинні здійснювати слабкі люди...Сатаністи від такого визначення - відпочивають.

Не так. Держава, кесар - не уособлення зла. Вона є уособленням тих цінностей, що в головах народу і передусім його еліти - провідної верстви суспільства. Тому дуже важливо, що в головах тих, кому багато дано? Особливо в тих, хто має владні повноваження. Примус може бути використаним, як для благого діла, так і помноження зла. Доля кесаря важка, він є найпершим грішником серед усіх, бо вимушений карати, обмежувати волю інших людей. Але якщо діє з високих цілей, на загальне Добро, то стає помазанником Божим. І його гріхи простить Господь. Кесарі творили держави, нації...Хтось залишив по собі добру память, хтось погану, творив зло. Кесар - важка місія. Це відповідальність перед людьми і Богом. Врешті решт оцінку діяльності кесаря надасть Божий суд і людська память...



Не так. Держава, кесар - не уособлення зла. Вона є уособленням тих цінностей, що в головах народу і передусім його еліти - провідної верстви суспільства. Тому дуже важливо, що в головах тих, кому багато дано? Особливо в тих, хто має владні повноваження. Примус може бути використаним, як для благого діла, так і помноження зла. Доля кесаря важка, він є найпершим грішником серед усіх, бо вимушений карати, обмежувати волю інших людей. Але якщо діє з високих цілей, на загальне Добро, то стає помазанником Божим. І його гріхи простить Господь. Кесарі творили держави, нації...Хтось залишив по собі добру память, хтось погану, творив зло. Кесар - важка місія. Це відповідальність перед людьми і Богом. Врешті решт оцінку діяльності кесаря надасть Божий суд і людська память... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28504 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1931 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:52 Козак-характерник написав: якщо діє з високих цілей, на загальне Добро якщо діє з високих цілей, на загальне Добро Мете виправдовує засоби....

Я казав що козачок то засланий...

Ніби й за Україну...але мусить бути сильний і злий кровожадний кесар...якому Бог все простить..

Так в комуністів таким Богом був Ленін/Сталін

В Китаї - мао

В кампучії-пол-пот...

В німеччині-гітлер

Людей поклали -не міряно....

От тільки толку від тих десятків мільйонів покладених - не видно....



Тому

перш ніж пхати пропаганду авторитаризму-перелогінська кудись на російські сайти,там тобі за таке ще й копієчку випишуть..

А тут по голові настукають. Мете виправдовує засоби....Я казав що козачок то засланий...Ніби й за Україну...але мусить бути сильний і злий кровожадний кесар...якому Бог все простить..Так в комуністів таким Богом був Ленін/СталінВ Китаї - маоВ кампучії-пол-пот...В німеччині-гітлерЛюдей поклали -не міряно....От тільки толку від тих десятків мільйонів покладених - не видно....Томуперш ніж пхати пропаганду авторитаризму-перелогінська кудись на російські сайти,там тобі за таке ще й копієчку випишуть..А тут по голові настукають. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22787 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:58 Re: Політичні дискусії Шустер пригласил Дубинского на программу о зеленой и другой энергетике, а потом отказался звать того в студии.



Какой недолгий путь от Свободы слова до лакея Ахметова.

Все эти продажные глобалисты нюхают только запах зеленых купюр : антисоветчик, литовец, еврей, афганец, известный ведущий в тоталитарной РФ, борец за свободу слова в Украине, гонимый Порошенко, приглашающий затем Порошенко и подобострастно улыбающийся ему, борец с олигархами и кушающий с рук олигарха.

Более беспринципной сволочи найти трудно Шустер пригласил Дубинского на программу о зеленой и другой энергетике, а потом отказался звать того в студии.Какой недолгий путь от Свободы слова до лакея Ахметова.Все эти продажные глобалисты нюхают только запах зеленых купюр : антисоветчик, литовец, еврей, афганец, известный ведущий в тоталитарной РФ, борец за свободу слова в Украине, гонимый Порошенко, приглашающий затем Порошенко и подобострастно улыбающийся ему, борец с олигархами и кушающий с рук олигарха.Более беспринципной сволочи найти трудно Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16835 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4189 раз. Подякували: 6681 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:12 budivelnik написав: Мете виправдовує засоби....

Я казав що козачок то засланий...

Ніби й за Україну...але мусить бути сильний і злий кровожадний кесар...якому Бог все простить..

Так в комуністів таким Богом був Ленін/Сталін

В Китаї - мао

В кампучії-пол-пот...

В німеччині-гітлер

Мете виправдовує засоби....Я казав що козачок то засланий...Ніби й за Україну...але мусить бути сильний і злий кровожадний кесар...якому Бог все простить..Так в комуністів таким Богом був Ленін/СталінВ Китаї - маоВ кампучії-пол-пот...В німеччині-гітлер

В Україні - Степан Бандера. Не можна боротися з ворогом і залишатися пухнастим і демократом. Труси-хрестик. Мета виправдовує засоби, але при одній умові - вони (засоби) повинні бути адекватними конкретній ситуації, задля досягнення ефективності. Якщо ситуація вимагає надзвичайних, рішучих дій, то треба діяти заради спасіння держави. Заради порятуку більшості. На війні завжди є жертви, на то вона війна, а не мати рідна. Але є припустимі жертви, а є нерішучість, безвідповідальність і непрофесійність командування. Крим і Донбас це показали. Ніхто не каже, що треба лити кров і бути кровожадним без міри. Просто насилля і обмеження прав на певний період - природній метод. Ви як бувший військовий, повинні розуміти то.



П.С. Ви є розумна людина, про яку пропаганду може йти мова? Для пропаганди я повинен мати потужний ресурс, щоб пропагувати. Не треба записувати в ворожі агенти всіх, чия думка відрізняється від Вашої. Позиціонуєте ж себе, як демократа, а навішуєте чисто совкові ярлики. В Україні - Степан Бандера. Не можна боротися з ворогом і залишатися пухнастим і демократом. Труси-хрестик. Мета виправдовує засоби, але при одній умові - вони (засоби) повинні бути адекватними конкретній ситуації, задля досягнення ефективності. Якщо ситуація вимагає надзвичайних, рішучих дій, то треба діяти заради спасіння держави. Заради порятуку більшості. На війні завжди є жертви, на то вона війна, а не мати рідна. Але є припустимі жертви, а є нерішучість, безвідповідальність і непрофесійність командування. Крим і Донбас це показали. Ніхто не каже, що треба лити кров і бути кровожадним без міри. Просто насилля і обмеження прав на певний період - природній метод. Ви як бувший військовий, повинні розуміти то.П.С. Ви є розумна людина, про яку пропаганду може йти мова?Для пропаганди я повинен мати потужний ресурс, щоб пропагувати. Не треба записувати в ворожі агенти всіх, чия думка відрізняється від Вашої. Позиціонуєте ж себе, як демократа, а навішуєте чисто совкові ярлики. Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 15 тра, 2020 22:21, всього редагувалось 2 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28504 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1931 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:20 Козак-характерник написав: budivelnik написав: Мете виправдовує засоби....

Я казав що козачок то засланий...

Ніби й за Україну...але мусить бути сильний і злий кровожадний кесар...якому Бог все простить..

Так в комуністів таким Богом був Ленін/Сталін

В Китаї - мао

В кампучії-пол-пот...

В німеччині-гітлер Мете виправдовує засоби....Я казав що козачок то засланий...Ніби й за Україну...але мусить бути сильний і злий кровожадний кесар...якому Бог все простить..Так в комуністів таким Богом був Ленін/СталінВ Китаї - маоВ кампучії-пол-пот...В німеччині-гітлер В Україні - Степан Бандера. Не можна боротися з ворогом і залишатися пухнастим і демократом. Труси-хрестик. Мета виправдовує засоби, але при одній умові - вони (засоби) повинні бути адекватними конкретній ситуації, задля досягнення ефективності. Якщо ситуація вимагає надзвичайних, рішучих дій, то треба діяти заради спасіння держави. Заради порятуку більшості. На війні завжди є жертви, на то вона війна, а не мати рідна. Але є припустимі жертви, а є нерішучість, безвідповідальність і непрофесійність командування. Крим і Донбас це показали. Ніхто не каже, що треба лити кров і бути кровожадним без міри. Просто насилля і обмеження прав на певний період - природній метод. Ви як бувший військовий, повинні розуміти то. В Україні - Степан Бандера. Не можна боротися з ворогом і залишатися пухнастим і демократом. Труси-хрестик. Мета виправдовує засоби, але при одній умові - вони (засоби) повинні бути адекватними конкретній ситуації, задля досягнення ефективності. Якщо ситуація вимагає надзвичайних, рішучих дій, то треба діяти заради спасіння держави. Заради порятуку більшості. На війні завжди є жертви, на то вона війна, а не мати рідна. Але є припустимі жертви, а є нерішучість, безвідповідальність і непрофесійність командування. Крим і Донбас це показали. Ніхто не каже, що треба лити кров і бути кровожадним без міри. Просто насилля і обмеження прав на певний період - природній метод. Ви як бувший військовий, повинні розуміти то. На такого корисного ідіота росіяни й розраховували

1 Довести українцям що йде війна

2 Після цього ,змусити українців вимагати сильного лідера

3 Після цього ,з допомогою зомбоящика привести при***.який прольє ріки крові..



А далі можна без втрат брати Україну...



ПС

Те що ти пропонуєш - пряма калька з подій в росії..

Спочатку Єльцин розстріляв ВР

Потім лікарня в Буйнакску

Потім трагедія в школі Беслану

Потім Норд-Ост

Паралельно дві війни...

і вуа-ля на виході програмований результат

Карлик пуйло.який точно не демократ і точно як сильний мачо і тверда рука....

ППС

Я як бувший військовий.на відміну від білобілетника-чітко усвідомлюю

Правила війни не підходять для мирного життя.

Україна хоче жити мирно ,а тому у всьому підтримує тих 300000 бійців.які дозволяють їй мирно жити... На такого корисного ідіота росіяни й розраховували1 Довести українцям що йде війна2 Після цього ,змусити українців вимагати сильного лідера3 Після цього ,з допомогою зомбоящика привести при***.який прольє ріки крові..А далі можна без втрат брати Україну...ПСТе що ти пропонуєш - пряма калька з подій в росії..Спочатку Єльцин розстріляв ВРПотім лікарня в БуйнакскуПотім трагедія в школі БеслануПотім Норд-ОстПаралельно дві війни...і вуа-ля на виході програмований результатКарлик пуйло.який точно не демократ і точно як сильний мачо і тверда рука....ППСЯ як бувший військовий.на відміну від білобілетника-чітко усвідомлююПравила війни не підходять для мирного життя.Україна хоче жити мирно ,а тому у всьому підтримує тих 300000 бійців.які дозволяють їй мирно жити... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22787 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:26 budivelnik написав: На такого корисного ідіота росіяни й розраховували

На такого корисного ідіота росіяни й розраховували

Ну то тоді немає й сенсу продовжувати дискусію, з ідіотом. Думайте, що завгодно. Я Вам вже казав, що залиште собі і іншим право на помилку. Ви ж намагаєтеся монополізувати Істину. І парадокс, при всьому тому, позиціонуєте себе демократом... Добра Вам! Залишайтеся тим, ким хочете бути. Ну то тоді немає й сенсу продовжувати дискусію, з ідіотом.Думайте, що завгодно. Я Вам вже казав, що залиште собі і іншим право на помилку. Ви ж намагаєтеся монополізувати Істину. І парадокс, при всьому тому, позиціонуєте себе демократом...Добра Вам! Залишайтеся тим, ким хочете бути. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28504 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1931 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6101610261036104> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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