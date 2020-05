Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6106610761086109 Додано: Суб 16 тра, 2020 15:52 Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа, Пушкинского музея и тд.

Интересно, при Петре Алексеевиче такого не было.

А еще год назад Зеля на камеру рассуждал, зачем эти санкции против Одноклассников.

Растёт.

Санкции против Сватов сняли, и будя. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16854 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4189 раз. Подякували: 6681 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 16:14 Frant написав: lapay написав: detroytred написав:

Повторюсь: в любой стране в пивнухе сидит фюрер; в каком-нибудь закутке пол-пот; на кафедре Бальцерович; в кабинете Меркель; ... на 42 млн. найдутся кто-угодно.



Но поднять,раздуть, продвинуть идеи, партии и т.п. могут только власть имущие.



Хотя моё имхо прежнее: на фиг идеи... накушались.

Обыватель форево.

Благоприятные условия для развития экономики-бизнеса; законность; порядок; правила --как самоцель, а не инструмент для реализации любых *светлых* идей.

И делаться это будет не добрыми человеконародолюбами, а теми же акулами можновладцями.

Через систему противовесов (американская модель) или через лифты принципиально порядочным гражданам (скандинавская модель).



В сказки о не такой или не созревший народ я не верю.

Пример - Корея. Один народ ... отсталый к тому же был.

Разные цели-желания власть имущих и -- одни передовые, другие - с диктатурой и в ж. Повторюсь: в любой стране в пивнухе сидит фюрер; в каком-нибудь закутке пол-пот; на кафедре Бальцерович; в кабинете Меркель; ... на 42 млн. найдутся кто-угодно.Но поднять,раздуть, продвинуть идеи, партии и т.п. могут только власть имущие.Хотя моё имхо прежнее: на фиг идеи... накушались.Обыватель форево.Благоприятные условия для развития экономики-бизнеса; законность; порядок; правила --как самоцель, а не инструмент для реализации любых *светлых* идей.И делаться это будет не добрыми человеконародолюбами, а теми же акулами можновладцями.Через систему противовесов (американская модель) или через лифты принципиально порядочным гражданам (скандинавская модель).В сказки о не такой или не созревший народ я не верю.Пример - Корея. Один народ ... отсталый к тому же был.Разные цели-желания власть имущих и -- одни передовые, другие - с диктатурой и в ж.

Кому, в світі, потрібен жидо-бандерівець з булавою, на лісапеті Україна?

Є ЄС з чітким правилами гри, під боком. Ну якого рожна ще треба? Навіть ватани, в душі, розуміють, що ми Раші нафіг не потрібні, як і Лугандон.

Туреччина не є членом ЄС, але 50% експорту туди, як і мільони заробітчани. Кому, в світі, потрібен жидо-бандерівець з булавою, на лісапеті Україна?Є ЄС з чітким правилами гри, під боком. Ну якого рожна ще треба? Навіть ватани, в душі, розуміють, що ми Раші нафіг не потрібні, як і Лугандон.Туреччина не є членом ЄС, але 50% експорту туди, як і мільони заробітчани.

Україна потрібна Московії, як санітарний кордон, як джерело дешевої роб. сили і сільхоз. продукції. Слід сказати, що наш "неєврей", наш Зелений Клоун потихеньку, крок за кроком здає Україну Путіну. За 4 роки він здасть все і всіх. Україна потрібна Московії, як санітарний кордон, як джерело дешевої роб. сили і сільхоз. продукції. Слід сказати, що наш "неєврей", наш Зелений Клоун потихеньку, крок за кроком здає Україну Путіну. За 4 роки він здасть все і всіх.

Не думаю.

Ну вернее, попробовать он канеш может, но тут у легитимного даже 3 ярда кредита и торможение пути боком вышло, а поворот к мордору - эти one way ticket в Ростов. Не думаю.Ну вернее, попробовать он канеш может, но тут у легитимного даже 3 ярда кредита и торможение пути боком вышло, а поворот к мордору - эти one way ticket в Ростов. Hotab

Повідомлень: 2688 З нами з: 15.02.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 1012 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 16:20 detroytred написав: lapay написав: detroytred написав:

Повторюсь: в любой стране в пивнухе сидит фюрер; в каком-нибудь закутке пол-пот; на кафедре Бальцерович; в кабинете Меркель; ... на 42 млн. найдутся кто-угодно.



Но поднять,раздуть, продвинуть идеи, партии и т.п. могут только власть имущие.



Хотя моё имхо прежнее: на фиг идеи... накушались.

Обыватель форево.

Благоприятные условия для развития экономики-бизнеса; законность; порядок; правила --как самоцель, а не инструмент для реализации любых *светлых* идей.

И делаться это будет не добрыми человеконародолюбами, а теми же акулами можновладцями.

Через систему противовесов (американская модель) или через лифты принципиально порядочным гражданам (скандинавская модель).



В сказки о не такой или не созревший народ я не верю.

Пример - Корея. Один народ ... отсталый к тому же был.

Разные цели-желания власть имущих и -- одни передовые, другие - с диктатурой и в ж. Повторюсь: в любой стране в пивнухе сидит фюрер; в каком-нибудь закутке пол-пот; на кафедре Бальцерович; в кабинете Меркель; ... на 42 млн. найдутся кто-угодно.Но поднять,раздуть, продвинуть идеи, партии и т.п. могут только власть имущие.Хотя моё имхо прежнее: на фиг идеи... накушались.Обыватель форево.Благоприятные условия для развития экономики-бизнеса; законность; порядок; правила --как самоцель, а не инструмент для реализации любых *светлых* идей.И делаться это будет не добрыми человеконародолюбами, а теми же акулами можновладцями.Через систему противовесов (американская модель) или через лифты принципиально порядочным гражданам (скандинавская модель).В сказки о не такой или не созревший народ я не верю.Пример - Корея. Один народ ... отсталый к тому же был.Разные цели-желания власть имущих и -- одни передовые, другие - с диктатурой и в ж.

Кому, в світі, потрібен жидо-бандерівець з булавою, на лісапеті Україна?

Є ЄС з чітким правилами гри, під боком. Ну якого рожна ще треба? Навіть ватани, в душі, розуміють, що ми Раші нафіг не потрібні, як і Лугандон.

Туреччина не є членом ЄС, але 50% експорту туди, як і мільони заробітчани. Кому, в світі, потрібен жидо-бандерівець з булавою, на лісапеті Україна?Є ЄС з чітким правилами гри, під боком. Ну якого рожна ще треба? Навіть ватани, в душі, розуміють, що ми Раші нафіг не потрібні, як і Лугандон.Туреччина не є членом ЄС, але 50% експорту туди, як і мільони заробітчани.

Как это какого рожна ще треба?!))

Им (власть имущим) треба --- чтобы эти (европейские) правила не ограничивали их.



Поэтому лишь изображают движение в ЕС.

Повернулись идут, но тихенько-тихенько.



Суть-то в чём?

Наши хотят свои товары на европейский рынок толкать (бабло зарабатывать за счёт европейского рынка, спроса), а европейцев в свой (на свою территорию, свою кормовую базу реально не допускать --- таким инструментом, как коррупционный барьер, суды, договорняки и т.п.).

Но там тоже ж не дурни))

Сначала стулья (создание гарантий и правил на рынке), потом деньги.



Пока нашим можновладцям по балансу выгодно лишь изображать.

То есть ждать украинцы будут пока можновладци созреют (баланс у них изменится). А не сами пересичные. Как это какого рожна ще треба?!))Им (власть имущим) треба --- чтобы эти (европейские) правила не ограничивали их.Поэтому лишь изображают движение в ЕС.Повернулись идут, но тихенько-тихенько.Суть-то в чём?Наши хотят свои товары на европейский рынок толкать (бабло зарабатывать за счёт европейского рынка, спроса), а европейцев в свой (на свою территорию, свою кормовую базу реально не допускать --- таким инструментом, как коррупционный барьер, суды, договорняки и т.п.).Но там тоже ж не дурни))Сначала стулья (создание гарантий и правил на рынке), потом деньги.Пока нашим можновладцям по балансу выгодно лишь изображать.То есть ждать украинцы будут пока можновладци созреют (баланс у них изменится). А не сами пересичные.

Европейцы, как и американцы и русские, китайцы отдалживают Украине деньги, за которые мы покупаем их товары, не наши товары, а иностранные. Импорт в Украину превышает экспорт из Украины. По этой схеме произошла полная деиндустриализация страны. Если в конце 80-х начале 90-х из Украины массово вывозили в ту же Польшу телевизоры, магнитофоны и другой ширпотреб, то теперь на оборот. В Украину уже сыр и молоко польское везут, свинину и колбасы итальянские. В Европе фермер дотацию получил и затраты на товар уже профинансировал, а то, что дальше продал это уже чистый доход. В Украине уже многое производить дороже, чем в развитых странах. Вон рыжий таракан (ахметов) не повез в Роттердам свой уголь продавать, а хочет нам его парить в цене на электроэнергию по безумным ценам, шахты Павлоград уголь он остановил. Так на экспорт этот уголь продай, не берут. С зелёным тарифом тоже, этого же таракана от НДС освободили при импорте оборудования. Прошлой Верховной Раде пофиг было это государство, главное свой карман набить деньгами. А потом, когда на внешних рынках ж***, а внутренний рынок не создан ( население бедное и уменьшается) то всё, фенита ля комедия. Здесь все одно за другое цепляется: флота нет, корабли не строим, металл в стране нафиг не нужен. Заглядываем в рот Америке и Европе, чтобы наш металл купили или ещё чего-нибудь. Европейцы, как и американцы и русские, китайцы отдалживают Украине деньги, за которые мы покупаем их товары, не наши товары, а иностранные. Импорт в Украину превышает экспорт из Украины. По этой схеме произошла полная деиндустриализация страны. Если в конце 80-х начале 90-х из Украины массово вывозили в ту же Польшу телевизоры, магнитофоны и другой ширпотреб, то теперь на оборот. В Украину уже сыр и молоко польское везут, свинину и колбасы итальянские. В Европе фермер дотацию получил и затраты на товар уже профинансировал, а то, что дальше продал это уже чистый доход. В Украине уже многое производить дороже, чем в развитых странах. Вон рыжий таракан (ахметов) не повез в Роттердам свой уголь продавать, а хочет нам его парить в цене на электроэнергию по безумным ценам, шахты Павлоград уголь он остановил. Так на экспорт этот уголь продай, не берут. С зелёным тарифом тоже, этого же таракана от НДС освободили при импорте оборудования. Прошлой Верховной Раде пофиг было это государство, главное свой карман набить деньгами. А потом, когда на внешних рынках ж***, а внутренний рынок не создан ( население бедное и уменьшается) то всё, фенита ля комедия. Здесь все одно за другое цепляется: флота нет, корабли не строим, металл в стране нафиг не нужен. Заглядываем в рот Америке и Европе, чтобы наш металл купили или ещё чего-нибудь. innamax2008

Повідомлень: 369 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 16:26 Re: Політичні дискусії innamax2008 написав: Европейцы, как и американцы и русские, китайцы отдалживают Украине деньги, за которые мы покупаем их товары, не наши товары, а иностранные. Импорт в Украину превышает экспорт из Украины. По этой схеме произошла полная деиндустриализация страны. Если в конце 80-х начале 90-х из Украины массово вывозили в ту же Польшу телевизоры, магнитофоны и другой ширпотреб, то теперь на оборот. В Украину уже сыр и молоко польское везут, свинину и колбасы итальянские. В Европе фермер дотацию получил и затраты на товар уже профинансировал, а то, что дальше продал это уже чистый доход. В Украине уже многое производить дороже, чем в развитых странах. Вон рыжий таракан (ахметов) не повез в Роттердам свой уголь продавать, а хочет нам его парить в цене на электроэнергию по безумным ценам, шахты Павлоград уголь он остановил. Так на экспорт этот уголь продай, не берут. С зелёным тарифом тоже, этого же таракана от НДС освободили при импорте оборудования. Прошлой Верховной Раде пофиг было это государство, главное свой карман набить деньгами. А потом, когда на внешних рынках ж***, а внутренний рынок не создан ( население бедное и уменьшается) то всё, фенита ля комедия. Здесь все одно за другое цепляется: флота нет, корабли не строим, металл в стране нафиг не нужен. Заглядываем в рот Америке и Европе, чтобы наш металл купили или ещё чего-нибудь. Европейцы, как и американцы и русские, китайцы отдалживают Украине деньги, за которые мы покупаем их товары, не наши товары, а иностранные. Импорт в Украину превышает экспорт из Украины. По этой схеме произошла полная деиндустриализация страны. Если в конце 80-х начале 90-х из Украины массово вывозили в ту же Польшу телевизоры, магнитофоны и другой ширпотреб, то теперь на оборот. В Украину уже сыр и молоко польское везут, свинину и колбасы итальянские. В Европе фермер дотацию получил и затраты на товар уже профинансировал, а то, что дальше продал это уже чистый доход. В Украине уже многое производить дороже, чем в развитых странах. Вон рыжий таракан (ахметов) не повез в Роттердам свой уголь продавать, а хочет нам его парить в цене на электроэнергию по безумным ценам, шахты Павлоград уголь он остановил. Так на экспорт этот уголь продай, не берут. С зелёным тарифом тоже, этого же таракана от НДС освободили при импорте оборудования. Прошлой Верховной Раде пофиг было это государство, главное свой карман набить деньгами. А потом, когда на внешних рынках ж***, а внутренний рынок не создан ( население бедное и уменьшается) то всё, фенита ля комедия. Здесь все одно за другое цепляется: флота нет, корабли не строим, металл в стране нафиг не нужен. Заглядываем в рот Америке и Европе, чтобы наш металл купили или ещё чего-нибудь.

А кто мешал на кредит МВФ в 3 млрд. долл. построить аналоги двух Гигафабрик под условным Бердичевом и Шепетовкой? А кто мешал на кредит МВФ в 3 млрд. долл. построить аналоги двух Гигафабрик под условным Бердичевом и Шепетовкой? BIGor

Повідомлень: 3519 З нами з: 19.09.10 Подякував: 603 раз. Подякували: 716 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 16:30 BIGor написав: innamax2008 написав: Европейцы, как и американцы и русские, китайцы отдалживают Украине деньги, за которые мы покупаем их товары, не наши товары, а иностранные. Импорт в Украину превышает экспорт из Украины. По этой схеме произошла полная деиндустриализация страны. Если в конце 80-х начале 90-х из Украины массово вывозили в ту же Польшу телевизоры, магнитофоны и другой ширпотреб, то теперь на оборот. В Украину уже сыр и молоко польское везут, свинину и колбасы итальянские. В Европе фермер дотацию получил и затраты на товар уже профинансировал, а то, что дальше продал это уже чистый доход. В Украине уже многое производить дороже, чем в развитых странах. Вон рыжий таракан (ахметов) не повез в Роттердам свой уголь продавать, а хочет нам его парить в цене на электроэнергию по безумным ценам, шахты Павлоград уголь он остановил. Так на экспорт этот уголь продай, не берут. С зелёным тарифом тоже, этого же таракана от НДС освободили при импорте оборудования. Прошлой Верховной Раде пофиг было это государство, главное свой карман набить деньгами. А потом, когда на внешних рынках ж***, а внутренний рынок не создан ( население бедное и уменьшается) то всё, фенита ля комедия. Здесь все одно за другое цепляется: флота нет, корабли не строим, металл в стране нафиг не нужен. Заглядываем в рот Америке и Европе, чтобы наш металл купили или ещё чего-нибудь. Европейцы, как и американцы и русские, китайцы отдалживают Украине деньги, за которые мы покупаем их товары, не наши товары, а иностранные. Импорт в Украину превышает экспорт из Украины. По этой схеме произошла полная деиндустриализация страны. Если в конце 80-х начале 90-х из Украины массово вывозили в ту же Польшу телевизоры, магнитофоны и другой ширпотреб, то теперь на оборот. В Украину уже сыр и молоко польское везут, свинину и колбасы итальянские. В Европе фермер дотацию получил и затраты на товар уже профинансировал, а то, что дальше продал это уже чистый доход. В Украине уже многое производить дороже, чем в развитых странах. Вон рыжий таракан (ахметов) не повез в Роттердам свой уголь продавать, а хочет нам его парить в цене на электроэнергию по безумным ценам, шахты Павлоград уголь он остановил. Так на экспорт этот уголь продай, не берут. С зелёным тарифом тоже, этого же таракана от НДС освободили при импорте оборудования. Прошлой Верховной Раде пофиг было это государство, главное свой карман набить деньгами. А потом, когда на внешних рынках ж***, а внутренний рынок не создан ( население бедное и уменьшается) то всё, фенита ля комедия. Здесь все одно за другое цепляется: флота нет, корабли не строим, металл в стране нафиг не нужен. Заглядываем в рот Америке и Европе, чтобы наш металл купили или ещё чего-нибудь.

А кто мешал на кредит МВФ в 3 млрд. долл. построить аналоги двух Гигафабрик под условным Бердичевом и Шепетовкой? А кто мешал на кредит МВФ в 3 млрд. долл. построить аналоги двух Гигафабрик под условным Бердичевом и Шепетовкой?

Как кто? Образование!!!

Смотрите:



Если в конце 80-х начале 90-х из Украины массово вывозили в ту же Польшу телевизоры, магнитофоны и другой ширпотреб, то теперь на оборот.





Кто вам тут будет создавать высокотехнологичные продукты? Как кто? Образование!!!Смотрите:Если в конце 80-х начале 90-х из Украины массово вывозили в ту же Польшу телевизоры, магнитофоны и другой ширпотреб, то теперьКто вам тут будет создавать высокотехнологичные продукты? Hotab

Повідомлень: 2688 З нами з: 15.02.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 1012 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 16:55 Frant написав: наш Зелений Клоун потихеньку, крок за кроком здає Україну Путіну. За 4 роки він здасть все і всіх. наш Зелений Клоун потихеньку, крок за кроком здає Україну Путіну. За 4 роки він здасть все і всіх.



Я конечно не все газеты читаю, может что-то пропустил, в порядке любопытства, что сдал Путину Зеленский за прошедший год, и что понимается - всё сдаст за оставшиеся 4 года ? Я конечно не все газеты читаю, может что-то пропустил, в порядке любопытства, что сдал Путину Зеленский за прошедший год, и что понимается - всё сдаст за оставшиеся 4 года ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16854 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4189 раз. Подякували: 6681 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 17:01 freeze написав: Frant написав: наш Зелений Клоун потихеньку, крок за кроком здає Україну Путіну. За 4 роки він здасть все і всіх. наш Зелений Клоун потихеньку, крок за кроком здає Україну Путіну. За 4 роки він здасть все і всіх.



Я конечно не все газеты читаю, может что-то пропустил, в порядке любопытства, что сдал Путину Зеленский за прошедший год, и что понимается - всё сдаст за оставшиеся 4 года ? Я конечно не все газеты читаю, может что-то пропустил, в порядке любопытства, что сдал Путину Зеленский за прошедший год, и что понимается - всё сдаст за оставшиеся 4 года ?



все ответы на эти вопросы находятся на дне франтового стакана

самому было любопытно, но от вопроса сдержался все ответы на эти вопросы находятся на дне франтового стаканасамому было любопытно, но от вопроса сдержался 19yuriy91 Повідомлень: 2705 З нами з: 15.09.12 Подякував: 242 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 17:04 freeze написав: Frant написав: наш Зелений Клоун потихеньку, крок за кроком здає Україну Путіну. За 4 роки він здасть все і всіх. наш Зелений Клоун потихеньку, крок за кроком здає Україну Путіну. За 4 роки він здасть все і всіх.



Я конечно не все газеты читаю, может что-то пропустил, в порядке любопытства, что сдал Путину Зеленский за прошедший год, и что понимается - всё сдаст за оставшиеся 4 года ? Я конечно не все газеты читаю, может что-то пропустил, в порядке любопытства, что сдал Путину Зеленский за прошедший год, и что понимается - всё сдаст за оставшиеся 4 года ?

Ну вообще отвод войск , после которого обстрелы идут уже с новых захваченных позиций. Этого мало? И выводы не сделаны, планируем отводить и дальше.

А каждые сотни метров забирались ценой жизней. Не потому,что эти сотни что-то меняли в цифре окупированных земель,а ради занятия более удобных позиций. Ну вообще отвод войск , после которого обстрелы идут уже с новых захваченных позиций. Этого мало? И выводы не сделаны, планируем отводить и дальше.А каждые сотни метров забирались ценой жизней. Не потому,что эти сотни что-то меняли в цифре окупированных земель,а ради занятия более удобных позиций. Hotab

Повідомлень: 2688 З нами з: 15.02.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 1012 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 17:08 Re: Політичні дискусії Hotab написав: freeze написав: Frant написав: наш Зелений Клоун потихеньку, крок за кроком здає Україну Путіну. За 4 роки він здасть все і всіх. наш Зелений Клоун потихеньку, крок за кроком здає Україну Путіну. За 4 роки він здасть все і всіх.



Я конечно не все газеты читаю, может что-то пропустил, в порядке любопытства, что сдал Путину Зеленский за прошедший год, и что понимается - всё сдаст за оставшиеся 4 года ? Я конечно не все газеты читаю, может что-то пропустил, в порядке любопытства, что сдал Путину Зеленский за прошедший год, и что понимается - всё сдаст за оставшиеся 4 года ?

Ну вообще отвод войск , после которого обстрелы идут уже с новых захваченных позиций. Этого мало? И выводы не сделаны, планируем отводить и дальше.

А каждые сотни метров забирались ценой жизней. Не потому,что эти сотни что-то меняли в цифре окупированных земель,а ради занятия более удобных позиций. Ну вообще отвод войск , после которого обстрелы идут уже с новых захваченных позиций. Этого мало? И выводы не сделаны, планируем отводить и дальше.А каждые сотни метров забирались ценой жизней. Не потому,что эти сотни что-то меняли в цифре окупированных земель,а ради занятия более удобных позиций.



Отвод войск на участке примерно 1 процента линии разграничения ?

Насколько я помню в 2015 году Петр Алексеевич сделал ровно тоже самое на 100 процентах линии разграничения.

Сдал ли тогда Украину Порошенко ? Сомневаюсь. Отвод войск на участке примерно 1 процента линии разграничения ?Насколько я помню в 2015 году Петр Алексеевич сделал ровно тоже самое на 100 процентах линии разграничения.Сдал ли тогда Украину Порошенко ? Сомневаюсь. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16854 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4189 раз. Подякували: 6681 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 17:16 freeze написав: Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа, Пушкинского музея и тд.

Интересно, при Петре Алексеевиче такого не было.

А еще год назад Зеля на камеру рассуждал, зачем эти санкции против Одноклассников.

Растёт.

Санкции против Сватов сняли, и будя. Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа, Пушкинского музея и тд.Интересно, при Петре Алексеевиче такого не было.А еще год назад Зеля на камеру рассуждал, зачем эти санкции против Одноклассников.Растёт.Санкции против Сватов сняли, и будя.

Ну так Сваты - это же своё, родное, денежное. Роялти капает

Я просто поражаюсь, с какой циничностью Бубочка прокидывает своих же сторонников, прямо через бедро и добивает лежачих Ну так Сваты - это же своё, родное, денежное. Роялти капаетЯ просто поражаюсь, с какой циничностью Бубочка прокидывает своих же сторонников, прямо через бедро и добивает лежачих "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4535 З нами з: 31.08.09 Подякував: 315 раз. Подякували: 966 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6106610761086109 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], pesikot і 6 гостейМодератори: ТупУм