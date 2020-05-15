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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6104610561066107 Додано: Суб 16 тра, 2020 12:27 Re: Політичні дискусії Как думаете, какой самый больший зашквар Зеленского и партии "Слуга Народа".

1. Дубинский - "мама любит скорость".

2. Холодов - закрытие табачных фабрик на 2 месяца.

3. Венедиктова - преследование проукраинских активистов. Возврат в ДБР адвоката Януковича. Сотрудничество с пророссийским Портновым.

4. Ермак и брат Ермака - отбор кандидатов во власть в кафешках за бабло. Пророссийские высказывания самого Ермака. BIGor

Повідомлень: 3515 З нами з: 19.09.10 Подякував: 603 раз. Подякували: 716 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 12:37 Schmit написав: 19yuriy91 написав: у нас вообще интересная ситуация.

вроде, в отличии от раши, и выборы есть, демократия какая-никакая, а в выхлопе, в отличии от "западных демократий", где всё же присутствует ответственность перед избирателями, получаем дырку от бублика и от мёртвого осла уши.

у нас вообще интересная ситуация.вроде, в отличии от раши, и выборы есть, демократия какая-никакая, а в выхлопе, в отличии от "западных демократий", где всё же присутствует ответственность перед избирателями, получаем дырку от бублика и от мёртвого осла уши.

А ответственность избирателя у нас есть?

Люди не понимают, что их голос на выборах - это не просто галочка и формальность раз в 5 лет, это судьбоносное решение для страны, для них самих и их детей.



В этот раз решили доверить управление страной в труднейшее время комику. Интересно, а кто то из голосовавших добровольно согласится лечь под нож не профессионального хирурга, а например слесаря-сантехника? Наверно таких самоубийц наберется немного.

А со страной экспериментировать можно. Вот и результат. А ответственность избирателя у нас есть?Люди не понимают, что их голос на выборах - это не просто галочка и формальность раз в 5 лет, это судьбоносное решение для страны, для них самих и их детей.В этот раз решили доверить управление страной в труднейшее время комику. Интересно, а кто то из голосовавших добровольно согласится лечь под нож не профессионального хирурга, а например слесаря-сантехника? Наверно таких самоубийц наберется немного.А со страной экспериментировать можно. Вот и результат.

Звісно, що є. Тому в ідеалі, треба бачити програму кандидата, не абстрактну, а як конкретний план: з метою, методами реалізації, термінами виконання і відповідальними. І це повинна бути не абстракція, не передвиборчі обіцянки, а конкретні юридичні забовязання претендента на булаву. Не виконав в поставлені терміни - гуляй, Вася! Плюс відшкодуй матеріальні збитки за втрати, якщо такі відбулися під час твого правління. Ти не можеш прийти і отримати казну зі 100 грн. умовно і піти, залишивши казну з 99 грн. І так по всім пунктам програми пройтися, перідичне звітування слуги народу повинно бути, як звіт перед аХціонерами... Не виконав, прогавив термін - сєкір башка. Автоматично викинули з посади.



Ось тоді й про відповідальність виборця поговоримо... Звісно, що є. Тому в ідеалі, треба бачити програму кандидата, не абстрактну, а як конкретний план: з метою, методами реалізації, термінами виконання і відповідальними. І це повинна бути не абстракція, не передвиборчі обіцянки, а конкретні юридичні забовязання претендента на булаву. Не виконав в поставлені терміни - гуляй, Вася! Плюс відшкодуй матеріальні збитки за втрати, якщо такі відбулися під час твого правління. Ти не можеш прийти і отримати казну зі 100 грн. умовно і піти, залишивши казну з 99 грн.І так по всім пунктам програми пройтися, перідичне звітування слуги народу повинно бути, як звіт перед аХціонерами...Не виконав, прогавив термін - сєкір башка.Автоматично викинули з посади.Ось тоді й про відповідальність виборця поговоримо... Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 16 тра, 2020 12:38, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28513 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1931 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 12:38 detroytred написав: Я бы на месте избирателя ни слова не слушал, что говорит тот или иной кандидат. Вообще ни слова.



Мне импонировал Мыцик...

Он только давал фактические интересы лица (факты -- владеет тем-то и тем-то, пересекается совместным бизнесом, интересами с теми-то,; занимается ещё тем-то и тем-то). Разбирался с этими данными.

И только из них выплывали реальные интересы, желания лица.



А заявит чудик, что газ должен 70-100, породам свой бизнес, провела референдумы .... и в итоге даже не покраснеет)) ---- и на фига нужны его слова...



Цена слова, обещания, договора уже копейка.

Вспомнились правда (или мифы) о слове купца, джентельмена, благородного и т.п. Я бы на месте избирателя ни слова не слушал, что говорит тот или иной кандидат. Вообще ни слова.Мне импонировал Мыцик...Он только давал фактические интересы лица (факты -- владеет тем-то и тем-то, пересекается совместным бизнесом, интересами с теми-то,; занимается ещё тем-то и тем-то). Разбирался с этими данными.И только из них выплывали реальные интересы, желания лица.А заявит чудик, что газ должен 70-100, породам свой бизнес, провела референдумы .... и в итоге даже не покраснеет)) ---- и на фига нужны его слова...Цена слова, обещания, договора уже копейка.Вспомнились правда (или мифы) о слове купца, джентельмена, благородного и т.п.

В нас не може бути незалежних кандидатів. Незалежних, від олігархів, може висунути тільки потужна ідеологична партії, які фінансово незележні, тому що фінансування з багатьох дрібних джерел. В нас було дві ідеологічні партії, Свобода і КПУ, які самі виборці звели до рівня маргинальних, віддавши перевагу іменним, які без своїх лідерів просто щезнуть. Скільки набрав Безсмертний, який робив все по чесноку?

Тому зв'язки і спонсори, які потім все відіб'ють з відсотками, неминучі. В нас не може бути незалежних кандидатів. Незалежних, від олігархів, може висунути тільки потужна ідеологична партії, які фінансово незележні, тому що фінансування з багатьох дрібних джерел. В нас було дві ідеологічні партії, Свобода і КПУ, які самі виборці звели до рівня маргинальних, віддавши перевагу іменним, які без своїх лідерів просто щезнуть. Скільки набрав Безсмертний, який робив все по чесноку?Тому зв'язки і спонсори, які потім все відіб'ють з відсотками, неминучі. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10452 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1135 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 12:40 lapay написав: detroytred написав: Я бы на месте избирателя ни слова не слушал, что говорит тот или иной кандидат. Вообще ни слова.



Мне импонировал Мыцик...

Он только давал фактические интересы лица (факты -- владеет тем-то и тем-то, пересекается совместным бизнесом, интересами с теми-то,; занимается ещё тем-то и тем-то). Разбирался с этими данными.

И только из них выплывали реальные интересы, желания лица.



А заявит чудик, что газ должен 70-100, породам свой бизнес, провела референдумы .... и в итоге даже не покраснеет)) ---- и на фига нужны его слова...



Цена слова, обещания, договора уже копейка.

Вспомнились правда (или мифы) о слове купца, джентельмена, благородного и т.п. Я бы на месте избирателя ни слова не слушал, что говорит тот или иной кандидат. Вообще ни слова.Мне импонировал Мыцик...Он только давал фактические интересы лица (факты -- владеет тем-то и тем-то, пересекается совместным бизнесом, интересами с теми-то,; занимается ещё тем-то и тем-то). Разбирался с этими данными.И только из них выплывали реальные интересы, желания лица.А заявит чудик, что газ должен 70-100, породам свой бизнес, провела референдумы .... и в итоге даже не покраснеет)) ---- и на фига нужны его слова...Цена слова, обещания, договора уже копейка.Вспомнились правда (или мифы) о слове купца, джентельмена, благородного и т.п.

В нас не може бути незалежних кандидатів. Незалежних, від олігархів, може висунути тільки потужна ідеологична партії, які фінансово незележні, тому що фінансування з багатьох дрібних джерел. В нас було дві ідеологічні партії, Свобода і КПУ, які самі виборці звели до рівня маргинальних, віддавши перевагу іменним, які без своїх лідерів просто щезнуть. Скільки набрав Безсмертний, який робив все по чесноку?

Тому зв'язки і спонсори, які потім все відіб'ють з відсотками, неминучі. В нас не може бути незалежних кандидатів. Незалежних, від олігархів, може висунути тільки потужна ідеологична партії, які фінансово незележні, тому що фінансування з багатьох дрібних джерел. В нас було дві ідеологічні партії, Свобода і КПУ, які самі виборці звели до рівня маргинальних, віддавши перевагу іменним, які без своїх лідерів просто щезнуть. Скільки набрав Безсмертний, який робив все по чесноку?Тому зв'язки і спонсори, які потім все відіб'ють з відсотками, неминучі.

Абсолютно вірно. Коли вкладають гроші, то прагнуть повернути з відсотками. Меценатів немає. Абсолютно вірно. Коли вкладають гроші, то прагнуть повернути з відсотками. Меценатів немає. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28513 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1931 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 12:42 Schmit

Повідомлень: 1263 З нами з: 08.09.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 12:49 BIGor написав: Как думаете, какой самый больший зашквар Зеленского и партии "Слуга Народа".

1. Дубинский - "мама любит скорость".

2. Холодов - закрытие табачных фабрик на 2 месяца.

3. Венедиктова - преследование проукраинских активистов. Возврат в ДБР адвоката Януковича. Сотрудничество с пророссийским Портновым.

4. Ермак и брат Ермака - отбор кандидатов во власть в кафешках за бабло. Пророссийские высказывания самого Ермака. Как думаете, какой самый больший зашквар Зеленского и партии "Слуга Народа".1.- "мама любит скорость".2.- закрытие табачных фабрик на 2 месяца.3.- преследование проукраинских активистов. Возврат в ДБР адвоката Януковича. Сотрудничество с пророссийским Портновым.4.- отбор кандидатов во власть в кафешках за бабло. Пророссийские высказывания самого Ермака.



Самый большой зашквар Зеленского - это отказ от выполнения своих предвыборных обещаний.

А эти четыре пункта, это какие-то мелочи.

У Дубинского наоборот много фанатов.

Кто-такой Холодов и закрывались ли табачные фабрики - уверен 99 процентов населения об этом не знают.

Про Венедиктову вообще ни о чём. Кого преследует и кого посадили ? Никого не посадили.

Сотрудничество с Портновым вообще бред. Портнов последний месяц Венедиктову х..ми обкладывает по пять раз в день в своём телеграмм канале.

Брат Ермака за деньги, а кого назначили из персон, о которых говорил брат Ермака. Контуженного ветерана сплавили обратно в АТО, чтобы не высовывался. Тема закрыта.



Так что самый большой зашквар Зеленского - это отказ от выполнения своих предвыборных обещаний.

Ну и по мелочам - шкворчащее сотрудничество с Ахметовым, болезненная нерешительность. Самый большой зашквар Зеленского - это отказ от выполнения своих предвыборных обещаний.А эти четыре пункта, это какие-то мелочи.У Дубинского наоборот много фанатов.Кто-такой Холодов и закрывались ли табачные фабрики - уверен 99 процентов населения об этом не знают.Про Венедиктову вообще ни о чём. Кого преследует и кого посадили ? Никого не посадили.Сотрудничество с Портновым вообще бред. Портнов последний месяц Венедиктову х..ми обкладывает по пять раз в день в своём телеграмм канале.Брат Ермака за деньги, а кого назначили из персон, о которых говорил брат Ермака. Контуженного ветерана сплавили обратно в АТО, чтобы не высовывался. Тема закрыта.Так что самый большой зашквар Зеленского - это отказ от выполнения своих предвыборных обещаний.Ну и по мелочам - шкворчащее сотрудничество с Ахметовым, болезненная нерешительность. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16847 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4189 раз. Подякували: 6681 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 13:34 freeze написав:

Так что самый большой зашквар Зеленского - это отказ от выполнения своих предвыборных обещаний.

Ну и по мелочам - шкворчащее сотрудничество с Ахметовым, болезненная нерешительность. Так что самый большой зашквар Зеленского - это отказ от выполнения своих предвыборных обещаний.Ну и по мелочам - шкворчащее сотрудничество с Ахметовым, болезненная нерешительность.

Кожному пересічному треба подарувати губозакаточну машинку, тоді не буде рейтинг кожного Президента, після перших виборів, в рази більше за рейтинг перед другими.

Реально треба переходити на парламентську форму правління, бо партійні програми набагато більш виважені, ніж обіцянки окремих людей. Кожному пересічному треба подарувати губозакаточну машинку, тоді не буде рейтинг кожного Президента, після перших виборів, в рази більше за рейтинг перед другими.Реально треба переходити на парламентську форму правління, бо партійні програми набагато більш виважені, ніж обіцянки окремих людей. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10452 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1135 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 13:41 BIGor написав: Как думаете, какой самый больший зашквар Зеленского и партии "Слуга Народа".

1. Дубинский - "мама любит скорость".

2. Холодов - закрытие табачных фабрик на 2 месяца.

3. Венедиктова - преследование проукраинских активистов. Возврат в ДБР адвоката Януковича. Сотрудничество с пророссийским Портновым.

4. Ермак и брат Ермака - отбор кандидатов во власть в кафешках за бабло. Пророссийские высказывания самого Ермака. Как думаете, какой самый больший зашквар Зеленского и партии "Слуга Народа".1.- "мама любит скорость".2.- закрытие табачных фабрик на 2 месяца.3.- преследование проукраинских активистов. Возврат в ДБР адвоката Януковича. Сотрудничество с пророссийским Портновым.4.- отбор кандидатов во власть в кафешках за бабло. Пророссийские высказывания самого Ермака.

Буславец и слив Зеленского под ахметова. Слился под ахметон, как и порох с сеней и гросей. Буславец и слив Зеленского под ахметова. Слился под ахметон, как и порох с сеней и гросей. innamax2008

Повідомлень: 368 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6104610561066107 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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