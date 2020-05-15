WOG програла тендер на поставки харчування Укрзалізниці. Програла нонейм офшору без капіталу.
Але є і хороша новина: головне, що не Порошенко!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:32
WOG програла тендер на поставки харчування Укрзалізниці. Програла нонейм офшору без капіталу.
Але є і хороша новина: головне, що не Порошенко!
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:34
Я не з ідіотами дискутую
Я пробую пояснити тим хто їх читає істиність чи дурість їх думок....
А по суті
Так і не можеш пояснити
Є люди
Бог їх любить
Вчить цих людей любові...
Це мене влаштовує
А от далі...
Йде дурь(навязана москальською пропагандою)
Суть дурі в наступному
Виявляється між людьми які люблять Бога, і Богом який любить людей...Якийсь називаючий себе козаком- рекомендує поставити Сатану( опис цесаря в твоєму викладі повністю дорівнює опису Сатани в Біблії)....
Ти точно релігійно підкований?Чи просто так-поверхапайко? перше що по зомбоящику побачив-вирішив ретранслювати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:46
Здається тут всі дорослі люди, що можуть критично ставитися до будь якої інформації і можуть її аналізувати, без посередників. Ви висловили свою точку зору, я висловив. Кожний сам зробить відповідну оцінку нашим тезам. Просто те, що Ви кажете, можна казати не використовуючи образи співрозмовника. Ми просто розмовляємо...І все. Та й Ви не ображаєте мене, а в першу чергу самого себе. Образити можна лише того, хто ображається сам. Я на Вас не тримаю образи, навпаки ставлюся з Любовю. Ми живемо в одній країні. І всі люди так чи інакше брати і сестри. Ну ось такий Ви, такий характер, що я можу вдіяти... Не мені Вас виховувати. Я висловив свою точку зору, Ви відреагували так як відреагували. Я не збираюся бути стражником чужої совісті, лише своєї.
По суті...
Кесар не дорівнює сатані. Це лише Ваша інтерпретація, невдала, моєї думки. Він має, як і інша людина, право вибору, свободу волі. Може перетворити себе на сатану, а може наблизитися до Бога. Все в його руках.
П.С. Кесар в моїй інтерпретації, не обовязково цар, це просто символ, символ держави, держава як така.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:16
Re: Політичні дискусії
Вибирайте правильні символи
однокласники чи рашатудей-також символи
Сильна рука-це мрія росії ,що так буде в Україні.
Ми тому й не стали росією ,що у нас сильна демократична складова..
І як на мене то
а - краще довше йти в Європу
ніж
б - швидко бігаючи отримати додаткових пару мільйонів могил не згідних...
Нехай краще природнім шляхом десятками років- вмруть вперті носії російської... ніж ми вбємо хоч одного громадянина України виключно за те що він говорить російською
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:23
Символи в нас державні визначені... Демократія в Європі виникла не одразу...Все має свій початок і кінець, а між ними тривалий процес, це я як історик Вам кажу. Суспільство повинно дозріти до певних процесів, не можна перестрибнути вмить з феодалізму в капіталізм і демократію. Тобто мета в нас одна, але погляди на способи досягнення різні. Але це не робить нас ворогами. Для того і розмовляємо, щоб почути аргументи один одного, а не образи. Образи - це контрпродуктивно.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:27
Так суспільство має дозріти...
Чи тиран загнати?
А для дозрівання потрібно дві речі
час і бажання самого суспільства..
Тому
Безвіз - дозволив більшій кількості суспільства побачити сильні і слабкі сторони демократії в Європі
Агресія росії - краще вплинула на російськомовних громадян України...ніж це могли зробити десять Бандер
Тому
Потрібно не створювати хибні ілюзії
Прийде сильний лідер і все вирішить...
Треба кожного дня пояснювати навколишнім
зміни себе сам-і всім стане краще.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:49
Я казав не про лідера, а ЗАКОН, що має бути єдиним для ВСІХ. І державу (кесаря), що повинна забезпечити дотримання цього ЗАКОНУ. Закон - це його величність кесар. Ми про те говорили. Про правила, що формалізовані в законах і їх дотримання ВСІМА. Проблема в тому, що ці правила не виконує НІХТО. Отже який сенс в прийняті правил, що ніхто не виконує? Держава втратила монополію на силу і повинна повернути цей важель впливу до себе, щоб примусити дотримуватися ЗАКОНУ. Мирно це зробити неможливо.
Методи повернення керованістю державою включають в себе, як примус завдяки волі однієї людини, групи або інше...Це не так важливо саме в надзвичайних умовах. Головне - ефективність. Ось я про що....Можете запропонувати ефективніші методи? Ок! Я ж не проти....Сценарії можуть бути різними. Під час війни немає часу вмовляти чи переконувати більшість, чекати дозрівання. Надзвичайний час потребує надзвичайних мір. До речі все це прописано в Конституції, не моя придумка. І не дарма.
Держава повинна повернути собі керованість, як механізм, як цілісна система. Яким чином це зробити? Питання дискусійне. Свою точку зору я викликав. Я не вірю, що в надзвичайних умовах, можна повернути керованість державою виключно правовими методами. Ситуація потребує нестандартних рішень і антикризових менеджерів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 16 тра, 2020 00:04
Капітан очевидність...
Ходимо по колу
Перше - сторінку тому,я привів інформацію по судам...
З якої видно ,що людина практично не стикається взагалі з СУДОМ і СУДДЕЮ
Так само сторінку тому я привів приклад простого будинку, в якому будуть і ангели і злочинці...
То що легше
Проводити просвітницьку роботу з 90% нейтральних ,чи вибрати 30% +дати їм в руки силу і зробити з них палачів...які змусять всіх інших не порушувати ЗАКОН...
І до чого дійдемо?
В природніх умовах - 10% порушують закон
Ми створимо 30% злочинців...ба більше самі за це й заплатимо.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 16 тра, 2020 00:14
Це все правильно Ви пишете. Я про інше. Що держава (влада) повинна слугувати інтересам прогресивного розвитку суспільства. А там бандюки, корупція, що нахабно попирають цей Закон, ідею державності і сіють зневіру, почуття несправедливості тим 90%. Люди зневіряються саме у справедливості. А саме від держави вони чекають цієї справедливості, навіть не матеріального благополуччя, а елементарної справедливості. А що бачать? Корупція, мародерство, торгівля на крові, заробітки на війні, розкраданя держбюджету, проізвол на місцях тамошніх феодалів - господарів життя...Ось я про що. Ну й звісно, з економіки вони вичавлюють всі соки, не дають імпульсу, щоб економіка ожила, пустити в неї свіжу кров, позбавити підприємців від поборів, створити рівні правила конкуренції, сприяти розвитку національного виробника, протекціонізму. Кланова система одним словом. Дрімучий неофеодалізм, обгорнутий в обгортку євроінтеграції, а насправді, по духу, совок дрімучий. І так, люди, перебуваючи за кордоном отримують безцінний досвід, як можна жити. А еліта совкова відстала і хоче працювати як раніше, особливо на сході (червоні директори). І розколюють країну. Ті, що вдягли вишиванки, теж латентні совки. Дисгармонія. Еліта стала гальмом розвитку виробничих сил і прогресу у всіх сферах життя. Тобто портебує заміни і повинна піти у небуття. Дати дорогу іншим, добровільно, а не через революцію, хоча це малоймовірно. Ніхто добровільно не піде від державного корита.
Все що ми маємо на сьогодні: втрата територій, криза держави, корупція, моральний занепад - результат діяльності ВСІХ без виключення, хто був при владі всі роки незалежності. Це вирок їм всім. Вони всі є плоть від плоті совка. Це не національна еліта, ні по крові, ні по духу.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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