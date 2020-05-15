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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 16 тра, 2020 01:07
flyman написав: andrijk777 написав: flyman написав:
от я думаю, на наступних виборах буде битва титанів:
Зе проти Ша.
Зе ж вроді казав що прийшов на один строк.
А Ша це хто? Шарій? Як це кремлівське чудо може пройти в 2 тур?
Думаю після 5 років правління рейтинг Зе буде нижче плінтуса. Ніякого Зе в 2 турі не буде - для думаючих людей це очевидно.
Може Го-дон?
Чи риллі По? Дєржитє мєня 7ро
Гордон - точно ні. Він не має президентських амбіцій. Хоч якби пішов - мав би реальні шанси.
1.Буде класичне протистояння Схід-Захід.
2.Від Сходу Аваков або Бойко. Я просто інших поки що
не бачу.
3.По Заходу складніше. По має шанси, але багато буде залежати від "успіхів" Зе. Я особисто не вірю в По.
4.Переможе Захід.
У нас "класично" після Сходу(Зе) буде Захід.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 01:09
budivelnik написав: Козак-характерник написав:
результат діяльності ВСІХ без виключення
І в першу чергу самого населення, яке чекало поки за нього ,замість нього,хтось ,побудує комусь(населенню)-хороше життя.
А населення в цей час буде вибирати то комуніста,то червоного директора,то зека,а потім і клоуна....
Населення попрікалувалось - от життя цим же й відповіло.
ПС
Будь-які спроби , вирішити все шляхом передачі відповідальності за результат діяльності-диктатору...Закінчувалось плачевно в першу чергу для тих ,хто цю відповідальність делегував.
Ленін,Мао ,Сталін,Броз-Тіто,Гітлер,Кіми, - нічим приємним для населення не закінчились.
Погоджуюся. Але був терор і посіяний страх, голодомор, винищена еліта цього народу, це треба розуміти. Але населення є таке як є...Треба працювати з тими, що є. Не вбивати ж їх, як комуністи робили. І не треба їх принижувати і обзивати. Це ошукані люди, деякі з них свято вірили в тогочасні ідеали, працювали, мріяли....були продуктом своєї епохи, одним словом. Це трагедія. Але це й їх життя. Треба мати милосердя до них. І бути вдячними за те позитивне, що вони зробили, залишили нам матеріальну базу, нехай і не найкращу...Це вже історія...
Тому і важливо, щоб в еліті були дійсно найкращі, розумні, чесні, порядні, талановиті люди, що зможуть на власному прикладі переконувати тих, хто живе у минулому ще. Переконувати в тому, що жити вільно краще...Людям важко визнавати, що вони були ошуканими. Це механізм самозахисту їх психіки. Будьмо милосердні!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 02:27
Козак-характерник
ты декларацию за 2019г. с отражением доходов от крипты готовишь к подаче? скоро срок закончится.
а присвоенные деньги Михайловского и обязательства по подоходному налогу ты отразил в декларации?
конечно нет.
зато умничаешь как и кому нужно жить.
начни с себя, гад, прекрати воровать и стань гражданином. а потом умничай.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 03:22
Yuri_T написав:Козак-характерник
ты декларацию за 2019г. с отражением доходов от крипты готовишь к подаче? скоро срок закончится.
а присвоенные деньги Михайловского и обязательства по подоходному налогу ты отразил в декларации?
конечно нет.
зато умничаешь как и кому нужно жить.
начни с себя, гад, прекрати воровать и стань гражданином. а потом умничай.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 03:24
andrijk777 написав:
Зе ж вроді казав що прийшов на один строк.
А Ша це хто? Шарій? Як це кремлівське чудо може пройти в 2 тур?
А можешь обосновать свой ярлык, что Ша - кремлевский?
Хотя по-сути согласен, президентом ему не стать, и во второй тур вряд-ли. Думаю, его цель - завести в Раду фракцию, чтобы торговать голосами, а-ля Ляшко.
Думаю після 5 років правління рейтинг Зе буде нижче плінтуса. Ніякого Зе в 2 турі не буде - для думаючих людей це очевидно.
Будет или он, или кто-то из его команды: при всех косяках им нет альтернативы.
Его рейтинг уже не падает, и замер на 40%. И у него удобная центристская позиция: если выйдет с Бойко или Медведчуком - то добавятся голоса нацоналистов, если с Порошенко - то голоса русофилов.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 03:34
andrijk777 написав:
Почитайте що таке downgrade, для початку. Зе це точно не downgrade.
downgrade - це голосування за комуністів усі 90-ті. Голосували за комуністів, а хотіли жити як у Франції. Як казав Лавров: "Дебі**, б**" Просрали 14 років, комуністи поділили країну між олігархами, а тепер Ющенко і Порошенко і Зе винуваті.
Коммунисты хоть раз были при власти в Украине? А нет, один раз как миноритарный член коалиции во второе премьерство Януковича с лета 2006 по лето 2007.
Украиной всё время правила случка (симбиоз) олигархата и националистов. Олигархи прихватизировали главные активы экономики и выжимали из нее соки, а националисты в это время забивали баки охлосу (даже при якобы пророссийских Кучме и Януковиче им была отдана на откуп культурно-гуманитарная сфера). Какой-то шанс это поменять был только в 1999 году, когда президентские выборы мог выиграть левый кандидат, но этого не допустили.
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