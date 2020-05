Додано: Суб 16 тра, 2020 13:53

innamax2008 написав: BIGor написав: Как думаете, какой самый больший зашквар Зеленского и партии "Слуга Народа".

1. Дубинский - "мама любит скорость".

2. Холодов - закрытие табачных фабрик на 2 месяца.

3. Венедиктова - преследование проукраинских активистов. Возврат в ДБР адвоката Януковича. Сотрудничество с пророссийским Портновым.

4. Ермак и брат Ермака - отбор кандидатов во власть в кафешках за бабло. Пророссийские высказывания самого Ермака.

Буславец и слив Зеленского под ахметова. Слился под ахметова, как и порох с сеней и гросей.

Думаю, що іде перебір варіантів:

- Бєня

- Пінчук

- Ахметов

- далі буде.

