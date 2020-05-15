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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6101610261036104 Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:32 WOG програла тендер на поставки харчування Укрзалізниці. Програла нонейм офшору без капіталу.



Але є і хороша новина: головне, що не Порошенко! "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8607 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:34 Козак-характерник написав: budivelnik написав: На такого корисного ідіота росіяни й розраховували На такого корисного ідіота росіяни й розраховували Ну то тоді немає й сенсу продовжувати дискусію, з ідіотом. Думайте, що завгодно. Я Вам вже казав, що залиште собі і іншим право на помилку. Ви ж намагаєтеся монополізувати Істину. І парадокс, при всьому тому, позиціонуєте себе демократом... Добра Вам! Залишайтеся тим, ким хочете бути. Ну то тоді немає й сенсу продовжувати дискусію, з ідіотом.Думайте, що завгодно. Я Вам вже казав, що залиште собі і іншим право на помилку. Ви ж намагаєтеся монополізувати Істину. І парадокс, при всьому тому, позиціонуєте себе демократом...Добра Вам! Залишайтеся тим, ким хочете бути. Я не з ідіотами дискутую

Я пробую пояснити тим хто їх читає істиність чи дурість їх думок....

А по суті

Так і не можеш пояснити

Є люди

Бог їх любить

Вчить цих людей любові...

Це мене влаштовує

А от далі...

Йде дурь(навязана москальською пропагандою)

Суть дурі в наступному

Виявляється між людьми які люблять Бога, і Богом який любить людей...Якийсь називаючий себе козаком- рекомендує поставити Сатану( опис цесаря в твоєму викладі повністю дорівнює опису Сатани в Біблії)....

Ти точно релігійно підкований?Чи просто так-поверхапайко? перше що по зомбоящику побачив-вирішив ретранслювати? Я не з ідіотами дискутуюЯ пробую пояснити тим хто їх читає істиність чи дурість їх думок....А по сутіТак і не можеш пояснитиЄ людиБог їх любитьВчить цих людей любові...Це мене влаштовуєА от далі...Йде дурь(навязана москальською пропагандою)Суть дурі в наступномуВиявляється між людьми які люблять Бога, і Богом який любить людей...Якийсь називаючий себе козаком- рекомендує поставити Сатану( опис цесаря в твоєму викладі повністю дорівнює опису Сатани в Біблії)....Ти точно релігійно підкований?Чи просто так-поверхапайко? перше що по зомбоящику побачив-вирішив ретранслювати? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22789 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:46 budivelnik написав: Я пробую пояснити тим хто їх читає істиність чи дурість їх думок....

Я пробую пояснити тим хто їх читає істиність чи дурість їх думок....

Здається тут всі дорослі люди, що можуть критично ставитися до будь якої інформації і можуть її аналізувати, без посередників. Ви висловили свою точку зору, я висловив. Кожний сам зробить відповідну оцінку нашим тезам. Просто те, що Ви кажете, можна казати не використовуючи образи співрозмовника. Ми просто розмовляємо...І все. Та й Ви не ображаєте мене, а в першу чергу самого себе. Образити можна лише того, хто ображається сам. Я на Вас не тримаю образи, навпаки ставлюся з Любовю. Ми живемо в одній країні. І всі люди так чи інакше брати і сестри. Ну ось такий Ви, такий характер, що я можу вдіяти... Не мені Вас виховувати. Я висловив свою точку зору, Ви відреагували так як відреагували. Я не збираюся бути стражником чужої совісті, лише своєї.



По суті...



Кесар не дорівнює сатані. Це лише Ваша інтерпретація, невдала, моєї думки. Він має, як і інша людина, право вибору, свободу волі. Може перетворити себе на сатану, а може наблизитися до Бога. Все в його руках.



П.С. Кесар в моїй інтерпретації, не обовязково цар, це просто символ, символ держави, держава як така. Здається тут всі дорослі люди, що можуть критично ставитися до будь якої інформації і можуть її аналізувати, без посередників. Ви висловили свою точку зору, я висловив. Кожний сам зробить відповідну оцінку нашим тезам. Просто те, що Ви кажете, можна казати не використовуючи образи співрозмовника. Ми просто розмовляємо...І все. Та й Ви не ображаєте мене, а в першу чергу самого себе. Образити можна лише того, хто ображається сам. Я на Вас не тримаю образи, навпаки ставлюся з Любовю. Ми живемо в одній країні. І всі люди так чи інакше брати і сестри. Ну ось такий Ви, такий характер, що я можу вдіяти...Не мені Вас виховувати. Я висловив свою точку зору, Ви відреагували так як відреагували. Я не збираюся бути стражником чужої совісті, лише своєї.По суті...Кесар не дорівнює сатані. Це лише Ваша інтерпретація, невдала, моєї думки. Він має, як і інша людина, право вибору, свободу волі. Може перетворити себе на сатану, а може наблизитися до Бога. Все в його руках.П.С. Кесар в моїй інтерпретації, не обовязково цар, це просто символ, символ держави, держава як така. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28507 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1931 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:16 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: це просто символ це просто символ Вибирайте правильні символи

однокласники чи рашатудей-також символи

Сильна рука-це мрія росії ,що так буде в Україні.

Ми тому й не стали росією ,що у нас сильна демократична складова..

І як на мене то

а - краще довше йти в Європу

ніж

б - швидко бігаючи отримати додаткових пару мільйонів могил не згідних...



Нехай краще природнім шляхом десятками років- вмруть вперті носії російської... ніж ми вбємо хоч одного громадянина України виключно за те що він говорить російською Вибирайте правильні символиоднокласники чи рашатудей-також символиСильна рука-це мрія росії ,що так буде в Україні.Ми тому й не стали росією ,що у нас сильна демократична складова..І як на мене тоа - краще довше йти в Європуніжб - швидко бігаючи отримати додаткових пару мільйонів могил не згідних...Нехай краще природнім шляхом десятками років- вмруть вперті носії російської... ніж ми вбємо хоч одного громадянина України виключно за те що він говорить російською http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22789 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:23 budivelnik написав: Козак-характерник написав: це просто символ це просто символ Вибирайте правильні символи

однокласники чи рашатудей-також символи

Сильна рука-це мрія росії ,що так буде в Україні.

Ми тому й не стали росією ,що у нас сильна демократична складова..

І як на мене то

а - краще довше йти в Європу

ніж

б - швидко бігаючи отримати додаткових пару мільйонів могил не згідних...



Нехай краще природнім шляхом десятками років- вмруть вперті носії російської... ніж ми вбємо хоч одного громадянина України виключно за те що він говорить російською Вибирайте правильні символиоднокласники чи рашатудей-також символиСильна рука-це мрія росії ,що так буде в Україні.Ми тому й не стали росією ,що у нас сильна демократична складова..І як на мене тоа - краще довше йти в Європуніжб - швидко бігаючи отримати додаткових пару мільйонів могил не згідних...Нехай краще природнім шляхом десятками років- вмруть вперті носії російської... ніж ми вбємо хоч одного громадянина України виключно за те що він говорить російською

Символи в нас державні визначені... Демократія в Європі виникла не одразу...Все має свій початок і кінець, а між ними тривалий процес, це я як історик Вам кажу. Суспільство повинно дозріти до певних процесів, не можна перестрибнути вмить з феодалізму в капіталізм і демократію. Тобто мета в нас одна, але погляди на способи досягнення різні. Але це не робить нас ворогами. Для того і розмовляємо, щоб почути аргументи один одного, а не образи. Образи - це контрпродуктивно. Символи в нас державні визначені...Демократія в Європі виникла не одразу...Все має свій початок і кінець, а між ними тривалий процес, це я як історик Вам кажу. Суспільство повинно дозріти до певних процесів, не можна перестрибнути вмить з феодалізму в капіталізм і демократію. Тобто мета в нас одна, але погляди на способи досягнення різні. Але це не робить нас ворогами. Для того і розмовляємо, щоб почути аргументи один одного, а не образи. Образи - це контрпродуктивно. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28507 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1931 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:27 Козак-характерник написав: Суспільство повинно дозріти до певних процесів, не можна перестрибнути вмить з феодалізму в капіталізм і демократію. Суспільство повинно дозріти до певних процесів, не можна перестрибнути вмить з феодалізму в капіталізм і демократію. Так суспільство має дозріти...

Чи тиран загнати?

А для дозрівання потрібно дві речі

час і бажання самого суспільства..

Тому

Безвіз - дозволив більшій кількості суспільства побачити сильні і слабкі сторони демократії в Європі

Агресія росії - краще вплинула на російськомовних громадян України...ніж це могли зробити десять Бандер



Тому

Потрібно не створювати хибні ілюзії

Прийде сильний лідер і все вирішить...

Треба кожного дня пояснювати навколишнім

зміни себе сам-і всім стане краще. Так суспільство має дозріти...Чи тиран загнати?А для дозрівання потрібно дві речічас і бажання самого суспільства..ТомуБезвіз - дозволив більшій кількості суспільства побачити сильні і слабкі сторони демократії в ЄвропіАгресія росії - краще вплинула на російськомовних громадян України...ніж це могли зробити десять БандерТомуПотрібно не створювати хибні ілюзіїПрийде сильний лідер і все вирішить...Треба кожного дня пояснювати навколишнімзміни себе сам-і всім стане краще. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22789 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:49 budivelnik написав: Козак-характерник написав: Суспільство повинно дозріти до певних процесів, не можна перестрибнути вмить з феодалізму в капіталізм і демократію. Суспільство повинно дозріти до певних процесів, не можна перестрибнути вмить з феодалізму в капіталізм і демократію. Так суспільство має дозріти...

Чи тиран загнати?

А для дозрівання потрібно дві речі

час і бажання самого суспільства..

Тому

Безвіз - дозволив більшій кількості суспільства побачити сильні і слабкі сторони демократії в Європі

Агресія росії - краще вплинула на російськомовних громадян України...ніж це могли зробити десять Бандер



Тому

Потрібно не створювати хибні ілюзії

Прийде сильний лідер і все вирішить...

Треба кожного дня пояснювати навколишнім

зміни себе сам-і всім стане краще. Так суспільство має дозріти...Чи тиран загнати?А для дозрівання потрібно дві речічас і бажання самого суспільства..ТомуБезвіз - дозволив більшій кількості суспільства побачити сильні і слабкі сторони демократії в ЄвропіАгресія росії - краще вплинула на російськомовних громадян України...ніж це могли зробити десять БандерТомуПотрібно не створювати хибні ілюзіїПрийде сильний лідер і все вирішить...Треба кожного дня пояснювати навколишнімзміни себе сам-і всім стане краще.

Я казав не про лідера, а ЗАКОН, що має бути єдиним для ВСІХ. І державу (кесаря), що повинна забезпечити дотримання цього ЗАКОНУ. Закон - це його величність кесар. Ми про те говорили. Про правила, що формалізовані в законах і їх дотримання ВСІМА. Проблема в тому, що ці правила не виконує НІХТО. Отже який сенс в прийняті правил, що ніхто не виконує? Держава втратила монополію на силу і повинна повернути цей важель впливу до себе, щоб примусити дотримуватися ЗАКОНУ. Мирно це зробити неможливо.



Методи повернення керованістю державою включають в себе, як примус завдяки волі однієї людини, групи або інше...Це не так важливо саме в надзвичайних умовах. Головне - ефективність. Ось я про що....Можете запропонувати ефективніші методи? Ок! Я ж не проти....Сценарії можуть бути різними. Під час війни немає часу вмовляти чи переконувати більшість, чекати дозрівання. Надзвичайний час потребує надзвичайних мір. До речі все це прописано в Конституції, не моя придумка. І не дарма.



Держава повинна повернути собі керованість, як механізм, як цілісна система. Яким чином це зробити? Питання дискусійне. Свою точку зору я викликав. Я не вірю, що в надзвичайних умовах, можна повернути керованість державою виключно правовими методами. Ситуація потребує нестандартних рішень і антикризових менеджерів. Я казав не про лідера, а ЗАКОН, що має бути єдиним для ВСІХ. І державу (кесаря), що повинна забезпечити дотримання цього ЗАКОНУ. Закон - це його величність кесар. Ми про те говорили. Про правила, що формалізовані в законах і їх дотримання ВСІМА. Проблема в тому, що ці правила не виконує НІХТО. Отже який сенс в прийняті правил, що ніхто не виконує? Держава втратила монополію на силу і повинна повернути цей важель впливу до себе, щоб примусити дотримуватися ЗАКОНУ. Мирно це зробити неможливо.Методи повернення керованістю державою включають в себе, як примус завдяки волі однієї людини, групи або інше...Це не так важливо саме в надзвичайних умовах. Головне - ефективність. Ось я про що....Можете запропонувати ефективніші методи? Ок! Я ж не проти....Сценарії можуть бути різними. Під час війни немає часу вмовляти чи переконувати більшість, чекати дозрівання. Надзвичайний час потребує надзвичайних мір. До речі все це прописано в Конституції, не моя придумка.І не дарма.Держава повинна повернути собі керованість, як механізм, як цілісна система. Яким чином це зробити? Питання дискусійне. Свою точку зору я викликав. Я не вірю, що в надзвичайних умовах, можна повернути керованість державою виключно правовими методами. Ситуація потребує нестандартних рішень і антикризових менеджерів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28507 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1931 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 00:04 Козак-характерник написав: не про лідера, а ЗАКОН, що має бути єдиним для ВСІХ не про лідера, а ЗАКОН, що має бути єдиним для ВСІХ Капітан очевидність...

Ходимо по колу

Перше - сторінку тому,я привів інформацію по судам...

З якої видно ,що людина практично не стикається взагалі з СУДОМ і СУДДЕЮ

Так само сторінку тому я привів приклад простого будинку, в якому будуть і ангели і злочинці...

То що легше

Проводити просвітницьку роботу з 90% нейтральних ,чи вибрати 30% +дати їм в руки силу і зробити з них палачів...які змусять всіх інших не порушувати ЗАКОН...

І до чого дійдемо?

В природніх умовах - 10% порушують закон

Ми створимо 30% злочинців...ба більше самі за це й заплатимо. Капітан очевидність...Ходимо по колуПерше - сторінку тому,я привів інформацію по судам...З якої видно ,що людина практично не стикається взагалі з СУДОМ і СУДДЕЮТак само сторінку тому я привів приклад простого будинку, в якому будуть і ангели і злочинці...То що легшеПроводити просвітницьку роботу з 90% нейтральних ,чи вибрати 30% +дати їм в руки силу і зробити з них палачів...які змусять всіх інших не порушувати ЗАКОН...І до чого дійдемо?В природніх умовах - 10% порушують законМи створимо 30% злочинців...ба більше самі за це й заплатимо. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22789 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 00:14 budivelnik написав: Козак-характерник написав: не про лідера, а ЗАКОН, що має бути єдиним для ВСІХ не про лідера, а ЗАКОН, що має бути єдиним для ВСІХ Капітан очевидність...

Ходимо по колу

Перше - сторінку тому,я привів інформацію по судам...

З якої видно ,що людина практично не стикається взагалі з СУДОМ і СУДДЕЮ

Так само сторінку тому я привів приклад простого будинку, в якому будуть і ангели і злочинці...

То що легше

Проводити просвітницьку роботу з 90% нейтральних ,чи вибрати 30% +дати їм в руки силу і зробити з них палачів...які змусять всіх інших не порушувати ЗАКОН...

І до чого дійдемо?

В природніх умовах - 10% порушують закон

Ми створимо 30% злочинців...ба більше самі за це й заплатимо. Капітан очевидність...Ходимо по колуПерше - сторінку тому,я привів інформацію по судам...З якої видно ,що людина практично не стикається взагалі з СУДОМ і СУДДЕЮТак само сторінку тому я привів приклад простого будинку, в якому будуть і ангели і злочинці...То що легшеПроводити просвітницьку роботу з 90% нейтральних ,чи вибрати 30% +дати їм в руки силу і зробити з них палачів...які змусять всіх інших не порушувати ЗАКОН...І до чого дійдемо?В природніх умовах - 10% порушують законМи створимо 30% злочинців...ба більше самі за це й заплатимо.

Це все правильно Ви пишете. Я про інше. Що держава (влада) повинна слугувати інтересам прогресивного розвитку суспільства. А там бандюки, корупція, що нахабно попирають цей Закон, ідею державності і сіють зневіру, почуття несправедливості тим 90%. Люди зневіряються саме у справедливості. А саме від держави вони чекають цієї справедливості, навіть не матеріального благополуччя, а елементарної справедливості. А що бачать? Корупція, мародерство, торгівля на крові, заробітки на війні, розкраданя держбюджету, проізвол на місцях тамошніх феодалів - господарів життя...Ось я про що. Ну й звісно, з економіки вони вичавлюють всі соки, не дають імпульсу, щоб економіка ожила, пустити в неї свіжу кров, позбавити підприємців від поборів, створити рівні правила конкуренції, сприяти розвитку національного виробника, протекціонізму. Кланова система одним словом. Дрімучий неофеодалізм, обгорнутий в обгортку євроінтеграції, а насправді, по духу, совок дрімучий. І так, люди, перебуваючи за кордоном отримують безцінний досвід, як можна жити. А еліта совкова відстала і хоче працювати як раніше, особливо на сході (червоні директори). І розколюють країну. Ті, що вдягли вишиванки, теж латентні совки. Дисгармонія. Еліта стала гальмом розвитку виробничих сил і прогресу у всіх сферах життя. Тобто портебує заміни і повинна піти у небуття. Дати дорогу іншим, добровільно, а не через революцію, хоча це малоймовірно. Ніхто добровільно не піде від державного корита.



Все що ми маємо на сьогодні: втрата територій, криза держави, корупція, моральний занепад - результат діяльності ВСІХ без виключення, хто був при владі всі роки незалежності. Це вирок їм всім. Вони всі є плоть від плоті совка. Це не національна еліта, ні по крові, ні по духу. Це все правильно Ви пишете. Я про інше. Що держава (влада) повинна слугувати інтересам прогресивного розвитку суспільства. А там бандюки, корупція, що нахабно попирають цей Закон, ідею державності і сіють зневіру, почуття несправедливості тим 90%. Люди зневіряються саме у справедливості. А саме від держави вони чекають цієї справедливості, навіть не матеріального благополуччя, а елементарної справедливості. А що бачать? Корупція, мародерство, торгівля на крові, заробітки на війні, розкраданя держбюджету, проізвол на місцях тамошніх феодалів - господарів життя...Ось я про що. Ну й звісно, з економіки вони вичавлюють всі соки, не дають імпульсу, щоб економіка ожила, пустити в неї свіжу кров, позбавити підприємців від поборів, створити рівні правила конкуренції, сприяти розвитку національного виробника, протекціонізму. Кланова система одним словом. Дрімучий неофеодалізм, обгорнутий в обгортку євроінтеграції, а насправді, по духу, совок дрімучий. І так, люди, перебуваючи за кордоном отримують безцінний досвід, як можна жити. А еліта совкова відстала і хоче працювати як раніше, особливо на сході (червоні директори). І розколюють країну. Ті, що вдягли вишиванки, теж латентні совки. Дисгармонія. Еліта стала гальмом розвитку виробничих сил і прогресу у всіх сферах життя. Тобто портебує заміни і повинна піти у небуття. Дати дорогу іншим, добровільно, а не через революцію, хоча це малоймовірно. Ніхто добровільно не піде від державного корита.Все що ми маємо на сьогодні: втрата територій, криза держави, корупція, моральний занепад - результат діяльності ВСІХ без виключення, хто був при владі всі роки незалежності. Це вирок їм всім. Вони всі є плоть від плоті совка. Це не національна еліта, ні по крові, ні по духу. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28507 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1931 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6101610261036104 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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