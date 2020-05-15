|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 16 тра, 2020 15:52
Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа, Пушкинского музея и тд.
Интересно, при Петре Алексеевиче такого не было.
А еще год назад Зеля на камеру рассуждал, зачем эти санкции против Одноклассников.
Растёт.
Санкции против Сватов сняли, и будя.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 16854
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4189 раз.
- Подякували: 6681 раз.
-
- Профіль
-
21
3
5
Додано: Суб 16 тра, 2020 16:14
Frant написав: lapay написав: detroytred написав:
Повторюсь: в любой стране в пивнухе сидит фюрер; в каком-нибудь закутке пол-пот; на кафедре Бальцерович; в кабинете Меркель; ... на 42 млн. найдутся кто-угодно.
Но поднять,раздуть, продвинуть идеи, партии и т.п. могут только власть имущие.
Хотя моё имхо прежнее: на фиг идеи... накушались.
Обыватель форево.
Благоприятные условия для развития экономики-бизнеса; законность; порядок; правила --как самоцель, а не инструмент для реализации любых *светлых* идей.
И делаться это будет не добрыми человеконародолюбами, а теми же акулами можновладцями.
Через систему противовесов (американская модель) или через лифты принципиально порядочным гражданам (скандинавская модель).
В сказки о не такой или не созревший народ я не верю.
Пример - Корея. Один народ ... отсталый к тому же был.
Разные цели-желания власть имущих и -- одни передовые, другие - с диктатурой и в ж.
Кому, в світі, потрібен жидо-бандерівець з булавою, на лісапеті Україна?
Є ЄС з чітким правилами гри, під боком. Ну якого рожна ще треба? Навіть ватани, в душі, розуміють, що ми Раші нафіг не потрібні, як і Лугандон.
Туреччина не є членом ЄС, але 50% експорту туди, як і мільони заробітчани.
Україна потрібна Московії, як санітарний кордон, як джерело дешевої роб. сили і сільхоз. продукції. Слід сказати, що наш "неєврей", наш Зелений Клоун потихеньку, крок за кроком здає Україну Путіну. За 4 роки він здасть все і всіх.
Не думаю.
Ну вернее, попробовать он канеш может, но тут у легитимного даже 3 ярда кредита и торможение пути боком вышло, а поворот к мордору - эти one way ticket в Ростов.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 1012 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 тра, 2020 16:20
detroytred написав: lapay написав: detroytred написав:
Повторюсь: в любой стране в пивнухе сидит фюрер; в каком-нибудь закутке пол-пот; на кафедре Бальцерович; в кабинете Меркель; ... на 42 млн. найдутся кто-угодно.
Но поднять,раздуть, продвинуть идеи, партии и т.п. могут только власть имущие.
Хотя моё имхо прежнее: на фиг идеи... накушались.
Обыватель форево.
Благоприятные условия для развития экономики-бизнеса; законность; порядок; правила --как самоцель, а не инструмент для реализации любых *светлых* идей.
И делаться это будет не добрыми человеконародолюбами, а теми же акулами можновладцями.
Через систему противовесов (американская модель) или через лифты принципиально порядочным гражданам (скандинавская модель).
В сказки о не такой или не созревший народ я не верю.
Пример - Корея. Один народ ... отсталый к тому же был.
Разные цели-желания власть имущих и -- одни передовые, другие - с диктатурой и в ж.
Кому, в світі, потрібен жидо-бандерівець з булавою, на лісапеті Україна?
Є ЄС з чітким правилами гри, під боком. Ну якого рожна ще треба? Навіть ватани, в душі, розуміють, що ми Раші нафіг не потрібні, як і Лугандон.
Туреччина не є членом ЄС, але 50% експорту туди, як і мільони заробітчани.
Как это какого рожна ще треба?!))
Им (власть имущим) треба --- чтобы эти (европейские) правила не ограничивали их.
Поэтому лишь изображают движение в ЕС.
Повернулись идут, но тихенько-тихенько.
Суть-то в чём?
Наши хотят свои товары на европейский рынок толкать (бабло зарабатывать за счёт европейского рынка, спроса), а европейцев в свой (на свою территорию, свою кормовую базу реально не допускать --- таким инструментом, как коррупционный барьер, суды, договорняки и т.п.).
Но там тоже ж не дурни))
Сначала стулья (создание гарантий и правил на рынке), потом деньги.
Пока нашим можновладцям по балансу выгодно лишь изображать.
То есть ждать украинцы будут пока можновладци созреют (баланс у них изменится). А не сами пересичные.
Европейцы, как и американцы и русские, китайцы отдалживают Украине деньги, за которые мы покупаем их товары, не наши товары, а иностранные. Импорт в Украину превышает экспорт из Украины. По этой схеме произошла полная деиндустриализация страны. Если в конце 80-х начале 90-х из Украины массово вывозили в ту же Польшу телевизоры, магнитофоны и другой ширпотреб, то теперь на оборот. В Украину уже сыр и молоко польское везут, свинину и колбасы итальянские. В Европе фермер дотацию получил и затраты на товар уже профинансировал, а то, что дальше продал это уже чистый доход. В Украине уже многое производить дороже, чем в развитых странах. Вон рыжий таракан (ахметов) не повез в Роттердам свой уголь продавать, а хочет нам его парить в цене на электроэнергию по безумным ценам, шахты Павлоград уголь он остановил. Так на экспорт этот уголь продай, не берут. С зелёным тарифом тоже, этого же таракана от НДС освободили при импорте оборудования. Прошлой Верховной Раде пофиг было это государство, главное свой карман набить деньгами. А потом, когда на внешних рынках ж***, а внутренний рынок не создан ( население бедное и уменьшается) то всё, фенита ля комедия. Здесь все одно за другое цепляется: флота нет, корабли не строим, металл в стране нафиг не нужен. Заглядываем в рот Америке и Европе, чтобы наш металл купили или ещё чего-нибудь.
-
innamax2008
-
-
- Повідомлень: 369
- З нами з: 11.04.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 тра, 2020 16:26
innamax2008 написав:
Европейцы, как и американцы и русские, китайцы отдалживают Украине деньги, за которые мы покупаем их товары, не наши товары, а иностранные. Импорт в Украину превышает экспорт из Украины. По этой схеме произошла полная деиндустриализация страны. Если в конце 80-х начале 90-х из Украины массово вывозили в ту же Польшу телевизоры, магнитофоны и другой ширпотреб, то теперь на оборот. В Украину уже сыр и молоко польское везут, свинину и колбасы итальянские. В Европе фермер дотацию получил и затраты на товар уже профинансировал, а то, что дальше продал это уже чистый доход. В Украине уже многое производить дороже, чем в развитых странах. Вон рыжий таракан (ахметов) не повез в Роттердам свой уголь продавать, а хочет нам его парить в цене на электроэнергию по безумным ценам, шахты Павлоград уголь он остановил. Так на экспорт этот уголь продай, не берут. С зелёным тарифом тоже, этого же таракана от НДС освободили при импорте оборудования. Прошлой Верховной Раде пофиг было это государство, главное свой карман набить деньгами. А потом, когда на внешних рынках ж***, а внутренний рынок не создан ( население бедное и уменьшается) то всё, фенита ля комедия. Здесь все одно за другое цепляется: флота нет, корабли не строим, металл в стране нафиг не нужен. Заглядываем в рот Америке и Европе, чтобы наш металл купили или ещё чего-нибудь.
А кто мешал на кредит МВФ в 3 млрд. долл. построить аналоги двух Гигафабрик под условным Бердичевом и Шепетовкой?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3519
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 603 раз.
- Подякували: 716 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 тра, 2020 16:30
BIGor написав: innamax2008 написав:
Европейцы, как и американцы и русские, китайцы отдалживают Украине деньги, за которые мы покупаем их товары, не наши товары, а иностранные. Импорт в Украину превышает экспорт из Украины. По этой схеме произошла полная деиндустриализация страны. Если в конце 80-х начале 90-х из Украины массово вывозили в ту же Польшу телевизоры, магнитофоны и другой ширпотреб, то теперь на оборот. В Украину уже сыр и молоко польское везут, свинину и колбасы итальянские. В Европе фермер дотацию получил и затраты на товар уже профинансировал, а то, что дальше продал это уже чистый доход. В Украине уже многое производить дороже, чем в развитых странах. Вон рыжий таракан (ахметов) не повез в Роттердам свой уголь продавать, а хочет нам его парить в цене на электроэнергию по безумным ценам, шахты Павлоград уголь он остановил. Так на экспорт этот уголь продай, не берут. С зелёным тарифом тоже, этого же таракана от НДС освободили при импорте оборудования. Прошлой Верховной Раде пофиг было это государство, главное свой карман набить деньгами. А потом, когда на внешних рынках ж***, а внутренний рынок не создан ( население бедное и уменьшается) то всё, фенита ля комедия. Здесь все одно за другое цепляется: флота нет, корабли не строим, металл в стране нафиг не нужен. Заглядываем в рот Америке и Европе, чтобы наш металл купили или ещё чего-нибудь.
А кто мешал на кредит МВФ в 3 млрд. долл. построить аналоги двух Гигафабрик под условным Бердичевом и Шепетовкой?
Как кто? Образование!!!
Смотрите:Если в конце 80-х начале 90-х из Украины массово вывозили в ту же Польшу телевизоры, магнитофоны и другой ширпотреб, то теперь на оборот.
Кто вам тут будет создавать высокотехнологичные продукты?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 1012 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 тра, 2020 16:55
Frant написав:
наш Зелений Клоун потихеньку, крок за кроком здає Україну Путіну. За 4 роки він здасть все і всіх.
Я конечно не все газеты читаю, может что-то пропустил, в порядке любопытства, что сдал Путину Зеленский за прошедший год, и что понимается - всё сдаст за оставшиеся 4 года ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 16854
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4189 раз.
- Подякували: 6681 раз.
-
- Профіль
-
21
3
5
Додано: Суб 16 тра, 2020 17:01
freeze написав: Frant написав:
наш Зелений Клоун потихеньку, крок за кроком здає Україну Путіну. За 4 роки він здасть все і всіх.
Я конечно не все газеты читаю, может что-то пропустил, в порядке любопытства, что сдал Путину Зеленский за прошедший год, и что понимается - всё сдаст за оставшиеся 4 года ?
все ответы на эти вопросы находятся на дне франтового стакана
самому было любопытно, но от вопроса сдержался
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 2705
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 242 раз.
- Подякували: 378 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 тра, 2020 17:04
freeze написав: Frant написав:
наш Зелений Клоун потихеньку, крок за кроком здає Україну Путіну. За 4 роки він здасть все і всіх.
Я конечно не все газеты читаю, может что-то пропустил, в порядке любопытства, что сдал Путину Зеленский за прошедший год, и что понимается - всё сдаст за оставшиеся 4 года ?
Ну вообще отвод войск , после которого обстрелы идут уже с новых захваченных позиций. Этого мало? И выводы не сделаны, планируем отводить и дальше.
А каждые сотни метров забирались ценой жизней. Не потому,что эти сотни что-то меняли в цифре окупированных земель,а ради занятия более удобных позиций.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 1012 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 тра, 2020 17:08
Hotab написав: freeze написав: Frant написав:
наш Зелений Клоун потихеньку, крок за кроком здає Україну Путіну. За 4 роки він здасть все і всіх.
Я конечно не все газеты читаю, может что-то пропустил, в порядке любопытства, что сдал Путину Зеленский за прошедший год, и что понимается - всё сдаст за оставшиеся 4 года ?
Ну вообще отвод войск , после которого обстрелы идут уже с новых захваченных позиций. Этого мало? И выводы не сделаны, планируем отводить и дальше.
А каждые сотни метров забирались ценой жизней. Не потому,что эти сотни что-то меняли в цифре окупированных земель,а ради занятия более удобных позиций.
Отвод войск на участке примерно 1 процента линии разграничения ?
Насколько я помню в 2015 году Петр Алексеевич сделал ровно тоже самое на 100 процентах линии разграничения.
Сдал ли тогда Украину Порошенко ? Сомневаюсь.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 16854
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4189 раз.
- Подякували: 6681 раз.
-
- Профіль
-
21
3
5
Додано: Суб 16 тра, 2020 17:16
freeze написав:
Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа, Пушкинского музея и тд.
Интересно, при Петре Алексеевиче такого не было.
А еще год назад Зеля на камеру рассуждал, зачем эти санкции против Одноклассников.
Растёт.
Санкции против Сватов сняли, и будя.
Ну так Сваты - это же своё, родное, денежное. Роялти капает
Я просто поражаюсь, с какой циничностью Бубочка прокидывает своих же сторонников, прямо через бедро и добивает лежачих
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 4535
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 966 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|