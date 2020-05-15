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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 16 тра, 2020 12:27
Как думаете, какой самый больший зашквар Зеленского и партии "Слуга Народа".
1. Дубинский - "мама любит скорость".
2. Холодов - закрытие табачных фабрик на 2 месяца.
3. Венедиктова - преследование проукраинских активистов. Возврат в ДБР адвоката Януковича. Сотрудничество с пророссийским Портновым.
4. Ермак и брат Ермака - отбор кандидатов во власть в кафешках за бабло. Пророссийские высказывания самого Ермака.
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BIGor
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Додано: Суб 16 тра, 2020 12:37
Schmit написав: 19yuriy91 написав:
у нас вообще интересная ситуация.
вроде, в отличии от раши, и выборы есть, демократия какая-никакая, а в выхлопе, в отличии от "западных демократий", где всё же присутствует ответственность перед избирателями, получаем дырку от бублика и от мёртвого осла уши.
А ответственность избирателя у нас есть?
Люди не понимают, что их голос на выборах - это не просто галочка и формальность раз в 5 лет, это судьбоносное решение для страны, для них самих и их детей.
В этот раз решили доверить управление страной в труднейшее время комику. Интересно, а кто то из голосовавших добровольно согласится лечь под нож не профессионального хирурга, а например слесаря-сантехника? Наверно таких самоубийц наберется немного.
А со страной экспериментировать можно. Вот и результат.
Звісно, що є. Тому в ідеалі, треба бачити програму кандидата, не абстрактну, а як конкретний план: з метою, методами реалізації, термінами виконання і відповідальними. І це повинна бути не абстракція, не передвиборчі обіцянки, а конкретні юридичні забовязання претендента на булаву. Не виконав в поставлені терміни - гуляй, Вася! Плюс відшкодуй матеріальні збитки за втрати, якщо такі відбулися під час твого правління. Ти не можеш прийти і отримати казну зі 100 грн. умовно і піти, залишивши казну з 99 грн.
І так по всім пунктам програми пройтися, перідичне звітування слуги народу повинно бути, як звіт перед аХціонерами...
Не виконав, прогавив термін - сєкір башка.
Автоматично викинули з посади.
Ось тоді й про відповідальність виборця поговоримо...
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Суб 16 тра, 2020 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 12:38
detroytred написав:
Я бы на месте избирателя ни слова не слушал, что говорит тот или иной кандидат. Вообще ни слова.
Мне импонировал Мыцик...
Он только давал фактические интересы лица (факты -- владеет тем-то и тем-то, пересекается совместным бизнесом, интересами с теми-то,; занимается ещё тем-то и тем-то). Разбирался с этими данными.
И только из них выплывали реальные интересы, желания лица.
А заявит чудик, что газ должен 70-100, породам свой бизнес, провела референдумы .... и в итоге даже не покраснеет)) ---- и на фига нужны его слова...
Цена слова, обещания, договора уже копейка.
Вспомнились правда (или мифы) о слове купца, джентельмена, благородного и т.п.
В нас не може бути незалежних кандидатів. Незалежних, від олігархів, може висунути тільки потужна ідеологична партії, які фінансово незележні, тому що фінансування з багатьох дрібних джерел. В нас було дві ідеологічні партії, Свобода і КПУ, які самі виборці звели до рівня маргинальних, віддавши перевагу іменним, які без своїх лідерів просто щезнуть. Скільки набрав Безсмертний, який робив все по чесноку?
Тому зв'язки і спонсори, які потім все відіб'ють з відсотками, неминучі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 12:40
lapay написав: detroytred написав:
Я бы на месте избирателя ни слова не слушал, что говорит тот или иной кандидат. Вообще ни слова.
Мне импонировал Мыцик...
Он только давал фактические интересы лица (факты -- владеет тем-то и тем-то, пересекается совместным бизнесом, интересами с теми-то,; занимается ещё тем-то и тем-то). Разбирался с этими данными.
И только из них выплывали реальные интересы, желания лица.
А заявит чудик, что газ должен 70-100, породам свой бизнес, провела референдумы .... и в итоге даже не покраснеет)) ---- и на фига нужны его слова...
Цена слова, обещания, договора уже копейка.
Вспомнились правда (или мифы) о слове купца, джентельмена, благородного и т.п.
В нас не може бути незалежних кандидатів. Незалежних, від олігархів, може висунути тільки потужна ідеологична партії, які фінансово незележні, тому що фінансування з багатьох дрібних джерел. В нас було дві ідеологічні партії, Свобода і КПУ, які самі виборці звели до рівня маргинальних, віддавши перевагу іменним, які без своїх лідерів просто щезнуть. Скільки набрав Безсмертний, який робив все по чесноку?
Тому зв'язки і спонсори, які потім все відіб'ють з відсотками, неминучі.
Абсолютно вірно. Коли вкладають гроші, то прагнуть повернути з відсотками. Меценатів немає.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 12:42
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Schmit
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Додано: Суб 16 тра, 2020 12:49
BIGor написав:
Как думаете, какой самый больший зашквар Зеленского и партии "Слуга Народа".
1. Дубинский
- "мама любит скорость".
2. Холодов
- закрытие табачных фабрик на 2 месяца.
3. Венедиктова
- преследование проукраинских активистов. Возврат в ДБР адвоката Януковича. Сотрудничество с пророссийским Портновым.
4. Ермак
и брат Ермака
- отбор кандидатов во власть в кафешках за бабло. Пророссийские высказывания самого Ермака.
Самый большой зашквар Зеленского - это отказ от выполнения своих предвыборных обещаний.
А эти четыре пункта, это какие-то мелочи.
У Дубинского наоборот много фанатов.
Кто-такой Холодов и закрывались ли табачные фабрики - уверен 99 процентов населения об этом не знают.
Про Венедиктову вообще ни о чём. Кого преследует и кого посадили ? Никого не посадили.
Сотрудничество с Портновым вообще бред. Портнов последний месяц Венедиктову х..ми обкладывает по пять раз в день в своём телеграмм канале.
Брат Ермака за деньги, а кого назначили из персон, о которых говорил брат Ермака. Контуженного ветерана сплавили обратно в АТО, чтобы не высовывался. Тема закрыта.
Так что самый большой зашквар Зеленского - это отказ от выполнения своих предвыборных обещаний.
Ну и по мелочам - шкворчащее сотрудничество с Ахметовым, болезненная нерешительность.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 13:34
freeze написав:
Так что самый большой зашквар Зеленского - это отказ от выполнения своих предвыборных обещаний.
Ну и по мелочам - шкворчащее сотрудничество с Ахметовым, болезненная нерешительность.
Кожному пересічному треба подарувати губозакаточну машинку, тоді не буде рейтинг кожного Президента, після перших виборів, в рази більше за рейтинг перед другими.
Реально треба переходити на парламентську форму правління, бо партійні програми набагато більш виважені, ніж обіцянки окремих людей.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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