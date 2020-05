Додано: Суб 16 тра, 2020 07:26

andrijk777 написав: flyman написав: andrijk777 написав: Зе ж вроді казав що прийшов на один строк.

А Ша це хто? Шарій? Як це кремлівське чудо може пройти в 2 тур?

Думаю після 5 років правління рейтинг Зе буде нижче плінтуса. Ніякого Зе в 2 турі не буде - для думаючих людей це очевидно. Зе ж вроді казав що прийшов на один строк.А Ша це хто? Шарій? Як це кремлівське чудо може пройти в 2 тур?Думаю після 5 років правління рейтинг Зе буде нижче плінтуса. Ніякого Зе в 2 турі не буде - для думаючих людей це очевидно.

Може Го-дон?

Чи риллі По? Дєржитє мєня 7ро Може Го-дон?Чи риллі По? Дєржитє мєня 7ро

Гордон - точно ні. Він не має президентських амбіцій. Хоч якби пішов - мав би реальні шанси.

1.Буде класичне протистояння Схід-Захід.

2.Від Сходу Аваков або Бойко. Я просто інших поки що не бачу.

3.По Заходу складніше. По має шанси, але багато буде залежати від "успіхів" Зе. Я особисто не вірю в По.

4.Переможе Захід. У нас "класично" після Сходу(Зе) буде Захід. Гордон - точно ні. Він не має президентських амбіцій. Хоч якби пішов - мав би реальні шанси.1.Буде класичне протистояння Схід-Захід.2.Від Сходу Аваков або Бойко. Я просто іншихне бачу.3.По Заходу складніше. По має шанси, але багато буде залежати від "успіхів" Зе. Я особисто не вірю в По.4.Переможе Захід.У нас "класично" після Сходу(Зе) буде Захід.

Схід це оппа, а Захід - нацики.

А протиставлення схід-захід такими як andrijk777 , і є розпалювання.

Перемагає той, за кого проголосує центр. Схід це оппа, а Захід - нацики.А протиставлення схід-захід такими як andrijk777 , і є розпалювання.Перемагає той, за кого проголосує центр.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/