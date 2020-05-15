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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6101610261036104
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:32

WOG програла тендер на поставки харчування Укрзалізниці. Програла нонейм офшору без капіталу.

Але є і хороша новина: головне, що не Порошенко!
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:34

  Козак-характерник написав:
  budivelnik написав:На такого корисного ідіота росіяни й розраховували
Ну то тоді немає й сенсу продовжувати дискусію, з ідіотом. :wink: Думайте, що завгодно. Я Вам вже казав, що залиште собі і іншим право на помилку. Ви ж намагаєтеся монополізувати Істину. І парадокс, при всьому тому, позиціонуєте себе демократом... :) Добра Вам! Залишайтеся тим, ким хочете бути.
Я не з ідіотами дискутую
Я пробую пояснити тим хто їх читає істиність чи дурість їх думок....
А по суті
Так і не можеш пояснити
Є люди
Бог їх любить
Вчить цих людей любові...
Це мене влаштовує
А от далі...
Йде дурь(навязана москальською пропагандою)
Суть дурі в наступному
Виявляється між людьми які люблять Бога, і Богом який любить людей...Якийсь називаючий себе козаком- рекомендує поставити Сатану( опис цесаря в твоєму викладі повністю дорівнює опису Сатани в Біблії)....
Ти точно релігійно підкований?Чи просто так-поверхапайко? перше що по зомбоящику побачив-вирішив ретранслювати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:46

  budivelnik написав:Я пробую пояснити тим хто їх читає істиність чи дурість їх думок....

Здається тут всі дорослі люди, що можуть критично ставитися до будь якої інформації і можуть її аналізувати, без посередників. Ви висловили свою точку зору, я висловив. Кожний сам зробить відповідну оцінку нашим тезам. Просто те, що Ви кажете, можна казати не використовуючи образи співрозмовника. Ми просто розмовляємо...І все. Та й Ви не ображаєте мене, а в першу чергу самого себе. Образити можна лише того, хто ображається сам. Я на Вас не тримаю образи, навпаки ставлюся з Любовю. Ми живемо в одній країні. І всі люди так чи інакше брати і сестри. Ну ось такий Ви, такий характер, що я можу вдіяти... :) Не мені Вас виховувати. Я висловив свою точку зору, Ви відреагували так як відреагували. Я не збираюся бути стражником чужої совісті, лише своєї. :)

По суті... :)

Кесар не дорівнює сатані. Це лише Ваша інтерпретація, невдала, моєї думки. Він має, як і інша людина, право вибору, свободу волі. Може перетворити себе на сатану, а може наблизитися до Бога. Все в його руках.

П.С. Кесар в моїй інтерпретації, не обовязково цар, це просто символ, символ держави, держава як така.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:16

Re: Політичні дискусії

  Козак-характерник написав:це просто символ
Вибирайте правильні символи
однокласники чи рашатудей-також символи
Сильна рука-це мрія росії ,що так буде в Україні.
Ми тому й не стали росією ,що у нас сильна демократична складова..
І як на мене то
а - краще довше йти в Європу
ніж
б - швидко бігаючи отримати додаткових пару мільйонів могил не згідних...

Нехай краще природнім шляхом десятками років- вмруть вперті носії російської... ніж ми вбємо хоч одного громадянина України виключно за те що він говорить російською
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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