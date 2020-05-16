Лапотнік совковий своє фе висказав,тепер можна переходити й до обговорення
Якщо мене запитати чи правильно рухалось суспільство України в 1991 - 2020 роках
Я відповім - ТАК
Чи влаштовує мене швидкість - ТАК
Чи можна було рухатись швидше-НІ
Пояснюю
Ті хто звикли заглядати в рот керівництво-ті ніколи не признаються в тому що були дурними...бо керівництво переслідувало не їх,а свої інтереси.
Таке просте запитання
Чому комуніст Кравчук програв червоному директору Кучмі?
Це що Кравчук сам вів політику,яка була націлена на програш?
Чи Кравчук робив те,що йому дозволяло суспільство...а суспільство за часи років керівництва Кравчука-переслідувало свої .а не його ( чи Компартії) інтереси.
Виходить в програші Кравчука - є заслуга суспільства..
Чому червоний директор Кучма-програв помірному націоналісту Ющенко ?-це що Кучма вів політику в інтересах Ющенка? Чи все таки суспільство підкеровувало Кучму-виставляючи на першу сходнку свої інтереси(суспільні) . а Кучма вже хотів чи не хотів... але проводив політику яка привела до перемоги Ющенка....
Тепер цікаве питання
Яке дасть відповідь на те, чому я вважаю,що швидкість руху в Європу не була повільнішою ніж потрібно..це питання-це перемога Януковича...
Чому Янукович,програвши в 2004-виграв в 2010? Це що Ющенко роками так керував..чи суспільство вирішило що йому більше подобається Янукович...
А якщо в 2010 суспільство більшістю віддало свої голоси проросійськоспрямованому політику...То уявіть вибори ,і результати цих виборів.якби Ющенко змушував українців в 2004-2010 йти в Європу швидше ніж вони тоді йшли...
Та ми б отримали вибори Януковича в 2008 , а Ющенко змушений був би жити в Польщі.
Висновок простий як двері
Різні корисні ідіоти, для яких розумні тільки ті,хто ходить строєм, які ментально так і подохнуть в СРСР - навіть на секунду не припускають
Що саме проста людина-є тією силою,яка вказує куди її вести...При чому ці вказівники прості...
Людина бере і сама для себе щось робить...
А політики дивляться-куди треба піти ,щоб максимальна кількість тих які самі собі щось роблять - була задоволена.
При чому політики без шансів вибору
Адже тільки в тих хто сам щось робить і досягає якихось успіхів можна забрати частину прибутку щоб нагодувати бюджетників і пенсіонерів.....
От і виходить
Куди б не хотіли йти бюджетники і пенсіонери-а Держава піде туди ,де комфортнотим хто сам себе самозабезпечує і платить податки.
Саме тому Кравчук програв Кучмі,Кучма програв Ющенко.Ющенко програв Януковичу,Янукович програв Порошенко,Порошенко програв Зеленському...
Всі Президенти мали і пригодованих олігархів з ЗМІ, всі хотіли перемогти ,всі перемагали...але йшли не туди куди їм хотілось ,а туди куди їх вели люди.