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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6105610661076108 Додано: Суб 16 тра, 2020 14:02 Schmit написав:

специально посмотрел весь ролик пропагандона Олешки и в очередной раз мои ожидания оказались верны.

все строится на основе видео российских снайперов и заявляется, что вот при Порошенко такого не было и вообще Зеленский сволочь, что не приходит на похороны каждого погибшего солдата. Оказывается российские войска появились на Донбассе только при Зеленском и естественно ни о каком наступлении и сдаче украинской армии в ролике не идет, то есть описание полное вранье.

А сам Олешка усиленно копирует мимику Шария, как будто они перед роликом дерьма нажрались. специально посмотрел весь ролик пропагандона Олешки и в очередной раз мои ожидания оказались верны.все строится на основе видео российских снайперов и заявляется, что вот при Порошенко такого не было и вообще Зеленский сволочь, что не приходит на похороны каждого погибшего солдата. Оказывается российские войска появились на Донбассе только при Зеленскоми естественно ни о каком наступлении и сдаче украинской армии в ролике не идет, то есть описание полное вранье.А сам Олешка усиленно копирует мимику Шария, как будто они перед роликом дерьма нажрались. unicdima

Повідомлень: 449 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 14:13 lapay написав: freeze написав:

Так что самый большой зашквар Зеленского - это отказ от выполнения своих предвыборных обещаний.

Ну и по мелочам - шкворчащее сотрудничество с Ахметовым, болезненная нерешительность. Так что самый большой зашквар Зеленского - это отказ от выполнения своих предвыборных обещаний.Ну и по мелочам - шкворчащее сотрудничество с Ахметовым, болезненная нерешительность.

Кожному пересічному треба подарувати губозакаточну машинку, тоді не буде рейтинг кожного Президента, після перших виборів, в рази більше за рейтинг перед другими.

Реально треба переходити на парламентську форму правління, бо партійні програми набагато більш виважені, ніж обіцянки окремих людей. Кожному пересічному треба подарувати губозакаточну машинку, тоді не буде рейтинг кожного Президента, після перших виборів, в рази більше за рейтинг перед другими.Реально треба переходити на парламентську форму правління, бо партійні програми набагато більш виважені, ніж обіцянки окремих людей.

Кому нужно переходить, кто эти партии должен создавать?



Я, да мы, и он с тобой...))



Повторюсь: в любой стране в пивнухе сидит фюрер; в каком-нибудь закутке пол-пот; на кафедре Бальцерович; в кабинете Меркель; ... на 42 млн. найдутся кто-угодно.



Но поднять,раздуть, продвинуть идеи, партии и т.п. могут только власть имущие.



Хотя моё имхо прежнее: на фиг идеи... накушались.

Обыватель форево.

Благоприятные условия для развития экономики-бизнеса; законность; порядок; правила --как самоцель, а не инструмент для реализации любых *светлых* идей.

И делаться это будет не добрыми человеконародолюбами, а теми же акулами можновладцями.

Через систему противовесов (американская модель) или через лифты принципиально порядочным гражданам (скандинавская модель).



В сказки о не такой или не созревший народ я не верю.

Пример - Корея. Один народ ... отсталый к тому же был.

Разные цели-желания власть имущих и -- одни передовые, другие - с диктатурой и в ж. Кому нужно переходить, кто эти партии должен создавать?Я, да мы, и он с тобой...))Повторюсь: в любой стране в пивнухе сидит фюрер; в каком-нибудь закутке пол-пот; на кафедре Бальцерович; в кабинете Меркель; ... на 42 млн. найдутся кто-угодно.Но поднять,раздуть, продвинуть идеи, партии и т.п. могут только власть имущие.Хотя моё имхо прежнее: на фиг идеи... накушались.Обыватель форево.Благоприятные условия для развития экономики-бизнеса; законность; порядок; правила --как самоцель, а не инструмент для реализации любых *светлых* идей.И делаться это будет не добрыми человеконародолюбами, а теми же акулами можновладцями.Через систему противовесов (американская модель) или через лифты принципиально порядочным гражданам (скандинавская модель).В сказки о не такой или не созревший народ я не верю.Пример - Корея. Один народ ... отсталый к тому же был.Разные цели-желания власть имущих и -- одни передовые, другие - с диктатурой и в ж. detroytred

Повідомлень: 22950 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 14:25 detroytred написав: Но поднять,раздуть, продвинуть идеи, партии и т.п. могут только власть имущие.



Хотя моё имхо прежнее: на фиг идеи... накушались.

Обыватель форево.

Благоприятные условия для развития экономики-бизнеса; законность; порядок; правила --как самоцель, а не инструмент для реализации любых *светлых* идей.

И делаться это будет не добрыми человеконародолюбами, а теми же акулами можновладцями.

Через систему противовесов (американская модель) или через лифты принципиально порядочным гражданам (скандинавская модель). Но поднять,раздуть, продвинуть идеи, партии и т.п. могут только власть имущие.Хотя моё имхо прежнее: на фиг идеи... накушались.Обыватель форево.Благоприятные условия для развития экономики-бизнеса; законность; порядок; правила --как самоцель, а не инструмент для реализации любых *светлых* идей.И делаться это будет не добрыми человеконародолюбами, а теми же акулами можновладцями.Через систему противовесов (американская модель) или через лифты принципиально порядочным гражданам (скандинавская модель).

Головний засіб за допомогою якого можна поступово повернутися до нормального життя, - це радикальні зміни відносин власності та формування в нашій економічній системі незалежної фігури приватного власника-людини, яка б працювала для забезпечення власних інтересів через задоволення потреб суспільства. Без врахування відносин власності не можна глибоко з'ясувати суть любого економічного явища. Соціально-економічною основою функціонування економічної системи є відносини власності. Вони виникають між людьми з приводу привласнення матеріальних і духовних благ. Власність не існує без виробництва, як і виробництво неможливе без власності і тут відбувається проникнення одного в інше.



Основними функціями відносин власності є визначення цільової спрямованості виробництва;характеру розподілу обміну і споживання його результатів і доходів;формування суспільної форми праці;реалізації і узгодження системи економічних інтересів різних господарських суб'єктів; визначення всього суспільного устрою виробництва соціальної ієрархії, становища людини в суспільстві, системи її соціальних і моральних цінностей .



Відносини власності в нашій країні мають бути докорінно перебудовані. Принципово нових рис вони набувають у зв'язку з розвитком сучасної технологічної революції та становленням постіндустріальної структури виробництва.



Економічна наука виходить з того, що основою відносин власності є власність на засоби виробництва. Власність же на засоби виробництва показує, який в суспільстві соціально-економічний спосіб. За умов демократизації економіки і формування ринку відбуваються зміни у відносинах власності.



Мають бути прийняті закони, що передбачають конкретні заходи для здійснення переходу від монополії олігархичних груп на привласнення засобів і результатів виробництва, а також демонополізація ринку .



Власність - це ядро системи виробничих відносин, серцевина кожного суспільного способу виробництва, її називають ще основним, визначальним виробничим відношенням. При цьому мається на увазі таке.



По-перше, власність визначає характер функціонування не лише соціально-економічних, а й організаційно-економічних відносин. Наприклад, за умов суцільного одержавлення власності немає умов для розвитку підприємництва, маркетингової організації господарства тощо.



По-друге, власність визначає цілі й мотиви розвитку виробництва.



По-третє, будь-які докорінні зміни в економічних відносинах мають починатися з відповідних перетворень у відносинах власності. Без цього не можна досягти скільки-небудь істотних зрушень у господарському житті. Головний засіб за допомогою якого можна поступово повернутися до нормального життя, - це радикальні зміни відносин власності та формування в нашій економічній системі незалежної фігури приватного власника-людини, яка б працювала для забезпечення власних інтересів через задоволення потреб суспільства. Без врахування відносин власності не можна глибоко з'ясувати суть любого економічного явища. Соціально-економічною основою функціонування економічної системи є відносини власності. Вони виникають між людьми з приводу привласнення матеріальних і духовних благ. Власність не існує без виробництва, як і виробництво неможливе без власності і тут відбувається проникнення одного в інше.Відносини власності в нашій країні мають бути докорінно перебудовані. Принципово нових рис вони набувають у зв'язку з розвитком сучасної технологічної революції та становленням постіндустріальної структури виробництва.Економічна наука виходить з того, що основою відносин власності є власність на засоби виробництва. Власність же на засоби виробництва показує, який в суспільстві соціально-економічний спосіб. За умов демократизації економіки і формування ринку відбуваються зміни у відносинах власності.Власність - це ядро системи виробничих відносин, серцевина кожного суспільного способу виробництва, її називають ще основним, визначальним виробничим відношенням. При цьому мається на увазі таке.По-перше, власність визначає характер функціонування не лише соціально-економічних, а й організаційно-економічних відносин. Наприклад, за умов суцільного одержавлення власності немає умов для розвитку підприємництва, маркетингової організації господарства тощо.По-друге, власність визначає цілі й мотиви розвитку виробництва.По-третє, будь-які докорінні зміни в економічних відносинах мають починатися з відповідних перетворень у відносинах власності. Без цього не можна досягти скільки-небудь істотних зрушень у господарському житті. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28515 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1931 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 14:31 Козак

При дичайшей олигархии Ю.Корея всё равно имеет отличное развитие.

То есть видно есть более ключевой фактор, позволяющий нивелировать наличие олигархата.



Но с тем, что право собственности безусловно обязательно, согласен. detroytred

Повідомлень: 22950 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 14:35 detroytred написав: Козак

При дичайшей олигархии Ю.Корея всё равно имеет отличное развитие.

То есть видно есть более ключевой фактор, позволяющий нивелировать наличие олигархата.



Но с тем, что право собственности безусловно обязательно, согласен. КозакПри дичайшей олигархии Ю.Корея всё равно имеет отличное развитие.То есть видно есть более ключевой фактор, позволяющий нивелировать наличие олигархата.Но с тем, что право собственности безусловно обязательно, согласен.

Є універсальний лісапєд, який вигадувати наново не потрібно... Втім кожний лісапєдіст може додати щось своє до лісапєду: сєдушку, фонарик, наліпку...Так звана місцева національна специфіка. Але лісапєд все одно залишиться лісапєдом. Є універсальний лісапєд, який вигадувати наново не потрібно...Втім кожний лісапєдіст може додати щось своє до лісапєду: сєдушку, фонарик, наліпку...Так звана місцева національна специфіка. Але лісапєд все одно залишиться лісапєдом. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28515 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1931 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 14:40 flyman написав: andrijk777 написав: Гордон - точно ні. Він не має президентських амбіцій. Хоч якби пішов - мав би реальні шанси.

1.Буде класичне протистояння Схід-Захід.

2.Від Сходу Аваков або Бойко. Я просто інших поки що не бачу.

3.По Заходу складніше. По має шанси, але багато буде залежати від "успіхів" Зе. Я особисто не вірю в По.

4.Переможе Захід. У нас "класично" після Сходу(Зе) буде Захід. Гордон - точно ні. Він не має президентських амбіцій. Хоч якби пішов - мав би реальні шанси.1.Буде класичне протистояння Схід-Захід.2.Від Сходу Аваков або Бойко. Я просто іншихне бачу.3.По Заходу складніше. По має шанси, але багато буде залежати від "успіхів" Зе. Я особисто не вірю в По.4.Переможе Захід.У нас "класично" після Сходу(Зе) буде Захід.

Схід це оппа, а Захід - нацики.

А протиставлення схід-захід такими як andrijk777 , і є розпалювання.

Перемагає той, за кого проголосує центр. Схід це оппа, а Захід - нацики.А протиставлення схід-захід такими як andrijk777 , і є розпалювання.Перемагає той, за кого проголосує центр.

"Перемагає той, за кого проголосує центр." - це логічно. Це випливає з протистояння Схід-Захід. З логікою у тебе норм, на відміну від інших.

* і не завжди перемагає центр: Тимошенко-Янек - перемогла оппа. "Перемагає той, за кого проголосує центр." - це логічно. Це випливає з протистояння Схід-Захід. З логікою у тебе норм, на відміну від інших.* і не завжди перемагає центр: Тимошенко-Янек - перемогла оппа. andrijk777

Повідомлень: 2106 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 15:02 detroytred написав:

Повторюсь: в любой стране в пивнухе сидит фюрер; в каком-нибудь закутке пол-пот; на кафедре Бальцерович; в кабинете Меркель; ... на 42 млн. найдутся кто-угодно.



Но поднять,раздуть, продвинуть идеи, партии и т.п. могут только власть имущие.



Хотя моё имхо прежнее: на фиг идеи... накушались.

Обыватель форево.

Благоприятные условия для развития экономики-бизнеса; законность; порядок; правила --как самоцель, а не инструмент для реализации любых *светлых* идей.

И делаться это будет не добрыми человеконародолюбами, а теми же акулами можновладцями.

Через систему противовесов (американская модель) или через лифты принципиально порядочным гражданам (скандинавская модель).



В сказки о не такой или не созревший народ я не верю.

Пример - Корея. Один народ ... отсталый к тому же был.

Разные цели-желания власть имущих и -- одни передовые, другие - с диктатурой и в ж. Повторюсь: в любой стране в пивнухе сидит фюрер; в каком-нибудь закутке пол-пот; на кафедре Бальцерович; в кабинете Меркель; ... на 42 млн. найдутся кто-угодно.Но поднять,раздуть, продвинуть идеи, партии и т.п. могут только власть имущие.Хотя моё имхо прежнее: на фиг идеи... накушались.Обыватель форево.Благоприятные условия для развития экономики-бизнеса; законность; порядок; правила --как самоцель, а не инструмент для реализации любых *светлых* идей.И делаться это будет не добрыми человеконародолюбами, а теми же акулами можновладцями.Через систему противовесов (американская модель) или через лифты принципиально порядочным гражданам (скандинавская модель).В сказки о не такой или не созревший народ я не верю.Пример - Корея. Один народ ... отсталый к тому же был.Разные цели-желания власть имущих и -- одни передовые, другие - с диктатурой и в ж.

Кому, в світі, потрібен жидо-бандерівець з булавою, на лісапеті Україна?

Є ЄС з чітким правилами гри, під боком. Ну якого рожна ще треба? Навіть ватани, в душі, розуміють, що ми Раші нафіг не потрібні, як і Лугандон.

Туреччина не є членом ЄС, але 50% експорту туди, як і мільони заробітчани. Кому, в світі, потрібен жидо-бандерівець з булавою, на лісапеті Україна?Є ЄС з чітким правилами гри, під боком. Ну якого рожна ще треба? Навіть ватани, в душі, розуміють, що ми Раші нафіг не потрібні, як і Лугандон.Туреччина не є членом ЄС, але 50% експорту туди, як і мільони заробітчани. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10453 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1135 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 15:08 unicdima написав: Schmit написав:

специально посмотрел весь ролик пропагандона Олешки и в очередной раз мои ожидания оказались верны.

все строится на основе видео российских снайперов и заявляется, что вот при Порошенко такого не было и вообще Зеленский сволочь, что не приходит на похороны каждого погибшего солдата. Оказывается российские войска появились на Донбассе только при Зеленском и естественно ни о каком наступлении и сдаче украинской армии в ролике не идет, то есть описание полное вранье.

А сам Олешка усиленно копирует мимику Шария, как будто они перед роликом дерьма нажрались. специально посмотрел весь ролик пропагандона Олешки и в очередной раз мои ожидания оказались верны.все строится на основе видео российских снайперов и заявляется, что вот при Порошенко такого не было и вообще Зеленский сволочь, что не приходит на похороны каждого погибшего солдата. Оказывается российские войска появились на Донбассе только при Зеленскоми естественно ни о каком наступлении и сдаче украинской армии в ролике не идет, то есть описание полное вранье.А сам Олешка усиленно копирует мимику Шария, как будто они перед роликом дерьма нажрались.

Ок. Українська пропаганда. А що в Україні не може бути української пропаганди????

Там 80к підпищиків і 29к переглядів - це мізер.

Не серйозно з вашого боку звертати увагу на такі канали. В інтернеті є все.

Ось російська пропаганда - це мільйони підпищиків і мільйони переглядів!

*Ось: https://www.youtube.com/watch?v=Tj7zEHRX0I8

2,5 мільйонів переглядів! В СТО разів більше. Хватає "извилин" щоб зрозуміти різницю в масштабах? Ок. Українська пропаганда. А що в Україні не може бути української пропаганди????Там 80к підпищиків і 29к переглядів - це мізер.В інтернеті є все.Ось російська пропаганда - це мільйони підпищиків і мільйони переглядів!*Ось:2,5 мільйонів переглядів! Вразів більше. Хватає "извилин" щоб зрозуміти різницю в масштабах? andrijk777

Повідомлень: 2106 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 15:33 lapay написав: detroytred написав:

Повторюсь: в любой стране в пивнухе сидит фюрер; в каком-нибудь закутке пол-пот; на кафедре Бальцерович; в кабинете Меркель; ... на 42 млн. найдутся кто-угодно.



Но поднять,раздуть, продвинуть идеи, партии и т.п. могут только власть имущие.



Хотя моё имхо прежнее: на фиг идеи... накушались.

Обыватель форево.

Благоприятные условия для развития экономики-бизнеса; законность; порядок; правила --как самоцель, а не инструмент для реализации любых *светлых* идей.

И делаться это будет не добрыми человеконародолюбами, а теми же акулами можновладцями.

Через систему противовесов (американская модель) или через лифты принципиально порядочным гражданам (скандинавская модель).



В сказки о не такой или не созревший народ я не верю.

Пример - Корея. Один народ ... отсталый к тому же был.

Разные цели-желания власть имущих и -- одни передовые, другие - с диктатурой и в ж. Повторюсь: в любой стране в пивнухе сидит фюрер; в каком-нибудь закутке пол-пот; на кафедре Бальцерович; в кабинете Меркель; ... на 42 млн. найдутся кто-угодно.Но поднять,раздуть, продвинуть идеи, партии и т.п. могут только власть имущие.Хотя моё имхо прежнее: на фиг идеи... накушались.Обыватель форево.Благоприятные условия для развития экономики-бизнеса; законность; порядок; правила --как самоцель, а не инструмент для реализации любых *светлых* идей.И делаться это будет не добрыми человеконародолюбами, а теми же акулами можновладцями.Через систему противовесов (американская модель) или через лифты принципиально порядочным гражданам (скандинавская модель).В сказки о не такой или не созревший народ я не верю.Пример - Корея. Один народ ... отсталый к тому же был.Разные цели-желания власть имущих и -- одни передовые, другие - с диктатурой и в ж.

Кому, в світі, потрібен жидо-бандерівець з булавою, на лісапеті Україна?

Є ЄС з чітким правилами гри, під боком. Ну якого рожна ще треба? Навіть ватани, в душі, розуміють, що ми Раші нафіг не потрібні, як і Лугандон.

Туреччина не є членом ЄС, але 50% експорту туди, як і мільони заробітчани. Кому, в світі, потрібен жидо-бандерівець з булавою, на лісапеті Україна?Є ЄС з чітким правилами гри, під боком. Ну якого рожна ще треба? Навіть ватани, в душі, розуміють, що ми Раші нафіг не потрібні, як і Лугандон.Туреччина не є членом ЄС, але 50% експорту туди, як і мільони заробітчани.

Как это какого рожна ще треба?!))

Им (власть имущим) треба --- чтобы эти (европейские) правила не ограничивали их.



Поэтому лишь изображают движение в ЕС.

Повернулись идут, но тихенько-тихенько.



Суть-то в чём?

Наши хотят свои товары на европейский рынок толкать (бабло зарабатывать за счёт европейского рынка, спроса), а европейцев в свой (на свою территорию, свою кормовую базу реально не допускать --- таким инструментом, как коррупционный барьер, суды, договорняки и т.п.).

Но там тоже ж не дурни))

Сначала стулья (создание гарантий и правил на рынке), потом деньги.



Пока нашим можновладцям по балансу выгодно лишь изображать.

То есть ждать украинцы будут пока можновладци созреют (баланс у них изменится). А не сами пересичные. Как это какого рожна ще треба?!))Им (власть имущим) треба --- чтобы эти (европейские) правила не ограничивали их.Поэтому лишь изображают движение в ЕС.Повернулись идут, но тихенько-тихенько.Суть-то в чём?Наши хотят свои товары на европейский рынок толкать (бабло зарабатывать за счёт европейского рынка, спроса), а европейцев в свой (на свою территорию, свою кормовую базу реально не допускать --- таким инструментом, как коррупционный барьер, суды, договорняки и т.п.).Но там тоже ж не дурни))Сначала стулья (создание гарантий и правил на рынке), потом деньги.Пока нашим можновладцям по балансу выгодно лишь изображать.То есть ждать украинцы будут пока можновладци созреют (баланс у них изменится). А не сами пересичные. detroytred

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