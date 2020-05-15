Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Отвод войск на участке примерно 1 процента линии разграничения ? Насколько я помню в 2015 году Петр Алексеевич сделал ровно тоже самое на 100 процентах линии разграничения. Сдал ли тогда Украину Порошенко ? Сомневаюсь.
Не до конца понял о чем вы, но даже не нужно уточнять. Ну в общем если По совершил какие-то ошибки в свое время,Зе имеет право совершить их же, или должен был сделать выводы и не повторять? Если не мог, то может лучше бы был уже По, как не ставший второй раз на грабли? Или пусть Зе снова походит по ним?
“Размер пенсии в первую очередь зависит от размера заработной платы, на основании которой ее считали, а в меньшей степени – от стажа. То есть при большом стаже и одновременно низкой заработной плате пенсия априори не будет высокой”, – ответила специалист из ПФУ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:Отвод войск на участке примерно 1 процента линии разграничения ? Насколько я помню в 2015 году Петр Алексеевич сделал ровно тоже самое на 100 процентах линии разграничения. Сдал ли тогда Украину Порошенко ? Сомневаюсь.
Не до конца понял о чем вы, но даже не нужно уточнять. Ну в общем если По совершил какие-то ошибки в свое время,Зе имеет право совершить их же, или должен был сделать выводы и не повторять? Если не мог, то может лучше бы был уже По, как не ставший второй раз на грабли? Или пусть Зе снова походит по ним?
Насколько я понимаю на этих трех участках разведения и мы, и они отошли на 2 км. И даже сделали это по одновременному пуску зеленой ракеты. Можно сказать 2 км потеряли, можно сказать 2 км очистили от противника. Как сейчас ситуация в этом месте, честно говоря не отслеживаю, вообще, если заметили, во всех без исключения СМИ тема АТО как-то отошла на второй план после тем карантина, падения экономики, банковских и земельных законов.
Кроме того все эти три разведения на небольших участках были в комплексе с другими решениями, например освобождением пленных и газовым контрактом. И в принципе все три события могли состояться только вместе. В результате газового контракта на транзит, РФ попала еще и в ловушку, когда каждый день обязана перечислять фиксированную сумму за транзит, а получается объёмов нужных для прокачки нет, а РФ платит каждый день регулярно в полном объеме. Почитываю иногда российские телеграмм-каналы, они в основном считают, что с этим разведением войск и по газовому контракту Зеленский их надурил. Тем более на словах Ермак еще обещал Козаку начать законодательную подготовку к особому статусу, но после подписания газового контракта, забрал обещания назад.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
detroytred написав:Как это какого рожна ще треба?!)) Им (власть имущим) треба --- чтобы эти (европейские) правила не ограничивали их.
Поэтому лишь изображают движение в ЕС. Повернулись идут, но тихенько-тихенько.
Суть-то в чём? Наши хотят свои товары на европейский рынок толкать (бабло зарабатывать за счёт европейского рынка, спроса), а европейцев в свой (на свою территорию, свою кормовую базу реально не допускать --- таким инструментом, как коррупционный барьер, суды, договорняки и т.п.). Но там тоже ж не дурни)) Сначала стулья (создание гарантий и правил на рынке), потом деньги.
Пока нашим можновладцям по балансу выгодно лишь изображать. То есть ждать украинцы будут пока можновладци созреют (баланс у них изменится). А не сами пересичные.
Ну це все зрозуміло. Наша трійця топ олігархів, аналоги американських титанів сторічної давнини, так само хочуть монополій і не витримують відкритої західної конкуренції. Але ж самі пересічні теж хочуть, щоб не було конкуренції на енергоринку, тільки з іншого боку - щоб було задарма. Тому реформатору, а не балаболці, треба боротись на обидва фронта, а це знищує рейтинг, як у Порошенко. Зрештою, процес інтеграції в ЄС неминуч, люди вирішити трохи відпочити, на цьому непростому шляху. Турки теж не квапляться. Ви думаєте, що ми рухаємось занадто повільно, я думаю, що навпаки, наші люди не готові до таких темпів реформ, який взяв Порошенко . Поки що люди, схоже, думають так само, і проголосували за Зеленського.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
andrijk777 написав:Ок. Українська пропаганда. А що в Україні не може бути української пропаганди???? Там 80к підпищиків і 29к переглядів - це мізер. Не серйозно з вашого боку звертати увагу на такі канали. В інтернеті є все. Ось російська пропаганда - це мільйони підпищиків і мільйони переглядів! *Ось: https://www.youtube.com/watch?v=Tj7zEHRX0I8 2,5 мільйонів переглядів! В СТО разів більше. Хватає "извилин" щоб зрозуміти різницю в масштабах?
це не українська пропаганда, це порошенківська пропаганда, а це велика різниця. нема там в Гордона ніякої російської пропаганди, він там задавав правильні питання, які показали яка мерзота ця Поклонська. Звісно деяким хочеться, щоб він її взагалі розмазав, але після цього на такі інтерв`ю вони не прийдуть.
Hotab написав:Ну вообще отвод войск , после которого обстрелы идут уже с новых захваченных позиций. Этого мало? И выводы не сделаны, планируем отводить и дальше. А каждые сотни метров забирались ценой жизней. Не потому,что эти сотни что-то меняли в цифре окупированных земель,а ради занятия более удобных позиций.
можете и на карте показать где в зоне разведения были захвачены новые позиции? а то сколько спрашиваю так никто показать не может, но все знают.
andrijk777 написав:Гордон - точно ні. Він не має президентських амбіцій. Хоч якби пішов - мав би реальні шанси. 1.Буде класичне протистояння Схід-Захід. 2.Від Сходу Аваков або Бойко. Я просто інших поки що не бачу. 3.По Заходу складніше. По має шанси, але багато буде залежати від "успіхів" Зе. Я особисто не вірю в По. 4.Переможе Захід. У нас "класично" після Сходу(Зе) буде Захід.
Схід це оппа, а Захід - нацики. А протиставлення схід-захід такими як andrijk777 , і є розпалювання. Перемагає той, за кого проголосує центр.
"Перемагає той, за кого проголосує центр." - це логічно. Це випливає з протистояння Схід-Захід. З логікою у тебе норм, на відміну від інших. * і не завжди перемагає центр: Тимошенко-Янек - перемогла оппа.
переміг центр, "трьохтуровий" пчоляр і "патреоти-лубі-друзі" зашкварилися (але в манюпаса память як гупій, вибрали у 2014 "друзя"), правда нацики тільки піднімали голову
Востаннє редагувалось flyman в Суб 16 тра, 2020 18:25, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Frant написав:Україна потрібна Московії, як санітарний кордон, як джерело дешевої роб. сили і сільхоз. продукції. Слід сказати, що наш "неєврей", наш Зелений Клоун потихеньку, крок за кроком здає Україну Путіну. За 4 роки він здасть все і всіх.
По великому рахунку, все це, перераховане, потрібно і всім іншим країнам. Я мав на увазі, що виборці Януковича розраховували на дешевий газ і нафту. Іноді мені здається, що українці, за дешевий газ, готові продати душу дияволу. Розведення не є зрадою, воно розблокувало обмін полоненими. При миротворцях теж довелося б розводити війська. Повномасштабне розведення малоймовірно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay Я считаю, что наши люди достаточно пластичны и терпеливы. В Польше тоже крайне недовольны были Бальцеровичем, но темпы-то после его снятия не упали. Потому что в темпах продолжения реформ были реально заинтересованы можновладци. Впрочем реально и в начале реформ.
detroytred написав:В Польше тоже крайне недовольны были Бальцеровичем, но темпы-то после его снятия не упали.
Тому що там не переміг свій Трамп-Зеленський, хоча майже зміг. Якби Україна складалась тільки з ЗУ, то очевидно, що вже б давно були в ЄС, якби тільки з СУ, то вже давно були б в ТС. Так що від людей-виборців все залежить, від людей.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.