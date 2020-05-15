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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6101610261036104 Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:32 WOG програла тендер на поставки харчування Укрзалізниці. Програла нонейм офшору без капіталу.



Але є і хороша новина: головне, що не Порошенко! "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 8607 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:34 Козак-характерник написав: budivelnik написав: На такого корисного ідіота росіяни й розраховували На такого корисного ідіота росіяни й розраховували Ну то тоді немає й сенсу продовжувати дискусію, з ідіотом. Думайте, що завгодно. Я Вам вже казав, що залиште собі і іншим право на помилку. Ви ж намагаєтеся монополізувати Істину. І парадокс, при всьому тому, позиціонуєте себе демократом... Добра Вам! Залишайтеся тим, ким хочете бути. Ну то тоді немає й сенсу продовжувати дискусію, з ідіотом.Думайте, що завгодно. Я Вам вже казав, що залиште собі і іншим право на помилку. Ви ж намагаєтеся монополізувати Істину. І парадокс, при всьому тому, позиціонуєте себе демократом...Добра Вам! Залишайтеся тим, ким хочете бути. Я не з ідіотами дискутую

Я пробую пояснити тим хто їх читає істиність чи дурість їх думок....

А по суті

Так і не можеш пояснити

Є люди

Бог їх любить

Вчить цих людей любові...

Це мене влаштовує

А от далі...

Йде дурь(навязана москальською пропагандою)

Суть дурі в наступному

Виявляється між людьми які люблять Бога, і Богом який любить людей...Якийсь називаючий себе козаком- рекомендує поставити Сатану( опис цесаря в твоєму викладі повністю дорівнює опису Сатани в Біблії)....

Ти точно релігійно підкований?Чи просто так-поверхапайко? перше що по зомбоящику побачив-вирішив ретранслювати? Я не з ідіотами дискутуюЯ пробую пояснити тим хто їх читає істиність чи дурість їх думок....А по сутіТак і не можеш пояснитиЄ людиБог їх любитьВчить цих людей любові...Це мене влаштовуєА от далі...Йде дурь(навязана москальською пропагандою)Суть дурі в наступномуВиявляється між людьми які люблять Бога, і Богом який любить людей...Якийсь називаючий себе козаком- рекомендує поставити Сатану( опис цесаря в твоєму викладі повністю дорівнює опису Сатани в Біблії)....Ти точно релігійно підкований?Чи просто так-поверхапайко? перше що по зомбоящику побачив-вирішив ретранслювати? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22787 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:46 budivelnik написав: Я пробую пояснити тим хто їх читає істиність чи дурість їх думок....

Я пробую пояснити тим хто їх читає істиність чи дурість їх думок....

Здається тут всі дорослі люди, що можуть критично ставитися до будь якої інформації і можуть її аналізувати, без посередників. Ви висловили свою точку зору, я висловив. Кожний сам зробить відповідну оцінку нашим тезам. Просто те, що Ви кажете, можна казати не використовуючи образи співрозмовника. Ми просто розмовляємо...І все. Та й Ви не ображаєте мене, а в першу чергу самого себе. Образити можна лише того, хто ображається сам. Я на Вас не тримаю образи, навпаки ставлюся з Любовю. Ми живемо в одній країні. І всі люди так чи інакше брати і сестри. Ну ось такий Ви, такий характер, що я можу вдіяти... Не мені Вас виховувати. Я висловив свою точку зору, Ви відреагували так як відреагували. Я не збираюся бути стражником чужої совісті, лише своєї.



По суті...



Кесар не дорівнює сатані. Це лише Ваша інтерпретація, невдала, моєї думки. Він має, як і інша людина, право вибору, свободу волі. Може перетворити себе на сатану, а може наблизитися до Бога. Все в його руках.



П.С. Кесар в моїй інтерпретації, не обовязково цар, це просто символ, символ держави, держава як така. Здається тут всі дорослі люди, що можуть критично ставитися до будь якої інформації і можуть її аналізувати, без посередників. Ви висловили свою точку зору, я висловив. Кожний сам зробить відповідну оцінку нашим тезам. Просто те, що Ви кажете, можна казати не використовуючи образи співрозмовника. Ми просто розмовляємо...І все. Та й Ви не ображаєте мене, а в першу чергу самого себе. Образити можна лише того, хто ображається сам. Я на Вас не тримаю образи, навпаки ставлюся з Любовю. Ми живемо в одній країні. І всі люди так чи інакше брати і сестри. Ну ось такий Ви, такий характер, що я можу вдіяти...Не мені Вас виховувати. Я висловив свою точку зору, Ви відреагували так як відреагували. Я не збираюся бути стражником чужої совісті, лише своєї.По суті...Кесар не дорівнює сатані. Це лише Ваша інтерпретація, невдала, моєї думки. Він має, як і інша людина, право вибору, свободу волі. Може перетворити себе на сатану, а може наблизитися до Бога. Все в його руках.П.С. Кесар в моїй інтерпретації, не обовязково цар, це просто символ, символ держави, держава як така. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28504 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1931 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:16 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: це просто символ це просто символ Вибирайте правильні символи

однокласники чи рашатудей-також символи

Сильна рука-це мрія росії ,що так буде в Україні.

Ми тому й не стали росією ,що у нас сильна демократична складова..

І як на мене то

а - краще довше йти в Європу

ніж

б - швидко бігаючи отримати додаткових пару мільйонів могил не згідних...



Нехай краще природнім шляхом десятками років- вмруть вперті носії російської... ніж ми вбємо хоч одного громадянина України виключно за те що він говорить російською Вибирайте правильні символиоднокласники чи рашатудей-також символиСильна рука-це мрія росії ,що так буде в Україні.Ми тому й не стали росією ,що у нас сильна демократична складова..І як на мене тоа - краще довше йти в Європуніжб - швидко бігаючи отримати додаткових пару мільйонів могил не згідних...Нехай краще природнім шляхом десятками років- вмруть вперті носії російської... ніж ми вбємо хоч одного громадянина України виключно за те що він говорить російською http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22787 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6101610261036104 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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