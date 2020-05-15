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#<1 ... 6103610461056106 Додано: Суб 16 тра, 2020 10:07 freeze

Побачимо, що буде на місцевих виборах. Думаю, що СН там з тріском провалиться. На зашальнонаціональному рівні може вистрілити щось схоже на партію метрів, яку зараз намагається організувати Кличко. З популярними ідеями про фінансову незалежність, місцеві референдумами, що будувати, як називати вулиці і т.і. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10449 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1135 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 10:26 lapay написав: Побачимо, що буде на місцевих виборах. Думаю, що СН там з тріском провалиться. Побачимо, що буде на місцевих виборах. Думаю, що СН там з тріском провалиться.



Тут надо классифицировать, что значит с треском провалиться. Возможно в западной части страны, да.

Ходит информация про закрытые опросы в Киеве, Одессе, там рейтинг слуг в пределах 25-28 процентов, то есть никаких монокоалиций в местных советах понятно уже не будет, но самая большая фракция пока возможна, хотя уже и не в таком значимом отрыве от других фракций по количеству депутатов. Тут надо классифицировать, что значит с треском провалиться. Возможно в западной части страны, да.Ходит информация про закрытые опросы в Киеве, Одессе, там рейтинг слуг в пределах 25-28 процентов, то есть никаких монокоалиций в местных советах понятно уже не будет, но самая большая фракция пока возможна, хотя уже и не в таком значимом отрыве от других фракций по количеству депутатов. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16843 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4189 раз. Подякували: 6681 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 11:06 Schmit

Повідомлень: 1260 З нами з: 08.09.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 11:07 lapay написав: freeze

Побачимо, що буде на місцевих виборах. Думаю, що СН там з тріском провалиться. На зашальнонаціональному рівні може вистрілити щось схоже на партію метрів, яку зараз намагається організувати Кличко. З популярними ідеями про фінансову незалежність, місцеві референдумами, що будувати, як називати вулиці і т.і. Побачимо, що буде на місцевих виборах. Думаю, що СН там з тріском провалиться. На зашальнонаціональному рівні може вистрілити щось схоже на партію метрів, яку зараз намагається організувати Кличко. З популярними ідеями про фінансову незалежність, місцеві референдумами, що будувати, як називати вулиці і т.і.

Я бы на месте избирателя ни слова не слушал, что говорит тот или иной кандидат. Вообще ни слова.



Мне импонировал Мыцик...

Он только давал фактические интересы лица (факты -- владеет тем-то и тем-то, пересекается совместным бизнесом, интересами с теми-то,; занимается ещё тем-то и тем-то). Разбирался с этими данными.

И только из них выплывали реальные интересы, желания лица.



А заявит чудик, что газ должен 70-100, породам свой бизнес, провела референдумы .... и в итоге даже не покраснеет)) ---- и на фига нужны его слова...



Цена слова, обещания, договора уже копейка.

Вспомнились правда (или мифы) о слове купца, джентельмена, благородного и т.п. Я бы на месте избирателя ни слова не слушал, что говорит тот или иной кандидат. Вообще ни слова.Мне импонировал Мыцик...Он только давал фактические интересы лица (факты -- владеет тем-то и тем-то, пересекается совместным бизнесом, интересами с теми-то,; занимается ещё тем-то и тем-то). Разбирался с этими данными.И только из них выплывали реальные интересы, желания лица.А заявит чудик, что газ должен 70-100, породам свой бизнес, провела референдумы .... и в итоге даже не покраснеет)) ---- и на фига нужны его слова...Цена слова, обещания, договора уже копейка.Вспомнились правда (или мифы) о слове купца, джентельмена, благородного и т.п. detroytred

Повідомлень: 22946 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 11:36 detroytred написав: Отличная картинка.

В которой роль народа где-то ниже плинтуса.

Но *виноват* (не люблю данное определение) будет народ.



Манипуляторы, наперсточники... играющие с избирателем. Отличная картинка.В которой роль народа где-то ниже плинтуса.Но *виноват* (не люблю данное определение) будет народ.Манипуляторы, наперсточники... играющие с избирателем.

У сильного всегда бессильный виноват:

Тому в Истории мы тьму примеров слышим,

Но мы Истории не пишем;

А вот о том как в Баснях говорят.



___



Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться;

И надобно ж беде случиться,

Что около тех мест голодный рыскал Волк.

Ягненка видит он, на добычу стремится;

Но, делу дать хотя законный вид и толк,

Кричит: "Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом

Здесь чистое мутить питье

Мое

С песком и с илом?

За дерзость такову

Я голову с тебя сорву". -

"Когда светлейший Волк позволит,

Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью

От Светлости его шагов я на сто пью;

И гневаться напрасно он изволит:

Питья мутить ему никак я не могу". -

"Поэтому я лгу!

Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!

Да помнится, что ты еще в запрошлом лете

Мне здесь же как-то нагрубил:

Я этого, приятель, не забыл!" -

"Помилуй, мне еще и отроду нет году", -

Ягненок говорит. "Так это был твой брат". -

"Нет братьев у меня". — "Tak это кум иль сват

И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.

Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,

Вы все мне зла хотите

И, если можете, то мне всегда вредите,

Но я с тобой за их разведаюсь грехи". -

"Ах, я чем виноват?" — "Молчи! устал я слушать,

Досуг мне разбирать вины твои, щенок!

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". -

Сказал и в темный лес Ягненка поволок. У сильного всегда бессильный виноват:Тому в Истории мы тьму примеров слышим,Но мы Истории не пишем;А вот о том как в Баснях говорят.___Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться;И надобно ж беде случиться,Что около тех мест голодный рыскал Волк.Ягненка видит он, на добычу стремится;Но, делу дать хотя законный вид и толк,Кричит: "Как смеешь ты, наглец, нечистым рыломЗдесь чистое мутить питьеМоеС песком и с илом?За дерзость таковуЯ голову с тебя сорву". -"Когда светлейший Волк позволит,Осмелюсь я донесть, что ниже по ручьюОт Светлости его шагов я на сто пью;И гневаться напрасно он изволит:Питья мутить ему никак я не могу". -"Поэтому я лгу!Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!Да помнится, что ты еще в запрошлом летеМне здесь же как-то нагрубил:Я этого, приятель, не забыл!" -"Помилуй, мне еще и отроду нет году", -Ягненок говорит. "Так это был твой брат". -"Нет братьев у меня". — "Tak это кум иль сватИ, словом, кто-нибудь из вашего же роду.Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,Вы все мне зла хотитеИ, если можете, то мне всегда вредите,Но я с тобой за их разведаюсь грехи". -"Ах, я чем виноват?" — "Молчи! устал я слушать,Досуг мне разбирать вины твои, щенок!Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". -Сказал и в темный лес Ягненка поволок. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28511 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1931 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 11:48 detroytred написав: lapay написав: freeze

Побачимо, що буде на місцевих виборах. Думаю, що СН там з тріском провалиться. На зашальнонаціональному рівні може вистрілити щось схоже на партію метрів, яку зараз намагається організувати Кличко. З популярними ідеями про фінансову незалежність, місцеві референдумами, що будувати, як називати вулиці і т.і. Побачимо, що буде на місцевих виборах. Думаю, що СН там з тріском провалиться. На зашальнонаціональному рівні може вистрілити щось схоже на партію метрів, яку зараз намагається організувати Кличко. З популярними ідеями про фінансову незалежність, місцеві референдумами, що будувати, як називати вулиці і т.і.

Я бы на месте избирателя ни слова не слушал, что говорит тот или иной кандидат. Вообще ни слова.



Мне импонировал Мыцик...

Он только давал фактические интересы лица (факты -- владеет тем-то и тем-то, пересекается совместным бизнесом, интересами с теми-то,; занимается ещё тем-то и тем-то). Разбирался с этими данными.

И только из них выплывали реальные интересы, желания лица.



А заявит чудик, что газ должен 70-100, породам свой бизнес, провела референдумы .... и в итоге даже не покраснеет)) ---- и на фига нужны его слова...



Цена слова, обещания, договора уже копейка.

Вспомнились правда (или мифы) о слове купца, джентельмена, благородного и т.п. Я бы на месте избирателя ни слова не слушал, что говорит тот или иной кандидат. Вообще ни слова.Мне импонировал Мыцик...Он только давал фактические интересы лица (факты -- владеет тем-то и тем-то, пересекается совместным бизнесом, интересами с теми-то,; занимается ещё тем-то и тем-то). Разбирался с этими данными.И только из них выплывали реальные интересы, желания лица.А заявит чудик, что газ должен 70-100, породам свой бизнес, провела референдумы .... и в итоге даже не покраснеет)) ---- и на фига нужны его слова...Цена слова, обещания, договора уже копейка.Вспомнились правда (или мифы) о слове купца, джентельмена, благородного и т.п.

у нас вообще интересная ситуация.

вроде, в отличии от раши, и выборы есть, демократия какая-никакая, а в выхлопе, в отличии от "западных демократий", где всё же присутствует ответственность перед избирателями, получаем дырку от бублика и от мёртвого осла уши.



смотрел сюжет про какую-то беднейшую африканскую страну(богатую ресурсами), так там сказали - демвыборы проходят с 80-х годов,а результата для населения нет.

у нас схожая ситуация у нас вообще интересная ситуация.вроде, в отличии от раши, и выборы есть, демократия какая-никакая, а в выхлопе, в отличии от "западных демократий", где всё же присутствует ответственность перед избирателями, получаем дырку от бублика и от мёртвого осла уши.смотрел сюжет про какую-то беднейшую африканскую страну(богатую ресурсами), так там сказали - демвыборы проходят с 80-х годов,а результата для населения нет.у нас схожая ситуация 19yuriy91 Повідомлень: 2703 З нами з: 15.09.12 Подякував: 242 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6103610461056106 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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