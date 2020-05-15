Додано: Суб 16 тра, 2020 17:58

Hotab написав: freeze написав: Отвод войск на участке примерно 1 процента линии разграничения ?

Насколько я помню в 2015 году Петр Алексеевич сделал ровно тоже самое на 100 процентах линии разграничения.

Сдал ли тогда Украину Порошенко ? Сомневаюсь. Отвод войск на участке примерно 1 процента линии разграничения ?Насколько я помню в 2015 году Петр Алексеевич сделал ровно тоже самое на 100 процентах линии разграничения.Сдал ли тогда Украину Порошенко ? Сомневаюсь.

Не до конца понял о чем вы, но даже не нужно уточнять. Ну в общем если По совершил какие-то ошибки в свое время,Зе имеет право совершить их же, или должен был сделать выводы и не повторять? Если не мог, то может лучше бы был уже По, как не ставший второй раз на грабли? Или пусть Зе снова походит по ним? Не до конца понял о чем вы, но даже не нужно уточнять. Ну в общем если По совершил какие-то ошибки в свое время,Зе имеет право совершить их же, или должен был сделать выводы и не повторять? Если не мог, то может лучше бы был уже По, как не ставший второй раз на грабли? Или пусть Зе снова походит по ним?

Насколько я понимаю на этих трех участках разведения и мы, и они отошли на 2 км. И даже сделали это по одновременному пуску зеленой ракеты. Можно сказать 2 км потеряли, можно сказать 2 км очистили от противника. Как сейчас ситуация в этом месте, честно говоря не отслеживаю, вообще, если заметили, во всех без исключения СМИ тема АТО как-то отошла на второй план после тем карантина, падения экономики, банковских и земельных законов.Кроме того все эти три разведения на небольших участках были в комплексе с другими решениями, например освобождением пленных и газовым контрактом. И в принципе все три события могли состояться только вместе. В результате газового контракта на транзит, РФ попала еще и в ловушку, когда каждый день обязана перечислять фиксированную сумму за транзит, а получается объёмов нужных для прокачки нет, а РФ платит каждый день регулярно в полном объеме.Почитываю иногда российские телеграмм-каналы, они в основном считают, что с этим разведением войск и по газовому контракту Зеленский их надурил. Тем более на словах Ермак еще обещал Козаку начать законодательную подготовку к особому статусу, но после подписания газового контракта, забрал обещания назад.