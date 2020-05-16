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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6108610961106111 Додано: Суб 16 тра, 2020 18:54 unicdima написав: можете и на карте показать где в зоне разведения были захвачены новые позиции?

а то сколько спрашиваю так никто показать не может, но все знают. можете и на карте показать где в зоне разведения были захвачены новые позиции?а то сколько спрашиваю так никто показать не может, но все знают.

Есть ещё нюанс.

ЗЕ не мог принять решения по разведению, не имея однозначных обоснований от специалистов ...

Должны быть документы (заключение комиссии, рапорты соответствующих начальников ...).

ЗЕ прикрыт юридически наглухо этими документами-заключениями.

По сути эти лица взяли на себя прямую ответственность. ..., если оставленные позиции имеют значение.

Ввели в оману Верховного или грубо ошиблись.



Политическая же ответственность на ЗЕ. Есть ещё нюанс.ЗЕ не мог принять решения по разведению, не имея однозначных обоснований от специалистов ...Должны быть документы (заключение комиссии, рапорты соответствующих начальников ...).ЗЕ прикрыт юридически наглухо этими документами-заключениями.По сути эти лица взяли на себя прямую ответственность. ..., если оставленные позиции имеют значение.Ввели в оману Верховного или грубо ошиблись.Политическая же ответственность на ЗЕ. detroytred

Повідомлень: 22954 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 19:12 lapay написав: detroytred написав: В Польше тоже крайне недовольны были Бальцеровичем, но темпы-то после его снятия не упали.

В Польше тоже крайне недовольны были Бальцеровичем, но темпы-то после его снятия не упали.

Тому що там не переміг свій Трамп-Зеленський, хоча майже зміг. Якби Україна складалась тільки з ЗУ, то очевидно, що вже б давно були в ЄС, якби тільки з СУ, то вже давно були б в ТС.

Так що від людей-виборців все залежить, від людей. Тому що там не переміг свій Трамп-Зеленський, хоча майже зміг. Якби Україна складалась тільки з ЗУ, то очевидно, що вже б давно були в ЄС, якби тільки з СУ, то вже давно були б в ТС.Так що від людей-виборців все залежить, від людей.

Так это не столько интересы пересичных людей, а сколько интересы можновладцив ЗУ и ВУ.



На мой взгляд, не нужен настолько РЛА и тем более Ярославскому, Фельдману и т.д, этот тайожный союз.

В реале по балансу нашим можновладцям нужно то, что и есть за окошком.



И лишь партнёры и война нагнули не просто повернуться к ЕС, а хоть ползти начать в данном направлении.

Почему Вы уверены, что можновладци ЗУ тоже бы не ограничились лишь имитацией движения в Европу? Так это не столько интересы пересичных людей, а сколько интересы можновладцив ЗУ и ВУ.На мой взгляд, не нужен настолько РЛА и тем более Ярославскому, Фельдману и т.д, этот тайожный союз.В реале по балансу нашим можновладцям нужно то, что и есть за окошком.И лишь партнёры и война нагнули не просто повернуться к ЕС, а хоть ползти начать в данном направлении.Почему Вы уверены, что можновладци ЗУ тоже бы не ограничились лишь имитацией движения в Европу? Востаннє редагувалось detroytred в Суб 16 тра, 2020 19:27, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 22954 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 19:27 detroytred написав: lapay

Я считаю, что наши люди достаточно пластичны и терпеливы.

В Польше тоже крайне недовольны были Бальцеровичем, но темпы-то после его снятия не упали.

Потому что в темпах продолжения реформ были реально заинтересованы можновладци.

Впрочем реально и в начале реформ. lapayЯ считаю, что наши люди достаточно пластичны и терпеливы.В Польше тоже крайне недовольны были Бальцеровичем, но темпы-то после его снятия не упали.Потому что в темпах продолжения реформ были реально заинтересованы можновладци.Впрочем реально и в начале реформ. Як набридла ця совкова жвачка , згідно з якої завжди є винуватим хтось інший..

В сусіда жінка красива - він сволота

Сусід багатий - злодій(барига)

Жіночка на авто - насмоктала....

Я розумію що викладати 25 років одне і те саме може навіть мавпа...

Але навіть мавпа не переплутає причину і наслідок

1 Ліфти

Правильний ліфт

Голова сільради-голова райради-мер-голова ОДА-ВР-Кабмін-Президент

Не правильний ліфт

класний пацан(модний/перукар/айтішник)-ВР-Президент



Якщо населення за 30 років так і не змогло навчитись відрізняти правильні ліфти від не правильних,а також не навчилась аналізувати поведінку тих хто знаходиться в ліфтах( і тих кого це ж населення на усіх рівнях підтримує) - то хто лікар цьому населенню?Хто оплатить кожному виборцю-персонального політтехнолога.який навчить відрізняти хорошого господарника(політика) від поганого?

2 Відповідальність населення

Маленька людина дбає тільки про себе і сімю

Сердній-дбає про себе ,сімю і своїх співробітників

Високий - дбає про себе,сімю,співробітників,громаду



Але на всіх рівнях починати треба з того що вчишся дбати про себе

Не я сказав

Якщо людина не може подбати про себе-вона ніколи не навчиться дбати за оточуючих.

Таким чином

Якщо тільки 1% по версії протирача лампасів - повинні створювати щось для 99% ,а 99% ні за що не відповідають..

То в того 1% шансів не має. Як набридла ця совкова жвачка , згідно з якої завжди є винуватим хтось інший..В сусіда жінка красива - він сволотаСусід багатий - злодій(барига)Жіночка на авто - насмоктала....Я розумію що викладати 25 років одне і те саме може навіть мавпа...Але навіть мавпа не переплутає причину і наслідок1 ЛіфтиПравильний ліфтГолова сільради-голова райради-мер-голова ОДА-ВР-Кабмін-ПрезидентНе правильний ліфткласний пацан(модний/перукар/айтішник)-ВР-ПрезидентЯкщо населення за 30 років так і не змогло навчитись відрізняти правильні ліфти від не правильних,а також не навчилась аналізувати поведінку тих хто знаходиться в ліфтах( і тих кого це ж населення на усіх рівнях підтримує) - то хто лікар цьому населенню?Хто оплатить кожному виборцю-персонального політтехнолога.який навчить відрізняти хорошого господарника(політика) від поганого?2 Відповідальність населенняМаленька людина дбає тільки про себе і сімюСердній-дбає про себе ,сімю і своїх співробітниківВисокий - дбає про себе,сімю,співробітників,громадуАле на всіх рівнях починати треба з того що вчишся дбати про себеНе я сказавЯкщо людина не може подбати про себе-вона ніколи не навчиться дбати за оточуючих.Таким чиномЯкщо тільки 1% по версії протирача лампасів - повинні створювати щось для 99% ,а 99% ні за що не відповідають..То в того 1% шансів не має. Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 16 тра, 2020 19:32, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22794 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 19:29 freeze написав: BIGor написав: Как думаете, какой самый больший зашквар Зеленского и партии "Слуга Народа".

1. Дубинский - "мама любит скорость".

2. Холодов - закрытие табачных фабрик на 2 месяца.

3. Венедиктова - преследование проукраинских активистов. Возврат в ДБР адвоката Януковича. Сотрудничество с пророссийским Портновым.

4. Ермак и брат Ермака - отбор кандидатов во власть в кафешках за бабло. Пророссийские высказывания самого Ермака. Как думаете, какой самый больший зашквар Зеленского и партии "Слуга Народа".1.- "мама любит скорость".2.- закрытие табачных фабрик на 2 месяца.3.- преследование проукраинских активистов. Возврат в ДБР адвоката Януковича. Сотрудничество с пророссийским Портновым.4.- отбор кандидатов во власть в кафешках за бабло. Пророссийские высказывания самого Ермака.



Самый большой зашквар Зеленского - это отказ от выполнения своих предвыборных обещаний.

А эти четыре пункта, это какие-то мелочи.

У Дубинского наоборот много фанатов.

Кто-такой Холодов и закрывались ли табачные фабрики - уверен 99 процентов населения об этом не знают.

Про Венедиктову вообще ни о чём. Кого преследует и кого посадили ? Никого не посадили.

Сотрудничество с Портновым вообще бред. Портнов последний месяц Венедиктову х..ми обкладывает по пять раз в день в своём телеграмм канале.

Брат Ермака за деньги, а кого назначили из персон, о которых говорил брат Ермака. Контуженного ветерана сплавили обратно в АТО, чтобы не высовывался. Тема закрыта.



Так что самый большой зашквар Зеленского - это отказ от выполнения своих предвыборных обещаний.

Ну и по мелочам - шкворчащее сотрудничество с Ахметовым, болезненная нерешительность. Самый большой зашквар Зеленского - это отказ от выполнения своих предвыборных обещаний.А эти четыре пункта, это какие-то мелочи.У Дубинского наоборот много фанатов.Кто-такой Холодов и закрывались ли табачные фабрики - уверен 99 процентов населения об этом не знают.Сотрудничество с Портновым вообще бред. Портнов последний месяц Венедиктову х..ми обкладывает по пять раз в день в своём телеграмм канале.Брат Ермака за деньги, а кого назначили из персон, о которых говорил брат Ермака. Контуженного ветерана сплавили обратно в АТО, чтобы не высовывался. Тема закрыта.Так что самый большой зашквар Зеленского - это отказ от выполнения своих предвыборных обещаний.Ну и по мелочам - шкворчащее сотрудничество с Ахметовым, болезненная нерешительность.

Про Венедиктову, вот и я о том, что дела нападений на активистов (Стерненка, Гандзюк) Венедиктова успешно разваливает, и ни заказчиков, ни исполнителей Венедиктова не привлекает к ответственности. Про Венедиктову, вот и я о том, что дела нападений на активистов (Стерненка, Гандзюк) Венедиктова успешно разваливает, и ни заказчиков, ни исполнителей Венедиктова не привлекает к ответственности. BIGor

Повідомлень: 3520 З нами з: 19.09.10 Подякував: 603 раз. Подякували: 717 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 19:42 budivelnik написав: detroytred написав: lapay

Я считаю, что наши люди достаточно пластичны и терпеливы.

В Польше тоже крайне недовольны были Бальцеровичем, но темпы-то после его снятия не упали.

Потому что в темпах продолжения реформ были реально заинтересованы можновладци.

Впрочем реально и в начале реформ. lapayЯ считаю, что наши люди достаточно пластичны и терпеливы.В Польше тоже крайне недовольны были Бальцеровичем, но темпы-то после его снятия не упали.Потому что в темпах продолжения реформ были реально заинтересованы можновладци.Впрочем реально и в начале реформ. Як набридла ця совкова жвачка , згідно з якої завжди є винуватим хтось інший..

В сусіда жінка красива - він сволота

Сусід багатий - злодій(барига)

Жіночка на авто - насмоктала....

Я розумію що викладати 25 років одне і те саме може навіть мавпа...

Але навіть мавпа не переплутає причину і наслідок

1 Ліфти

Правильний ліфт

Голова сільради-голова райради-мер-голова ОДА-ВР-Кабмін-Президент

Не правильний ліфт

класний пацан(модний/перукар/айтішник)-ВР-Президент

2 Відповідальність населення

Маленька людина дбає тільки про себе і сімю

Сердній-дбає про себе ,сімю і своїх співробітників

Високий - дбає про себе,сімю,співробітників,громаду



Але на всіх рівнях починати треба з того що вчишся дбати про себе

Не я сказав

Якщо людина не може подбати про себе-вона ніколи не навчиться дбати за оточуючих.

Таким чином

Якщо тільки 1% по версії протирача лампасів - вовинні створювати щось для 99% ,а 99% ні за що не відповідають..

То в того 1% шансів не має. Як набридла ця совкова жвачка , згідно з якої завжди є винуватим хтось інший..В сусіда жінка красива - він сволотаСусід багатий - злодій(барига)Жіночка на авто - насмоктала....Я розумію що викладати 25 років одне і те саме може навіть мавпа...Але навіть мавпа не переплутає причину і наслідок1 ЛіфтиПравильний ліфтГолова сільради-голова райради-мер-голова ОДА-ВР-Кабмін-ПрезидентНе правильний ліфткласний пацан(модний/перукар/айтішник)-ВР-Президент2 Відповідальність населенняМаленька людина дбає тільки про себе і сімюСердній-дбає про себе ,сімю і своїх співробітниківВисокий - дбає про себе,сімю,співробітників,громадуАле на всіх рівнях починати треба з того що вчишся дбати про себеНе я сказавЯкщо людина не може подбати про себе-вона ніколи не навчиться дбати за оточуючих.Таким чиномЯкщо тільки 1% по версії протирача лампасів - вовинні створювати щось для 99% ,а 99% ні за що не відповідають..То в того 1% шансів не має.



Ты опять со своими ералашиками выскочил?

Да ещё и тупую брехню приписал - 1% должен створювать для 99%.

Где ты это взял?





Лови и узри свой очередной зашквар. Перечитывай и усвой его, как вершину твоего *сволочизма*, как ты выразился.

* Захоче оправдати свій сволочизм - скаже вон 30 гірших від мене

Захоче стати кращою - скаже-дуже постараюсь робити як три кращих...* (с) Будивельник.



Если что то ссылку на всё сообщение тебе дам.

Но узри, как ты постоянно оправдываешь тут, кивая на ОРДЛО и рфию.

Когда тебе постоянно указывают необходимость ориентации на лучших (Европу).



З.Ы. ответил тебе, рагулю, потому ты опять в личный адрес брехать начал.

Надеюсь за один ответ не забанят.

А ты перечитывай и усваивай, ориентатор на -- в ОРДЛО и рашке всё ещё хуже.



Какой же ты тупой кусок.... прослужил 6 лет и даже не в силах уразуметь, что до викладача нужно пройти сначала все ступени снизу. А не сразу викладати 25 р.

Не лезь в вопросы армии. Ты опять со своими ералашиками выскочил?Да ещё и тупую брехню приписал - 1% должен створювать для 99%.Где ты это взял?Лови и узри свой очередной зашквар. Перечитывай и усвой его, как вершину твоего *сволочизма*, как ты выразился.* Захоче оправдати свій сволочизм - скаже вон 30 гірших від менеЗахоче стати кращою - скаже-дуже постараюсь робити як три кращих...* (с) Будивельник.Если что то ссылку на всё сообщение тебе дам.Но узри, как ты постоянно оправдываешь тут, кивая на ОРДЛО и рфию.Когда тебе постоянно указывают необходимость ориентации на лучших (Европу).З.Ы. ответил тебе, рагулю, потому ты опять в личный адрес брехать начал.Надеюсь за один ответ не забанят.А ты перечитывай и усваивай, ориентатор на -- в ОРДЛО и рашке всё ещё хуже.Какой же ты тупой кусок.... прослужил 6 лет и даже не в силах уразуметь, что до викладача нужно пройти сначала все ступени снизу. А не сразу викладати 25 р.Не лезь в вопросы армии. detroytred

Повідомлень: 22954 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 19:56 Ти думаєш що якесь там єралашики чи рагуль-мене рознервує?

По суті

Що таке 1% - це 400 000 громадян України ,які займають Державні посади (депутати всіх рівні,голови сільрад,працівники райвиконкомів.мерів з департаментами,Кабміну,Верховної Ради) і так далі

Наш лампасник вважає що влада і тільки влада не допрацьовує.

Я вважаю що від роботи цього 1% залежить 3-5% нашого благополуччя...

Тих 95-97% - залежать виключно від нас і нашої працездатності.

Як приклад

Якщо Влада повинна про когось(виборців) дбати більше ніж про себе , то вона тоді повинна обиратись в суспільстві в якому на найнижчому рівні

Виборець дбає про Державу більше ніж про себе чи свою сімю...

Так як в нормальній країні ( і в Україні також) приказка

Своя сорочка ближче до тіла - актуальна....

То й виходить

Виборець - в першу чергу дбає про себе і сімю...

а так як ми вибираємо кращих від себе(або як мінімум таких самих) - то ясно що ми оберемо тих,хто про себе буде дбати краще ніж про нас...

Це хоч ясно?

Чи ти помреш з совковою парадигмою а-ля матросов?

Тільки чогось ти не помер на фронті за тих в кого гроші 25 років забирав.Чому-ти сволота невдячна...

Чому ти не діяв так як казав? Влада повинна не спати і дбати про людей

А як тобі повинен вести себе майор? в тилу на пенсії з лікарняним? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22794 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 19:58 Re: Політичні дискусії detroytred написав: что до викладача нужно пройти сначала все ступени снизу. А не сразу викладати 25 р.

Не лезь в вопросы армии. что до викладача нужно пройти сначала все ступени снизу. А не сразу викладати 25 р.Не лезь в вопросы армии. Ти 5 років вчився в училищі, а потім татко тебе пристроїв замполітом в те саме училище...

Так що 5 років вчився+20 викладав=25 протирав штани .бо не підставив своє жирне пузо під кулі,коли військові дії почались..

А не підставив, бо вчасно в госпіталі справочку зробив що маєш контузію( курсанти по голові надавали ,коли ти зайвий раз марксизм/ленінізм почав в життя впроваджувати) Ти 5 років вчився в училищі, а потім татко тебе пристроїв замполітом в те саме училище...Так що 5 років вчився+20 викладав=25 протирав штани .бо не підставив своє жирне пузо під кулі,коли військові дії почались..А не підставив, бо вчасно в госпіталі справочку зробив що маєш контузію( курсанти по голові надавали ,коли ти зайвий раз марксизм/ленінізм почав в життя впроваджувати) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22794 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6108610961106111 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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