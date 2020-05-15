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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6103610461056106
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 10:07

freeze
Побачимо, що буде на місцевих виборах. Думаю, що СН там з тріском провалиться. На зашальнонаціональному рівні може вистрілити щось схоже на партію метрів, яку зараз намагається організувати Кличко. З популярними ідеями про фінансову незалежність, місцеві референдумами, що будувати, як називати вулиці і т.і.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 10:26

  lapay написав:Побачимо, що буде на місцевих виборах. Думаю, що СН там з тріском провалиться.


Тут надо классифицировать, что значит с треском провалиться. Возможно в западной части страны, да.
Ходит информация про закрытые опросы в Киеве, Одессе, там рейтинг слуг в пределах 25-28 процентов, то есть никаких монокоалиций в местных советах понятно уже не будет, но самая большая фракция пока возможна, хотя уже и не в таком значимом отрыве от других фракций по количеству депутатов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:06

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:07

  lapay написав:freeze
Побачимо, що буде на місцевих виборах. Думаю, що СН там з тріском провалиться. На зашальнонаціональному рівні може вистрілити щось схоже на партію метрів, яку зараз намагається організувати Кличко. З популярними ідеями про фінансову незалежність, місцеві референдумами, що будувати, як називати вулиці і т.і.

Я бы на месте избирателя ни слова не слушал, что говорит тот или иной кандидат. Вообще ни слова.

Мне импонировал Мыцик...
Он только давал фактические интересы лица (факты -- владеет тем-то и тем-то, пересекается совместным бизнесом, интересами с теми-то,; занимается ещё тем-то и тем-то). Разбирался с этими данными.
И только из них выплывали реальные интересы, желания лица.

А заявит чудик, что газ должен 70-100, породам свой бизнес, провела референдумы .... и в итоге даже не покраснеет)) ---- и на фига нужны его слова...

Цена слова, обещания, договора уже копейка.
Вспомнились правда (или мифы) о слове купца, джентельмена, благородного и т.п.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:36

  detroytred написав:Отличная картинка.
В которой роль народа где-то ниже плинтуса.
Но *виноват* (не люблю данное определение) будет народ.

Манипуляторы, наперсточники... играющие с избирателем.

У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим,
Но мы Истории не пишем;
А вот о том как в Баснях говорят.

___

Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться;
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк.
Ягненка видит он, на добычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: "Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье
Мое
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву". -
"Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит:
Питья мутить ему никак я не могу". -
"Поэтому я лгу!
Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете
Мне здесь же как-то нагрубил:
Я этого, приятель, не забыл!" -
"Помилуй, мне еще и отроду нет году", -
Ягненок говорит. "Так это был твой брат". -
"Нет братьев у меня". — "Tak это кум иль сват
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите
И, если можете, то мне всегда вредите,
Но я с тобой за их разведаюсь грехи". -
"Ах, я чем виноват?" — "Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". -
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:48

  detroytred написав:
  lapay написав:freeze
Побачимо, що буде на місцевих виборах. Думаю, що СН там з тріском провалиться. На зашальнонаціональному рівні може вистрілити щось схоже на партію метрів, яку зараз намагається організувати Кличко. З популярними ідеями про фінансову незалежність, місцеві референдумами, що будувати, як називати вулиці і т.і.

Я бы на месте избирателя ни слова не слушал, что говорит тот или иной кандидат. Вообще ни слова.

Мне импонировал Мыцик...
Он только давал фактические интересы лица (факты -- владеет тем-то и тем-то, пересекается совместным бизнесом, интересами с теми-то,; занимается ещё тем-то и тем-то). Разбирался с этими данными.
И только из них выплывали реальные интересы, желания лица.

А заявит чудик, что газ должен 70-100, породам свой бизнес, провела референдумы .... и в итоге даже не покраснеет)) ---- и на фига нужны его слова...

Цена слова, обещания, договора уже копейка.
Вспомнились правда (или мифы) о слове купца, джентельмена, благородного и т.п.

у нас вообще интересная ситуация.
вроде, в отличии от раши, и выборы есть, демократия какая-никакая, а в выхлопе, в отличии от "западных демократий", где всё же присутствует ответственность перед избирателями, получаем дырку от бублика и от мёртвого осла уши.

смотрел сюжет про какую-то беднейшую африканскую страну(богатую ресурсами), так там сказали - демвыборы проходят с 80-х годов,а результата для населения нет.
у нас схожая ситуация
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