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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6102610361046105 Додано: Суб 16 тра, 2020 01:07 flyman написав: andrijk777 написав: flyman написав: от я думаю, на наступних виборах буде битва титанів:

Зе проти Ша. от я думаю, на наступних виборах буде битва титанів:Зе проти Ша.

Зе ж вроді казав що прийшов на один строк.

А Ша це хто? Шарій? Як це кремлівське чудо може пройти в 2 тур?

Думаю після 5 років правління рейтинг Зе буде нижче плінтуса. Ніякого Зе в 2 турі не буде - для думаючих людей це очевидно. Зе ж вроді казав що прийшов на один строк.А Ша це хто? Шарій? Як це кремлівське чудо може пройти в 2 тур?Думаю після 5 років правління рейтинг Зе буде нижче плінтуса. Ніякого Зе в 2 турі не буде - для думаючих людей це очевидно.

Може Го-дон?

Чи риллі По? Дєржитє мєня 7ро Може Го-дон?Чи риллі По? Дєржитє мєня 7ро

Гордон - точно ні. Він не має президентських амбіцій. Хоч якби пішов - мав би реальні шанси.

1.Буде класичне протистояння Схід-Захід.

2.Від Сходу Аваков або Бойко. Я просто інших поки що не бачу.

3.По Заходу складніше. По має шанси, але багато буде залежати від "успіхів" Зе. Я особисто не вірю в По.

4.Переможе Захід. У нас "класично" після Сходу(Зе) буде Захід. Гордон - точно ні. Він не має президентських амбіцій. Хоч якби пішов - мав би реальні шанси.1.Буде класичне протистояння Схід-Захід.2.Від Сходу Аваков або Бойко. Я просто іншихне бачу.3.По Заходу складніше. По має шанси, але багато буде залежати від "успіхів" Зе. Я особисто не вірю в По.4.Переможе Захід.У нас "класично" після Сходу(Зе) буде Захід. andrijk777

Повідомлень: 2104 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 01:09 budivelnik написав: Козак-характерник написав: результат діяльності ВСІХ без виключення результат діяльності ВСІХ без виключення І в першу чергу самого населення, яке чекало поки за нього ,замість нього,хтось ,побудує комусь(населенню)-хороше життя.

А населення в цей час буде вибирати то комуніста,то червоного директора,то зека,а потім і клоуна....

Населення попрікалувалось - от життя цим же й відповіло.



ПС

Будь-які спроби , вирішити все шляхом передачі відповідальності за результат діяльності-диктатору...Закінчувалось плачевно в першу чергу для тих ,хто цю відповідальність делегував.

Ленін,Мао ,Сталін,Броз-Тіто,Гітлер,Кіми, - нічим приємним для населення не закінчились. І в першу чергу самого населення, яке чекало поки за нього ,замість нього,хтось ,побудує комусь(населенню)-хороше життя.А населення в цей час буде вибирати то комуніста,то червоного директора,то зека,а потім і клоуна....Населення попрікалувалось - от життя цим же й відповіло.ПСБудь-які спроби , вирішити все шляхом передачі відповідальності за результат діяльності-диктатору...Закінчувалось плачевно в першу чергу для тих ,хто цю відповідальність делегував.Ленін,Мао ,Сталін,Броз-Тіто,Гітлер,Кіми, - нічим приємним для населення не закінчились.

Погоджуюся. Але був терор і посіяний страх, голодомор, винищена еліта цього народу, це треба розуміти. Але населення є таке як є...Треба працювати з тими, що є. Не вбивати ж їх, як комуністи робили. І не треба їх принижувати і обзивати. Це ошукані люди, деякі з них свято вірили в тогочасні ідеали, працювали, мріяли....були продуктом своєї епохи, одним словом. Це трагедія. Але це й їх життя. Треба мати милосердя до них. І бути вдячними за те позитивне, що вони зробили, залишили нам матеріальну базу, нехай і не найкращу...Це вже історія...



Тому і важливо, щоб в еліті були дійсно найкращі, розумні, чесні, порядні, талановиті люди, що зможуть на власному прикладі переконувати тих, хто живе у минулому ще. Переконувати в тому, що жити вільно краще...Людям важко визнавати, що вони були ошуканими. Це механізм самозахисту їх психіки. Будьмо милосердні! Погоджуюся. Але був терор і посіяний страх, голодомор, винищена еліта цього народу, це треба розуміти. Але населення є таке як є...Треба працювати з тими, що є. Не вбивати ж їх, як комуністи робили. І не треба їх принижувати і обзивати. Це ошукані люди, деякі з них свято вірили в тогочасні ідеали, працювали, мріяли....були продуктом своєї епохи, одним словом. Це трагедія. Але це й їх життя. Треба мати милосердя до них. І бути вдячними за те позитивне, що вони зробили, залишили нам матеріальну базу, нехай і не найкращу...Це вже історія...Тому і важливо, щоб в еліті були дійсно найкращі, розумні, чесні, порядні, талановиті люди, що зможуть на власному прикладі переконувати тих, хто живе у минулому ще. Переконувати в тому, що жити вільно краще...Людям важко визнавати, що вони були ошуканими. Це механізм самозахисту їх психіки. Будьмо милосердні! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28509 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1931 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 02:27 Козак-характерник

ты декларацию за 2019г. с отражением доходов от крипты готовишь к подаче? скоро срок закончится.

а присвоенные деньги Михайловского и обязательства по подоходному налогу ты отразил в декларации?

конечно нет.

зато умничаешь как и кому нужно жить.

начни с себя, гад, прекрати воровать и стань гражданином. а потом умничай. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14694 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1954 раз. Подякували: 4329 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 03:22 Yuri_T написав: Козак-характерник

ты декларацию за 2019г. с отражением доходов от крипты готовишь к подаче? скоро срок закончится.

а присвоенные деньги Михайловского и обязательства по подоходному налогу ты отразил в декларации?

конечно нет.

зато умничаешь как и кому нужно жить.

начни с себя, гад, прекрати воровать и стань гражданином. а потом умничай. ты декларацию за 2019г. с отражением доходов от крипты готовишь к подаче? скоро срок закончится.а присвоенные деньги Михайловского и обязательства по подоходному налогу ты отразил в декларации?конечно нет.зато умничаешь как и кому нужно жить.начни с себя, гад, прекрати воровать и стань гражданином. а потом умничай.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28509 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1931 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 03:24 andrijk777 написав: Зе ж вроді казав що прийшов на один строк.

А Ша це хто? Шарій? Як це кремлівське чудо може пройти в 2 тур? Зе ж вроді казав що прийшов на один строк.А Ша це хто? Шарій? Як це кремлівське чудо може пройти в 2 тур?

А можешь обосновать свой ярлык, что Ша - кремлевский?

Хотя по-сути согласен, президентом ему не стать, и во второй тур вряд-ли. Думаю, его цель - завести в Раду фракцию, чтобы торговать голосами, а-ля Ляшко.



Думаю після 5 років правління рейтинг Зе буде нижче плінтуса. Ніякого Зе в 2 турі не буде - для думаючих людей це очевидно.

Будет или он, или кто-то из его команды: при всех косяках им нет альтернативы.

Его рейтинг уже не падает, и замер на 40%. И у него удобная центристская позиция: если выйдет с Бойко или Медведчуком - то добавятся голоса нацоналистов, если с Порошенко - то голоса русофилов. А можешь обосновать свой ярлык, что Ша - кремлевский?Хотя по-сути согласен, президентом ему не стать, и во второй тур вряд-ли. Думаю, его цель - завести в Раду фракцию, чтобы торговать голосами, а-ля Ляшко.Будет или он, или кто-то из его команды: при всех косяках им нет альтернативы.Его рейтинг уже не падает, и замер на 40%. И у него удобная центристская позиция: если выйдет с Бойко или Медведчуком - то добавятся голоса нацоналистов, если с Порошенко - то голоса русофилов. Tegularius Повідомлень: 1239 З нами з: 11.02.14 Подякував: 181 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 03:34 andrijk777 написав: Почитайте що таке downgrade, для початку. Зе це точно не downgrade.

downgrade - це голосування за комуністів усі 90-ті. Голосували за комуністів, а хотіли жити як у Франції. Як казав Лавров: "Дебі**, б**" Просрали 14 років, комуністи поділили країну між олігархами, а тепер Ющенко і Порошенко і Зе винуваті. Почитайте що таке downgrade, для початку. Зе це точно не downgrade.downgrade - це голосування за комуністів усі 90-ті. Голосували за комуністів, а хотіли жити як у Франції. Як казав Лавров: "Дебі**, б**" Просрали 14 років, комуністи поділили країну між олігархами, а тепер Ющенко і Порошенко і Зе винуваті.

Коммунисты хоть раз были при власти в Украине? А нет, один раз как миноритарный член коалиции во второе премьерство Януковича с лета 2006 по лето 2007.

Украиной всё время правила случка (симбиоз) олигархата и националистов. Олигархи прихватизировали главные активы экономики и выжимали из нее соки, а националисты в это время забивали баки охлосу (даже при якобы пророссийских Кучме и Януковиче им была отдана на откуп культурно-гуманитарная сфера). Какой-то шанс это поменять был только в 1999 году, когда президентские выборы мог выиграть левый кандидат, но этого не допустили. Коммунисты хоть раз были при власти в Украине? А нет, один раз как миноритарный член коалиции во второе премьерство Януковича с лета 2006 по лето 2007.Украиной всё время правила случка (симбиоз) олигархата и националистов. Олигархи прихватизировали главные активы экономики и выжимали из нее соки, а националисты в это время забивали баки охлосу (даже при якобы пророссийских Кучме и Януковиче им была отдана на откуп культурно-гуманитарная сфера). Какой-то шанс это поменять был только в 1999 году, когда президентские выборы мог выиграть левый кандидат, но этого не допустили. Tegularius Повідомлень: 1239 З нами з: 11.02.14 Подякував: 181 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6102610361046105 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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