Додано: Суб 16 тра, 2020 18:16

andrijk777 написав: flyman написав: andrijk777 написав: Гордон - точно ні. Він не має президентських амбіцій. Хоч якби пішов - мав би реальні шанси.

1.Буде класичне протистояння Схід-Захід.

2.Від Сходу Аваков або Бойко. Я просто інших поки що не бачу.

3.По Заходу складніше. По має шанси, але багато буде залежати від "успіхів" Зе. Я особисто не вірю в По.

4.Переможе Захід. У нас "класично" після Сходу(Зе) буде Захід. Гордон - точно ні. Він не має президентських амбіцій. Хоч якби пішов - мав би реальні шанси.1.Буде класичне протистояння Схід-Захід.2.Від Сходу Аваков або Бойко. Я просто іншихне бачу.3.По Заходу складніше. По має шанси, але багато буде залежати від "успіхів" Зе. Я особисто не вірю в По.4.Переможе Захід.У нас "класично" після Сходу(Зе) буде Захід.

Схід це оппа, а Захід - нацики.

А протиставлення схід-захід такими як andrijk777 , і є розпалювання.

Перемагає той, за кого проголосує центр. Схід це оппа, а Захід - нацики.А протиставлення схід-захід такими як andrijk777 , і є розпалювання.Перемагає той, за кого проголосує центр.

"Перемагає той, за кого проголосує центр." - це логічно. Це випливає з протистояння Схід-Захід. З логікою у тебе норм, на відміну від інших.

* і не завжди перемагає центр: Тимошенко-Янек - перемогла оппа. "Перемагає той, за кого проголосує центр." - це логічно. Це випливає з протистояння Схід-Захід. З логікою у тебе норм, на відміну від інших.* і не завжди перемагає центр: Тимошенко-Янек - перемогла оппа.

переміг центр, "трьохтуровий" пчоляр і "патреоти-лубі-друзі" зашкварилися (але в манюпаса память як гупій, вибрали у 2014 "друзя"), правда нацики тільки піднімали голову переміг центр, "трьохтуровий" пчоляр і "патреоти-лубі-друзі" зашкварилися (але в манюпаса память як гупій, вибрали у 2014 "друзя"), правда нацики тільки піднімали голову

Востаннє редагувалось flyman в Суб 16 тра, 2020 18:25, всього редагувалось 1 раз.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/