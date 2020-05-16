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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6109611061116112 Додано: Суб 16 тра, 2020 22:21 detroytred написав: Форум не для обсуждения форумчан, а для обсуждения поднятых вопросов. Форум не для обсуждения форумчан, а для обсуждения поднятых вопросов. Лапотнік совковий своє фе висказав,тепер можна переходити й до обговорення

Якщо мене запитати чи правильно рухалось суспільство України в 1991 - 2020 роках

Я відповім - ТАК

Чи влаштовує мене швидкість - ТАК

Чи можна було рухатись швидше-НІ



Пояснюю

Ті хто звикли заглядати в рот керівництво-ті ніколи не признаються в тому що були дурними...бо керівництво переслідувало не їх,а свої інтереси.

Таке просте запитання

Чому комуніст Кравчук програв червоному директору Кучмі?

Це що Кравчук сам вів політику,яка була націлена на програш?

Чи Кравчук робив те,що йому дозволяло суспільство...а суспільство за часи років керівництва Кравчука-переслідувало свої .а не його ( чи Компартії) інтереси.

Виходить в програші Кравчука - є заслуга суспільства..

Чому червоний директор Кучма-програв помірному націоналісту Ющенко ?-це що Кучма вів політику в інтересах Ющенка? Чи все таки суспільство підкеровувало Кучму-виставляючи на першу сходнку свої інтереси(суспільні) . а Кучма вже хотів чи не хотів... але проводив політику яка привела до перемоги Ющенка....



Тепер цікаве питання

Яке дасть відповідь на те, чому я вважаю,що швидкість руху в Європу не була повільнішою ніж потрібно..це питання-це перемога Януковича...

Чому Янукович,програвши в 2004-виграв в 2010? Це що Ющенко роками так керував..чи суспільство вирішило що йому більше подобається Янукович...

А якщо в 2010 суспільство більшістю віддало свої голоси проросійськоспрямованому політику...То уявіть вибори ,і результати цих виборів.якби Ющенко змушував українців в 2004-2010 йти в Європу швидше ніж вони тоді йшли...

Та ми б отримали вибори Януковича в 2008 , а Ющенко змушений був би жити в Польщі.





Висновок простий як двері

Різні корисні ідіоти, для яких розумні тільки ті,хто ходить строєм, які ментально так і подохнуть в СРСР - навіть на секунду не припускають

Що саме проста людина-є тією силою,яка вказує куди її вести...При чому ці вказівники прості...

Людина бере і сама для себе щось робить...

А політики дивляться-куди треба піти ,щоб максимальна кількість тих які самі собі щось роблять - була задоволена.

При чому політики без шансів вибору

Адже тільки в тих хто сам щось робить і досягає якихось успіхів можна забрати частину прибутку щоб нагодувати бюджетників і пенсіонерів.....

От і виходить

Куди б не хотіли йти бюджетники і пенсіонери-а Держава піде туди ,де комфортнотим хто сам себе самозабезпечує і платить податки.

Саме тому Кравчук програв Кучмі,Кучма програв Ющенко.Ющенко програв Януковичу,Янукович програв Порошенко,Порошенко програв Зеленському...



Всі Президенти мали і пригодованих олігархів з ЗМІ, всі хотіли перемогти ,всі перемагали...але йшли не туди куди їм хотілось ,а туди куди їх вели люди. Лапотнік совковий своє фе висказав,тепер можна переходити й до обговоренняЯкщо мене запитати чи правильно рухалось суспільство України в 1991 - 2020 рокахЯ відповім - ТАКЧи влаштовує мене швидкість - ТАКЧи можна було рухатись швидше-НІПояснююТі хто звикли заглядати в рот керівництво-ті ніколи не признаються в тому що були дурними...бо керівництво переслідувало не їх,а свої інтереси.Таке просте запитанняЧому комуніст Кравчук програв червоному директору Кучмі?Це що Кравчук сам вів політику,яка була націлена на програш?Чи Кравчук робив те,що йому дозволяло суспільство...а суспільство за часи років керівництва Кравчука-переслідувало свої .а не його ( чи Компартії) інтереси.Виходить в програші Кравчука - є заслуга суспільства..Чому червоний директор Кучма-програв помірному націоналісту Ющенко ?-це що Кучма вів політику в інтересах Ющенка? Чи все таки суспільство підкеровувало Кучму-виставляючи на першу сходнку свої інтереси(суспільні) . а Кучма вже хотів чи не хотів... але проводив політику яка привела до перемоги Ющенка....Тепер цікаве питанняЯке дасть відповідь на те, чому я вважаю,що швидкість руху в Європу не була повільнішою ніж потрібно..це питання-це перемога Януковича...Чому Янукович,програвши в 2004-виграв в 2010? Це що Ющенко роками так керував..чи суспільство вирішило що йому більше подобається Янукович...А якщо в 2010 суспільство більшістю віддало свої голоси проросійськоспрямованому політику...То уявіть вибори ,і результати цих виборів.якби Ющенко змушував українців в 2004-2010 йти в Європу швидше ніж вони тоді йшли...Та ми б отримали вибори Януковича в 2008 , а Ющенко змушений був би жити в Польщі.Висновок простий як дверіРізні корисні ідіоти, для яких розумні тільки ті,хто ходить строєм, які ментально так і подохнуть в СРСР - навіть на секунду не припускаютьЩо...При чому ці вказівники прості...Людина бере і сама для себе щось робить...А політики дивляться-куди треба піти ,щоб максимальна кількість тих які самі собі щось роблять - була задоволена.При чому політики без шансів виборуАдже тільки в тих хто сам щось робить і досягає якихось успіхів можна забрати частину прибутку щоб нагодувати бюджетників і пенсіонерів.....От і виходитьКуди б не хотіли йти бюджетники і пенсіонери-а Держава піде туди ,де комфортнотим хто сам себе самозабезпечує і платить податки.Саме тому Кравчук програв Кучмі,Кучма програв Ющенко.Ющенко програв Януковичу,Янукович програв Порошенко,Порошенко програв Зеленському...Всі Президенти мали і пригодованих олігархів з ЗМІ, всі хотіли перемогти ,всі перемагали...але йшли не туди куди їм хотілось ,а туди куди їх вели люди. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22796 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 22:25 flyman написав: lapay написав: detroytred написав: В Польше тоже крайне недовольны были Бальцеровичем, но темпы-то после его снятия не упали.

В Польше тоже крайне недовольны были Бальцеровичем, но темпы-то после его снятия не упали.

Тому що там не переміг свій Трамп-Зеленський, хоча майже зміг. Якби Україна складалась тільки з ЗУ, то очевидно, що вже б давно були в ЄС, якби тільки з СУ, то вже давно були б в ТС.

Так що від людей-виборців все залежить, від людей. Тому що там не переміг свій Трамп-Зеленський, хоча майже зміг. Якби Україна складалась тільки з ЗУ, то очевидно, що вже б давно були в ЄС, якби тільки з СУ, то вже давно були б в ТС.Так що від людей-виборців все залежить, від людей.

Та відділи вже ЗУ, та й живи щасливо (УРСР відділили від СРСР і зажили, гагага). Та відділи вже ЗУ, та й живи щасливо (УРСР відділили від СРСР і зажили, гагага).

Крим ось приєднався до Росії і зажив щасливо гагага...

Донбас тільки відділився і зажив нещасливо гагага

Висновок? Крим ось приєднався до Росії і зажив щасливо гагага...Донбас тільки відділився і зажив нещасливо гагагаВисновок? andrijk777

Повідомлень: 2108 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 23:34 andrijk777 написав: Крим ось приєднався до Росії і зажив щасливо гагага...

Донбас тільки відділився і зажив нещасливо гагага

Висновок? Крим ось приєднався до Росії і зажив щасливо гагага...Донбас тільки відділився і зажив нещасливо гагагаВисновок?



Еще один ряженый патриот, мечтающий, чтобы в один "прекрасный" день Польша аннексировала ЗУ, как РФ - Крым? Еще один ряженый патриот, мечтающий, чтобы в один "прекрасный" день Польша аннексировала ЗУ, как РФ - Крым? zРадио

Повідомлень: 5630 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2129 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 23:43 zРадио написав: andrijk777 написав: Крим ось приєднався до Росії і зажив щасливо гагага...

Донбас тільки відділився і зажив нещасливо гагага

Висновок? Крим ось приєднався до Росії і зажив щасливо гагага...Донбас тільки відділився і зажив нещасливо гагагаВисновок? Еще один ряженый патриот, мечтающий, чтобы в один "прекрасный" день Польша аннексировала ЗУ, как РФ - Крым? Еще один ряженый патриот, мечтающий, чтобы в один "прекрасный" день Польша аннексировала ЗУ, как РФ - Крым? Москалику

Ми за халявою (на відміну від вас) не ганяємось...

Ми за волю - боролись.

Тому нам не треба щоб нас хтось приєднував...

Це москалям постійно щось треба зпаскудити

То Абхазія, то Осетія, то Придністровья, то Прибалтика, то Чечня, то Крим...тепер ОРДЛО захотіли...-і всюди тамешні отримали проблеми...

А ми потихеньку...

Раніше не чіпали мову/віру москальську...а зараз чіпаємо,при чому так,щоб ті хто настільки тупий що не може вивчити українську - міг померти використовуючи російську.

Ми ж не перешкоджаєм - що візьмеш з убогих. МоскаликуМи за халявою (на відміну від вас) не ганяємось...Ми за волю - боролись.Тому нам не треба щоб нас хтось приєднував...Це москалям постійно щось треба зпаскудитиТо Абхазія, то Осетія, то Придністровья, то Прибалтика, то Чечня, то Крим...тепер ОРДЛО захотіли...-і всюди тамешні отримали проблеми...А ми потихеньку...Раніше не чіпали мову/віру москальську...а зараз чіпаємо,при чому так,щоб ті хто настільки тупий що не може вивчити українську - міг померти використовуючи російську.Ми ж не перешкоджаєм - що візьмеш з убогих. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22796 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6109611061116112 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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